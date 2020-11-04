Зеленский пойдет на роспуск парламента, если фракция "Слуга народа" не будет разделять его действий - Арахамия
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
В случае непонимания со стороны фракции "Слуга народа" действий президента Владимира Зеленского, он должен пойти на роспуск Верховной Рады, считает глава фракции Давид Арахамия.
"Я убежден, что он должен перезагрузить Верховную Раду, если будет системное непонимание президента его собственной фракцией. Мне кажется, полностью будет понятно поведение в этом процессе, полностью понятна стратегия", - сказал Арахамия в среду вечером в эфире телеканала "Украина-24", передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Арахамия отметил, что "всегда готов" к досрочным парламентским выборам.
Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".
На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.
29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.
В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.
30 октября президент Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного Суда.
В понедельник, 2 октября, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков зарегистрировал в парламенте законопроект о восстановлении электронного декларирования.
3 ноября антикоррупционный комитет Рады поддержал законопроект Разумкова. Законопроект Зеленского не рассматривали.
По мнению "слуги народа" Верещук, Рада будет рассматривать законопроект Разумкова. Законопроект Зеленского в зал парламента не попадет, так как для него нет необходимых 226 голосов.
Глава фракции СН Арахамия при этом называет законопроект Разумкова "переходным" и утверждает, что он решает ситуацию не так глобально, как законопроект Зеленского.
Пожалуйста, подождите...
А тем, что Зеленский - дутый, картонный популист. К тому же сдувающийся.
На стороне настоящего популиста должен быть не только избиратель, но и улица.
А где улица у Зеленского? Нет у него никакой улицы. Улицу контролируют его оппоненты.
Именно поэтому его никто не боится и поражение его неизбежно.
Настоящий популист - когда он идет на сознательное нарушение закона и Конституции страны - должен быть уверен в том, что его поддержит народ.
Но Зеленский был силен исключительно поддержкой олигархических элит. Именно они придумали проект "Слуга народа" и задурили голову неопытному телевизионному комику.
Именно они обеспечили ему поддержку на выборах.
Именно они обеспечили бесправное решение Конституционного суда, которое позволило провести досрочные парламентские выборы.
И без поддержки этих элит нет никакого президента Зеленского.
Потому что сторонники Зеленского никогда не выйдут на улицы.
Даже сторонники Януковича выходили - пускай и за небольшие деньги.
У Зеленского и таких сторонников нет. У него есть только зрители.
Нужно думать не о том, что предпримет Зеленский, а что будет после Зеленского и какого нового дутого популиста олигархи попробуют подсунуть украинцам вместо сдувшегося.
Виталий Портников
из деревни, тю, из подворотни(квартальной) , я -лидер., даешь процветанье...йо -йо... Второй год: он неуклонно подводит себя под монастырь УК УКРАИНЫ. Памятка: некомпетентность и незнание законов не освобождают от юридической ответственности.
Їм придуркам це на руку би пішло.
В парламент геращенків понавибирали би більше, підсилили свої ряди... Сморід перед виборами підняли би такий, що бог ніс затнув би, топили би за свого Пецю так, що була б і більшість в нього.
Але є одне але- ЕС там де риба збирається, в ямах.
а взагалі, я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
Судебная ветвь власти парализована.
Законодательную распустить.
Во главе исполнительной стоит дебил.
Чего из этого не пробовал Мадуро перед тем, как стал диктатором несуществующей страны?
А где тогда деньги, оплаченные за дороги? Понятно где им прделали ноги еще до фонда короновируса,потому взяли с самых слабых, с больных и умирающих, вместо того, что бы дороги строить за счет инвестора, тем более загруженным.
Это как понимать? то, что не съели то понадкусывали, лишь бы люди помощь не получили?.
Значит на самом деле причина роспуска КС другая? Может грядущее решение о так званом рынке Земли, по которому у населения отберут и сгонят с земли и народ ни когда не подымется экономически, а станет работником по найму на одну нищенскую зарплату, а власть все скупит и будет хозяемами страны? Потому и Ара-Хамчики забегали.Та кто будет распускать этот парламент, если рейтинг зеленой саранчи, как покащали местные выборы не более 15%.
И потому КС перестал Слуг народа устраивать?
А вы подойдите к проблеме креативно: сыграйте на пианино правильным образом, красные плавки наденьте и сожрите шаурму на публике.
А как все хорошо начиналось, пока у ротшильдов были деньги...
P.S. Деньги у ротшильдов закончились, совсем закончились, полностью, и потому в Австралии уволился глава Maritime Union. Как думаете, на Очень Большой Теплый Остров наркотики как доставлялись? Если не судами, то чем? А теперь этот источник дохода иссяк.
Вот и у Слуг Народа он иссяк точно так же.
У контролирующих денежную эмиссию закончились деньги.
Из за того что у них наркотики никто не покупает.
Можно человека вывезти из совка - но совок из человека ни за что
Простий та нікчемний шантаж.
але воно настільки тупе та самозакохане, що не може усвідомити, що в разі розпуску цієї Ради, наступна буде мати монобільшітсь з опзж (бл...), і от тоді людина-колаборант мєдвєдчук його просто зжере.
біжи, людина-поверхня, тікай.
Дивимость Конституцію.
Стаття 90. ...
Президент України має право достроково припинити повноваження Верховної Ради України, якщо:
1) протягом одного місяця у Верховній Раді України не сформовано коаліцію депутатських фракцій відповідно до статті 83 цієї Конституції;
2) протягом шістдесяти днів після відставки Кабінету Міністрів України не сформовано персональний склад Кабінету Міністрів України;
3) протягом тридцяти днів однієї чергової сесії пленарні засідання не можуть розпочатися.
І вимагав: "Треба робити швидкі, але АДЕКВАТНІ Кроки".
А далі, як завжди - ні швидкості реакції, ні тим паче її адекватності.
Перш за все тому, що
ПРЕЗИДЕНТ ЛУКАВИВ, КОЛИ ГОВОРИВ ПРО "СЮРПРИЗ" ВІД СУДДІВ.
Те, що Зеленський знав про підготовку рішення КС і про його зміст, підтвердили УП інші джерела в "Слузі народу".
"Чому Тупицький в такому шоці від того, що його так топлять?
Бо ВОНИ ПИСАЛИ РІШЕННЯ В КОНТАКТІ З ОФІСОМ.
Але в останній момент у Єрмака вирішили, що це надто небезпечно і повісили все на суддів.
Ті забирають весь негатив, а Єрмак отримує підставу перетрясти КС.
Всі все знали", - розповідає один із впливових депутатів "Слуги народу".
"Це ж вони уже вдруге кидають суддів.
Перший раз було, коли обіцяли Ситника указом зняти після рішення суду. Але не зняли.
Тепер Зе переконали, що мало бути "м'яке рішення", а це Тупицький всіх кинув.
https://www.pravda.com.ua/articles/2020/11/5/7272427/
Чому мені нічого не сказали?
Я б хотів на майбутнє, щоб мені повідомляли про такі речі", - роздратовано звертався президент Зеленський до спікера парламенту Дмитра Разумкова на закритому засіданні фракції "Слуга народу" в понеділок.
Під проектом Разумкова свої підписи поставили майже повним складом "Батьківщина", "ЄС", "Голос", "За майбутнє" та ЧАСТИНА "СЛУГ".
Верховна Рада планувала розглянути законопроект Разумкова у четвер.
Несподівано в середу в парламенті зареєстрували альтернативний проект, який відстрочить голосування за спікерський закон, бо з ним має ознайомитись комітет.
Автор альтернативного проекту - Олександр Дубінський
https://www.pravda.com.ua/articles/2020/11/5/7272427/
Якщо протисне через Раду розпуск КС, то йому на Заході руку не подадуть.
Це дикість - розганяти Конституційний суд, якщо тобі не подобаються його рішення", - розмірковує в розмові з УП один із політичних старожилів із проросійського крила.
І резюмує:"А якщо не протисне, то буде виглядати слабаком всередині країні. От і вибирай".
https://www.pravda.com.ua/articles/2020/11/5/7272427/
розстріляти, розігнати, розділити... Просто, ефектно, хай і неконституційно
В Основному законі досить однозначно перерахований перелік підстав для звільнення суддів КС, а про невизнання його рішень - взагалі ні слова.
" Юристи почитали, порахували, загалом це тягне на захоплення влади.
І всі, хто за це проголосують, можуть проходити як співучасники.
Буде злочинне угруповання",- ділиться не під запис один із політичних важковаговиків чинного складу Ради.
https://www.pravda.com.ua/articles/2020/11/5/7272427/
(оце почне підгорати! буду спостерігати як зепути-************* заволають )
Мабуть, це добра новина.