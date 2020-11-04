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Новости Политика Украины
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увольнение (1063) НАПК (624) ГБР (1738) Новиков Александр (51) Бабиков (68) Сухачев (45)

Увольняя Бабикова с должности замглавы ГБР, руководитель бюро "просто выполнил закон", - НАПК

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Увольняя Бабикова с должности замглавы ГБР, руководитель бюро "просто выполнил закон", - НАПК

Исполняющий обязанности директора Государственного бюро расследований Алексей Сухачев "просто выполнил закон", увольняя первого заместителя директора видоства Александра Бабикова, который ранее был адвокатом беглого экс-президента Виктора Януковича,

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил председатель Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Александр Новиков в эфире Громадського ТВ.

По его словам, решение Конституционного суда по поводу конституционности полномочий президента назначать директора Национального бюро Украины повлияло также и на Государственное бюро расследований, потому что там "такая же норма".

"Хотя мы считаем, что это решение требует дополнительной проработки, и КС не учел моих доводов и министра юстиции по поводу того, что статья 17 Конституции отдельно регулирует порядок деятельности правоохранительных органов", - заявил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Заместитель главы ГБР Бабиков уволен, - источник

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Бабикова вообще не имели права назначать на эту должнось !!! ТАК ЖЕ и Веннедиктову гнать нужно в ШЕЮ !!! Окружил баран импотентный себя предателями коррупционнерами --- теперь ЧЕРПАЙ двумя руками Увольняя Бабикова с должности замглавы ГБР, руководитель бюро "просто выполнил закон", - НАПК - Цензор.НЕТ 183
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04.11.2020 21:57 Ответить
Чому баран? Воно ж, здається, віслюком було. Хоча могло переродиться у віслюкобарана, це з теї ж породи, що і свинособаки кацапські
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05.11.2020 08:22 Ответить
Це добре поки що. Побачимо, де випливе цей кадр
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04.11.2020 22:26 Ответить
випливе, знову в адвокатах
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04.11.2020 23:13 Ответить
 
 