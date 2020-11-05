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Украинские воины сбили беспилотник врага в районе н.п. Шумы. Противник бил из гранатометов и стрелкового оружия, потерь нет, - штаб

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Украинские воины сбили беспилотник врага в районе н.п. Шумы. Противник бил из гранатометов и стрелкового оружия, потерь нет, - штаб

За прошедшие сутки, 4 ноября, на участках ответственности украинских подразделений зафиксировано шесть нарушений договоренностей, достигнутых 22 июля 2020, со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

Так, по данным штаба, режим прекращения огня российско-оккупационные войска нарушили неподалеку от населенных пунктов Новолуганское и Широкино. На этих участках враг применил автоматический станковый гранатомет. В районе Гнутово, Авдеевки и Водяного противник вел огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

"Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было", - сказано в сообщении.

Также сообщается, что вопреки договоренностям Трехсторонней контактной группы в районе населенного пункта Шумы задокументирован пролет вражеского БПЛА с пересечением линии разграничения. Применив стрелковое оружие, воины Объединенных сил сбили беспилотник противника.

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"С начала текущих суток, 5 ноября, на всех участках линии разграничения наблюдается тишина, нарушений договоренностей, которые вступили в действие 27 июля 2020, не зафиксировано", - сказано в сообщении.

"Подразделения Объединенных сил соблюдают условия режима прекращения огня и находятся наготове к адекватному реагированию на любые коварные и провокационные действия противника", - доавили в пресс-центре ОС.

Украинские воины сбили беспилотник врага в районе н.п. Шумы. Противник бил из гранатометов и стрелкового оружия, потерь нет, - штаб 01

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Риторика змінилась. Вже немає "неприцільно".
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05.11.2020 07:45 Ответить
Збивайте і надалі.
Хоч щось ...
Раз себе захищати не дозволяють.
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05.11.2020 07:48 Ответить
Сейчас у нас есть такое понятие " премия за тишину"( 5-6 тыс.грн в месяц)
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05.11.2020 08:28 Ответить
Дебилы, мля! Противник каждый день, каждый день, осуществляет коварные провокационные действия, а наши войска уже более ста дней (!!!) по прежнему только готовятся к "адекватному реагированию"! Одни дебилы!
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05.11.2020 07:55 Ответить
Какими только словами не называют агрессию против Украины....
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05.11.2020 08:12 Ответить
Чим збили? Рогаткою?
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05.11.2020 08:22 Ответить
Українські воїни збили безпілотник ворога в районі н.п. Шуми. Противник бив із гранатометів і стрілецької зброї, втрат немає, - штаб - Цензор.НЕТ 5877
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05.11.2020 08:32 Ответить
 
 