Зеленский назначил стипендии детям погибших в АТО журналистов Гурняка и Черникова
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Президент Украины Владимир Зеленский назначил стипендии детям двух журналистов, погибших при проведении АТО на Донбассе.
Соответствующий указ обнародован на сайте главы государства, сообщает Цензор.НЕТ.
"Назначить стипендии Президента Украины детям журналистов, погибших в связи с выполнением профессиональных обязанностей", - говорится в документе
Стипендии назначены дочери журналиста Виктора Гурняка Юстине 2012 г.р. и дочери журналиста Александра Черникова Елене, 2014 г.р.
Фотокорреспондент, боец 24-го батальона территориальной обороны "Айдар" Виктор Гурняк погиб в Луганской области 19 октября 2014 г., когда под минометным обстрелом вывозил раненых. Журналист Александр Черников погиб 22 января 2015 г. в бою у Донецкого аэропорта.
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