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Суд отменил решение горсовета о предоставлении русскому языку статуса регионального в Запорожье

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Суд отменил решение горсовета о предоставлении русскому языку статуса регионального в Запорожье

Запорожский окружной административный суд отменил решение горсовета 2006 года "О предоставлении русскому языку в городе Запорожье статуса регионального языка".

Как сообщил Радіо Свобода инициировавший иск депутат Запорожского горсовета Андрей Согорин, 4 ноября его представитель в суде получил полный текст судебного решения, а само решение было принято еще 23 октября, передает Цензор.НЕТ.

"Как депутат 7-го созыва горсовета подавал проекты решения об отмене ряда решений, в том числе и этого, касающегося статуса русского языка. Не поддержали коллеги. Выполнив все, что я мог сделать как депутат городского совета, я обратился в суд. Суд запросил материалы о том, что я как депутат пытался выполнить всю процедуру. Подали документы о том, что совет не поддержал. Достаточно долго суд тянулся. Поскольку мы все документы подали и явно это решение противоречит закону об основах функционирования государственного языка, то было принято решение о его отмене и противоправности", - рассказал депутат Запорожского городского совета Андрей Согорин.

Издание напоминает, что 5 июля 2006 года Запорожский городской совет принял решение, согласно которому признал "русский язык на территории города Запорожье региональным языком в определении Европейской хартии региональных языков или языков меньшинств", а также предлагал Верховной Раде Украины принять решение о предоставлении русскому языку статуса второго государственного языка.

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В 2012 году депутаты Запорожского городского совета приняли решение о реализации на территории города закона "Об основах государственной языковой политики", чем повторно предоставили русскому языку статус регионального в Запорожье. В своем решении депутаты горсовета тогда апеллировали к данным переписи населения в 2001 году, согласно которому русский язык признали родным более 10% жителей Запорожья.

Конституционный Суд Украины в феврале 2018 признал, что указанный закон "Об основах государственной языковой политики" не соответствует Основному закону страны. Решения и заключения Конституционного Суда являются обязательными и окончательными. Согласно статье 10 Конституции Украины, государственным языком в Украине является украинский язык.

28 ноября 2018 года на сессию Запорожского городского совета выносился вопрос об отмене решения о предоставлении русскому языку статуса регионального. Для его принятия тогда не хватило голосов: решение поддержало 22 депутата Запорожского городского совета, а еще 19 депутатов воздержались.

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Топ комментарии
+39
Щоб іще на Запоріжжі панувала мова окупанта !
Геть здуріли ???
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04.11.2020 18:52
+17
Суд отменил решение горсовета о предоставлении русскому языку

есть хорошее высказывание- не подобаеться мова- геть до Ростова!
Когда нечего делать- начинают подымать этот вопрос
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04.11.2020 18:57
+16
Запоріжжя !!!! Січ! Козаки !! Ви не подуріли там ? ?? Сором .... та ганьба !(
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04.11.2020 19:01
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Правила форума Совет форумчан
Щоб іще на Запоріжжі панувала мова окупанта !
Геть здуріли ???
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04.11.2020 18:52 Ответить
комментарий отмечен как спам
Запоріжжя і так на 100% ватне місто
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04.11.2020 18:53 Ответить
Безвідповідальність-риса москаля!
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04.11.2020 19:10 Ответить
І які дурні це лайкають?
Ви коли в Запоріжжі були востаннє?
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04.11.2020 19:11 Ответить
не був, бо з Європи в жопу не їздять
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04.11.2020 19:17 Ответить
Жопа - це те, у в вас замість голови.
І якщо ви дійсно змилися до Європи, то сидіть там і не патякайте, як Україну любити.
Ви вже показали, як
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04.11.2020 20:30 Ответить
я і у Львові себе почуваю, як в Європі Суд скасував рішення міськради про надання російській мові статусу регіональної в Запоріжжі - Цензор.НЕТ 65
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05.11.2020 07:21 Ответить
Такі тварини як ти, в 100 разів гірші за кацапів.
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04.11.2020 20:31 Ответить
То це що--у Тернополі русккєй їзікь вперто пропихають кацапи з яничарами?
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04.11.2020 22:13 Ответить
Я була в Запоріжжі після Майдану, там чи не у кожному вікні висів український тяг.
Все місто було в українській символіці.
Нє, вата, звісно є. Ніхто не сперечається.
Та вона постає там, де українська ідея не допрацьовує.
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04.11.2020 20:35 Ответить
український стяг*
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04.11.2020 20:35 Ответить
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Да понілє ми.
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04.11.2020 22:14 Ответить
.сто кілометрів на південь...і Вам у всій красі відкриється реально сепарське місто ... Мелітополь!!! На три людини дві з половиною затяті рашколюби та відверті вороги України.(((((
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04.11.2020 20:56 Ответить
Сегодня был в Мелитополе.
Хорош пургу гнать из-за океана!
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04.11.2020 21:04 Ответить
..ну знаток из Мелитополя... расскажи..как ты Британию за океан переместил! Кстати жаргончик то мелитопольський... Пургу гнать...))))) Ещё расскажи ..что в Мелитополе можно услышать украинскую речь!!)))) Быстрее в Лондоне ее можно услышать, чем в Мелитополе. Сепарское гнездо Украины... Что ж вы папку Балицкого мэром не избрали?
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04.11.2020 21:16 Ответить
цьому народу світ уже немилий
від зайшлих убивць та від своїх нікчем

а, проте, і в Мелітополі є цікаві молоді - за 20 років були наросли
оці, наприклад, книжки пишуть про темне і таємне



лїр в умовах чорнотропу@eugene_lir 27 окт.

Тим часом ми з @w_niszczo i @natafriden приземлилися у довгому списку "Літакценту" з "Неістотами", а "Пісні" вже от-от вийдуть друком - сьогодні востаннє вичитав верстку, а друкарні нарешті звільнилися після виборівhttp://litakcent.com/2020/10/25/litaktsent-roku-2020-bazoviy-spisok-knizhok/?fbclid=IwAR2qlZq492zndQlHhiCe803oCdwInfRXBUyJHzMrVTTUwudWopZQk2kINmc
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04.11.2020 21:58 Ответить
Обоє ви,братішькє,кацапи,як і у Маріуполі(поки ЩО не Жьданавь).Просто один з вас кацапнутіший.
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04.11.2020 22:16 Ответить
... а ти...дурнику.. з яких будеш?
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04.11.2020 22:33 Ответить
...ти..дурновате Мелітополь від Маріуполя відрізнити можеш? Чи у дурній макітрі назви міст не довго затримуються?
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04.11.2020 22:45 Ответить
Яких?Ну не кацапських же,як ти!А Маріуполь тому,що ватника кацапи собі обрали.Невже.телепню,думаєш,що ніхто не знає про мелітопольські черешні?
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04.11.2020 23:02 Ответить
І якщо почитаєш нижче,то знайдеш про Балєцкава кацапа-фашика-рига з твого гораду,дурню.
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04.11.2020 23:07 Ответить
... ти значно гірший за кацапсин... Бо дуже дурнуватий! І таких , як ти в Україні дуже багато. Звичайного тупого бидла, якому крім миски з помийями...теплої буди ..нічого не потрібно. І мови за Маріуполь не було. Мова була за Мелітополь. Але ти ..дурнувате..читати навчилось... а думати не навчилось. Тому і відчайдушно викручуєшься.... )))
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05.11.2020 00:02 Ответить
Чхати я на тебе хотів,а не викручуватися перед телепнем .Дивно,що не їзьєккомь пишеш,бо дурний вельми єси.
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05.11.2020 22:04 Ответить
Компашка ботов под чужими именами и под чужими флагами.
Не были не в Запорожье, ни в запорожской области.
Пишут ерунду на любую тему. Неучи
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04.11.2020 22:21 Ответить
И в Запорожье..и в сраном Мелитополе 30 лет прожили.... И как он был ватным и прокацапленным...так и остался. Главное, чтобы черешня была и продать её вовремя и не продешевить. Последнее посещение в июле этого года ещё больше укрепило мнение о поголовной ватности мелитопольцев. Запорожье более проукраинское..... Так что Мишаня сиди тихонько где нибудь в Ханде и не выступай, учёный ты наш!!))))))
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04.11.2020 22:39 Ответить
А на какой улице центральный рынок Запорожья?
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04.11.2020 23:08 Ответить
... тебе достаточно будет, если я скажу..что недалеко покровский собор кацапсинской церкви!? Мацковскага каганата!!)))) Не стоит быть столь наивным, чтобы задавать подобные вопросы.
Я тебе и про Мелитополь расскажу больше..чем ты знаешь. Хотя бы и историю. Знаешь сколько в Мелитополе было подпольщиков в годы войны?)))) Узнаешь.... расскажи. Там памятник им стоит у поворота вниз на базар...)))))
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04.11.2020 23:57 Ответить
Ух ты! Перекрасился!
Ну, теперь сразу видно, чья ферма!
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05.11.2020 00:04 Ответить
..что..дурашка.... не знаешь..что такое VPN?)))) Ну простительно.... Дураков у нас в Украине хватает. В Запорожской области их масса.
Ну так сколько подпольщиков было в Мелитополе? Не знаешь? А столько..сколько их на памятнике. Местные жители на второй день оккупации немцами притащили их к комендатуре и сдали с потрохами. И больше подпольем там и не пахло. И сейчас..приди в Мелитополь рашка... 90 процентов вывесили бы рашко тряпки.... И уж поверь ..дурашка... мелитопольских я знаю получше тебя. Есть разные национальности... русня... китайцы... немцы.. евреи... И есть МЕЛИТОПОЛЬЦЫ... не нация... непонятно что... )))) Так что ..выставил ты себя наивным дурачком. У тебя не национальный герой..Иван Дурак?
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05.11.2020 00:14 Ответить
А воно таки кацапоїзіч"єсккає...Бо ж бачу злостивого дурня одразу.
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05.11.2020 22:05 Ответить


лїр в умовах чорнотропу@eugene_lir





Явка у Мелітополі 31%
Тобто мера міста - навіть за умови, що за одного кандидата проголосують всі, - призначатиме третина містян.
Чекаємо екзитпол, але ванґую, що в першому турі оберуть Федорова (він від попереднього мера, політично - пристосуванець, але хоч не риг)
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04.11.2020 22:01 Ответить
Та й не українець.
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04.11.2020 22:17 Ответить
..а я здивований..що діда Балицького не вибрали. А скільки придурків за його проголосували...))))).
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04.11.2020 22:43 Ответить
Ти -дурень,отже,теж за цього кацапського сепарбгу?
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05.11.2020 22:07 Ответить
Думаете что то изменится?
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04.11.2020 18:59 Ответить
Так. Зміниться.
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04.11.2020 19:08 Ответить
Тогда с перемогой!
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04.11.2020 19:10 Ответить
Дякую.
Вам цього не бажаю.
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04.11.2020 19:18 Ответить
Запорожский окружной административный суд отменил решение горсовета 2006 годаИсточник: https://censor.net/ru/n3229111
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04.11.2020 19:21 Ответить
Это как наблюдать редчайшее астрономическое явление!
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04.11.2020 18:52 Ответить
Щось дуже велике в лісі здохло... Суд отменил решение горсовета о предоставлении русскому языку статуса регионального в Запорожье - Цензор.НЕТ 5306
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04.11.2020 18:54 Ответить
Это сорвать джекпот!!!
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04.11.2020 22:43 Ответить
Слава Украине
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04.11.2020 18:57 Ответить
Героям Слава!
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04.11.2020 19:38 Ответить
Суд отменил решение горсовета о предоставлении русскому языку

есть хорошее высказывание- не подобаеться мова- геть до Ростова!
Когда нечего делать- начинают подымать этот вопрос
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04.11.2020 18:57 Ответить
30% відсотків знов вибрали кацапа Буряка мером та привели у міськраду купу зажопінців зі спойлерами та шаріївців. Ось вам і питання кацапського ізика...
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04.11.2020 18:58 Ответить
Запоріжжя !!!! Січ! Козаки !! Ви не подуріли там ? ?? Сором .... та ганьба !(
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04.11.2020 19:01 Ответить
Були колись козаки, а стали казакі.
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04.11.2020 19:06 Ответить
Кизяки.
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04.11.2020 19:17 Ответить
Мабуть що пан правий...
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04.11.2020 19:25 Ответить
Сам па-русккє пишеш.Чомусь.
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04.11.2020 22:18 Ответить
Как магу так и пишу , і дуже пана прошу - не вчить мене жити ! Пліззз!! Скільки ж ту прохвесоров украінськоі славеснасти !
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04.11.2020 22:49 Ответить
А КАКЬ НЄ ма гу-такь і ні пєшю.І якщо такий умна-граматной,то називай людей газпадьїнай.
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04.11.2020 23:04 Ответить
Все буде добре, не переймайся пане майстру )
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04.11.2020 23:07 Ответить
Всьйо пойняв.Нє буду.Нє кагьда.
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04.11.2020 23:22 Ответить
Гут! Велика подяка (spasiba )
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04.11.2020 23:34 Ответить
Харяшьо.Пасібба.Хверштейн.Курва.
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04.11.2020 23:42 Ответить
Гарна новина!
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04.11.2020 19:01 Ответить
Ватная область. Особенно Мелитополь. Зверинец ваты
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04.11.2020 19:01 Ответить
Ображений кацапський фашик риг Балєцкай звідти.
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04.11.2020 22:19 Ответить
Суд отменил решение горсовета о предоставлении русскому языку статуса регионального в Запорожье - Цензор.НЕТ 6561
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04.11.2020 19:03 Ответить
На час карантину по буднях. У вихідні і святкові дні без обмежень
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04.11.2020 19:21 Ответить
І де це таке(про вихідні і святкові) написано?В документі? Я не знайшов
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04.11.2020 20:49 Ответить
из-за этого льготного проезда страдают все остальные..дайте им на проед денежную компенсацию в рассчете - проезд туда и обратно 1 раз...и все!
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04.11.2020 20:59 Ответить
хекуй шастать...
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04.11.2020 21:03 Ответить
Суд отменил решение горсовета о предоставлении государственному языку Российской Федерации статуса регионального в Запорожье. В Україні не може бути російська мова мовою нацменшин, оскільки вона є державною мовою Російської Федерації. Те ж саме і з угорською мовою. Кримськотатарська - може. Саме вже намагання надати офіційний статус іншій державній мові є зазіхання на суверенітет та територіальну цілісність. Швейцарія? Хочете перетворити Україну на конфедерацію? Тим більше, що функціонування російською мови в іншій державі є приводом для російської військової агресії. ВОНИ цього не розуміють? - чудово розуміють.
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04.11.2020 19:05 Ответить
Великоросійський шовінізм - це все життя жити в Україні і не вивчити українську мову.
Ви бачили людину іншої національності щоб так відносилась до мови країні в якій живе?
Ні , тільки росіянин це може, він окупант і не має наміру вчити мову. Це в генах, нащадки окупантів теж не хочуть вчити мову.
НЕ БУДЬТЕ ОКУПАНТАМИ - ВЧІТЬ УКРАЇНСЬКУ МОВУ.
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04.11.2020 19:06 Ответить
По аналогії з трампівським виразом про Крим - Закарпаття угорське тому, що так говорять угорською мовою....а реформований Порошенком Суд таки відмінив це російське рішення по Запоріжжю.
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04.11.2020 19:14 Ответить
Скарали комуняки на смepть за протидію pусифiкaцiї…. і ніхто не згадає….
Він відкрито виступав проти русифікації, писав про Голодомор і висміював соціалістичний реалізм у літературі. Киянин-журналіст, схожий на французького актора Бельмондо, перекладач-філософ, учасник Української Гельсінської групи - це все про Валерія Марченка. Його з хворими нирками, за «нахабність», як сказав один зі слідчих, ув'язнили у табір суворого режиму на Уралі. Фактично прирікши на смерть.
Суд отменил решение горсовета о предоставлении русскому языку статуса регионального в Запорожье - Цензор.НЕТ 2901
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04.11.2020 19:11 Ответить
В Україні мовою міжнаціонального спілкування повинна бути лише УКРАЇНСЬКА!
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04.11.2020 19:16 Ответить
Надумали через 14 років. Суд скасував рішення міськради про надання російській мові статусу регіональної в Запоріжжі - Цензор.НЕТ 536
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04.11.2020 19:17 Ответить
Запоріжжя'куди ви діли своїх козаків? Бісові діти…
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04.11.2020 19:26 Ответить
Не тобі розумник під чужим прапором українців соромити.
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04.11.2020 20:38 Ответить
Ти б не прапор його соромив,а тих,що пишуть тут їзьєккомь кацапських кривавих фашистів.І це -у час війни з тими дикунами!
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04.11.2020 22:22 Ответить
Є в декого просто тваринних страх до української мови...мабуть на генному рівні щось пам'ятають...
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04.11.2020 19:34 Ответить
Вот как с такими передастами строить Украину?, Правильно сказал наш миристр,мы и через 50 лет не будем жить как сегодня Франция с Польшей.
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04.11.2020 19:35 Ответить
ЗА СВІТ ВСТАЛИ КОЗАЧЕНЬКИ... ЇХАЛИ КОЗАКИ..інші КОЗАЦЬКІ ПІСНІ І ДУМИ... Назовіть, хоча б одну КОЗАЦЬКУ ПІСНЮ на російській мові?...

Козацький край, а такі наїзди на українську мову... Не соромно запоріжани?
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04.11.2020 19:37 Ответить
За тебе, що ти такий дурисвіт.
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04.11.2020 20:41 Ответить
ЬІнаККЬєнтяй,дуриш ти,лукавий яничаре.
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04.11.2020 22:23 Ответить
це добре!
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04.11.2020 19:39 Ответить
В міськраді інших проблем немає, за мову взялися. От же як корчить від української мови!
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04.11.2020 19:43 Ответить
Це передсмертні корчі.
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04.11.2020 20:00 Ответить
Ти хоча б прочитав, про що у статті йдеться.
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04.11.2020 20:40 Ответить
Інокентій, будьте чемними.
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04.11.2020 21:54 Ответить
Я з ватного міста, мені можна бути нечемним.
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04.11.2020 22:14 Ответить
Тоді зрозуміло, горбатого могила виправить.
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05.11.2020 06:31 Ответить
Судьи этого суда должны сидеть в КС. А те, что сейчас в КС - должны просто сидеть. Или висеть. Кроме тех 4, что проголосовали против отмены декларирования доходов чинуш и судей.
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04.11.2020 20:09 Ответить
Зовсім здуріли. Мало нам у Запоріжжі вати яка розповідає, про те що Запоріжжя це не українське місто, так набігла вишивата яка теж саме розповідає. А дурні ще лайки із зідоволенням ліплять.
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04.11.2020 20:47 Ответить
Вы на даты посмотрите, 14 лет суд то решение отменял, 14 долгих лет!
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04.11.2020 21:02 Ответить
Був у Запоріжжі на початку дев'яностих. Іду у трамваї. Всі говорять російською мовою. Питаю українською мовою в молодиків, що теж між собою говорять російською мовою, - коли буде така то зупинка...вони відповідають мені українською мовою і далі між собою вже говорять українською мовою.
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04.11.2020 21:05 Ответить
Вам пощастило.А от у Слов"янську за мову з автобуса жінку виперли,обгавкавши па-русккє.
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04.11.2020 22:27 Ответить
С этим уже смело можно идти в ЕСПЧ.
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05.11.2020 10:13 Ответить
 
 