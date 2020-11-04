На Львовщине глава РГА задержан при получении взятки талонами на 1 тыс. литров дизтоплива, - Нацполиция. ФОТО
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Сегодня во Львовской области при получении взятки задержан председатель одной из районных государственных администраций.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
За решение вопроса о изменении целевого назначения земельных участков чиновник требовал 21 тыс. гривен взятки. Однако, в дальнейшем захотел получить взятку не в денежном виде, а талонами на топливо - 1 000 литров дизтоплива.
В служебном кабинете председателя РГА правоохранители изъяли талоны на горючее, которые он получил в качестве взятки.
Сейчас должностное лицо задержано в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
Решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины и избрание меры пресечения.
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(сарказм)
и главное - на ровном месте и без двусмысленных намеков - а возбуждаются аж ....фу-фу)))
хотя ради эксперимента ...)))