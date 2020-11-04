Труханов и Скорик поборются во втором туре за должность мэра Одессы, - СМИ

За действующего мэра Одессы Геннадия Труханова в первом туре выборов отдали голоса 77,5 тыс. одесситов, за его конкурента Николая Скорика - 39,5 тыс.

Об этом свидетельствуют результаты голосования, которые подвели районные избирательные комитеты Одессы, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"По данным районных ТИК, наибольшую поддержку избирателей получили кандидаты на должность городского головы Геннадий Труханов и Николай Скорик - соответственно 77,5 тыс. и 39,5 тыс. жителей города", - сообщил собеседник агентства в городской ТИК.

Эти кандидаты партий "Доверяй делам" и "Оппозиционная платформа - За жизнь" после проверки документов и установления результатов голосования могут выйти во второй тур выборов, который состоится в конце ноября.

Читайте также: Второй тур выборов мэра 15 ноября пройдет в четырех городах, 22 ноября - в семи, - ЦИК