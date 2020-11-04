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Труханов и Скорик поборются во втором туре за должность мэра Одессы, - СМИ

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Труханов и Скорик поборются во втором туре за должность мэра Одессы, - СМИ

За действующего мэра Одессы Геннадия Труханова в первом туре выборов отдали голоса 77,5 тыс. одесситов, за его конкурента Николая Скорика - 39,5 тыс.

Об этом свидетельствуют результаты голосования, которые подвели районные избирательные комитеты Одессы, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"По данным районных ТИК, наибольшую поддержку избирателей получили кандидаты на должность городского головы Геннадий Труханов и Николай Скорик - соответственно 77,5 тыс. и 39,5 тыс. жителей города", - сообщил собеседник агентства в городской ТИК.

Эти кандидаты партий "Доверяй делам" и "Оппозиционная платформа - За жизнь" после проверки документов и установления результатов голосования могут выйти во второй тур выборов, который состоится в конце ноября.

Читайте также: Второй тур выборов мэра 15 ноября пройдет в четырех городах, 22 ноября - в семи, - ЦИК

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Топ комментарии
+27
Во где два дерьма -и надежды никакой ,шо сдохнут...
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04.11.2020 18:56
+27
Два сепара прошли, это просто офигеть.
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04.11.2020 18:56
+16
Ватное дерби!
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04.11.2020 18:56
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Во где два дерьма -и надежды никакой ,шо сдохнут...
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04.11.2020 18:56 Ответить
Труханов и Скорик поборются во втором туре за должность мэра Одессы, - СМИ - Цензор.НЕТ 2626
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04.11.2020 19:15 Ответить
Я никогда не думал что так скажу но на фоне Скорика Труханов прямо бандеровец
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04.11.2020 19:45 Ответить
Он на выборах президента 2019 шоколадника поддерживал и концерты в его честь устраивал,значит де-факто уже патриот. Порохоботы,[хватит волну гнать на своего 😆
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04.11.2020 20:33 Ответить
Да, попрусь голосовать за Труху ( с отвращением!!!!) Труханов і Скорик змагатимуться у другому турі за посаду мера Одеси, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 7443
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04.11.2020 21:08 Ответить
А хто =кращий= ?
Голосуватимете чи не підете ?
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05.11.2020 08:07 Ответить
Два сепара прошли, это просто офигеть.
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04.11.2020 18:56 Ответить
Так народ захотел..
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04.11.2020 19:03 Ответить
Так захотело быдло. Нарид тупо забил на выборы. Решил, что все делается само собой, на шару.
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04.11.2020 19:06 Ответить
Между народом и быдлом разница небольшая. Почти неприметная
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04.11.2020 19:08 Ответить
Труханов и Скорик поборются во втором туре за должность мэра Одессы, - СМИ - Цензор.НЕТ 6617
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04.11.2020 19:11 Ответить
и в этот раз в выборе одесситов виновен Порох ))))

как и в прошлом выборе
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04.11.2020 19:45 Ответить
У Шоу нет такого высказывания.
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05.11.2020 04:01 Ответить
Разница большая.Народ сам выбирает свою судьбу,а быдло идёт туда,куда погонит пастух.
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04.11.2020 20:55 Ответить
все выборы делают деньги. Поэтому выбирать из двух лежащих на полу мешков денег может только тот, кто эти мешки оставил. Остальные думают, что они допущены к этим мешкам. Ну и пусть думают, у нас демократия на думать.
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05.11.2020 07:10 Ответить
Мудрый, млять, норот
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04.11.2020 20:39 Ответить
Та ладно, Труха - вор, но не сепар
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04.11.2020 19:05 Ответить
Увы, но это Одесса. Ватно- полуконченая. Труханов і Скорик змагатимуться у другому турі за посаду мера Одеси, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 302
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04.11.2020 21:10 Ответить
Ватное дерби!
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04.11.2020 18:56 Ответить
прикинь,

и без Порошенко Труханов станет мером.

кого винить ?

предыдущие годы в том, что одесситы выбрали Труханова, был виновен Порох.
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04.11.2020 19:46 Ответить
Порох сам с ним замарался... И с Кернесом.
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04.11.2020 19:50 Ответить
тоиздь тогда они стали мерами благодаря Пороху, а не большинству голосов харьковчан и одесситов, как теперь ?
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04.11.2020 19:54 Ответить
Я в ватных раскладах не силён.
Поэтому и некрасиво смотрелось, когда Труханов и Кернес за Пороха топили.
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04.11.2020 20:01 Ответить
Тоиздь не Порох за них топил, а они за Пороха ?

А Порох тогда в чём виноват ?

Если, допустим, препоследний ******** (в плохом смысле этого слова) будет рассказывать, что ты - зашибись чудак, будешь ли ты в ответе за этого препоследнего ?
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04.11.2020 20:18 Ответить
«Один станок - это просто станок.
Много станков - мастерская.
Одна шлюха - это просто шлюха.
Много шлюх - Сумская».

(с) Владимир Владимирович (не Набоков и не Познер)
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04.11.2020 19:58 Ответить
Вам вата какая стерильная или нестерильная))
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04.11.2020 20:38 Ответить
п...ць Труханов и Скорик поборются во втором туре за должность мэра Одессы, - СМИ - Цензор.НЕТ 4990 в Одесі всі євреї кацапами стали?
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04.11.2020 18:57 Ответить
не всех, хоть и тут в согласие с тем временем о гадьке хорошего сказала.

https://youtu.be/Gv04Nd0U-9I?t=1
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04.11.2020 19:00 Ответить
Все логично - в Ивано-Франковске свободовца Марцинкива, в Одессе регионала Труханова.
Страна как никогда объединена.
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04.11.2020 18:57 Ответить
нормально обьединена Труханов и Скорик поборются во втором туре за должность мэра Одессы, - СМИ - Цензор.НЕТ 7931.одесса просто откатилась на предыдущие позиции,соскоблив с себя зеленую плесень.
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04.11.2020 19:07 Ответить
как думайте, труханова скинет или ватность победит.
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04.11.2020 18:57 Ответить
а ты бы из этих двоих кого бы выбрал ?

(варианта "ни за кого" не существует)
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04.11.2020 19:48 Ответить
Оба цвай! Оба ватные уроды. Труханов и Скорик поборются во втором туре за должность мэра Одессы, - СМИ - Цензор.НЕТ 6420
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04.11.2020 18:58 Ответить
Два бавовних кацапа,яких обирають одесіти.
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04.11.2020 18:59 Ответить
одесситы как одесситы...во всяком случае ни бубочку напрямик не поддержали,ни мертвечука.
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04.11.2020 19:09 Ответить
Ото таке,Шмарклю не підтримали ,а двох кацапів обирають.
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04.11.2020 21:02 Ответить
лише одного... і це зовсім не мертечуківський
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04.11.2020 21:04 Ответить
Вважаєш шо кацапи відрізняються один від одного? Дуже сумнівно.
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04.11.2020 21:28 Ответить
русский ,выросший в Украине уже никогда не будет своим для кацапни Труханов і Скорик змагатимуться у другому турі за посаду мера Одеси, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 1997
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04.11.2020 21:46 Ответить
Було б дуже добре як би не реальність,подивись навкруги, скільки вати совкодрочі та любителів руззкемиру.
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04.11.2020 21:58 Ответить
та эта вата и в израиле остается ватой...и шо? Труханов і Скорик змагатимуться у другому турі за посаду мера Одеси, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 6740
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04.11.2020 22:17 Ответить
Труханов и Скорик поборются во втором туре за должность мэра Одессы, - СМИ - Цензор.НЕТ 751
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04.11.2020 19:01 Ответить
так а шо ж ты, собака бешенная, выбрал президентом украинофоба ?
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04.11.2020 19:49 Ответить
Труханов и Скорик поборются во втором туре за должность мэра Одессы, - СМИ - Цензор.НЕТ 9393
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04.11.2020 19:02 Ответить
Труханов и Скорик поборются во втором туре за должность мэра Одессы, - СМИ - Цензор.НЕТ 4524
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04.11.2020 19:06 Ответить
Пахлава медовая, кукуруза, пивко холодное,......Да, фото с обезьянкой забыл.
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04.11.2020 19:34 Ответить
Фото с Арахамией?
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04.11.2020 19:35 Ответить
ОднО гірше другого! Неначе люди подуріли!
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04.11.2020 19:03 Ответить
Фанат «Черноморца» прислал кое-что про экс-губернатора.
Похоже, что у «Коли - тетриса» имеются все шансы получить «пожизненную» статью по совокупности преступлений.
Будучи губернатором Одесской области, Николай Скорик (одесситы называют его «Коля-блок» после того, как он отдал распоряжение заблокировать парадный вход в здание ОГА бетонными блоками) по указанию куратора из РФ предпринимал попытку организовать в Одессе мини-Приднестровье. Также ФСБ РФ с помощью этого чиновника планировало объявить о создании Одесской народной республики во главе с Президентом ОНР - дважды судимым православным цыганом Кауровым и присоединении этой квази-республики к Московии, но «Правый сектор» и патриоты города разрушили планы Кремля.
Накануне расстрелов протестующих на улице Институтской в Киеве, Коля-тетрис призывал владельца золотого батона жестко разогнать Майдан и обвинял журналистов во лжи.
Генпрокуратура Украины недавно опубликовала записи телефонных переговоров советника российского президента Сергея Глазьева, который весной 2014 года занимался организацией беспорядков в городах Юго-востока Украины и пытался поднять регионы на бунт против столицы.
Глазьев: «…нам очень важно, чтобы были обращения людей к Путину. Массовые обращения непосредственно к нему, с просьбой защитить, к России, значит, и так далее. Нам очень важны решения облсоветов. Поэтому важно, чтобы облсовет сейчас собрался. А для того, чтобы он собрался, нужно ему обеспечить, как сделали в Харькове. В Харькове вошли люди, выкинули всех бандеровцев, нашли там склад боеприпасов, сейчас занимаются его обезвреживанием, и соберется облсовет и будет тоже обращаться к нашему президенту. Плюс, решение облсовета о том, что он не признает легитимной киевскую власть, что эта власть преступная и так далее.
Вот это очень важный момент - взять облсовет для того, чтобы дать возможность депутатам прийти, и им надо тоже объяснить - депутатам, что они обязаны в этой ситуации прийти и проголосовать. Кто не пришел и не проголосовал, тот предатель, бандеровец, фашист и так далее со всеми последствиями. Они как народные депутаты должны взять на себя ответственность за ситуацию в Одесской области».

С назначением нового Генпрокурора Украины прокуратура Одесской области активизировала следственные действия по так называемому «делу 19 февраля» - расследованию событий начала 2014-го года возле облгосадминистрации, когда группа вооруженных битами «титушек» под охраной милиции напала на евромайдановцев, журналистов и жителей Одессы.
Кассир «Партии легионов» в Одесской области содержал на зарплате батальон «титушек» и оплачивал их проживание и питание в доме отдыха имени Горького на 15 станции Большого Фонтана.
Безопасность «титушек» при транспортировке их «на работу» к ОГА в трех автобусах «БОГДАН» обеспечивал гагауз Фучеджи. Когда «титушки» выполнили свою «работу» и избили журналистов возле ОГА, губернатор Коля - «тетрис» пообещал «разобраться» и «наказать» виновных. Почему покалеченные журналисты молчат - загадка.
Избиение проплаченными титушками одесских журналистов возле ОГА. Кликнуть здесь: https://www.youtube.com/watch?v=vlQsSzdS8D8
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04.11.2020 19:06 Ответить
Еще его Коля-тетрис называют))
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04.11.2020 19:07 Ответить
Я називаю будівельником мавзолею...
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04.11.2020 19:47 Ответить
тю, та натянуть канат меж каких нибудь двух одесских высоток и кто из них обох двох по нему пройдёт 3 раза туда-сюда, тот и будет мэром ))
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04.11.2020 19:07 Ответить
ну как жеж так! пролетел дружбан преЗЕдента...как будто и не залетал ))) э-эх!!!
Труханов и Скорик поборются во втором туре за должность мэра Одессы, - СМИ - Цензор.НЕТ 8842
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04.11.2020 19:11 Ответить
Та й Маринка, ерзац перша леді лише потопталася на сходинках київської влади.
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04.11.2020 20:35 Ответить
Відкрию таємницю. Ерзац- це нинішній "презедент" України. А у ЄС 31 мандат у Київраді. Доречі, Київ і досі дощить від пролитих сліз верещучки)))
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05.11.2020 08:34 Ответить
Якщо би нацжони, голос, батьківщина, та т.і. підтримали Петра Обухова, то у другому турі трухлявий зустрівся би з ним і мені не так гидко було йти голосувати...
А тепер що???
Доведеться голосити за труху, бо скурвік, то вже зовсім нікчемна фєдєрастова шльондра???
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04.11.2020 19:22 Ответить
Одеська вата перемагає. Змагається засцяна вата, з засраною,і хто ж переможе?
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04.11.2020 19:24 Ответить
Потомки сталинских переселенцев из Нечерноземья, имеющие украинское гражданство и проживающие в Украине, в первую очередь ненавидят МОВУ, о чем неоднократно предупреждал нас седьмой Президент Украины пан Петр Порошенко.
Отправляясь в Южную Жемчужину, жена попросила купить ей пакетик редкого лекарства мумие, которое поднимает иммунитет. Словоохотливые одесситы объяснили, что мумие в чистом виде после выпаривания продается только на «Привозе» у травников и рассказали, как найти продавцов этого редкого снадобья. И действительно, рядом с менялами долларов (три бабушки легально сидят с пачками гривен в руках в центре «Привоза») начинается ряд продавцов, которые торгуют различными лечебными травами и настойками.
Заплатив за покупку 20 гривен, я сказал продавцу «ДЯКУЮ!».
Рядом со мной стояла старуха в мохеровом берете и с мокшанским разрезом глаз. При слове «ДЯКУЮ», её лицо перекосилось от желчи и она сказала мне: «Как я ненавижу это слово!».
Мне стало жалко старушенцию, доживающую свою жизнь на «биндеровщине» и я предложил «путинвведистке», пока она еще может самостоятельно передвигаться, возвратиться в родную московию, где она не будет слышать ненавистный ей говор и питаться высококалорийными щами из квашеной капусты и окрошкой на хлебном квасе.
Чтобы бабушка не ошиблась при отъезде на ПМЖ и выбрала правильное направление, я громко произнес: «Чемодан, вокзал, россия!». При этой фразе лицо у коллаборантки ещё больше позеленело от ненависти, и я услышал в свой адрес проклятие, текст которого здесь не уместно упоминать.
И эти граждане ходят на украинские выборы избирать Президента.
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04.11.2020 20:38 Ответить
И не только потомки сталинских переселенцев, ещё и отставники со всего ссср и их потомки, которые до сих пор вспоминают, как классно им жилось при советах, но в Германии и в Венгрии. Они вообще радетели за чистоту русского языка, а всех украинцев считают деревенщиной, хотя с удовольствием едят украинское сало и борщ . Смотрят принципиально росТВ, интересуются только рос.новостями. Горбатого могила исправит.
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04.11.2020 21:03 Ответить
Труханов и Скорик поборются во втором туре за должность мэра Одессы, - СМИ - Цензор.НЕТ 8725
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04.11.2020 19:26 Ответить
Теж все вирішуватись буде , як в США ,, в ключових "штатах" Молдапенсільванія і Дерібмічіган . Труханов и Скорик поборются во втором туре за должность мэра Одессы, - СМИ - Цензор.НЕТ 1775 .
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04.11.2020 19:28 Ответить
игра была равна, играли два говна...
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04.11.2020 19:32 Ответить
А казали що Одеса,Харків і інші міста патріотичні.Як були ватниками,так і залишились.Не знаю,що потрібно,щоб там все змінилося.
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04.11.2020 19:35 Ответить
Потрібна Державна ПРАЦЯ на Україну, а не шоу под маццУ.....
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04.11.2020 19:59 Ответить
Смена поколений и украинская школа.
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04.11.2020 21:06 Ответить
Пускай в Одессе будет два мэра.И каждый правит по пол срока.А кто первый,кинут монетку
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04.11.2020 19:56 Ответить
таки дрючба победит Труханов і Скорик змагатимуться у другому турі за посаду мера Одеси, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 5674
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04.11.2020 20:02 Ответить
как допа и гепа....
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04.11.2020 20:05 Ответить
Какие евреи талантливые. Еще один еврей может стать мэром города. Имею ввиду Скорика Николая Леонидовича, в которого отец - Леонид Давыдович!!!
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04.11.2020 20:12 Ответить
Звиздец городу. Выбор без выбора
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04.11.2020 20:30 Ответить
А то,что у Труханова рос.гражданство всем пох.ю? И ЦВК тоже
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04.11.2020 20:45 Ответить
..З лайна будуть вибирати *найкраще *
..Чого ж Пецик за п*ять років не зачмирив того Труху * !
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04.11.2020 21:03 Ответить
Выборы в Одессе нарисованы. Эти два голубка должны в камере за парашу бороться.
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04.11.2020 21:20 Ответить
Трухановский электорат я знаю, а вот кто мог проголосовать за скорика в такой колличестве, ума не приложу..
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04.11.2020 22:27 Ответить
Кивалов, Підрахуй !
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04.11.2020 23:11 Ответить
… и схлестнуться воды двух… параш, и покроется земля южной пальмиры смердежом невиданным, нічуванним…
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05.11.2020 00:00 Ответить
 
 