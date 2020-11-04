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Почти 500 дополнительных койко-мест для лечения больных COVID-19 развернут в больницах Львова, - горсовет

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

Почти 500 дополнительных койко-мест для лечения больных COVID-19 развернут в больницах Львова, - горсовет

Сейчас по больницам Львова определено 920 койко-мест для больных коронавирусом. Однако, учитывая стремительное увеличение количества заболевших, город работает над увеличением коек в больницах и закупает кислородные концентраторы.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Львовского городского совета, в одном из крупнейших медучреждений города - больнице скорой помощи - планируют дополнительно развернуть 350 коек в отдельном корпусе, в первой городской больнице - дополнительно 80 коек, в больнице №8 - 60 коек.

"С самого начала мы задекларировали, что готовим 920 койко-мест в наших основных больницах. Сегодня заняты 560 коек, там лечатся больные пневмонией, с подозрением на COVID-19 и больные коронавирусом. На протяжении двух последних недель наблюдаем тенденцию к увеличению поступления пациентов, нуждающихся в госпитализации", - сказала заместитель городского головы Галина Сличная.

По ее данным, сейчас в больницах городского подчинения в наличии более 160 кислородных концентраторов, а на протяжении ближайших недель планируют закупить еще более 200.

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По данным горсовета, за минувшие сутки во Львовской области зафиксировали 505 новых случаев инфицирования коронавирусом. Всего с начала пандемии в области COVID-19 заболели 31639 человек, из них 921 человек умер.

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Почти 500 дополнительных койко-мест для лечения больных COVID-19 развернут в больницах Львова, - горсовет - Цензор.НЕТ 5110
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04.11.2020 19:24 Ответить


Луиза Чкалова@luiza4kaLova_2 ****.

Вы будете смеяться, но сегодня Степанов назвал новую цифру для введения локдауна)
Это уже 20 тысяч.
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04.11.2020 19:50 Ответить
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто (который так яро и нагло вмешивался в наши выборы) подхватил коронавирус ...Об этом сообщает Bangkok Post.
Как сообщается, перед вылетом из Будапешта в Азию Сийярто сдал негативный тест на COVID-19, а после прибытия в Таиланд - тест оказался положительный. Он сейчас находится на самоизоляции.
Правительство Венгрии отправило два самолета в Бангкок, чтобы отвезти его и сопровождающую делегацию обратно в Будапешт. Они уедут в среду, вечером.
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04.11.2020 20:02 Ответить
Майже 500 додаткових ліжко-місць для лікування хворих на COVID-19 розгорнуто в лікарнях Львова, - міськрада - Цензор.НЕТ 2311 Пусть еще один тест сделает, а лучше - несколько подряд.
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04.11.2020 20:08 Ответить
люди, підскажіть як лікарі виявляють COVID, бо ці тести показують всі віруси... моїм знайомим діагностували (їм по 80-т) а вони взяли та одужали, порушивши статистику
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04.11.2020 20:03 Ответить
Як взагалі можна повірити одному єдиному аналізу? Решту аналізів, якшо результат поганий, рекомендують перездати.
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04.11.2020 20:56 Ответить
результат показує наявність великої групи вірусів і як що ти не депутат то тобі як в рулетці напишуть любий результат
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04.11.2020 21:37 Ответить
 
 