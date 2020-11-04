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Новости Политика Украины
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КС (1060) судья (1114) Арахамия (762) Слуга народа (2185)

В Конституционном Суде зарегистрировали заявление нардепов с призывом к отставке судей КСУ

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

В Конституционном Суде зарегистрировали заявление нардепов с призывом к отставке судей КСУ

Секретариат Конституционного Суда зарегистрировал заявление народных депутатов Украины, в которой они призвали подать в отставку 11 судей КСУ, голосовавших за решение по антикоррупционной реформе.

Об этом сообщается на сайте суда, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня, 4 ноября 2020 года, председатель депутатской фракции партии "Слуга народа" Давид Арахамия с народными депутатами Украины обратились в Конституционный Суд Украины с заявлением. В Секретариате Конституционного Суда Украины документ зарегистрирован и принят к рассмотрению", - говорится в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Депутаты принесли в КС заявление с обращением к судьям подать в отставку. ФОТО

Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".

На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.

29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.

В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.

30 октября президент Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного Суда.

Читайте: Данилов призвал судей КС подать в отставку: "Ростов не резиновый"

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Топ комментарии
+7
Helgi Sharp

І ХТО В ДОМІ ГОСПОДАР?

Посли країн "Великої сімки" в Україні (G7) обговорили з П'ятим президентом України Петром Порошенком результати місцевих виборів, зусилля для боротьби з COVID-19 і кризову ситуацію, що виникла після рішення КС України.

"Була прийнята низка рішень щодо необхідності об'єднання сил, які виступають за реформи, для врегулювання кризи з КС, зміцнення антикорупційних інституцій в Україні та вирішення питання судової реформи", - йдеться в повідомленні на сторінці головування США в групі послів G7 у Twitter.

Ще раз для розуміння: це не протокольна зустріч і не данина колишнім заслугам П`ятого президента. Це не сльозливий лист Арахамії (у всьому винен Порошенко!) і не запити прокурорів до своїх колег з Вануату та Віргінських островів в останній надії хоть щось "нарити" на Пороха. Це показове єднання з політичною силою, яка, за результатами місцевих виборів продемонструвала найбільшу динаміку зростання довіри населення і яка має найбільший досвід вирішення кризових ситуацій у країні. А також черговий сигнал Зе, на кого ставить Захід у майбутньому.

Айкоси, Саріки, баба-да, баба-ні - це твоє, Вова. Інше краще не чіпати...
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04.11.2020 20:24
+6
В Конституционном Суде зарегистрировали заявление нардепов с призывом к отставке судей КСУ - Цензор.НЕТ 3382. В Конституционном Суде зарегистрировали заявление нардепов с призывом к отставке судей КСУ - Цензор.НЕТ 1577 .
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04.11.2020 20:45
+6
/// цитата :
Эксперт Центра противодействия коррупции Галина Чижик считает, что КСУ фактически заложил основу для уничтожения рынка земли и приводит в пример декларации судей КСУ ... "этих борцов с крупными землевладельцами":
1. Виктор Кривенко - 44 земельных участка на 216 500 квадратных метров
2. Александр Касминин - 17 земельных участков на 223 050 квадратных метров
3. Сергей Сас - 7 земельных участков на 92 900 квадратных метров
4. Владимир Мойсик - 9 земельных участков на 47 400 квадратных метров, из них 26 000 в аренде
5. Петр Филюк - 6 земельных участков на 25 592 квадратных метра
"Каким образом Виктор Кривенко оформил в собственность 44 земельных участка, площадь которых в пять раз больше нормы бесплатной приватизации на них с женой вместе взятыми? За какие деньги он удерживал эти земли и платил налоги, если всю жизнь работает судьей?
Каким образом жена судьи Касминина приобрела в собственность 11 плодородных земель на Полтавщине по цене 500 долларов за гектар?", - отметила Галина Чижик.
Эксперт считает, что именно судьи КСУ будут голосовать против рынка, "ибо рынок - это о свободном конкурентный оборот, а не мутки тех, кто имеет власть"
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04.11.2020 21:01
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Правила форума Совет форумчан
И стоимость решеток и ограждений от народа пусть лучше вернут этому же народу.
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04.11.2020 20:22 Ответить
Helgi Sharp

І ХТО В ДОМІ ГОСПОДАР?

Посли країн "Великої сімки" в Україні (G7) обговорили з П'ятим президентом України Петром Порошенком результати місцевих виборів, зусилля для боротьби з COVID-19 і кризову ситуацію, що виникла після рішення КС України.

"Була прийнята низка рішень щодо необхідності об'єднання сил, які виступають за реформи, для врегулювання кризи з КС, зміцнення антикорупційних інституцій в Україні та вирішення питання судової реформи", - йдеться в повідомленні на сторінці головування США в групі послів G7 у Twitter.

Ще раз для розуміння: це не протокольна зустріч і не данина колишнім заслугам П`ятого президента. Це не сльозливий лист Арахамії (у всьому винен Порошенко!) і не запити прокурорів до своїх колег з Вануату та Віргінських островів в останній надії хоть щось "нарити" на Пороха. Це показове єднання з політичною силою, яка, за результатами місцевих виборів продемонструвала найбільшу динаміку зростання довіри населення і яка має найбільший досвід вирішення кризових ситуацій у країні. А також черговий сигнал Зе, на кого ставить Захід у майбутньому.

Айкоси, Саріки, баба-да, баба-ні - це твоє, Вова. Інше краще не чіпати...
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04.11.2020 20:24 Ответить
Ви де небудь бачили щоб свині добровільно відмовлялись від корита? В Конституционном Суде зарегистрировали заявление нардепов с призывом к отставке судей КСУ - Цензор.НЕТ 3296
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04.11.2020 20:26 Ответить
В Конституционном Суде зарегистрировали заявление нардепов с призывом к отставке судей КСУ - Цензор.НЕТ 8503
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04.11.2020 20:35 Ответить
Зєля взяв аванс за продаж української землі, КС його "ринок землі" зарубав, а Зєлє віддавати нема чим. От його і прищить.
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04.11.2020 20:37 Ответить
А сдать свои мандаты этим депутатам за развал экономики, слабо? Отож...
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04.11.2020 20:38 Ответить
В Конституционном Суде зарегистрировали заявление нардепов с призывом к отставке судей КСУ - Цензор.НЕТ 2383.
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04.11.2020 20:42 Ответить
В Конституционном Суде зарегистрировали заявление нардепов с призывом к отставке судей КСУ - Цензор.НЕТ 3382. В Конституционном Суде зарегистрировали заявление нардепов с призывом к отставке судей КСУ - Цензор.НЕТ 1577 .
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04.11.2020 20:45 Ответить
И что, судьи КС должны вынести решение о своей отставке? Смешно. В Конституционном Суде зарегистрировали заявление нардепов с призывом к отставке судей КСУ - Цензор.НЕТ 2959
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04.11.2020 20:41 Ответить
Это понимают и депутаты! Но приказ руководителя 95 квартала - не обсуждается... У Конституційному Суді зареєстрували заяву нардепів із закликом до відставки суддів КСУ - Цензор.НЕТ 8748
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04.11.2020 20:53 Ответить
очень даже конституционно, пусть выносят и выходят
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04.11.2020 21:43 Ответить
Нужно провести зей-парад по случаю призыва к отставке судей КС. Речевку какую-нибудь придумать и транспаранты соответствующие. Судьи помрут со смеху. Что и требовалось изначально. А там все просто. Или нет. Какая разница?
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04.11.2020 20:46 Ответить
У Конституційному Суді зареєстрували заяву нардепів із закликом до відставки суддів КСУ - Цензор.НЕТ 2509 Ну і хто там кого *захрумає * У Конституційному Суді зареєстрували заяву нардепів із закликом до відставки суддів КСУ - Цензор.НЕТ 6652
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04.11.2020 20:57 Ответить
/// цитата :
Эксперт Центра противодействия коррупции Галина Чижик считает, что КСУ фактически заложил основу для уничтожения рынка земли и приводит в пример декларации судей КСУ ... "этих борцов с крупными землевладельцами":
1. Виктор Кривенко - 44 земельных участка на 216 500 квадратных метров
2. Александр Касминин - 17 земельных участков на 223 050 квадратных метров
3. Сергей Сас - 7 земельных участков на 92 900 квадратных метров
4. Владимир Мойсик - 9 земельных участков на 47 400 квадратных метров, из них 26 000 в аренде
5. Петр Филюк - 6 земельных участков на 25 592 квадратных метра
"Каким образом Виктор Кривенко оформил в собственность 44 земельных участка, площадь которых в пять раз больше нормы бесплатной приватизации на них с женой вместе взятыми? За какие деньги он удерживал эти земли и платил налоги, если всю жизнь работает судьей?
Каким образом жена судьи Касминина приобрела в собственность 11 плодородных земель на Полтавщине по цене 500 долларов за гектар?", - отметила Галина Чижик.
Эксперт считает, что именно судьи КСУ будут голосовать против рынка, "ибо рынок - это о свободном конкурентный оборот, а не мутки тех, кто имеет власть"
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04.11.2020 21:01 Ответить
Арахамия, - редкий дебил, даже среди зеленых идиотов... Я бы ему лопату не доверил)
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04.11.2020 21:22 Ответить
"- Как охвицер, ваше высокородие, вам надобно застрелиться.
Ты, Демьян, видать по нагайке соскучился. Ну-ка, давай её сюды."
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04.11.2020 21:48 Ответить
Признают в КС ,это заявление депутатов не констутиционным и делу конец .
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04.11.2020 22:03 Ответить
Чого ви "зелені" понесли прохання до КСУ і стали там перед ними на коліна, винесіть в Раду і прооголосуйте. Що стрьомно? То не гпаньбіться і надалі, ви ж депутати ВР України, а законів не знаєте і самі ж діючих законів не виконуєте. То хто буде виконувати ваші закони?
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05.11.2020 08:43 Ответить
 
 