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Новости Происшествия
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взятка (3028) Львовщина (1404) Нацполиция (9693) РГА (114)

На Львовщине глава РГА задержан при получении взятки талонами на 1 тыс. литров дизтоплива, - Нацполиция. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Сегодня во Львовской области при получении взятки задержан председатель одной из районных государственных администраций.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

На Львовщине глава РГА задержан при получении взятки талонами на 1 тыс. литров дизтоплива, - Нацполиция 01

За решение вопроса о изменении целевого назначения земельных участков чиновник требовал 21 тыс. гривен взятки. Однако, в дальнейшем захотел получить взятку не в денежном виде, а талонами на топливо - 1 000 литров дизтоплива.

В служебном кабинете председателя РГА правоохранители изъяли талоны на горючее, которые он получил в качестве взятки.
Сейчас должностное лицо задержано в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

На Львовщине глава РГА задержан при получении взятки талонами на 1 тыс. литров дизтоплива, - Нацполиция 02

Смотрите: Глава Черниговской РГА задержан на взятке 10 тыс. долл., - СБУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

На Львовщине глава РГА задержан при получении взятки талонами на 1 тыс. литров дизтоплива, - Нацполиция 03

Решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины и избрание меры пресечения.

Также смотрите: Замглавы облсовета и чиновник ГАСИ задержаны на Закарпатье на взятке 560 тыс. грн. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

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Топ комментарии
+3
ну вот...хозяйство осталось без дизельного топлива... посевная под угрозой ))))
(сарказм)
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04.11.2020 19:35
+3
Кризис однако.. скоро туалетной бумагой начнут взятки брать, но сначала будут антибиотики...
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04.11.2020 19:57
+2
Давно такого треша не помню... примерно с 2004года
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04.11.2020 19:39
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ну вот...хозяйство осталось без дизельного топлива... посевная под угрозой ))))
(сарказм)
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04.11.2020 19:35 Ответить
имхо. не стоит указывать шо сарказм )) с этим тут и правда туго и потому интересно всегда глянуть какой лох на это идёт )))
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04.11.2020 19:40 Ответить
ну да! )))) потом отбивайся))) пришьют жеж измену Родины )))))
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04.11.2020 19:42 Ответить
тю, тут все всех знают, умные поймут. но это даёт доп возможность узнать кое-чего нового не только о попавшихся 25 тысячниках нового призыва, но и о старичках-тугодумах )). ото б волновало мну, хто шо будет тут мну шить )) а сколько нам открытий чудных готовит такой трюк ))))
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04.11.2020 19:54 Ответить
а мне бывает лень отбиваться )))) бывают такой сразу негатив выблёвуют... что просто фууу)))
и главное - на ровном месте и без двусмысленных намеков - а возбуждаются аж ....фу-фу)))
хотя ради эксперимента ...)))
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04.11.2020 19:57 Ответить
та да. тут нада просто иметь хорошие и спокойные нервы) а обычно выплёвываемый негатив, характеризует самого плевателя, он то берёт его из области своих проекций ). тогда берёш так (по настроению, канешно), спокойненько, от локоточка ему, как когда-то райкин рассказывал, в ответ такому - "алё!"...... и так час над ним измываешся)))) в будущем, пускаеш тогда такого под этим его ником в игнор, но он начинает, как правило, потом ставить лайки. прикольно )))
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04.11.2020 20:09 Ответить
да Вы батенька знаете толк в развлечении ))))
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04.11.2020 20:21 Ответить
Риб"яти,ви всьйо очінь првєлльна пєсалє.
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04.11.2020 22:33 Ответить
Давно такого треша не помню... примерно с 2004года
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04.11.2020 19:39 Ответить
оце то ти пробухав
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04.11.2020 20:51 Ответить
Да ну! Этот просто умный оказался, "Ревизор" Гоголя читал,но борзыми щенками уже не модно взятку давать,талоны на бензин более практичны.
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04.11.2020 22:22 Ответить
Кризис однако.. скоро туалетной бумагой начнут взятки брать, но сначала будут антибиотики...
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04.11.2020 19:57 Ответить
👍👍👍👍
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04.11.2020 20:35 Ответить
Та хоч би й від мертвих віслюків вухами---лиш би давали...
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04.11.2020 22:32 Ответить
ну это уже перебор. даже мелкие чин. сельсовета, не говоря уже за гор совет и ментов десятилетиями заправляються на шару. а вы суете к ним свой нос. как вы посмели да на святое????????????
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04.11.2020 20:08 Ответить
То котрийсь з голів РДА, що ліквідовується. Було 20, а залишається 7. Хотів на прощання отоваритись.
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04.11.2020 20:43 Ответить
та нормас..- борзыми ж не брал)
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05.11.2020 00:41 Ответить
 
 