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Зеленский назначил стипендии детям погибших в АТО журналистов Гурняка и Черникова

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Зеленский назначил стипендии детям погибших в АТО журналистов Гурняка и Черникова

Президент Украины Владимир Зеленский назначил стипендии детям двух журналистов, погибших при проведении АТО на Донбассе.

Соответствующий указ обнародован на сайте главы государства, сообщает Цензор.НЕТ.

"Назначить стипендии Президента Украины детям журналистов, погибших в связи с выполнением профессиональных обязанностей", - говорится в документе

Стипендии назначены дочери журналиста Виктора Гурняка Юстине 2012 г.р. и дочери журналиста Александра Черникова Елене, 2014 г.р.

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Фотокорреспондент, боец ​​24-го батальона территориальной обороны "Айдар" Виктор Гурняк погиб в Луганской области 19 октября 2014 г., когда под минометным обстрелом вывозил раненых. Журналист Александр Черников погиб 22 января 2015 г. в бою у Донецкого аэропорта.

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шо там выборщики Мичигана это главное егодня
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04.11.2020 22:32 Ответить
Нагадую, що президент другогї каденції - зовсім інший, ніж той же президент на першій каденції.
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04.11.2020 22:42 Ответить
чмо.. а доню Журавля вніс в список?
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04.11.2020 22:43 Ответить
Не треба забувати, що перший кому зеленський призначив стипендію з президентського крісла це його батько.
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04.11.2020 22:45 Ответить
І це правильно. Адже блаЗЄнський сказав, що ...нікому_нічєво_нє_должен_кромє_родітєлєй...
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05.11.2020 09:07 Ответить
Yuriy Yurieff 43c5ea85

"Мы все забыли зачем нужно высшее образование. Оно нужно, чтобы страна имела квалифицированных специалистов."
Нах твою страну. Образование получает человек для себя, а не для страны. Или я плачу кучу бабла для получения образования, чтоб стране было хорошо? Тогда пусть твоя страна заплатит за образование человека, чтоб этой стране было хорошо!
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04.11.2020 23:37 Ответить
 
 