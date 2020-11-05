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Новости Борьба с коронавирусом
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Степанов: Мы не строим новые лаборатории для тестирования на COVID-19, мы расширяем их мощности

Степанов: Мы не строим новые лаборатории для тестирования на COVID-19, мы расширяем их мощности

В Украине не строят новых лабораторных центров для тестирования на COVID-19, а расширяют их мощности.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Если мы говорим о создании лабораторий, строительстве с нуля лабораторного центра, то мы этого не строили, у нас не та возможность сейчас строить лаборатории. Мы расширяем мощности лабораторных центров: мы докупаем оборудование, шкафы биологической защиты и все, что требует лаборатория", - сказал Степанов в эфире телеканала "Украина 24".

По его словам, также расширяются возможности лабораторных центров именно в коммунальных учреждениях здравоохранения.

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Как сообщалось, в Украине за минувшие сутки выявлено 9524 случая заражения коронавирусом.

С начала эпидемии COVID-19 подтвержден у 420 617 человек.

Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608)


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Степанов: Мы не строим новые лаборатории для тестирования на COVID-19, мы расширяем их мощности - Цензор.НЕТ 9479
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05.11.2020 08:03 Ответить
Я фигею! Только что, тут на "белорусском" радио, процитировали Киву из ОПЗЖ, про то что Зелю ждёт импичмент, бо он сам признался во внешнем управлении...
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05.11.2020 08:09 Ответить
а может нужно всё таки строить?!
лаборатории, больницы...?!
а не закатывать деньги в асфальт!!!
вот печалька только, лаборатории и больницы на виду и можно легко проверить, куда и на что потрачены деньги... а вот на дорогах, уменьшив толщину и ширину асфальта на сантиметр можно своровать миллиарды и этого никто не заметит!
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05.11.2020 08:10 Ответить
Не удивлюсь если эти зелёные идиоты скоро начнут убеждать нас типа "ковид - ничего страшного, можно и переболеть..а смертность и осложнения - ну шо ж поделаешь.." Похоже, - они уже тупо забили и на ковид, и га население Украины..
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05.11.2020 08:25 Ответить
"Степанов: Мы не строим новые лаборатории для тестирования на COVID-19 .... "
-мы на "медицинские деньги" ремонтируем дороги за откаты.
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05.11.2020 08:42 Ответить
Это значит, что к корыту допущено ограниченное число морд!
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05.11.2020 09:11 Ответить
Ми не будуємо, ми вам це не збрехали, ми фонд весь ковидла тихенько розкрали.
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05.11.2020 10:33 Ответить
 
 