В Украине создадут сериал по цифровой грамотности для медиков, - замглавы Минцифры Кучер
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Министерство здравоохранения совместно с Министерством цифровой трансформации начали работу над созданием образовательного сериала для медицинских работников.
Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Ярослав Кучер на брифинге, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Вместе с Минцифры и при поддержке Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) мы начали разработку и работу над созданием образовательного сериала для медицинских работников. Сейчас наша команда вместе с партнерами анализирует те частые вопросы, которые поступают нам в социальных сетях, поступают нашим партнерам из НСЗУ, государственного предприятия "Электронное здоровье". С чем обращаются врачи и на каких вещах надо сделать акцент, я имею в виду в цифровом направлении", - сказал Кучер.
Он отметил, что в образовательном сериале будут отсняты ролики в соответствии с выбранной тематикой. По его словам, посмотреть этот сериал можно будет на портале "Дія. Цифрова Освіта" - бесплатной национальной онлайн-платформе по цифровой грамотности. Сегодня на портале уже представлено более 35 образовательных сериалов в различных сферах.
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- а так от, -уууууууууууууууу............!" ))
почему не "обучающий курс"
а теперь по сути...есть ли у врачей в данный момент время смотреть сериалы ?))
и авторам этого возможно и нужного материала...сколько отслюнявят ???
Серіал ??
Серіаллллл ???
Ликвидировал бы к чертям собачьим:
Министерство цифровой трансформации
Министерство молодежи и спорта
Министерство по вопросам интеграции временно оккупированных территорий
Министерство ветеранов
Министерство развития общин и территорий
Уверен, это помогло бы стране куда больше!
В Италии врачи работают с компами. Но для этого никакие курсы не проходят. Берут программу, имеется объяснение к ней. И госэкзамен не сдают. Его сдают в университете.
Кто будет снимать сериалы и давать рекомендации, клоуны из 95-го квартала?
Печально от таких решений нашей власти... и как то не смешно, особенно тем, кто нуждается в неотложном лечении...