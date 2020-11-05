В Европе провели масштабную спецоперацию против торговли детьми: задержаны почти 400 человек

В ряде стран Европы состоялась масштабная полицейская операция против торговли детьми, в ходе которой были задержаны 388 подозреваемых в незаконной деятельности.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом сообщает Европол.

Отмечается, что сотрудники Европола провели операцию в течение 5-11 октября совместно с правоохранителями Великобритании, Португалии и Испании при поддержке Европейского агентства по охране внешних границ (Frontex). Всего были привлечены 5380 силовиков.

Спецоперация была направлена ​​против банд, которые занимаются сексуальной эксплуатацией детей, используют их как нелегальную рабочую силу, а также втягивают в попрошайничество и контрабанду.

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Сообщается об обнаружении 249 потенциальных жертв, из которых как минимум 61 - несовершеннолетние.

В Европоле указывают, что в ЕС торговлей детьми занимаются преимущественно их родственники. Преступные структуры действуют во многих странах, жертвами часто оказываются несовершеннолетние беженцы из-за пределов Европы.