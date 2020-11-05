Главный санврач Ляшко не исключает введения спецчасов для людей старше 60 лет в магазинах и аптеках

Для людей старше 60 лет в Украине могут установить определенное время, в течение которого у них будет возможность посещать магазины и аптеки.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом в интервью Радио НВ сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

"Мы хотим порекомендовать установить час для пожилых людей. Порекомендовать субъектам хозяйствования, которые осуществляют торговлю, аптекам и другим магазинам ввести время, например, с 10-ти до 12-ти, когда бы мы все понимали, что это время для людей 60+ лет", - отметил Ляшко.

Он указал, что такие меры - это европейская практика. А также добавил, что большинство летальных случаев вследствие коронавирусной инфекции приходится на людей старше 50 лет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Обсуждается возможность введения "карантина выходного дня", - Ляшко

Как сообщалось, в Украине за минувшие сутки выявлено 9524 случая заражения коронавирусом.

С начала эпидемии COVID-19 подтвержден у 420 617 человек.