В Конституционном Суде зарегистрировали заявление нардепов с призывом к отставке судей КСУ
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Секретариат Конституционного Суда зарегистрировал заявление народных депутатов Украины, в которой они призвали подать в отставку 11 судей КСУ, голосовавших за решение по антикоррупционной реформе.
Об этом сообщается на сайте суда, информирует Цензор.НЕТ.
"Сегодня, 4 ноября 2020 года, председатель депутатской фракции партии "Слуга народа" Давид Арахамия с народными депутатами Украины обратились в Конституционный Суд Украины с заявлением. В Секретариате Конституционного Суда Украины документ зарегистрирован и принят к рассмотрению", - говорится в сообщении.
Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".
На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.
29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.
В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.
30 октября президент Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного Суда.
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І ХТО В ДОМІ ГОСПОДАР?
Посли країн "Великої сімки" в Україні (G7) обговорили з П'ятим президентом України Петром Порошенком результати місцевих виборів, зусилля для боротьби з COVID-19 і кризову ситуацію, що виникла після рішення КС України.
"Була прийнята низка рішень щодо необхідності об'єднання сил, які виступають за реформи, для врегулювання кризи з КС, зміцнення антикорупційних інституцій в Україні та вирішення питання судової реформи", - йдеться в повідомленні на сторінці головування США в групі послів G7 у Twitter.
Ще раз для розуміння: це не протокольна зустріч і не данина колишнім заслугам П`ятого президента. Це не сльозливий лист Арахамії (у всьому винен Порошенко!) і не запити прокурорів до своїх колег з Вануату та Віргінських островів в останній надії хоть щось "нарити" на Пороха. Це показове єднання з політичною силою, яка, за результатами місцевих виборів продемонструвала найбільшу динаміку зростання довіри населення і яка має найбільший досвід вирішення кризових ситуацій у країні. А також черговий сигнал Зе, на кого ставить Захід у майбутньому.
Айкоси, Саріки, баба-да, баба-ні - це твоє, Вова. Інше краще не чіпати...
Эксперт Центра противодействия коррупции Галина Чижик считает, что КСУ фактически заложил основу для уничтожения рынка земли и приводит в пример декларации судей КСУ ... "этих борцов с крупными землевладельцами":
1. Виктор Кривенко - 44 земельных участка на 216 500 квадратных метров
2. Александр Касминин - 17 земельных участков на 223 050 квадратных метров
3. Сергей Сас - 7 земельных участков на 92 900 квадратных метров
4. Владимир Мойсик - 9 земельных участков на 47 400 квадратных метров, из них 26 000 в аренде
5. Петр Филюк - 6 земельных участков на 25 592 квадратных метра
"Каким образом Виктор Кривенко оформил в собственность 44 земельных участка, площадь которых в пять раз больше нормы бесплатной приватизации на них с женой вместе взятыми? За какие деньги он удерживал эти земли и платил налоги, если всю жизнь работает судьей?
Каким образом жена судьи Касминина приобрела в собственность 11 плодородных земель на Полтавщине по цене 500 долларов за гектар?", - отметила Галина Чижик.
Эксперт считает, что именно судьи КСУ будут голосовать против рынка, "ибо рынок - это о свободном конкурентный оборот, а не мутки тех, кто имеет власть"
Ты, Демьян, видать по нагайке соскучился. Ну-ка, давай её сюды."