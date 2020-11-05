Жена владельца серверов с электронными декларациями чиновников работает в Конституционном Суде, - НАПК

Жена владельца компании "Алтаюр" Андрея Мартыненко, на чьих серверах Национальное агентство по предупреждению коррупции сохраняет декларации чиновников, работает в Конституционном суде.

Как передает Цензор,НЕТ, об этом заявил председатель Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Александр Новиков в эфире Громадського ТВ.

По словам главы НАПК, об этом в агентстве узнали только после решения Конституционного суда.

"После решения Конституционного суда о чем мы узнали ㅡ жена владельца ООО" Алтаюр "работает в Конституционном суде. Каким то консультантом. Буквально выяснили вот вчера это", ㅡ сказал он.

Новиков отметил, что в НАП допускают, что последнее решение КСУ о закрытии публичного доступа к декларациям топ-чиновников может быть связано и с этим.

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Новиков пояснил, что сейчас на серверы компании "Алтаюр", где хранятся декларации, Высший антикоррупционный суд (ВАКС) наложил арест, а Апелляционная палата признала это решение законным. Этими решениями серверы фактически защищены от любого воздействия.

"Это значит, что никто не может распоряжаться и ничего делать с этими серверами. В случае, если решение ВАКС будет отменено, действительно может быть угроза для реестра деклараций ", ㅡ заявил глава НАПК.

Он также добавил, что НАПК планирует подать иск против компании "Алтаюр" о возврате средств, переплаченных за аренду их оборудования.