В проект решения КСУ по земле заложены нормы, которые создадут в системе правовой коллапс, это попытка свержения государственного строя, - "слуга народа" Гурин
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Через Конституционный Суд в Украине создают хаос. В частности, в проект решения КСУ по земле "прямо и сознательно заложены нормы, которые создадут в системе правовой коллапс".
Такое мнение изложил в Facebook депутат от "Слуги народа" Дмитрий Гурин, передает Цензор.НЕТ.
"У нас на глазах происходит спецоперация по созданию хаоса в стране через КСУ. Если проект решения КСУ по земле, взятый за основу, будет принят, станут незаконными титулы собственности на землю у всех иностранных инвесторов. Из-за запрета общинам владеть землей будет разрушена принципиальная основу децентрализации - имущественная самостоятельность общин. Иностранцы из сотен тысяч смешанных семей лишатся права владеть любой землей, включая 6 соток в райцентре. Владеть с/х-землями смогут только те, кто их обрабатывает", - пишет Гурин.
Исходя из опубликованного проекта, он уверен, что решение КСУ по земле - гораздо страшнее решения по НАПК, "которое только демонтировало блок антикоррупционного законодательства".
"В этом решении - не демонтаж закона о рынке земли, а закрепленная на конституционном уровне одна конкретная больная модель оборота земель - эта модель закладывается на уровне Конституции, без права видоизменения парламентом, а только через изменение Конституции на референдуме. В проект решения КСУ прямо и сознательно заложены нормы, которые создадут в системе правовой коллапс. Это попытка свержения государственного строя. При принятии такого решения, вариантов, кроме непризнания решений и разгона КСУ не останется", - резюмирует Гурин.
Напомним, ранее сообщалось, что КС решил 2 ноября рассмотреть вопрос о рынке земли. Позже появилась информация, что решение еще не вынесено.
4 ноября судья КС Сергей Сас обратился к СМИ с просьбой опубликовать его заявление и проект решения, которое суд взял за основу.
Пожалуйста, подождите...
Розумію це так : маєш бажання працювати на землі - отримуєш її в оренду , купуєш , сідаєш на трактора і працюєш на ній ( сам чи з сусідом - то вже твоя справа ) Нагріб мільйон гектарів - віддай тим , хто має бажання на землі попрацювати , а собі залиш скільки сам обробиш , ну іще на помідори добав ((( Якщо так - судді молодці !
На своего ЗЕльцера посмотри с его покушением на Государственный строй.)))
Им тогда говорили, что КСУ это отменит---куча нарушений, но им было по-барабану: лишь бы транш получить, а там хоть трава не расти. Вот результат турборежима и "работы" зеленых кнопок продажной и необразованной прислуги.
Отак приходить Арахамія до Тупицького і каже:
- Тупицький, ти землю розглядаєш?
- Ні, землю, не розглядаю. Я її останній раз на дачі розглядав. У Криму. В мене там кроти завелися. Я розглядаю статті. А землю - не розглядаю.
- Дивись мені! - каже Арахамія, - щоб не розглядав мені землю!
По крайней мере , "рассуждалки" , как у подростка . Ребёнок берётся высказываться по предмету , в котором о не лучше разбирается , чем висляк в апельсинках ... В других партиях адвокаты с надцателетним стажем , правоведы-конституционники и тут вырисовывается на сцене эдветайзер попкорна и нате вам с кисточкой : про "титулы инвесторов" !
Их нелепый закон ещё не вступил в законный термин , а у этого бобика оговорка по дедушке Фрейду -- забыл даже в попыхах : за шо голосовал : шо никакие инвесторы да ещё и иностранные не имеют формального права владеть и продавать землю ... Т.е. на бумажке записали , шо запрещённо , но приготовили тысячи лазеек , шо бы запрет этот обойти и вот оговорился рекламщик в розовых ретузиках !
Последний 300 лет мир постепенно избавляется от химер дикого рынка . Абсолютно все развитые страны неуклонно увеличивают долю общественной и правительственной собственности , выкупая за огромные бабки (налогоплатильщиков) у частников их собственность . В 99% развитых стран запрещённо частное владение пляжами в городах и поселках . Частные леса уходят в небытие . Выкупаются критические инфраструктуры у тех , кто их создавал ещё в 19 веке .
Но токмо в Украине ЗЕлёное болото рассказывает сказки про либертариянство , родом из 18-го века . И выводится из гососбтвенности тысячи предприятий . И даже покушаются на "Энергоатом" и украинскую ГТС .
З урахуванням інформації на сайті КСУ від сьогодні про те, що КСУ не ухвалював жодних поки що рішень щодо землі.
Звертаю увагу,що проект рішення ,який оприлюднено в ЗМІ , якщо він справжній, щодо тлумачення окремих положень статтей 13, 14 Конституціі України в системному зв"язку з окремими положеннями Преамбули, положенями статтей 1, 3, 5 ... суперовий за своїм змістом!
Як на мене,забезпечує природнє право українців майбутніх поколінь мати свою землю і природні ресурси!!!!
Забезпечує національну безпеку українського народу !!!
Не позбавляє права українців на пошук адекватних форм обігу землі в Україні!!!!
Якщо подібна юридична позиція КСУ буде взята за основу і у разі її ухвалення,доопрацювання , цілком може відповідати доктрині національного конституціоналізму і не суперечить принципу дружнього ставлення до міжнародних стандартів і права!
Більш того, у часи , коли в світі виживають тільки сильні національні і спроможні за різним ресурсом держави - це шанс України не втратити державність , шанс на стабільний розвиток у майбутньому!!!
Ще раз переконалася,що я вірно відчула суть процесу щодо знищення КСУ саме зараз.
Але ж до якого психологічного стану в атмосфері правового свавілля та тиску треба довести суддів КСУ, щоб вони відверто почали демонструвати зміст проектних рішень, захищаючи інституцію, її право функціонувати, захищаючи власну гідність. Це у разі, якщо інформація Дзеркала тижня не фейк і відповідає дійсності.
Вороги України вже поставили нашу державу з її ресурсом на продаж гуртом і в роздріб. І президент Зеленський і його Ко свідомо чи через відсутність знань, фаховості, націнального патріотизму та в силу займаних постів і статусу, перебувають на чолі знищення держави, якими б вони пустими лозунгами і популізмом не прикривалися!!!
Чим далі , тим більше поглиблюється конституційна криза.
Вочевидь проявляється системність политічної кризи і кризи державності!!!
Маски усі скинуті, нерви оголені, межі перейдені!!!
Тем более половина сельхозземель уже украдена. И ворам ну совсем неохота, чтобы эту землю у них забрали.
Поэтому так и живем: воры не сидят в тюрьмах, а воруют, воруют, воруют.
Им уже бабло некуда девать, но продолжают воровать.