Маркив будет подавать иск в ЕСПЧ за трехлетнее пребывание в итальянской тюрьме, - Денисова

Украинский нацгвардеец Виталий Маркив планирует подавать иск в Европейский суд по правам человека за трехлетнее пребывание в итальянской тюрьме.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в эфире "Радио НВ".

По ее словам, это можно делать не ранее чем за 90 дней после публикации решения апелляционного суда, и если не будет кассационной жалобы.

Денисова считает, что есть все обстоятельства для того, чтобы подавать иск в ЕСПЧ, потому что есть нарушение статьи Европейской конвенции по правам человека.

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Напомним, 12 июля 2019 года итальянский суд признал служащего Национальной гвардии Украины Виталия Маркива виновным в смерти итальянского журналиста Андреа Роккелли в 2014 году. Маркив приговорен к заключению сроком 24 года. Сторона обвинения просила признать Виталия Маркива виновным и приговорить его к 17 годам заключения. Адвокаты Маркива требовали освобождения украинца из-за недостатка улик. 3 ноября 2020 года нацгвардеец Маркив оправдан апелляционным судом Милана.