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Новости Политика Украины
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ВР (10582) законопроект (1253) КС (1060) Шабунин (268) Разумков Дмитрий (1347)

В законопроекте Разумкова нет ничего о КСУ, поэтому его нельзя называть "альтернативным путем выхода из конституционного кризиса", - Шабунин

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

В законопроекте Разумкова нет ничего о КСУ, поэтому его нельзя называть "альтернативным путем выхода из конституционного кризиса", - Шабунин

Верховная Рада не торопится разрешить конституционный кризис. Депутаты во время заседания комитета не смогли рассмотреть даже законопроекты, которые предусматривают блокирование, а не роспуск Конституционного Суда.

На это обратил внимание глава "Центра противодействия коррупции" Виталий Шабунин, передает Цензор.НЕТ.

Он подчеркнул, что после решения КС об электронном декларировании прошло больше недели, суд готовится "снести другие критические реформы", выяснилось, что судьи - "черти".

"Все западные партнеры публично просят как можно быстрее разрешить кризис. От этого зависит их поддержка нашей страны в войне с Россией. И только Рада во главе с Разумковым никуда не спешит. Действительно, а чего напрягаться? Я вспоминаю, как быстро подобные вызовы разрулили Турчинов, Гройсман и Парубий. Если бы предыдущие спикеры вели себя так, как сейчас Разумков, то, боюсь, последнему сейчас не было бы что возглавлять", - считает Шабунин.

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По его словам, законопроект Разумкова по восстановлению декларирования не блокирует работу КСУ, в нем вообще ничего о суде нет.

"Поэтому, пожалуйста, прекратите называть его "альтернативным путем выхода из конституционного кризиса". Этот законопроект КСУ не имеет никакого отношения", - обратился к подписчикам активист.

В законопроекте Разумкова нет ничего о КСУ, поэтому его нельзя называть альтернативным путем выхода из конституционного кризиса, - Шабунин 01

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Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".

На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.

29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.

В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.

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30 октября президент Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного Суда.

В понедельник, 2 октября, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков зарегистрировал в парламенте законопроект о восстановлении электронного декларирования.

3 ноября антикоррупционный комитет Рады поддержал законопроект Разумкова. Законопроект Зеленского не рассматривали.

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Топ комментарии
+9
Шабунин говно
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04.11.2020 22:02
+9
Т тепер Шабуня визнав, що спікери при попередній владі таки кращі були? Ще трохи - і він визнає, що і Порошенко був кращим президентом. Так питається, якого хера ти цю попередню владу допомагав зносити?
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04.11.2020 22:06
+8
Може Шабунька визначиться:йому КСУ розігнати приспічило.чи відновити повноцінну роботу НАЗК і антикорупційного законодавства ?
Що замовляли ?
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04.11.2020 21:58
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схитрил разумков? или недоразумел?
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04.11.2020 21:56 Ответить
Разумков наверняка разбирается в обстановке в Раде и понимает, что никто коррупционную систему ломать не собирается, ни от "провосточных" сил, ни от "прозападных".
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04.11.2020 22:00 Ответить
Безвиз отберут, в НАТО и ЕС не возьмут. Раду перезагрузят.
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04.11.2020 22:04 Ответить
В НАТО и ЕС и так не скоро возьмут, Рад еще штуки три за это время может поменяться. Просто никто не знает того, как в ЕС в свое время вступала Испания, и как ее на этом пути заворачивала Франция. А все из-за того, что половина бюджета ЕС идет на сельское хозяйство, и сельскохозяйственный юг Испании тогда представлял угрозу для Франции, которая до этого была главной аграрной страной ЕС. И это только один из аспектов, по которому будут защищать свои интересы страны ЕС в случае с Украиной.
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04.11.2020 22:13 Ответить
Как будто её Шабунин меняет. Он просто на хатынку себе зарабатывает.
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04.11.2020 22:06 Ответить
Разумков бывший регионал ,возглавлял молодь регионов ,Ученик азарова . Сломал турбопринтер.А если серьезно ,б..ляди вы зеленые ,что вы со страной натворили?
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05.11.2020 06:57 Ответить
А вы - не ляди? Молчите себе в трубочку, только на сайтах разрываетесь. На вашего идола импотентного уповаете. Да и тот по уши в этом же погряз.
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05.11.2020 08:14 Ответить
Може Шабунька визначиться:йому КСУ розігнати приспічило.чи відновити повноцінну роботу НАЗК і антикорупційного законодавства ?
Що замовляли ?
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04.11.2020 21:58 Ответить
Шабунин говно
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04.11.2020 22:02 Ответить
Шабунин с компашкой Серожа- Залищук, облизывающие Вовку на канале Пинчука выглядели дешевым политическим порно, хотя бабло кушают приличное
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05.11.2020 03:51 Ответить
за то і платять
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05.11.2020 08:50 Ответить
Так шо, разумков тоже в клоуны пошел, тогда он перепутал парламент с 95 балаганом, а за это может схлопотать.
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04.11.2020 22:02 Ответить
А кто такой Виталя Шабунин и откуда этот грантоед-соросенок в власть взгромоздился такой весь умный? В законопроекте Разумкова нет ничего о КСУ, поэтому его нельзя называть "альтернативным путем выхода из конституционного кризиса", - Шабунин - Цензор.НЕТ 784
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04.11.2020 22:04 Ответить
Он выехал на Майдане подменив его лозунги своими проектами и всё просрал.
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04.11.2020 22:07 Ответить
Закрыто первое дело о недостоверном декларировании, в связи с решением КСУ об отмене такой ответственности

В суде находится еще 17 уголовных дел по статье "Декларирование недостоверной информации", которые, вероятно, ожидает аналогичная участь.
Высший антикоррупционный суд (ВАКС) закрыл дело против экс-главы Запорожской ОГА Константина Брыля, который обвинялся в декларировании недостоверной информации.
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04.11.2020 22:04 Ответить
Центр противодействия коррупции в понедельник, 2 ноября напомнил, что по данным НАБУ, Брыль не указал в декларации четыре автомобиля Mercedes и один Land Rover,а также два эллинга (место для парковки катеров) в Крыму, паркоместа, квартиры, земельные участки.
По информации следствия чиновник скрыл данные о 35-ти млн гривен доходов и около 8-ми млн гривен - других активов, а в 2015 году госслужащий, вопреки законодательству, вообще не подавал декларацию о доходах. Также детективы установили, что с годовым доходом в $10 тысяч Брыль с семьей по несколько раз в год посещали зарубежные страны: Грецию, Италию, Турцию, Францию, Израиль и останавливались там в дорогих отелях.
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04.11.2020 22:06 Ответить
Они наверняка это всё выяснили прямо перед тем самым заседанием КСУ и попросту не успели наказать этого негодяя, да?
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04.11.2020 23:37 Ответить
справка по брылю- 43 ляма гришек скрыл, генерал сбу...
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05.11.2020 00:53 Ответить
Т тепер Шабуня визнав, що спікери при попередній владі таки кращі були? Ще трохи - і він визнає, що і Порошенко був кращим президентом. Так питається, якого хера ти цю попередню владу допомагав зносити?
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04.11.2020 22:06 Ответить
Ордынское КУМОВСТВО,которое пришло к нам от московской Орды через РПЦ,разъедает Украину изнутри,даже заразило служителей УПЦ, как Украине побороть эту опухоль, что бы кумовство было духовное,а не ради денег и ради выгоды от церковного родства.
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04.11.2020 22:20 Ответить
Странная система - ни одна власть не захотела бороться с коррупцией. Так она всем нравится!
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04.11.2020 22:07 Ответить
Порошенко боролся. Но это никому не нравилось. И Шабунину в том числе.
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04.11.2020 22:12 Ответить
Порошенко боровся з корупцією.
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04.11.2020 22:30 Ответить
и ты покаж видрубанэ)))
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05.11.2020 00:55 Ответить
У Каломойши отрубили по самые локти. Не слышал про Приват Банк, не, лаптеногий?
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05.11.2020 08:57 Ответить
та ты шо....- покаж видрубани рукы)))
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05.11.2020 00:54 Ответить
Евросоюз и Международный Банк когда Порошенко уже уходил специально выпустили коммюнике, где поблагодарили Порошенко за системную борьбу с коррупцией.
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04.11.2020 22:20 Ответить
І кого з корупціонерів він поборов, хоча б пару прізвищ нагадаєте?
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04.11.2020 23:10 Ответить
У законопроєкті Разумкова немає нічого про КСУ, тому його не можна називати "альтернативним шляхом виходу з конституційної кризи", - Шабунін - Цензор.НЕТ 492 головне - подякувати!
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04.11.2020 23:32 Ответить
Цель борьбы с коррупцией не в том, чтобы искать коррупционеров, а не допустить будущую коррупцию. При Порошенко коррупция снижалась неуклонно.
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04.11.2020 23:56 Ответить
У законопроєкті Разумкова немає нічого про КСУ, тому його не можна називати "альтернативним шляхом виходу з конституційної кризи", - Шабунін - Цензор.НЕТ 8237 ну ты красава ))) а он и не искал, и не нашел.... може ще щось умнэ ляпнеш???
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05.11.2020 00:58 Ответить
Он её побеждал. Успешно. Но таким как вы это не нравилось.
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05.11.2020 00:58 Ответить
Та да, так "успішно побіждав", що після його "побід" Україна так і залишилася найкорумпованішою в Європі.
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05.11.2020 01:50 Ответить
Хорошо что без Порошенка вы победили коррупцию.
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05.11.2020 03:02 Ответить
Ну вже півтора року новий президент - великий борцюн з корупцією. Нагадайте прізвища корупціонерів яких він посадив?
Р. S. Порох, звичайно, не такий великий борцюн з корупціїю був як Зелебоба. 😂😂😂
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05.11.2020 08:19 Ответить
Дядя, ти дурак? Зеленський може робити тільки те і тільки так, як в конституції написано!
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04.11.2020 22:54 Ответить
ха, шмаркля так не думає, воно ж **********
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05.11.2020 08:48 Ответить
Там нічим думати...
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05.11.2020 23:08 Ответить
еще один "мертвечуковский" рогатый- По его словам, законопроект Разумкова по восстановлению декларирования не блокирует работу КСУ, в нем вообще ничего о суде нет.- его задача блокировать работу КС ,как и у "зе булавносца" ,но чего делать низя и на это указывают ЕС.рашистские блокираторы Украины бл,нх
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04.11.2020 23:09 Ответить
Розумко консерва и предатель, вся эта возня с КСУ это отвлечение внимания от Донбасса, там сейчас готовится полный слив
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04.11.2020 23:32 Ответить
..что-то в этом есть((
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05.11.2020 00:59 Ответить
їхало б жабуня на свою істєріческую родіну і там розказувало як треба, он пишуть, що у них т.з. кс взагалі став підконтрольний х..лу. і разумкова нехай забирає, понавезли худоби кацапської.
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05.11.2020 08:47 Ответить
Шабуня, ты опять все перепутал. Нарушать конституцию нельзя, ни прыпызденту, ни судьям ни ВР. "ЕС" знает, как выйти из этого кризиса. Вот их и слушай.
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05.11.2020 09:00 Ответить
 
 