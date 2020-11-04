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В Украине создадут сериал по цифровой грамотности для медиков, - замглавы Минцифры Кучер

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

В Украине создадут сериал по цифровой грамотности для медиков, - замглавы Минцифры Кучер

Министерство здравоохранения совместно с Министерством цифровой трансформации начали работу над созданием образовательного сериала для медицинских работников.

Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Ярослав Кучер на брифинге, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Вместе с Минцифры и при поддержке Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) мы начали разработку и работу над созданием образовательного сериала для медицинских работников. Сейчас наша команда вместе с партнерами анализирует те частые вопросы, которые поступают нам в социальных сетях, поступают нашим партнерам из НСЗУ, государственного предприятия "Электронное здоровье". С чем обращаются врачи и на каких вещах надо сделать акцент, я имею в виду в цифровом направлении", - сказал Кучер.

Он отметил, что в образовательном сериале будут отсняты ролики в соответствии с выбранной тематикой. По его словам, посмотреть этот сериал можно будет на портале "Дія. Цифрова Освіта" - бесплатной национальной онлайн-платформе по цифровой грамотности. Сегодня на портале уже представлено более 35 образовательных сериалов в различных сферах.

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Топ комментарии
+6
Цифровая грамотность медиков? Думаю, что это будет комедия.
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04.11.2020 20:11
+6
Интернов показывать будут???)
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04.11.2020 20:11
+5
слово "сериал" сразу вызывает позывы...
почему не "обучающий курс"
а теперь по сути...есть ли у врачей в данный момент время смотреть сериалы ?))
и авторам этого возможно и нужного материала...сколько отслюнявят ???
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04.11.2020 20:25
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Цифровая грамотность медиков? Думаю, что это будет комедия.
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04.11.2020 20:11 Ответить
одно ясно, освоение клавы испортит заменитый ленинский почерк медиков, лишив их в этом деле индивидуальности ))
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04.11.2020 20:14 Ответить
Учитывая, что объем писанины, который и формировал знаменитый почерк, не уменьшится, скоро плявитчя щнаменииый медиуескиц нпбор.
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04.11.2020 20:22 Ответить
+ кистевой туннельный синдром
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04.11.2020 20:56 Ответить
на указательных пальцах ) обох двох )))
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04.11.2020 21:27 Ответить
+ на указательньіх пальцах ног )))
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04.11.2020 22:08 Ответить
но это у только у безруких медиков )))
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04.11.2020 22:10 Ответить
Что клоун еще предложит? Какой сериал?
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05.11.2020 00:15 Ответить
Опять видосик?
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04.11.2020 20:11 Ответить
Интернов показывать будут???)
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04.11.2020 20:11 Ответить
" - расскажите, как работает цифровой трансформатор?
- а так от, -уууууууууууууууу............!" ))
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04.11.2020 20:13 Ответить
В Украине создадут сериал по цифровой грамотности для медиков, - замглавы Минцифры Кучер - Цензор.НЕТ 4570
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04.11.2020 20:35 Ответить
Вот она стратегия по медицине. Интернов на наш лад значит. Отвратный сериальчик кстати...
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04.11.2020 20:13 Ответить
І будуть лікувати цифровими методами.
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04.11.2020 20:14 Ответить
Я все это долго терпел...
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04.11.2020 20:15 Ответить
Один сериал про президента был уже. И к чему это привело? (с) В Украине создадут сериал по цифровой грамотности для медиков, - замглавы Минцифры Кучер - Цензор.НЕТ 1900
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04.11.2020 20:19 Ответить
а какую цифру будет бубочка играть? неужели ту на которую, цифрово грамотный, гепа всех множит. В Украине создадут сериал по цифровой грамотности для медиков, - замглавы Минцифры Кучер - Цензор.НЕТ 9722
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04.11.2020 20:20 Ответить
Ze!ro
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04.11.2020 20:25 Ответить
слово "сериал" сразу вызывает позывы...
почему не "обучающий курс"
а теперь по сути...есть ли у врачей в данный момент время смотреть сериалы ?))
и авторам этого возможно и нужного материала...сколько отслюнявят ???
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04.11.2020 20:25 Ответить
бо то не курс, а дешева кіношка з якимось кварталівцем, який буде вчити лікарів.
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04.11.2020 20:33 Ответить
помню однажды была очепятка в газетки, в программе передач "телесрал" )))) лучшей характеристики этим действам больше и не попадалось ))
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04.11.2020 20:55 Ответить
Серіал ? В Украине создадут сериал по цифровой грамотности для медиков, - замглавы Минцифры Кучер - Цензор.НЕТ 4913
Серіал ?? В Украине создадут сериал по цифровой грамотности для медиков, - замглавы Минцифры Кучер - Цензор.НЕТ 268
Серіаллллл ??? В Украине создадут сериал по цифровой грамотности для медиков, - замглавы Минцифры Кучер - Цензор.НЕТ 4273
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04.11.2020 20:32 Ответить
Із запрошенням Охлобистіна на роль головлікаря👺
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04.11.2020 20:38 Ответить
В Украине создадут сериал по цифровой грамотности для медиков, - замглавы Минцифры Кучер - Цензор.НЕТ 7280
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04.11.2020 20:40 Ответить
Лично я бы сделал куда проще.
Ликвидировал бы к чертям собачьим:
Министерство цифровой трансформации
Министерство молодежи и спорта
Министерство по вопросам интеграции временно оккупированных территорий
Министерство ветеранов
Министерство развития общин и территорий
Уверен, это помогло бы стране куда больше!
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04.11.2020 20:41 Ответить
Почему - то в Италии медиков не обязывают *цифровой грамотности* , а только по медицинским тематикам. Хоть бы разъяснили, что имеется в виду.
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04.11.2020 20:54 Ответить
ну где-то типо краткий курс по системах счисления, от двоичной до шестидесятичной. преимущества каждой, недостатки,...... по окончании сериала, смотревшие будут обязаны сдать госэкзамен и потом цифровая интернатура )
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04.11.2020 20:58 Ответить
Что это за зверь - систему счисления?
В Италии врачи работают с компами. Но для этого никакие курсы не проходят. Берут программу, имеется объяснение к ней. И госэкзамен не сдают. Его сдают в университете.
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04.11.2020 21:01 Ответить
ну может и эти будут работать с компами. железо то тоже должны будут хоть как-то знать. а как же. но после сериала вряд ли будут брать просмотревших, шоб программу писать с сопроводиловкой к ней. а госэкзамен и интернатура это точно будет. как же без этого, может даже и в университет на экзамен тоже будут отправлять.
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04.11.2020 21:14 Ответить
а госэкзамен и интернатура это точно будет*- Всегда так было, но цифровой как госэкзамен... Здесь такого нет. И интернатуры, кстати, нет. После универа сдают экзамен на выбранную специализацию - 5 лет (нейрохирургия - 6 лет). Не знаю, у вас до сих пор есть интернатура? Не думаю. Специализация есть у вас. Зачем тогда интернатура? Она была, когда специализации не было.
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04.11.2020 21:52 Ответить
ну не надо так убиваться. будет, скоро будет и в италии такое и по всему миру расползётся. просто передовое не всё сразу. догонит таки и италия когда-то Украину в этом деле. цифровые сериалы для цифровых медиков - это просто передовое ноу-хау в украинской медицине. возможно, позже это в анналы войдёт ))
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04.11.2020 22:06 Ответить
В Україні створять серіал з цифрової грамотності для медиків, - заступник голови Мінцифри Кучер - Цензор.НЕТ 3697 Во Францию тоже ещё не дошло. Отсталые какие-то европейцы.
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04.11.2020 22:09 Ответить
та да. дикая европа )) повезло Украине с последними цифровыми правителями, ну просто вырвавшими страну из лап сонной аналоговой жизни и ворвавших её в страну динамичной цифири )))
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04.11.2020 22:13 Ответить
жЫзнь-боль В Україні створять серіал з цифрової грамотності для медиків, - заступник голови Мінцифри Кучер - Цензор.НЕТ 5921
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04.11.2020 21:45 Ответить
от реально, навіщо це? ви краще переведіть документо обіг на нормальні централізовані програми з універсальним інтерфейсом
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04.11.2020 21:02 Ответить
Пускай озвучат, сколько распилят бабла из коронавирусного фонда на новые видосики ...
Кто будет снимать сериалы и давать рекомендации, клоуны из 95-го квартала?
Печально от таких решений нашей власти... и как то не смешно, особенно тем, кто нуждается в неотложном лечении...
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04.11.2020 21:03 Ответить
В Україні створять серіал з цифрової грамотності для медиків, - заступник голови Мінцифри Кучер - Цензор.НЕТ 8237
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04.11.2020 21:04 Ответить
зебилы кроме сериалов ниче производить не могут. и бабки попилит фирма продакшен друзей бубочки
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04.11.2020 21:05 Ответить
хорошо. правильно.
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04.11.2020 21:47 Ответить
это, вероятно, будет детектив...
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04.11.2020 22:30 Ответить
 
 