В Украине создадут сериал по цифровой грамотности для медиков, - замглавы Минцифры Кучер

Министерство здравоохранения совместно с Министерством цифровой трансформации начали работу над созданием образовательного сериала для медицинских работников.

Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Ярослав Кучер на брифинге, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Вместе с Минцифры и при поддержке Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) мы начали разработку и работу над созданием образовательного сериала для медицинских работников. Сейчас наша команда вместе с партнерами анализирует те частые вопросы, которые поступают нам в социальных сетях, поступают нашим партнерам из НСЗУ, государственного предприятия "Электронное здоровье". С чем обращаются врачи и на каких вещах надо сделать акцент, я имею в виду в цифровом направлении", - сказал Кучер.

Он отметил, что в образовательном сериале будут отсняты ролики в соответствии с выбранной тематикой. По его словам, посмотреть этот сериал можно будет на портале "Дія. Цифрова Освіта" - бесплатной национальной онлайн-платформе по цифровой грамотности. Сегодня на портале уже представлено более 35 образовательных сериалов в различных сферах.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Жертводорікання", "мережевий черв’як", "порнопомста", - Минцифры представило "словарь терминов по онлайн-безопасности". ДОКУМЕНТ