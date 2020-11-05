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Новости Политика Украины
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Киевская область (1702) Обухов (34) Лозинский Роман (32)

На местных выборах в Обухове партии "За майбутнє" дорисовывают голоса, - Лозинский

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

На местных выборах в Обухове Киевской области происходит искажение результатов голосования.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написал нардеп от "Голоса" Роман Лозинский.

Он отметил: "На третьем округе на двух участках дорисовали по 40 голосов партии "За майбутнє". 80 голосов появились как надо. На участке "Музыкальная школа" и "Яблочный".

Потому что на том же участке в протоколах цифры отличаются. Потому что почерк на протоколах не совпадает. Потому что печати на протоколах не совпадают. Потому что голова участка говорит, что она не подписывала протокол, который лежит в ТИК.

Потому головы и секретаря территориальной избирательной комиссии нет на месте. Потому что оперативно-следственная группа не приезжает на вызов.

Потому что по требованию "Голоса", "Европейской Солидарности" "Слуги народу" "УДАРа" Виталия Кличко, "Батькивщины" избирательная комиссия не выдает протоколы.

Потому что если фальсификация произойдет, партия "За майбутнє"  получит +1 депутатский мандат, а "Голос" -1 депутатский мандат".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Васильковская ТИК затягивает подсчет голосов в интересах "Слуги народа", - член ТИК Плескач

На местных выборах в Обухове партии За майбутнє дорисовывают голоса, - Лозинский 01

Он так подписал фото : "А позади нас с Богданом Яцуном рабочие места членов избирательной комиссии. Аншлаг!"

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Топ комментарии
+3
ЗЕбардак вавсєй красє.
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05.11.2020 00:28
+2
А дело в том,что " рыги" везде их в свою пользу " подорисовывали".
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05.11.2020 08:32
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У бени хорошие художники
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05.11.2020 00:26 Ответить
ЗЕбардак вавсєй красє.
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05.11.2020 00:28 Ответить
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Спать лягай
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05.11.2020 00:31 Ответить
А чому ти не спиш? Мабуть школа на карантині і завтра поспішати нікуди.
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05.11.2020 00:43 Ответить
Я школу закочил в прошлом веке
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05.11.2020 00:49 Ответить
А я в цьому році пішов у другий клас.
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05.11.2020 00:51 Ответить
Это ж сколько лет ты в первом классе сидел?
лет 50 точно.
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05.11.2020 00:57 Ответить
Так всім хто проплатив домальовують...в чому проблема?
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05.11.2020 00:44 Ответить
Любой каприз за ваши деньги.(С)
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05.11.2020 00:50 Ответить
Проблем, кроме тюрьмы от 5 до 10 лет, действительно нет! На местных выборах в Обухове партии "За майбутнє" дорисовывают голоса, - Лозинский - Цензор.НЕТ 3176
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05.11.2020 01:38 Ответить
Если точнее, не считают, а дорисовывают...
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05.11.2020 01:41 Ответить
А дело в том,что " рыги" везде их в свою пользу " подорисовывали".
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05.11.2020 08:32 Ответить
 
 