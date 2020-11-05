РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
43346 посетителей онлайн
Новости За рубежом
5079 12
дети (2753) Европа (593) торговля людьми (151)

В Европе провели масштабную спецоперацию против торговли детьми: задержаны почти 400 человек

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

В Европе провели масштабную спецоперацию против торговли детьми: задержаны почти 400 человек

В ряде стран Европы состоялась масштабная полицейская операция против торговли детьми, в ходе которой были задержаны 388 подозреваемых в незаконной деятельности.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом сообщает Европол.

Отмечается, что сотрудники Европола провели операцию в течение 5-11 октября совместно с правоохранителями Великобритании, Португалии и Испании при поддержке Европейского агентства по охране внешних границ (Frontex). Всего были привлечены 5380 силовиков.

Спецоперация была направлена ​​против банд, которые занимаются сексуальной эксплуатацией детей, используют их как нелегальную рабочую силу, а также втягивают в попрошайничество и контрабанду.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинцы вошли в топ-5 жертв торговли людьми в Евросоюзе

Сообщается об обнаружении 249 потенциальных жертв, из которых как минимум 61 - несовершеннолетние.

В Европоле указывают, что в ЕС торговлей детьми занимаются преимущественно их родственники. Преступные структуры действуют во многих странах, жертвами часто оказываются несовершеннолетние беженцы из-за пределов Европы.

Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
📢 Поддержать Цензор.НЕТ 📢
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
комментарий отмечен как спам
А наши зеленые любители детей такие операции не проводят, более того не отменили закон суррогатного материнства, на основе которого идет полномасштабная продажа украинских детей мировому сатанизму. Более того, не дают детям нормально учиться, переводя на дистанционку, более того, вводят все больше и больше прививок с начала рождения, которые приводят к болезням и смертям новое поколение. У нас уже в школе здоровых детей практически нет. То есть зеленые служат не народу, а мировому сатанизму и это очевидно.
показать весь комментарий
05.11.2020 07:18 Ответить
комментарий отмечен как спам
Ты зеленая обезьяна? Сразу видно.
показать весь комментарий
05.11.2020 07:33 Ответить
Лариса, голову лечи. Суррогатное материнство не имеет ничего общего с продажей детей. Благодаря прогрессу в медицине , слово бездетность стало практически синонимом слова лень. Подумайте башкой своей , прежде чем писать о сатанизме, каким образом был зачат Иисус у Непорочной Девы Марии- это было ЭКО.
Про прививки - вообще звиздец. Весь мир тратит миллиарды долларов, чтобы найти прививку от ковид, а тут такая Лариса со своими умозаключениями доморощенной бессмысленной философией про всемирный сатанизм.
показать весь комментарий
05.11.2020 07:44 Ответить
Тему Иисуса лучше не трогать. а то может прилететь от Духа Святого.
Иисус популярно разъяснил некоторым: абсолютно всё тайное станет явным.
А уж уаить правду про детские жертвоприношения точно не получится.
показать весь комментарий
05.11.2020 10:22 Ответить
Тему духа святого кращє не чіпати, бо може приоетіти від Арея. Тему Арея кращє не чіпати, бо може прилетіти від Вішну. Тему Вішну кращє не чіпати, бо може прилетіти від Тескатлипоки.

Будьласка, не лізте до адекватних людей зі своїм мракобіссям. Із цим - до пінічно-східного сусіда.
показать весь комментарий
05.11.2020 12:36 Ответить
То ви вважаєте Духа Святого "мракобіссям" ?
Дуже шкода.
показать весь комментарий
05.11.2020 20:47 Ответить
Мракобіссям я вважаю, зокрема, коли тему релігію пхають всюди куди треба й не треба.

А так я с повагою ставлюсь до всіх релігій, аби не пропагували насильство (а раннє та середньовічне християнство аж ніяк не можна назвати пацифістським) та не нав'язували свою точку зору тим, хто цього не просить.
показать весь комментарий
05.11.2020 23:37 Ответить
І так, мені прикро, що Вам шкода.
показать весь комментарий
05.11.2020 23:40 Ответить
Молодцы !
показать весь комментарий
05.11.2020 09:59 Ответить
От педофилы чортови.
показать весь комментарий
05.11.2020 10:01 Ответить
Интересно кто это был? Цыгане? Ниггеры? Вьетнамцы? Итальяшки....Назавите героев господа евротолерасты
показать весь комментарий
05.11.2020 20:52 Ответить
 
 