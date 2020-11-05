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Новости За рубежом
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Австрия (733) стрельба (3160) терроризм (18674) Вена (106)

Спецслужбы Словакии предупреждали Австрию про подозрительного мужчину, который хотел купить патроны, позже устроившего стрельбу в Вене

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Спецслужбы Словакии предупреждали Австрию про подозрительного мужчину, который хотел купить патроны, позже устроившего стрельбу в Вене

Террорист, который в понедельник вечером совершил вооруженное нападение в центре Вены, в июле пытался купить патроны в Словакии.

Об этом на пресс конференции в Вене заявил федеральный министр внутренних дел Австрии Карл Негаммер, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.

"Как вы знаете в последние часы появилась информация о том, что словацкая спецслужба в свое время информировала BVT (Федеральное ведомство Австрии по защите конституции и борьбе с терроризмом - ред.) о террористе, что он, очевидно, хотел приобрести патроны. Во время дальнейших шагов, похоже, что-то пошло не так в коммуникации ", - заявил министр.

По его словам, он предложит Совету национальной обороны создать независимую следственную комиссию в этом деле.

При этом Негаммер обвинил своего предшественника Герберта Кикла, назначенного от правопопулистской Австрийской партии свободы в том, что он очень навредил работе BVT, в частности подорвал доверие к ней со стороны иностранных спецслужб.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Исламское государство" взяло на себя ответственность за теракт в Вене

СМИ сообщили, что Кайт Фейзулай, который 2 ноября совершил теракт в Вене, еще в июле пытался купить патроны для АК-47 в Словакии. Однако ему это не удалось, поскольку он не смог предоставить документы на владение оружием.

О подозрительном мужчине, который пытался купить патроны, словацкая спецслужба сообщила австрийским коллегам. Однако BVT не доложили об этом факте министерству юстиции - а такая информация могла быть основанием для повторного заключения под стражу Фейзулая, который уже был осужден по статье о терроризме и освободился досрочно.

Напомним, в столице Австрии Вене вечером 2 ноября произошла стрельба с участием нескольких вооруженных человек.

Глава МВД Австрии назвал стрельбу в Вене терактом и призвал жителей не выходить на улицы.

Позже стало известно, что убитый в Вене террорист был исламистом.

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+14
От шо значить жирна та безпечна Європа. Їх попереджали, а їм по цимбалам.
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05.11.2020 01:46
+10
До чого тут росіяни?))

Скільки українців загинуло від рук ісламістів? А скільки українців загинуло від рук кацапні та їх посіпак? Отож.
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05.11.2020 03:09
+7
переодевайтесь в хаки, австрийцы, хотите вы того или не хотите, вы тоже на войне...

и кстати, террористы не тока бородатые - безнашивочное кацапское скотовье тоже они...
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05.11.2020 05:28
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терор- органічна частина джихаду. нам, християнам цього не зрозуміти, бо нам здаєтсься шо так мислити не можна. але іслам- це не тільки релігія, це і ідеологія, імперіалізм, терор і війна і на багато більше. тримайтеся з Богом
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05.11.2020 01:37 Ответить
У нас тарифами "придушат" и не надо никакого джихада.
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05.11.2020 01:40 Ответить
Хто, Зеленський ?
Не вірю !
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05.11.2020 06:41 Ответить
Да, идёт расследование . Запаситесь поп - корном . Для австрияк это холодный душ , бо в Вене проходимцев всех спецслужб до фига. Особенно кацапов
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05.11.2020 01:37 Ответить
Про оружие - каналы торговли идут через границы Белоруси, Украины, Молдовы.
Государства должны объединиться восточной Европой и прекратить кацапскую контрабанду
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05.11.2020 01:40 Ответить
От шо значить жирна та безпечна Європа. Їх попереджали, а їм по цимбалам.
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05.11.2020 01:46 Ответить
весело є бачити, як до кожного теракту ліплять москалів. москалі не всемогутні. ісламісти організовують атаки від шрі ланки і філіпін до сша через нігерію через терористичні організації. організований ісламський терор не рівняється терору москалів. хоча біда,як від одних, так і від других...
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05.11.2020 01:49 Ответить
До чого тут росіяни?))

Скільки українців загинуло від рук ісламістів? А скільки українців загинуло від рук кацапні та їх посіпак? Отож.
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05.11.2020 03:09 Ответить
переодевайтесь в хаки, австрийцы, хотите вы того или не хотите, вы тоже на войне...

и кстати, террористы не тока бородатые - безнашивочное кацапское скотовье тоже они...
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05.11.2020 05:28 Ответить
Зачем кремлёвскому Фюреру расшатывать Европу на почве Ислама?
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05.11.2020 08:00 Ответить
Та кацапи "сплять і бачать", як Європа буде їх просить допомоги у боротьбі з тероризмом. А взамін стануть вимагать "преференцій - зняття санкцій, доступу до технологій, поступок на "свободу дій" в пострадянському просторі... Вони ж, бо, думали, коли оголошували "независимость Рассеи", що самі справляться, бо створили на своїй території масу "дублюючих" виробництв, покрали технологічну документацію з виробництв у Білорусі, в Україні, Прибалтиці, щоб не буть залежними від колишніх сусідів по СРСР... Однак, рукожопість замінить нічим не можна... Весь світ, якщо чогось нема, старається це купить у того, в кого є... Лише Росія завжди жила грабунком... А торгувать вони не вміють... Та й запропонувать нема чого... Нафта, газ, метали... Але найбільші прибутки у світі зараз - від високих технологій... А в них їх нема... А ті, що можуть їх розробить, давно з Росії повтікали...
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05.11.2020 08:28 Ответить
Нихрена не понял.
Приходишь в оружейный магазин, спрашиваешь, - можно купить патроны 7,62х39?
Тебе отвечают: - да. Покажите разрешение на оружие.
Отвечаешь - ой, дома забыл.
Уходишь.
Кто и зачем будет информировать спецслужбы? Зачем?
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05.11.2020 08:47 Ответить
****** всралися
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05.11.2020 10:23 Ответить
 
 