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Европейский суд по правам человека (305) Национальная гвардия (890) Маркив (151)

Маркив будет подавать иск в ЕСПЧ за трехлетнее пребывание в итальянской тюрьме, - Денисова

Новости Цензор.НЕТ Общество

Маркив будет подавать иск в ЕСПЧ за трехлетнее пребывание в итальянской тюрьме, - Денисова

Украинский нацгвардеец Виталий Маркив планирует подавать иск в Европейский суд по правам человека за трехлетнее пребывание в итальянской тюрьме.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в эфире "Радио НВ".

По ее словам, это можно делать не ранее чем за 90 дней после публикации решения апелляционного суда, и если не будет кассационной жалобы.

Денисова считает, что есть все обстоятельства для того, чтобы подавать иск в ЕСПЧ, потому что есть нарушение статьи Европейской конвенции по правам человека.

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Напомним, 12 июля 2019 года итальянский суд признал служащего Национальной гвардии Украины Виталия Маркива виновным в смерти итальянского журналиста Андреа Роккелли в 2014 году. Маркив приговорен к заключению сроком 24 года. Сторона обвинения просила признать Виталия Маркива виновным и приговорить его к 17 годам заключения. Адвокаты Маркива требовали освобождения украинца из-за недостатка улик. 3 ноября 2020 года нацгвардеец Маркив оправдан апелляционным судом Милана.

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Топ комментарии
+14
Так и надо... Еврошлюх сильнообеспокоенных нужно немного на бабло трухануть...
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04.11.2020 20:01
+13
Обязательно, надо макнуть их в оливье, три года не три дня.
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04.11.2020 20:03
+10
Какое "лихо", его Украина уже не отдаст, даже если подадут кассацию и Верховный суд признает его виновным. Если не подадут и не признают его виновным, выигрыш в ЕСПЧ гарантирован.
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04.11.2020 20:15
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И это правильно, только адвокатов толковых надо
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04.11.2020 20:00 Ответить
Так и надо... Еврошлюх сильнообеспокоенных нужно немного на бабло трухануть...
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04.11.2020 20:01 Ответить
Обязательно, надо макнуть их в оливье, три года не три дня.
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04.11.2020 20:03 Ответить
Співучасть у злочинах з москалями КАРАЄТЬСЯ ! Перевірено Кримом та...
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04.11.2020 20:04 Ответить
не буди лихо, пока тихо чувак. Маркив будет подавать иск в ЕСПЧ за трехлетнее пребывание в итальянской тюрьме, - Денисова - Цензор.НЕТ 9250
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04.11.2020 20:04 Ответить
Какое "лихо", его Украина уже не отдаст, даже если подадут кассацию и Верховный суд признает его виновным. Если не подадут и не признают его виновным, выигрыш в ЕСПЧ гарантирован.
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04.11.2020 20:15 Ответить
Сепар чогось очкує? ))
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05.11.2020 08:49 Ответить
но 90 дней еще будет висеть возможность подания апелляции на решение суда...
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04.11.2020 20:06 Ответить
А мне вот интересно, вот так истальянская старая крыса в судейской мантии, что 100% взяла московское бабло заведово неправильное осуждения Маркива, она какое наказание понесёт? Или итальянская Фемида совмем протухла, как и наша?
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04.11.2020 20:10 Ответить
зєльонського на них немає Маркив будет подавать иск в ЕСПЧ за трехлетнее пребывание в итальянской тюрьме, - Денисова - Цензор.НЕТ 7686 кляті макаронники
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04.11.2020 20:15 Ответить
бабло могло прийти с любой стороны.. и еще хитрое теля двух маток сосе.. Маркив будет подавать иск в ЕСПЧ за трехлетнее пребывание в итальянской тюрьме, - Денисова - Цензор.НЕТ 7885
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04.11.2020 20:27 Ответить
Хай би пан Марків за компенсацію купив собі хорошу квартиру.Най так буде!
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04.11.2020 20:22 Ответить
Шо кацапа непідмита, підгорає?😀
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04.11.2020 20:35 Ответить
В Іспанії був подібний випадок, то більше мільйона євро заплатили.
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04.11.2020 21:44 Ответить
А вот это мудро, промокшанских тварей просто необходимо мордой в говно окунуть. Пусть падлы макаронные обеспокоятся.
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04.11.2020 20:31 Ответить
потрібно почекати пройти касацію, бо влуплять знову
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04.11.2020 20:55 Ответить
навряд ли, после фильмата...
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04.11.2020 20:59 Ответить
Кассационная жалоба уже имеется. Ещё бы -родители роккелли запросили у Виталия несколько миллионов за смерть негодника.
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04.11.2020 20:58 Ответить
Интересно было бы послушать ответ Маркива на вопрос, что он думает об Антоненко и других фигурантах "дела" Шеремета, точнее о роли авакова в этом "деле", учитывая, несомненно, громадную роль авакова в освобождении незаконно удерживаемого в тюрьме Маркива...
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04.11.2020 21:20 Ответить
Это потом. Есть процедура. Сначала 90 дней апелляционному суду Милана для написания юридически значимого текста своего решения о невиновности Маркива, потом подача на это решение кассационной жалобы, о чем уже заявила прокуратура и ее рассмотрение в кассационном суде Италии.
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04.11.2020 22:07 Ответить
Нужно СФОРМУЛИРОВАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ ,
С НАСТАИВАНИЕМ
- ПРОВЕРИТЬ эти х " судьев " в КОРУПЦЫИ ,
, В часности порлучения ВЗЯТОК , или ШАНТАЖА от росЦии !..
.
.
!!\
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04.11.2020 22:14 Ответить
Правильно, потому что это было не завуалированое подмахивание москве, как и периодическое создание всяких народных представительств днры.
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04.11.2020 23:54 Ответить
венецианская дурацкая комиссия высталяет Украине предьявы чтобы не распускать антиконституционный суд, мы несем затраты на его содержание, вот сатисфакция с Италии и будет какой-никакой компенсацией.
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05.11.2020 00:58 Ответить
Главное, узнать, по чьей подсказке итальянцы смогли узнать, от какой мины, снаряда, осколка погиб их земляк? Ответ известен.
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05.11.2020 07:11 Ответить
Денисова,а права других,Антоненко например?
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05.11.2020 08:47 Ответить
МОЛОДЕЦ!!!
Раздень эту итало рашинскую вату на пару лямов евро!!!
Вата только и понимает, когда ее бьют или деньгами или по морде!!!!!
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05.11.2020 12:12 Ответить
 
 