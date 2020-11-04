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Украина изучает вопрос сотрудничества с Италией в сфере развития скоростных поездов, - Криклий

Новости Цензор.НЕТ Экономика

Украина изучает вопрос сотрудничества с Италией в сфере развития скоростных поездов, - Криклий

Украина рассматривает возможность сотрудничества с Италией в развитии высокоскоростного железнодорожного движения, в частности, в строительстве железной дороги сообщением "Одесса - Киев - Львов - граница с ЕС".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры со ссылкой на заявление главы ведомства Владислава Криклия в ходе его сегодняшней встречи с послом Италии в Украине Давиде Ла Чечилия.

"Владислав Криклий положительно отметил двустороннее сотрудничество между Украиной и Италией в области транспорта и подчеркнул, что украинская сторона заинтересована в реализации проекта высокоскоростного железнодорожного движения на территории Украины... Глава министерства приветствовал заинтересованность итальянского бизнеса в сотрудничестве по данному проекту, в частности по разработке ТЭО строительства высокоскоростной железной дороги сообщением "Одесса - Киев - Львов - граница с ЕС" общей протяженностью 896 километров", - говорится в сообщении пресс-службы.

По словам министра, привлечение ведущих итальянских компаний к реализации такого масштабного проекта в Украине будет способствовать расширению экономических отношений между Украиной и Италией.

Также министр пригласил итальянский бизнес к участию в проектах государственно-частного партнерства в морской и железнодорожной отраслях.

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Топ комментарии
+6
Жодного дня без шапіто...
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04.11.2020 20:42
+4
Вам мало Марківа 3 роки визволяли, Італія це кацапсько-фашистські прихвостні, з ними не можна вести справ.
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04.11.2020 20:45
+4
Криклий, тут главное соединить МУКАЧЕВО С ВЕНГРИЕЙ , а там до Австрии и Италии всего несколько часов
И никаких ЧОПов- это потеря пару часов для пассажиров
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04.11.2020 20:48
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Жодного дня без шапіто...
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04.11.2020 20:42 Ответить
Давно это брехло пасть не открывало!
А с какой максимальной скоростью планируют передвигаться скоростные поезда по украинским железным дорогам?
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04.11.2020 20:45 Ответить
55
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04.11.2020 21:13 Ответить
вы вообще простите не в теме.. дорогу предлагают колеей 1435 мм ЕВРОПЕЙСКУЮ...

соответственно подвижной состав вагоны локомотивы Интерсити поезда будут поставляться из Европы Сименс, Швеция, Швейцария также в Европе полно нормально качественного подвижного состава и спец- поездов б-у варианта и также полагаю что эта дорога не будет принадлежат 100% Украине а это будет консорциум или компания с участием в долях Украины и стран ЕС партнеров.. заведем такую дорогу ...а от нее Украина постепенно сама разведет линии на второстепенные города и регионы....этот вопрос перезрел для Украины транзит прямые дороги с Европой что плохого то.... с 2014 года УЗ c колеей 1520 мм русская-финская...просто пришла в упадок...
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04.11.2020 21:29 Ответить
Пусти козла в огород (читай Украина).
Если будет инвестор, как Вы говорите (не будет принадлежат 100% Украине а это будет консорциум или компания с участием в долях Украины и стран ЕС партнеров), так может развитие будет и опыт принесут положительный.
Но скорее всего это просто влажные мечты.
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04.11.2020 21:50 Ответить
ну почему вы так считаете.. Швейцария когда государство не имело средств отдало дороги 90% в собственность компаниям оставив у себя пакеты контрольные в руках а когда финансовое состояние позволило практически все дороги 90% вернулось государственную собственность не всегда дорога может и выгодно обслуживаться на определенных маршрутах участках государство тогда отдают в частные компании... а в Британии все дороги маршруты частные кроме колеи и сигнализации там контроль государства 100%.. Украина так же могла сделать без колеи и сигнализаций хрен куда поедешь то... да и налоги на инфраструктуру дороги свет столбы земельный налог акцизы на дизельное топливо и так далее в руках государства... и еще момент имея прямую стыковку с Евросоюзом к нам могли бы заходить операторы иных стран типа лоукостеров как автобусы и авиация....
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04.11.2020 22:03 Ответить
то це Ви не в темі. Більшість вантажів в Європі, Штатах та японії возять автодорогами, а народ більше літає ніж їздить по залізниці. Для Вас з "досвідом" скажу таке в Будапешті в метро в годину пік можна спокійно сісти тобто багато вільних місць і Вас на відміну від київського чи харківського метро не виносять з вагону на перон... І на залізницях теж саме. Тому там і Інтерсіті, бо в таких потягав майже порожньо, що в Польщі, що в Угорщині, що в іншій європейській державі.
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05.11.2020 07:49 Ответить
Вам мало Марківа 3 роки визволяли, Італія це кацапсько-фашистські прихвостні, з ними не можна вести справ.
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04.11.2020 20:45 Ответить
Може баш на баш. Ви нам Марківа а ми вам контракт на декілька мільярдів, ну як з англійцями на катери найвеличніший нещодавно підписав.
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04.11.2020 20:55 Ответить
Это очень дорого. Не реализовано даже в нефтекачке. Как раз то что надо сейчас Украина изучает вопрос сотрудничества с Италией в сфере развития скоростных поездов - Криклий - Цензор.НЕТ 4317
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04.11.2020 20:45 Ответить
Сапсаны вполне реализованы.
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04.11.2020 20:47 Ответить
Кацапа, нєфтєкачка єто ігдє?)
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04.11.2020 20:56 Ответить
"Сапсаны" и "Аллегро" в среднем едут в районе 200 км/ч по общим с остальными поездами ж/д путям. Это конечно скоростные, но не высокоскоростные поезда.
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04.11.2020 21:11 Ответить
Ну да, как-то так.
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04.11.2020 21:14 Ответить
Ну так і у нас Хюндай по звичайних коліях 160-180 тулять, як і українські Тарпани...
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04.11.2020 22:32 Ответить
Криклий, тут главное соединить МУКАЧЕВО С ВЕНГРИЕЙ , а там до Австрии и Италии всего несколько часов
И никаких ЧОПов- это потеря пару часов для пассажиров
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04.11.2020 20:48 Ответить
почему не Ужгород?
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04.11.2020 21:02 Ответить
з Мукачево є європейка але не модернізована. Якщо по Угорщині Латориця їде під 140 км/г, то по нашій території не більше 55 км/г
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04.11.2020 21:15 Ответить
так почему не Ужгород?
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04.11.2020 21:24 Ответить
тому що з Мукачево вона йде на Чоп, а не на Ужгород. Зрозумів? Наші не будують і навіть не покращують, а лише користуються...
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05.11.2020 07:51 Ответить
Что снова гиперлуп?
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04.11.2020 20:54 Ответить
Також вірно! В німців поізди гірші ніж в італійців!
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04.11.2020 20:55 Ответить
А как же ********** Омеляна?
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04.11.2020 20:57 Ответить
создадут цифровой гиперлуп?
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04.11.2020 21:11 Ответить
З німцями досвід вже вивчили. Тепер на черзі італійці.
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04.11.2020 21:16 Ответить
а может пока нескоростные развините
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04.11.2020 21:17 Ответить
Он не понимает о чем говорит
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04.11.2020 21:20 Ответить
Безумие. По Киеву ездят маршрутки типа "скотовозы", нет порядка в движении и обслуживании существующего даже столичного транспорта （тем более по Украине）, пассажирские поезда - это клоаки на колесах, а тут опять мечтатели гиперлупов оживились.
Безумие.
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04.11.2020 21:20 Ответить
1000% Навіть Шкоди які закупились під Євро вже пару років в реомнті, а тут дійсно маячня
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05.11.2020 07:53 Ответить
Поезда хорошие,но так как они ходят,можно отложить их запуск лет так на 50 совершенно безболезненно. Они и до ковида особенной точностью не отличались,а теперь просто рандом
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04.11.2020 21:22 Ответить
Где связь меду Украиной и скоростными поездами???? Колеи скоростной раз, два и обчелся.
Господа офицеры - нас *******.
Очередной распил кумовской.
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04.11.2020 21:46 Ответить
Новые линии они все равно строить не будут, а для существующих Тарпаны производства КВРЗ более чем достаточно. Да кстати! На деньги за которые БоГя Колесников купил 10 Хюндаевских Ротермов, можно было бы купить 20 полноценных настоящих скоростных итальянских электропоездов Пендолино!
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04.11.2020 23:20 Ответить
це точно і Вам треба було жирним виділити, що ці Ротеми звичайні електрички, а не швидкісні потяги...
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05.11.2020 07:55 Ответить
до одного місця все це,олігархат та корупція не дадуть нічого путнього зробити,ці держкомпанії "чорна діра"для бюджету,так було так і залишається..
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05.11.2020 09:11 Ответить
 
 