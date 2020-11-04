Суд отменил решение горсовета о предоставлении русскому языку статуса регионального в Запорожье
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Запорожский окружной административный суд отменил решение горсовета 2006 года "О предоставлении русскому языку в городе Запорожье статуса регионального языка".
Как сообщил Радіо Свобода инициировавший иск депутат Запорожского горсовета Андрей Согорин, 4 ноября его представитель в суде получил полный текст судебного решения, а само решение было принято еще 23 октября, передает Цензор.НЕТ.
"Как депутат 7-го созыва горсовета подавал проекты решения об отмене ряда решений, в том числе и этого, касающегося статуса русского языка. Не поддержали коллеги. Выполнив все, что я мог сделать как депутат городского совета, я обратился в суд. Суд запросил материалы о том, что я как депутат пытался выполнить всю процедуру. Подали документы о том, что совет не поддержал. Достаточно долго суд тянулся. Поскольку мы все документы подали и явно это решение противоречит закону об основах функционирования государственного языка, то было принято решение о его отмене и противоправности", - рассказал депутат Запорожского городского совета Андрей Согорин.
Издание напоминает, что 5 июля 2006 года Запорожский городской совет принял решение, согласно которому признал "русский язык на территории города Запорожье региональным языком в определении Европейской хартии региональных языков или языков меньшинств", а также предлагал Верховной Раде Украины принять решение о предоставлении русскому языку статуса второго государственного языка.
В 2012 году депутаты Запорожского городского совета приняли решение о реализации на территории города закона "Об основах государственной языковой политики", чем повторно предоставили русскому языку статус регионального в Запорожье. В своем решении депутаты горсовета тогда апеллировали к данным переписи населения в 2001 году, согласно которому русский язык признали родным более 10% жителей Запорожья.
Конституционный Суд Украины в феврале 2018 признал, что указанный закон "Об основах государственной языковой политики" не соответствует Основному закону страны. Решения и заключения Конституционного Суда являются обязательными и окончательными. Согласно статье 10 Конституции Украины, государственным языком в Украине является украинский язык.
28 ноября 2018 года на сессию Запорожского городского совета выносился вопрос об отмене решения о предоставлении русскому языку статуса регионального. Для его принятия тогда не хватило голосов: решение поддержало 22 депутата Запорожского городского совета, а еще 19 депутатов воздержались.
Пожалуйста, подождите...
Геть здуріли ???
Ви коли в Запоріжжі були востаннє?
І якщо ви дійсно змилися до Європи, то сидіть там і не патякайте, як Україну любити.
Ви вже показали, як
Все місто було в українській символіці.
Нє, вата, звісно є. Ніхто не сперечається.
Та вона постає там, де українська ідея не допрацьовує.
Хорош пургу гнать из-за океана!
від зайшлих убивць та від своїх нікчем
а, проте, і в Мелітополі є цікаві молоді - за 20 років були наросли
оці, наприклад, книжки пишуть про темне і таємне
лїр в умовах чорнотропу@eugene_lir 27 окт.
Тим часом ми з @w_niszczo i @natafriden приземлилися у довгому списку "Літакценту" з "Неістотами", а "Пісні" вже от-от вийдуть друком - сьогодні востаннє вичитав верстку, а друкарні нарешті звільнилися після виборівhttp://litakcent.com/2020/10/25/litaktsent-roku-2020-bazoviy-spisok-knizhok/?fbclid=IwAR2qlZq492zndQlHhiCe803oCdwInfRXBUyJHzMrVTTUwudWopZQk2kINmc
Не были не в Запорожье, ни в запорожской области.
Пишут ерунду на любую тему. Неучи
Я тебе и про Мелитополь расскажу больше..чем ты знаешь. Хотя бы и историю. Знаешь сколько в Мелитополе было подпольщиков в годы войны?)))) Узнаешь.... расскажи. Там памятник им стоит у поворота вниз на базар...)))))
Ну, теперь сразу видно, чья ферма!
Ну так сколько подпольщиков было в Мелитополе? Не знаешь? А столько..сколько их на памятнике. Местные жители на второй день оккупации немцами притащили их к комендатуре и сдали с потрохами. И больше подпольем там и не пахло. И сейчас..приди в Мелитополь рашка... 90 процентов вывесили бы рашко тряпки.... И уж поверь ..дурашка... мелитопольских я знаю получше тебя. Есть разные национальности... русня... китайцы... немцы.. евреи... И есть МЕЛИТОПОЛЬЦЫ... не нация... непонятно что... )))) Так что ..выставил ты себя наивным дурачком. У тебя не национальный герой..Иван Дурак?
лїр в умовах чорнотропу@eugene_lir
Явка у Мелітополі 31%
Тобто мера міста - навіть за умови, що за одного кандидата проголосують всі, - призначатиме третина містян.
Чекаємо екзитпол, але ванґую, що в першому турі оберуть Федорова (він від попереднього мера, політично - пристосуванець, але хоч не риг)
Вам цього не бажаю.
есть хорошее высказывание- не подобаеться мова- геть до Ростова!
Когда нечего делать- начинают подымать этот вопрос
Ви бачили людину іншої національності щоб так відносилась до мови країні в якій живе?
Ні , тільки росіянин це може, він окупант і не має наміру вчити мову. Це в генах, нащадки окупантів теж не хочуть вчити мову.
НЕ БУДЬТЕ ОКУПАНТАМИ - ВЧІТЬ УКРАЇНСЬКУ МОВУ.
Він відкрито виступав проти русифікації, писав про Голодомор і висміював соціалістичний реалізм у літературі. Киянин-журналіст, схожий на французького актора Бельмондо, перекладач-філософ, учасник Української Гельсінської групи - це все про Валерія Марченка. Його з хворими нирками, за «нахабність», як сказав один зі слідчих, ув'язнили у табір суворого режиму на Уралі. Фактично прирікши на смерть.
Козацький край, а такі наїзди на українську мову... Не соромно запоріжани?