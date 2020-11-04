Украина изучает вопрос сотрудничества с Италией в сфере развития скоростных поездов, - Криклий
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Украина рассматривает возможность сотрудничества с Италией в развитии высокоскоростного железнодорожного движения, в частности, в строительстве железной дороги сообщением "Одесса - Киев - Львов - граница с ЕС".
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры со ссылкой на заявление главы ведомства Владислава Криклия в ходе его сегодняшней встречи с послом Италии в Украине Давиде Ла Чечилия.
"Владислав Криклий положительно отметил двустороннее сотрудничество между Украиной и Италией в области транспорта и подчеркнул, что украинская сторона заинтересована в реализации проекта высокоскоростного железнодорожного движения на территории Украины... Глава министерства приветствовал заинтересованность итальянского бизнеса в сотрудничестве по данному проекту, в частности по разработке ТЭО строительства высокоскоростной железной дороги сообщением "Одесса - Киев - Львов - граница с ЕС" общей протяженностью 896 километров", - говорится в сообщении пресс-службы.
По словам министра, привлечение ведущих итальянских компаний к реализации такого масштабного проекта в Украине будет способствовать расширению экономических отношений между Украиной и Италией.
Также министр пригласил итальянский бизнес к участию в проектах государственно-частного партнерства в морской и железнодорожной отраслях.
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А с какой максимальной скоростью планируют передвигаться скоростные поезда по украинским железным дорогам?
соответственно подвижной состав вагоны локомотивы Интерсити поезда будут поставляться из Европы Сименс, Швеция, Швейцария также в Европе полно нормально качественного подвижного состава и спец- поездов б-у варианта и также полагаю что эта дорога не будет принадлежат 100% Украине а это будет консорциум или компания с участием в долях Украины и стран ЕС партнеров.. заведем такую дорогу ...а от нее Украина постепенно сама разведет линии на второстепенные города и регионы....этот вопрос перезрел для Украины транзит прямые дороги с Европой что плохого то.... с 2014 года УЗ c колеей 1520 мм русская-финская...просто пришла в упадок...
Если будет инвестор, как Вы говорите (не будет принадлежат 100% Украине а это будет консорциум или компания с участием в долях Украины и стран ЕС партнеров), так может развитие будет и опыт принесут положительный.
Но скорее всего это просто влажные мечты.
И никаких ЧОПов- это потеря пару часов для пассажиров
Безумие.
Господа офицеры - нас *******.
Очередной распил кумовской.