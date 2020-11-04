Послы стран "Большой семерки" призвали Разумкова к быстрым действиям для выхода из конституционного кризиса

Послы стран "Большой семерки" на встрече с председателем Верховной Рады Украины Дмитрием Разумковым заявили о необходимости быстрых действий для урегулирования политического кризиса, вызванного решением Конституционного суда.

Об этом сообщается на официальном Twitter-аккаунте послов G7 в Украине, информирует Цензор.НЕТ.

"Во время встречи с председателем Верховной Рады Дмитрием Разумковым послы стран G7 приветствовали усилия прореформаторских сил, объединившихся для урегулирования ситуации, связанной с Конституционным судом", - говорится в заявлении.

"Для урегулирования кризиса нужны быстрые действия, затем следует приложить совместные усилия для дальнейшего укрепления украинских антикоррупционных институтов и создания судебной системы, которая завоюет доверие народа Украины", - подчеркнули дипломаты.

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