Степанов: Мы не строим новые лаборатории для тестирования на COVID-19, мы расширяем их мощности
В Украине не строят новых лабораторных центров для тестирования на COVID-19, а расширяют их мощности.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов.
"Если мы говорим о создании лабораторий, строительстве с нуля лабораторного центра, то мы этого не строили, у нас не та возможность сейчас строить лаборатории. Мы расширяем мощности лабораторных центров: мы докупаем оборудование, шкафы биологической защиты и все, что требует лаборатория", - сказал Степанов в эфире телеканала "Украина 24".
По его словам, также расширяются возможности лабораторных центров именно в коммунальных учреждениях здравоохранения.
Как сообщалось, в Украине за минувшие сутки выявлено 9524 случая заражения коронавирусом.
С начала эпидемии COVID-19 подтвержден у 420 617 человек.
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лаборатории, больницы...?!
а не закатывать деньги в асфальт!!!
вот печалька только, лаборатории и больницы на виду и можно легко проверить, куда и на что потрачены деньги... а вот на дорогах, уменьшив толщину и ширину асфальта на сантиметр можно своровать миллиарды и этого никто не заметит!
-мы на "медицинские деньги" ремонтируем дороги за откаты.