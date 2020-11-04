Увольняя Бабикова с должности замглавы ГБР, руководитель бюро "просто выполнил закон", - НАПК

Исполняющий обязанности директора Государственного бюро расследований Алексей Сухачев "просто выполнил закон", увольняя первого заместителя директора видоства Александра Бабикова, который ранее был адвокатом беглого экс-президента Виктора Януковича,

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил председатель Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Александр Новиков в эфире Громадського ТВ.

По его словам, решение Конституционного суда по поводу конституционности полномочий президента назначать директора Национального бюро Украины повлияло также и на Государственное бюро расследований, потому что там "такая же норма".

"Хотя мы считаем, что это решение требует дополнительной проработки, и КС не учел моих доводов и министра юстиции по поводу того, что статья 17 Конституции отдельно регулирует порядок деятельности правоохранительных органов", - заявил он.

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