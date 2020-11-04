Почти 500 дополнительных койко-мест для лечения больных COVID-19 развернут в больницах Львова, - горсовет

Сейчас по больницам Львова определено 920 койко-мест для больных коронавирусом. Однако, учитывая стремительное увеличение количества заболевших, город работает над увеличением коек в больницах и закупает кислородные концентраторы.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Львовского городского совета, в одном из крупнейших медучреждений города - больнице скорой помощи - планируют дополнительно развернуть 350 коек в отдельном корпусе, в первой городской больнице - дополнительно 80 коек, в больнице №8 - 60 коек.

"С самого начала мы задекларировали, что готовим 920 койко-мест в наших основных больницах. Сегодня заняты 560 коек, там лечатся больные пневмонией, с подозрением на COVID-19 и больные коронавирусом. На протяжении двух последних недель наблюдаем тенденцию к увеличению поступления пациентов, нуждающихся в госпитализации", - сказала заместитель городского головы Галина Сличная.

По ее данным, сейчас в больницах городского подчинения в наличии более 160 кислородных концентраторов, а на протяжении ближайших недель планируют закупить еще более 200.

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По данным горсовета, за минувшие сутки во Львовской области зафиксировали 505 новых случаев инфицирования коронавирусом. Всего с начала пандемии в области COVID-19 заболели 31639 человек, из них 921 человек умер.