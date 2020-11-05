Украинские воины сбили беспилотник врага в районе н.п. Шумы. Противник бил из гранатометов и стрелкового оружия, потерь нет, - штаб

За прошедшие сутки, 4 ноября, на участках ответственности украинских подразделений зафиксировано шесть нарушений договоренностей, достигнутых 22 июля 2020, со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

Так, по данным штаба, режим прекращения огня российско-оккупационные войска нарушили неподалеку от населенных пунктов Новолуганское и Широкино. На этих участках враг применил автоматический станковый гранатомет. В районе Гнутово, Авдеевки и Водяного противник вел огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

"Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было", - сказано в сообщении.

Также сообщается, что вопреки договоренностям Трехсторонней контактной группы в районе населенного пункта Шумы задокументирован пролет вражеского БПЛА с пересечением линии разграничения. Применив стрелковое оружие, воины Объединенных сил сбили беспилотник противника.

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"С начала текущих суток, 5 ноября, на всех участках линии разграничения наблюдается тишина, нарушений договоренностей, которые вступили в действие 27 июля 2020, не зафиксировано", - сказано в сообщении.

"Подразделения Объединенных сил соблюдают условия режима прекращения огня и находятся наготове к адекватному реагированию на любые коварные и провокационные действия противника", - доавили в пресс-центре ОС.