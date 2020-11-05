В Европе провели масштабную спецоперацию против торговли детьми: задержаны почти 400 человек
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
В ряде стран Европы состоялась масштабная полицейская операция против торговли детьми, в ходе которой были задержаны 388 подозреваемых в незаконной деятельности.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом сообщает Европол.
Отмечается, что сотрудники Европола провели операцию в течение 5-11 октября совместно с правоохранителями Великобритании, Португалии и Испании при поддержке Европейского агентства по охране внешних границ (Frontex). Всего были привлечены 5380 силовиков.
Спецоперация была направлена против банд, которые занимаются сексуальной эксплуатацией детей, используют их как нелегальную рабочую силу, а также втягивают в попрошайничество и контрабанду.
Сообщается об обнаружении 249 потенциальных жертв, из которых как минимум 61 - несовершеннолетние.
В Европоле указывают, что в ЕС торговлей детьми занимаются преимущественно их родственники. Преступные структуры действуют во многих странах, жертвами часто оказываются несовершеннолетние беженцы из-за пределов Европы.
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Про прививки - вообще звиздец. Весь мир тратит миллиарды долларов, чтобы найти прививку от ковид, а тут такая Лариса со своими умозаключениями доморощенной бессмысленной философией про всемирный сатанизм.
Иисус популярно разъяснил некоторым: абсолютно всё тайное станет явным.
А уж уаить правду про детские жертвоприношения точно не получится.
Будьласка, не лізте до адекватних людей зі своїм мракобіссям. Із цим - до пінічно-східного сусіда.
Дуже шкода.
А так я с повагою ставлюсь до всіх релігій, аби не пропагували насильство (а раннє та середньовічне християнство аж ніяк не можна назвати пацифістським) та не нав'язували свою точку зору тим, хто цього не просить.