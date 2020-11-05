В проект решения КСУ по земле заложены нормы, которые создадут в системе правовой коллапс, это попытка свержения государственного строя, - "слуга народа" Гурин

Через Конституционный Суд в Украине создают хаос. В частности, в проект решения КСУ по земле "прямо и сознательно заложены нормы, которые создадут в системе правовой коллапс".

Такое мнение изложил в Facebook депутат от "Слуги народа" Дмитрий Гурин, передает Цензор.НЕТ.

"У нас на глазах происходит спецоперация по созданию хаоса в стране через КСУ. Если проект решения КСУ по земле, взятый за основу, будет принят, станут незаконными титулы собственности на землю у всех иностранных инвесторов. Из-за запрета общинам владеть землей будет разрушена принципиальная основу децентрализации - имущественная самостоятельность общин. Иностранцы из сотен тысяч смешанных семей лишатся права владеть любой землей, включая 6 соток в райцентре. Владеть с/х-землями смогут только те, кто их обрабатывает", - пишет Гурин.

Исходя из опубликованного проекта, он уверен, что решение КСУ по земле - гораздо страшнее решения по НАПК, "которое только демонтировало блок антикоррупционного законодательства".

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"В этом решении - не демонтаж закона о рынке земли, а закрепленная на конституционном уровне одна конкретная больная модель оборота земель - эта модель закладывается на уровне Конституции, без права видоизменения парламентом, а только через изменение Конституции на референдуме. В проект решения КСУ прямо и сознательно заложены нормы, которые создадут в системе правовой коллапс. Это попытка свержения государственного строя. При принятии такого решения, вариантов, кроме непризнания решений и разгона КСУ не останется", - резюмирует Гурин.

Напомним, ранее сообщалось, что КС решил 2 ноября рассмотреть вопрос о рынке земли. Позже появилась информация, что решение еще не вынесено.

4 ноября судья КС Сергей Сас обратился к СМИ с просьбой опубликовать его заявление и проект решения, которое суд взял за основу.

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