Жена владельца серверов с электронными декларациями чиновников работает в Конституционном Суде, - НАПК
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Жена владельца компании "Алтаюр" Андрея Мартыненко, на чьих серверах Национальное агентство по предупреждению коррупции сохраняет декларации чиновников, работает в Конституционном суде.
Как передает Цензор,НЕТ, об этом заявил председатель Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Александр Новиков в эфире Громадського ТВ.
По словам главы НАПК, об этом в агентстве узнали только после решения Конституционного суда.
"После решения Конституционного суда о чем мы узнали ㅡ жена владельца ООО" Алтаюр "работает в Конституционном суде. Каким то консультантом. Буквально выяснили вот вчера это", ㅡ сказал он.
Новиков отметил, что в НАП допускают, что последнее решение КСУ о закрытии публичного доступа к декларациям топ-чиновников может быть связано и с этим.
Новиков пояснил, что сейчас на серверы компании "Алтаюр", где хранятся декларации, Высший антикоррупционный суд (ВАКС) наложил арест, а Апелляционная палата признала это решение законным. Этими решениями серверы фактически защищены от любого воздействия.
"Это значит, что никто не может распоряжаться и ничего делать с этими серверами. В случае, если решение ВАКС будет отменено, действительно может быть угроза для реестра деклараций ", ㅡ заявил глава НАПК.
Он также добавил, что НАПК планирует подать иск против компании "Алтаюр" о возврате средств, переплаченных за аренду их оборудования.
Пожалуйста, подождите...
Це буде пипец
А как Алтаюр выиграл тендер на эту работу? Через Прозоро ?
А остальные все заняты... ловят... кого-то.
в другой жизни.
тока особенно не перягивайте, бубу удушите раньше времени, а ему еще висеть..
А давайте перевіримо,де працюють (і чим володіють) дружини (та й інші родичі) керівництва НАЗК ! Бага-а-а-то цікавенького відкриється !
От я припускаю,що призначеному Зєлєнскім Новікову,доручили знайти компромат і шантажувати КСУ,щоб суд приймав потрібні Зєлі рішення.
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Какой идиот информацию государственной важности хранит в частном сервере у заинтересованного лица и при том дебильно заявляет, что даже не знал где она хранится?!
Нет слов цензурных для поликанствующих депутоидов. Понаделали для очковтирательства народу кучу спецслужб и бездельничающих борцунов с
коррупциейвзяточничеством с нулевым результатом работы и рады. Ну не сволочи ли!?
И скажите уже кто-нибудь этому "председателю Новикову", что сервера (и особенно ПО) - это не мешок картошки! И для того "чтобы с ними сделать что-нибудь" не обязательно иметь к ним физический доступ. Поэтому свой "наложил арест" это он себе жоп...у прикрыл, а не реально обезопасил БД.
Вы не можете для критических государственных диджитал-функций обеспечивать исключительно государственную собственность И НА АППАРАТНУЮ, И НА ПРОГРАММНУЮ ЧАСТИ ????
Нахрена нам тогда Минцифры, Слыжба криптографической защиты информации и ещё куча госведомств, которые за это отвечают ??? Сколько Вы ещё будете бабло отмывать за аренды / роялти и так далее ? Если некому писать софт, так объявите тендер, но с условием передачи в полную государственную собственность всех результатов. А учитывая состояние войны с россией, лучше делайте софт без частных подрядчиков, чтобы чёрти-куда программные коды не уходили.
Сто раз на одни и те же грабли. Вы специально это делаете ???