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Новости Политика Украины
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НАПК (624) Новиков Александр (51)

Жена владельца серверов с электронными декларациями чиновников работает в Конституционном Суде, - НАПК

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Жена владельца серверов с электронными декларациями чиновников работает в Конституционном Суде, - НАПК

Жена владельца компании "Алтаюр" Андрея Мартыненко, на чьих серверах Национальное агентство по предупреждению коррупции сохраняет декларации чиновников, работает в Конституционном суде.

Как передает Цензор,НЕТ, об этом заявил председатель Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Александр Новиков в эфире Громадського ТВ.

По словам главы НАПК, об этом в агентстве узнали только после решения Конституционного суда.

"После решения Конституционного суда о чем мы узнали ㅡ жена владельца ООО" Алтаюр "работает в Конституционном суде. Каким то консультантом. Буквально выяснили вот вчера это", ㅡ сказал он.

Новиков отметил, что в НАП допускают, что последнее решение КСУ о закрытии публичного доступа к декларациям топ-чиновников может быть связано и с этим.

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Новиков пояснил, что сейчас на серверы компании "Алтаюр", где хранятся декларации, Высший антикоррупционный суд (ВАКС) наложил арест, а Апелляционная палата признала это решение законным. Этими решениями серверы фактически защищены от любого воздействия.

"Это значит, что никто не может распоряжаться и ничего делать с этими серверами. В случае, если решение ВАКС будет отменено, действительно может быть угроза для реестра деклараций ", ㅡ заявил глава НАПК.

Он также добавил, что НАПК планирует подать иск против компании "Алтаюр" о возврате средств, переплаченных за аренду их оборудования.

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Топ комментарии
+20
Жена владельца серверов с электронными декларациями чиновников работает в Конституционном Суде, - НАПК - Цензор.НЕТ 7865
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05.11.2020 00:54
+20
Как мило! Все чинно, важно, "прозрачно" и никакого конфликта интересов, правда?
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05.11.2020 01:01
+10
как все запущено...
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05.11.2020 00:59
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Жена владельца серверов с электронными декларациями чиновников работает в Конституционном Суде, - НАПК - Цензор.НЕТ 7865
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05.11.2020 00:54 Ответить
Чего у него глаза повылазили? На бутылке сидит?
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05.11.2020 01:23 Ответить
черт 👹 бакланов , работает с табуреткой🤢🤡🎪 на развал Украины
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05.11.2020 04:45 Ответить
Вообще страна маразма поэтому и не дают нам жить ТВАРИ коррупционные !!! Ведь все погрязло в коррупции и вымогательстве !!! Случайных людей НЕТ ни в судейском корпусе ни в прокурорском -- ВСЕ друг друга покрывают и просто разрывают нашу страну а МЫ херачим по 14 часов день в день а просвета и изменений НЕТ !!! ВОТ сейчас КС просто выступил против НАРОДА УКРАИНЫ !!! Ведь они понимали чем может обернутся их решение --ставки ТАК высоки что они сознательно пошли на преступление . В КС жадные продажные ублюдки но вот идиотами их не назовешь-- законопроект лишить их финансирования абсолютно в духе клоунской продажной власти которая реально прислуживает олигархам а руководят этой властью ********** ГНИДЫ !!!
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05.11.2020 05:35 Ответить
Заметьте , что 100%дружок през 🤢🤡,возглавляющий сейчас СБУ , вообще , превратил его ,в контору крышующую врагов ! Например : провал спецоперации по поимке убийц «вагнеровцев «, отказ в возбуждении уг дела по кротам Кремля ( деркач …) и уклонение от проверок лиц ,имеющих досдуп к гос .тайне!
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05.11.2020 06:39 Ответить
комментарий отмечен как спам
да и во всей этой зловонной клоаке плавает "белым лебедем" гордый, чистый и честный пан парашонка
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05.11.2020 10:18 Ответить
полку мудаків на цензорі - перехуватись!
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05.11.2020 11:48 Ответить
чем дальше в лес. тем толще партизаны
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05.11.2020 00:59 Ответить
тем злее дятлы
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05.11.2020 01:05 Ответить
как все запущено...
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05.11.2020 00:59 Ответить
БЛИН, коррупция просто рулит !
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05.11.2020 01:00 Ответить
Сейчас ещё окажется , шо владелец Алтаюра работает на рашу и по российским программам
Це буде пипец
А как Алтаюр выиграл тендер на эту работу? Через Прозоро ?
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05.11.2020 01:04 Ответить
Она,еще и запрягает
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05.11.2020 01:06 Ответить
Как мило! Все чинно, важно, "прозрачно" и никакого конфликта интересов, правда?
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05.11.2020 01:01 Ответить
100. Баллов
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05.11.2020 01:05 Ответить
Ну не отвлекаться же СБУ на такие мелочи, когда можно голых путан по квартирам гонять
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05.11.2020 08:22 Ответить
Так у нас же, это, специальной Антикоррупционной службы по проверке серверов нету, так а че вы хотите?
А остальные все заняты... ловят... кого-то.
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05.11.2020 01:02 Ответить
...где-то
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05.11.2020 01:07 Ответить
как неожиданно Жена владельца серверов с электронными декларациями чиновников работает в Конституционном Суде, - НАПК - Цензор.НЕТ 3800 Жена владельца серверов с электронными декларациями чиновников работает в Конституционном Суде, - НАПК - Цензор.НЕТ 3800 Жена владельца серверов с электронными декларациями чиновников работает в Конституционном Суде, - НАПК - Цензор.НЕТ 3800
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05.11.2020 01:03 Ответить
А декларацию семьи владельцев серверов можно увидеть или их тоже засекретили ?
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05.11.2020 01:06 Ответить
Вот так и разворовывают налоги украинцев
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05.11.2020 01:07 Ответить
конечно можно...
в другой жизни.
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05.11.2020 01:10 Ответить
Неё, ну шо за пессимизм ? Журналисты уже прямо сейчас могут проверить открытость деклараций этих серверовщиков 😁😁😁
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05.11.2020 01:14 Ответить
А "открытость" этих журналистов,кто проверит?
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05.11.2020 01:17 Ответить
Какая Вам разница - декларация - официальный бланк
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05.11.2020 01:20 Ответить
Ага.В котором,теперь,можно писать,что угодно и тебе,за это ничего не будет.
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05.11.2020 01:22 Ответить
Мы говорим про старые декларации . Которые уже в базе .
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05.11.2020 01:43 Ответить
ОПГ " Канситуцыонный ссут".
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05.11.2020 01:08 Ответить
😁😁😁
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05.11.2020 01:10 Ответить
"...сук"
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05.11.2020 01:11 Ответить
Суды Украины, это ось зла вселенского масштаба.
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05.11.2020 01:11 Ответить
Этих тварей и ковид не берёт
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05.11.2020 01:14 Ответить
А где ж ей ещё работать? Не кассиром же в "Ашане"?)
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05.11.2020 01:20 Ответить
Теперь это легальный бизнес.
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05.11.2020 01:21 Ответить
Тема посадить хитрожопого владельца датацентра и отправить его жену обратно на работу на окружную дорогу
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05.11.2020 01:21 Ответить
Мощный компромат, в стиле НАПК - "какой-то консультант"! А может какой-то любовницей?Жена владельца серверов с электронными декларациями чиновников работает в Конституционном Суде, - НАПК - Цензор.НЕТ 6616
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05.11.2020 01:23 Ответить
иера себе как туго затянут клубок...

тока особенно не перягивайте, бубу удушите раньше времени, а ему еще висеть..
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05.11.2020 03:00 Ответить
Вот те на,уже и про жену вспомнили.А почему такая тишина об кумах,сватах,родственниках и просто нужных людях трущихся в ведомстве КС Украны?
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05.11.2020 04:58 Ответить
А кучка мразей, владеет всей Украиной
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05.11.2020 06:34 Ответить
Цікаво.А їй там не можна було працювати ? З якої причини ? Бо це не подобається в НАЗК ?
А давайте перевіримо,де працюють (і чим володіють) дружини (та й інші родичі) керівництва НАЗК ! Бага-а-а-то цікавенького відкриється !
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05.11.2020 06:49 Ответить
А може я дурний,і є стаття закону,що забороняє таке злодіяння ? Може без балачок справу відкрити ? Нє,нема ?

От я припускаю,що призначеному Зєлєнскім Новікову,доручили знайти компромат і шантажувати КСУ,щоб суд приймав потрібні Зєлі рішення.
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05.11.2020 06:57 Ответить
жена владельца ООО" Алтаюр "работает в Конституционном суде. Каким то консультантом. Буквально выяснили вот вчера этоИсточник: https://censor.net/ru/n3229158

---
Какой идиот информацию государственной важности хранит в частном сервере у заинтересованного лица и при том дебильно заявляет, что даже не знал где она хранится?!
Нет слов цензурных для поликанствующих депутоидов. Понаделали для очковтирательства народу кучу спецслужб и бездельничающих борцунов с коррупцией взяточничеством с нулевым результатом работы и рады. Ну не сволочи ли!?
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05.11.2020 06:54 Ответить
Очепятка: "политиканствуюших"
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05.11.2020 09:45 Ответить
И чего только не бывает. Но в наших реалиях даже не удивлен.. Как говорится приучили вообще ни чему не удивляться.
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05.11.2020 08:32 Ответить
С каждым днем дело обрастает новыми подробностями😁
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05.11.2020 08:55 Ответить
решение "суда" это полный трэш. но как объяснить, что персональная информация сколько там 600 тысяч декларантов, хранится на ресурсах какого-то ООО, это что такое ?!
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05.11.2020 08:55 Ответить
Якийсь звіздець. Повний.
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05.11.2020 09:10 Ответить
Все в семью... молодцы.
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05.11.2020 09:32 Ответить
Неплохо было бы цену узнать за те "сервера". Вот поржали бы ...
И скажите уже кто-нибудь этому "председателю Новикову", что сервера (и особенно ПО) - это не мешок картошки! И для того "чтобы с ними сделать что-нибудь" не обязательно иметь к ним физический доступ. Поэтому свой "наложил арест" это он себе жоп...у прикрыл, а не реально обезопасил БД.
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05.11.2020 09:43 Ответить
Ваще ни чего нового там у всех рожа во мху по колено с 90-х
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05.11.2020 10:01 Ответить
Та Вы задрали с постоянно одной и той же темой по всем государственным реестрам и информационным системам !!!!! То программное обеспечение частное и государство роялти дикие платит, то серверная часть . . .

Вы не можете для критических государственных диджитал-функций обеспечивать исключительно государственную собственность И НА АППАРАТНУЮ, И НА ПРОГРАММНУЮ ЧАСТИ ????

Нахрена нам тогда Минцифры, Слыжба криптографической защиты информации и ещё куча госведомств, которые за это отвечают ??? Сколько Вы ещё будете бабло отмывать за аренды / роялти и так далее ? Если некому писать софт, так объявите тендер, но с условием передачи в полную государственную собственность всех результатов. А учитывая состояние войны с россией, лучше делайте софт без частных подрядчиков, чтобы чёрти-куда программные коды не уходили.

Сто раз на одни и те же грабли. Вы специально это делаете ???
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05.11.2020 11:36 Ответить
 
 