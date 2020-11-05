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Главный санврач Ляшко не исключает введения спецчасов для людей старше 60 лет в магазинах и аптеках

Новости Цензор.НЕТ Общество

Главный санврач Ляшко не исключает введения спецчасов для людей старше 60 лет в магазинах и аптеках

Для людей старше 60 лет в Украине могут установить определенное время, в течение которого у них будет возможность посещать магазины и аптеки.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом в интервью Радио НВ сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

"Мы хотим порекомендовать установить час для пожилых людей. Порекомендовать субъектам хозяйствования, которые осуществляют торговлю, аптекам и другим магазинам ввести время, например, с 10-ти до 12-ти, когда бы мы все понимали, что это время для людей 60+ лет", - отметил Ляшко.

Он указал, что такие меры - это европейская практика. А также добавил, что большинство летальных случаев вследствие коронавирусной инфекции приходится на людей старше 50 лет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Обсуждается возможность введения "карантина выходного дня", - Ляшко

Как сообщалось, в Украине за минувшие сутки выявлено 9524 случая заражения коронавирусом.

С начала эпидемии COVID-19 подтвержден у 420 617 человек.

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Топ комментарии
+20
А этот идиот не знает, что в Украине большинство пенсионеров работает, так как выжит на нашу пенсию нельзя.. Господи, и откуда Зеленка таких идиотов понабирал
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05.11.2020 07:40
+7
Война с пенсионерами началась,тем кому сегодня 40-50 лет,тоже попали под расдачу.Денех нет,но вы держитесь.... Главный санврач Ляшко не исключает введения спецчасов для людей старше 60 лет в магазинах и аптеках - Цензор.НЕТ 3407
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05.11.2020 07:41
+7
Какой голодомор? У меня стратегический запас гречки и лишние 2кг веса, которые я никак не могу сбросить после карантина. В Украине даже уличные собаки перекормленные и еле ходят. Да, убытки, конечно, убытки. Во всем мире убытки. Но писать про голодомор нужно быть вообще обезбашенной
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05.11.2020 07:57
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А этот идиот не знает, что в Украине большинство пенсионеров работает, так как выжит на нашу пенсию нельзя.. Господи, и откуда Зеленка таких идиотов понабирал
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05.11.2020 07:40 Ответить
Ахренеть, и что тут неконституционного? Введение спецчасов для пожилых людей, которые ещё даже не ввели, а просто обсуждают? Просто , учитывая надвигающуюся волну пандемии, и, зная, что локдаун будет катастрофой, правительство ищет варианты , которые хоть как-то смогут обеспечить какое-то разделение людей.
Что тут делают против вас?
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05.11.2020 07:52 Ответить
разделение ,суть лукавого Головний санлікар Ляшко не відкидає запровадження спецгодин для людей від 60 років у магазинах і аптеках - Цензор.НЕТ 5163
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05.11.2020 08:34 Ответить
Конституція України
Стаття 24.
Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками.

(В данном случае ограничение по возрасту)
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05.11.2020 09:37 Ответить
Зеленым можно на лбу написать Конституцию, а они все равно будут кричать - А што тут неконституционнага?
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05.11.2020 15:34 Ответить
Головний санлікар Ляшко не відкидає запровадження спецгодин для людей від 60 років у магазинах і аптеках - Цензор.НЕТ 1193
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05.11.2020 08:06 Ответить
Нічого цей ідіот не знає. Навіть про дискримінацію за різними ознаками, яка заборонена нашим законодавством
, в тому числі і Конституцією, і міжнародними зобов'язаннями. Хоча ця зелена шваль на конституційні норми останнім часом кладе вперто і регулярно. Ляшко, щоб не порушувати законодавчі норми і не заробляти собі довготривалий термін у майбутньому, мав би запропонувати не спецгодини для пенсіонерів, а безкоштовну спецдоставку, щоб уникнути контактів. До речі, це було б ефективніше.
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05.11.2020 08:39 Ответить
Война с пенсионерами началась,тем кому сегодня 40-50 лет,тоже попали под расдачу.Денех нет,но вы держитесь.... Главный санврач Ляшко не исключает введения спецчасов для людей старше 60 лет в магазинах и аптеках - Цензор.НЕТ 3407
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05.11.2020 07:41 Ответить
Все под раздачей, власть работает на сатану, все будут в убытке и в полном бесправии, если эту власть будут терпеть и молчать.Доведут страну до голодомора 100%.
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05.11.2020 07:43 Ответить
власть работает на сатану....

Я и сам дед, желчный притом, но т.н. "сотона" убила в миллионы раз меньше людей чем тот же Иисус Яхвович то. Главный санврач Ляшко не исключает введения спецчасов для людей старше 60 лет в магазинах и аптеках - Цензор.НЕТ 2834
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05.11.2020 07:53 Ответить
Головний санлікар Ляшко не відкидає запровадження спецгодин для людей від 60 років у магазинах і аптеках - Цензор.НЕТ 8938
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05.11.2020 08:11 Ответить
сегодня ДР у Патрика Мбумбангу, Республика Нигер Головний санлікар Ляшко не відкидає запровадження спецгодин для людей від 60 років у магазинах і аптеках - Цензор.НЕТ 7745
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05.11.2020 08:21 Ответить
Еще сегодня: Всемирный день распространения информации о проблеме цунами
и до конца года остаётся 56 дней Головний санлікар Ляшко не відкидає запровадження спецгодин для людей від 60 років у магазинах і аптеках - Цензор.НЕТ 6460 Головний санлікар Ляшко не відкидає запровадження спецгодин для людей від 60 років у магазинах і аптеках - Цензор.НЕТ 2886 Головний санлікар Ляшко не відкидає запровадження спецгодин для людей від 60 років у магазинах і аптеках - Цензор.НЕТ 6460
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05.11.2020 08:42 Ответить
Еще сегодня\\\\\\
остаётся\\\\\\\

Нё люблю "умников" которыё вставляют нёдобукву куда попало вмёсто того шоб забить на нее.
Извини, но реально достает это выборочное йо-канье. Еще раз извиняюсь, просто я чет замечаю это говно(недобукву) и это.... Головний санлікар Ляшко не відкидає запровадження спецгодин для людей від 60 років у магазинах і аптеках - Цензор.НЕТ 9144 (кринжово)
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05.11.2020 09:05 Ответить
Ґы...умысла злого не было: просто скопировал Головний санлікар Ляшко не відкидає запровадження спецгодин для людей від 60 років у магазинах і аптеках - Цензор.НЕТ 3649
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05.11.2020 09:15 Ответить
Головний санлікар Ляшко не відкидає запровадження спецгодин для людей від 60 років у магазинах і аптеках - Цензор.НЕТ 6936заценил)
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05.11.2020 09:19 Ответить
У меня ё вставляю не я, например, а комп или телефон. Ставить точки над е в голову не приходит, как и борьба с умными гаджетами.
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05.11.2020 10:43 Ответить
а, ок.
но мона переводчик выбрать без недобуквы. Я "вылягаю" с умников, которые не раз могут высрать напр. "моя сёстра....." Кстати и у нас изгаляются с буквой ... блин, как тут написать то...., ну, "g" типо украинская. Лучше еще буквы, как когда-то хотели "дз" и "дж" ввести вроде. Это был бы полный атас.
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05.11.2020 10:57 Ответить
Странно, что вас это раздражает. Я вообще не обращаю внимания ни на буквы , ни на чужую орфографию. Люди здесь пишут взрослые, если их не выучила советская школа, то каким образом это может исправить Цензор?
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05.11.2020 11:03 Ответить
Что мне до Цензора то? Я просто замечаю "автоматически" шо ни к селу ни к горОду вставляют недобукву.
А еще - не знаю что за урод Пальчевский, так как если часто мелькает фамилия - то уже как бы и ненавижу что ли. То же и с "дикаприо" было - часто высерают = уже ненавижу. ну, когда дураку Оскара на дали типо. та же ситуация с "фашистами" - быдло совковое как ему вдолбили в башку, так и воет, хотя можно и узнать шо фашизм от слова "фасция" был изобретен тов. Муссолини(да не упокоит Аллах дух евойный за это название). Ну, замечаю просто вот. Еще кретины высерают за концлагеря, "забывая" шо ГУЛАГ угробил их же дедов кучу. Лучше бы родиться в 2050-м году, но главное - в норм. стране, может бы повезло не читать дурацкие вопли мудаков. сори, но сказал как есть
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05.11.2020 11:11 Ответить
Очень необычно , нестандартно вы излагаете. Мне тоже не нравится пальчевский и недодикаприо. И про гулаг согласна с вами , что эта тема нераскрыта , но меня Дикаприо раздражает гораздо меньше, чем паганый ковид,
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05.11.2020 11:26 Ответить
бо я атеист.
а то шо ковид - тоже не особо знаю, только шо вон почитал Антиколорадоса - чет... щас

\\\\За прошедшую неделю, а именно - 30 октября, в пятницу, был поставлен глобальный рекорд прироста инфицированных и теперь он составляет 577 942 случая в сутки.\\\\\\\\\

ну пусть миллион - это один из 7000 - и это причина шоб всех усадить на бутылки?
Сомневаюсь, тем более Китай = почти ноль( Головний санлікар Ляшко не відкидає запровадження спецгодин для людей від 60 років у магазинах і аптеках - Цензор.НЕТ 9439 )
Я теперь стараюсь критически относиться ко всему.
Раньше был, может и есть такой се сайтик - Зетаталк - я верил в этот бред, но обосрался. Крайний момент то шо "зеты" высрали мол ВСУ сбили самолет тот...... г*споди, так это гебней аж смердит, подумал я и больше туда не заходил.
Итак - самое лучшее шо может быть(наверное как-то с рождения, ну, типо гены?) - так это крит., лог., - мышление.
Ведь дай дураку миллион евро, а через год он бомж.
Дай бомжу лог. мышление - через год он в своем офисе. как-то так.
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05.11.2020 11:59 Ответить
Блистящий ум, ё-моё!
А некстати вставленная буква "и" не раздражает?
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05.11.2020 12:11 Ответить
и шё, давайтё и поговорим об этом и я схожу покурю пока вы и там другие и не знаю, и даже если и пишете, то и вам клавиатуру и мышь и даже шоб передали и или как то?
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05.11.2020 12:14 Ответить
Да! не знаю передали когда схожу найти мышь покурить в клавиатуре. Как оно?
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05.11.2020 15:57 Ответить
мышь не нашел, кот есть, смешно кушает бедных зверьков то... очень моцный(против мышей то)
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05.11.2020 16:56 Ответить
ё
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05.11.2020 18:08 Ответить
Какой голодомор? У меня стратегический запас гречки и лишние 2кг веса, которые я никак не могу сбросить после карантина. В Украине даже уличные собаки перекормленные и еле ходят. Да, убытки, конечно, убытки. Во всем мире убытки. Но писать про голодомор нужно быть вообще обезбашенной
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05.11.2020 07:57 Ответить
Подари мне свои 2 кг... Головний санлікар Ляшко не відкидає запровадження спецгодин для людей від 60 років у магазинах і аптеках - Цензор.НЕТ 2367
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05.11.2020 08:08 Ответить
Головний санлікар Ляшко не відкидає запровадження спецгодин для людей від 60 років у магазинах і аптеках - Цензор.НЕТ 1002
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05.11.2020 08:10 Ответить
Ну проснулись. Даже в ООН наконец заявили, что сотням миллионов людей в мире грозит голод.
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05.11.2020 08:16 Ответить
В Африке?
'Жители Тамбова пишут письмо жителям Зимбабве - Мы прочитали, что жители Зимбабве недоедают и недопивают. Не могли бы вы то, что вы недоедаете и недопиваете , прислать нам в Тамбов?'
Этому анекдоту сколько лет? В Африке и нанарасее всегда проблемы с едой.
В Украине таких проблем нет. Голодомор в 32 ом был создан кацапами искусственно, иначе бы его не могло быть никогда.
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05.11.2020 08:23 Ответить
А коронавирус не искусственно созданный? Все ведется к уничтожению экономик и промышленности всех государств, безработице и голоду. А зеленые роги впереди планеты всей по уничтожению страны.
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05.11.2020 15:40 Ответить
То есть коронавирус тоже работа Зе?
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05.11.2020 15:52 Ответить
В этом коронавирусе Зе утоп. Он ничего не делает. Люди с его карантином болеют чаще, чем без карантина в Беларуси и Швеции. Он разрушил бизнес людям, отнял у них конституционные права, он штрафует людей, а не помогает, он кинул ФОПы, он обещал лечить бесплатно, а не дает ни копейки на дорогостоящее лечение короны, он принял законы распродажи украинской земли, он ничего не сделал на фронте, его не уважают на международной арене. Никаких толковых реформ, не посажен ни одни олигарх, в медицине жах. Люди бегут из страны в ЕС. Что еще нужно сделать для защитников ЗЕ, чтобы они раскрыли глаза? Видимо не раскроют и на том свете. А многие его избиратели уже на том.
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05.11.2020 17:28 Ответить
Вуличні собаки ходять товсті після стерилізації. В них в організмі після ції процедури щось трапляється, что вони стають менш активними і товстіють... Головний санлікар Ляшко не відкидає запровадження спецгодин для людей від 60 років у магазинах і аптеках - Цензор.НЕТ 5409
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05.11.2020 08:56 Ответить
блін, а **** опше вуличні собацюри робл*ть на ..... вулицях?
я собі йду - лежить бик такий, а з ним ше 2. Ну ненароком наступлю на хвіст тварюці - іііі?
Я х.з., але взяв би ствол і у мусорів папір шо "можна" - ні одна тварюка би не вижила. В Києві якийсь псих був шо труїв, як він там.... ну коротше "сравянін, світая русь" - так в тому був правий - чо хтось має лікувати покусану дитину бо у дворової сучки "тєчка", а "альфи" її "захищали"?
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05.11.2020 09:13 Ответить
У стерилізованих ***** тєчок немає тому вони і такі товсті. Головний санлікар Ляшко не відкидає запровадження спецгодин для людей від 60 років у магазинах і аптеках - Цензор.НЕТ 42
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05.11.2020 09:25 Ответить
В Болгарии тоже цуцЫки с бломбами на ушах, но худые как велосипеды. А котов уличных - тьма тмутараканская (перепуганные и худые) Головний санлікар Ляшко не відкидає запровадження спецгодин для людей від 60 років у магазинах і аптеках - Цензор.НЕТ 6344
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05.11.2020 09:48 Ответить
То вони українських харчів не їли... Головний санлікар Ляшко не відкидає запровадження спецгодин для людей від 60 років у магазинах і аптеках - Цензор.НЕТ 23
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05.11.2020 10:52 Ответить
от тебе вжере така товста ***** - і розказуй лікарям(заплативши) під час уколу шо вона мовляв стерилізавана.
чо взагалі дикі тварюки бігають вулицями? та хоча б 5 разів стерилізуй - якого біса це лайно має тебе під загрозою тримати? мене, слава Кецалькоатлю, ше не кусали, але ненавиджу шавок паршивих. відстрілювати потрібно.
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05.11.2020 09:51 Ответить
Yuriy Smith А ти що робиш, на вулиці? Може і тебе, як ти собак хочеш? Такі, як ти, собак і викидають, на вулицю.
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05.11.2020 13:34 Ответить
Если просто стерилизовать и не кормить, то толстую собаку не увидишь. Я проезжаю постоянно мимо одного места, где бабушки кормят котов и кошечек. Так эти коты просто знают время , когда их будут кормить. Собирается котячья тусовка. Зрелище очень колоритное. Я вообще-то больше собачница, но эта картина мне очень нравится. Коты тоже все откормленные.
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05.11.2020 10:51 Ответить
Расскажите это пенсам,у которых пенсия от 2000 до 3000гр.!
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05.11.2020 09:02 Ответить
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Вы! Слушай.те. эти "пенсы" строили коммунизм, который отхаркивать еще лет двести. Я бы и то забрал - назначил бы 12 руб., как в совке было колхозникам, в пересчете было бы..... так, 4 бут. водки, ну пускай 400 грн., и все. пусть лесом идут.(кроме тех шо работали после развала уродства-недоымперии)
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05.11.2020 09:09 Ответить
Вы уверены в том,что Вы сказали?Если это не шутка,то мне с Вами не о чем разговаривать!
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05.11.2020 10:15 Ответить
А какая шутка то может быть если напр. дедок 80 лет клепал танчики в совке, еоторые участвовали в агрессиях совка, а теперь либо гниют, либо.... вау! - воюют против нас?
А? иди, лобызайся с бабушками и дедушками, для которых ты - дойная корова - "че такая малая пенсия, мало работаешь милок, а почему Симаненку сняли с выборов, фошисты?"
тьху!
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05.11.2020 10:30 Ответить
Yuriy Smith Що ти ляпаєш, неорозвинений? То собаки тобі заважають, то пенсіонери.Ти сам собі не заважаєш?
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05.11.2020 13:37 Ответить
Я мужлан и ясно шо мне мешают шавки, граждане бубнящие какую-то хрень, как и ты.
Желаю шоб тя искусала дворовая шавка, до такого состояния, шоб ты не мямлил тут.
Да, мне как и всем, мешают шавки! Да, я бы лично как и все отстреливал их. Да, иди ты Головний санлікар Ляшко не відкидає запровадження спецгодин для людей від 60 років у магазинах і аптеках - Цензор.НЕТ 548 (наПутина это туда)
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05.11.2020 13:45 Ответить
Yuriy Smith Мужлан? Может, баран? Ушлепок, тебя уже, явно, кто-то укусил Головний санлікар Ляшко не відкидає запровадження спецгодин для людей від 60 років у магазинах і аптеках - Цензор.НЕТ 9823К чему ты сюда ВВХ хоть приплел? Получи свой укол и на бочок.
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05.11.2020 13:51 Ответить
ты сюда случайно забрел, так как вместо извинений, нанес оскорбление, себе причем, мне то как раз норм то шо ты обосрался)
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05.11.2020 14:04 Ответить
вот-вот, у северо-восточных соседей отец-одиночка на днях тоже в соц сетях выразился по поводу домашнего задания дочери, так его бедоллагу и замочили прямо в банке "радивые" радители Головний санлікар Ляшко не відкидає запровадження спецгодин для людей від 60 років у магазинах і аптеках - Цензор.НЕТ 1160
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06.11.2020 09:20 Ответить
На выборах гречку назарабатывала? Головний санлікар Ляшко не відкидає запровадження спецгодин для людей від 60 років у магазинах і аптеках - Цензор.НЕТ 9617
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05.11.2020 09:11 Ответить
Это ты безбашенная и беспечная инфантилка. Перед голодоморами в 30-х так же никто не верил , что будет голод, даже представить не могли.
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05.11.2020 15:29 Ответить
Лариса, вдох-выдох, вдох-выдох...
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05.11.2020 08:07 Ответить
(она) - О, я-я..... Головний санлікар Ляшко не відкидає запровадження спецгодин для людей від 60 років у магазинах і аптеках - Цензор.НЕТ 429
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05.11.2020 09:20 Ответить
Детям тоже нужно запретить посещать магазины с 8-00 до 14-00,так как они должны в это время сидеть за партой. Скоро на улицах будут ходить только одичавшие животные и бомжи в облезлых шкурах медведей и овец. Головний санлікар Ляшко не відкидає запровадження спецгодин для людей від 60 років у магазинах і аптеках - Цензор.НЕТ 806
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05.11.2020 07:54 Ответить
"Мы хотим порекомендовать установить час для пожилых людей. Порекомендовать субъектам хозяйствования, которые осуществляют торговлю, аптекам и другим магазинам ввести время, например, с 10-ти до 12-ти, когда бы мы все понимали, что это время для людей 60+ лет"
------------------
на самом деле такая практика есть, но то ли новость не так подана, то ли зеленые под етот шумок опять пытаются всех нахмурить.
- четверг с утра (часы не знаю) очень многие супермаркеты делают скидки для
senior citizens
- ето не значит, шо senior citizens не смогут шапаться в другое время, ето значит тока одно - в четверг с утра у них будет все немного дешевле.
как ето все будет в Украине по зеленому один господь знает....
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05.11.2020 08:04 Ответить
У нас вже вводили під час локдауну у квітні. Там було з 8 до 9 ранку для людей похилого віку. Вік оцінювали "на око", якщо не було документів. Молодих у ці часи в магазини не пускали, принаймні в АТБ. Багато магазинів дає і так знижку пенсіонерам вранці. Як правило до 10-11 ранку.
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05.11.2020 08:37 Ответить
В ССсре дохлом было тоже самое,правда в хитрой системе типа материальной помощи" в виде аванса в 40 рублей в месяц. Главный санврач Ляшко не исключает введения спецчасов для людей старше 60 лет в магазинах и аптеках - Цензор.НЕТ 1424А получки сколько хочешь...,эпоха повального дефицита вылечит всех...
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05.11.2020 07:47 Ответить
Нормально до 11 нельзя, таким образом в магазине меньше людей
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05.11.2020 07:48 Ответить
А если дефицит в это время давать будут? Головний санлікар Ляшко не відкидає запровадження спецгодин для людей від 60 років у магазинах і аптеках - Цензор.НЕТ 1820
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05.11.2020 07:56 Ответить
У вас уже дефицит образовался?
Чего не хватает, соли, спичек или муки?
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05.11.2020 08:05 Ответить
Мажет Мальвину или восковые свечи вынесут в продажу, да квадратные батарейки на приёмник Альпинист Головний санлікар Ляшко не відкидає запровадження спецгодин для людей від 60 років у магазинах і аптеках - Цензор.НЕТ 1433
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05.11.2020 08:11 Ответить
Пенсионеры до 11 обслуживаются, в это время младше 60 нельзя. Это схема во многи странах опробована
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05.11.2020 08:12 Ответить
Пенсионный фонд: Головний санлікар Ляшко не відкидає запровадження спецгодин для людей від 60 років у магазинах і аптеках - Цензор.НЕТ 6720
Похоронные агентства: Головний санлікар Ляшко не відкидає запровадження спецгодин для людей від 60 років у магазинах і аптеках - Цензор.НЕТ 2915
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05.11.2020 07:54 Ответить
Таким образом пенсы друг друга не заразят, ага. Умрут все пенсионеры. (С)
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05.11.2020 07:56 Ответить
Эпоха Социализм каммунизм закончилась,настала эпоха Короновирусная....главное в нее верить.... Головний санлікар Ляшко не відкидає запровадження спецгодин для людей від 60 років у магазинах і аптеках - Цензор.НЕТ 7213 Головний санлікар Ляшко не відкидає запровадження спецгодин для людей від 60 років у магазинах і аптеках - Цензор.НЕТ 4442
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05.11.2020 07:56 Ответить
Слева это Коломойский? Головний санлікар Ляшко не відкидає запровадження спецгодин для людей від 60 років у магазинах і аптеках - Цензор.НЕТ 907
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05.11.2020 08:06 Ответить
Бородатой бабушке до этого Карла еще срать и срать Головний санлікар Ляшко не відкидає запровадження спецгодин для людей від 60 років у магазинах і аптеках - Цензор.НЕТ 7300
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05.11.2020 08:50 Ответить
Года 3 назад тогдашний премьер Нидерландов сказал интересную вещь...
Эпоха социальных государств в Мире закончилась...
Я тогда подумал,наверное капиталисты придумали какую вещь,которая перевернет весь Мир наизнанку...,но мысль о Короне с вирусом мне тогда не пришла... Головний санлікар Ляшко не відкидає запровадження спецгодин для людей від 60 років у магазинах і аптеках - Цензор.НЕТ 7069
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05.11.2020 08:01 Ответить
Ввести комендантский час ночью.
Старикам всё равно по ночам не спится - пусть бродят.
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05.11.2020 08:02 Ответить
Через 9 лет мне тоже стукнет 60,какой ужос... Головний санлікар Ляшко не відкидає запровадження спецгодин для людей від 60 років у магазинах і аптеках - Цензор.НЕТ 7522Хоть бы застать то золотое время
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05.11.2020 08:09 Ответить
Уявляю яка буде давка в магазинах в цей час. Як при совку в спецмагах. Головний санлікар Ляшко не відкидає запровадження спецгодин для людей від 60 років у магазинах і аптеках - Цензор.НЕТ 9031
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05.11.2020 08:17 Ответить
А не пенсионерам с собакой можна?
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05.11.2020 08:18 Ответить
Шмыгаль предупредил с месяц назад...денег пенсионерам не будет после 2030 года...,я так думаю что гораздо раньше их не будет...,Зелемойские стараются с тройной энергией...
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05.11.2020 08:20 Ответить
Когда этих идиотов пересажают по камерам?
Господи, когда наступит это благодатное время?
срань дебилозелоидная...
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05.11.2020 08:21 Ответить
хотя скорее нас загонят в стойло вместе с другим зебилоидным быдлом...
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05.11.2020 08:27 Ответить
Государственный Пенсионный фонд Норвегии на сегодня составляет 1 триллион 100 миллионов долларов.Это забота о народе реальная...,нам так не жить...в реальном коммунизме Карла Маркса...
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05.11.2020 08:25 Ответить
Фокин и Кравчук?
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05.11.2020 08:38 Ответить
Зелена олігофренія рулить. Ну по перше, це ж тупа влада , коли було потрібно не ввела карантин для тих хто приїздить до України і саме вони приперли ковід від доктора Барика і Білла Гейтса , а ще в метро як ходили (при вісіх карантиних кольорах) жебраки, офені і музиканти заражаючі пасажирів так і ходять. Влада свідомо мріє про тотальне поширення ковидли, для вирішення своїх шкурних питань щодо конвертації політичних дивидентів в грошові потоки.Так влада продала землю незаконно без референдуму, так влада мріє зірвати другий тур виборів, це для неї дуже комфортно не мати вуличної опозиції. Так виконавча влада чомусь хоче призначати суддів в незалежній судовий гільці що є абсурд! А пенсіонери їм як кіста в горлі, бо, навідміну від юних дебілів, які і вибрали телекартинку в реальну політику, пенсіонери ходять на всі вибори.
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05.11.2020 08:38 Ответить
Глупая затея.
Пенсионеры, которые не работают, сидят по домам почти все. В конце концов у почти всех из них есть дети и внуки, которые, даже если они живут раздельно с родителями, могут о родителях позаботится, чтобы у них было необходимое количество продуктов.
Есть много людей предпенсионного возраста, совсем не пышащих здоровьем, и как-то живут да еще работают, но их в супермаркет в определенные Степановым часы не пустят, пусть дожидаются своего часа?
А как будут пускать, паспорт на входе будут требовать предъявлять?
И что, два часа супермаркеты будут работать без покупателей, ничего не продав, в надежде, что в магазин заявится одинокий пенсионер и что-нибудь купит, а в это время работники будут получать зарплату, а еще нужно платить за отопление и электроэнергию, в конце концов магазины с таким режимом работы попадут в убытки (которые отобъют увеличив цены на продукты), и даже если персонал не сократят, геморрой всеравно надолго будет обеспечен.
Только провокатор Степанов тогда ведь заявит, как Дуремар: "А я здесь не причем".
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05.11.2020 08:52 Ответить
Ляшко, впрочем один черт.
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05.11.2020 08:54 Ответить
Путь этот идиот объяснит причины такой дискриминации и скажет прямо: всех пенсионеров ф топку! Клинический дебил!
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05.11.2020 11:24 Ответить
Так снимайте маски, идите работать в магазины, обнимайтесь со всеми, целуйтесь - может быстрей подохнете ! Это будет подвиг.
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05.11.2020 11:39 Ответить
Может, и Ярослав, но никак не мудрый - при чем здесь "работать в магазины" и "со всеми целуйтесь"? Речь идет о дееспособных еще большей частью людях, которым хотят ограничить свободу действий и передвижения. Это понятно, или еще подробнее разжевать?
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05.11.2020 17:59 Ответить
Ну що ви всі вчепились в чергову "жуйку для розуму"? Вас намагаються відволікти від основного питання: Чому ці тварюки ще до цього часу при владі? Та не менш важливого: На кого їх міняти?
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05.11.2020 11:32 Ответить
А Ви думаете, якщо при владі були б другі тварюки, то Ви ходили без маски ?
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05.11.2020 11:42 Ответить
Лишь бы не Порошенко!
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05.11.2020 12:15 Ответить
 
 