В законопроекте Разумкова нет ничего о КСУ, поэтому его нельзя называть "альтернативным путем выхода из конституционного кризиса", - Шабунин

Верховная Рада не торопится разрешить конституционный кризис. Депутаты во время заседания комитета не смогли рассмотреть даже законопроекты, которые предусматривают блокирование, а не роспуск Конституционного Суда.

На это обратил внимание глава "Центра противодействия коррупции" Виталий Шабунин, передает Цензор.НЕТ.

Он подчеркнул, что после решения КС об электронном декларировании прошло больше недели, суд готовится "снести другие критические реформы", выяснилось, что судьи - "черти".

"Все западные партнеры публично просят как можно быстрее разрешить кризис. От этого зависит их поддержка нашей страны в войне с Россией. И только Рада во главе с Разумковым никуда не спешит. Действительно, а чего напрягаться? Я вспоминаю, как быстро подобные вызовы разрулили Турчинов, Гройсман и Парубий. Если бы предыдущие спикеры вели себя так, как сейчас Разумков, то, боюсь, последнему сейчас не было бы что возглавлять", - считает Шабунин.

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По его словам, законопроект Разумкова по восстановлению декларирования не блокирует работу КСУ, в нем вообще ничего о суде нет.

"Поэтому, пожалуйста, прекратите называть его "альтернативным путем выхода из конституционного кризиса". Этот законопроект КСУ не имеет никакого отношения", - обратился к подписчикам активист.

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Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".

На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.

29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.

В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.

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30 октября президент Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного Суда.

В понедельник, 2 октября, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков зарегистрировал в парламенте законопроект о восстановлении электронного декларирования.

3 ноября антикоррупционный комитет Рады поддержал законопроект Разумкова. Законопроект Зеленского не рассматривали.