Виктория Спартц - политик США украинского происхождения, сенатор Конгресса штата Индиана от города Ноблсвилл, округ Гамильтон. Родилась 1 октября 1978 в городе Носовка Черниговской области, Украинской ССР.

В 2017 она заменила на посту в Конгрессе штата Индиана 72-летнего сенатора Люка Кенли, который ушел на пенсию. Спартц победила шестерых других кандидатов, в том числе Дэна Шмидта, ранее работавшего с бывшим губернатором Майком Пенсом, а также Меган Уайлз, президента Совета города Ноблсвилл, чью кандидатуру поддерживал сам Кенли, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на uapost.us.

На нынешних выборах Спартц была избрана как конгресвумен Палаты представителей США от 5 округа штата Индиана. Спартц баллотировалась от Республиканской партии и опередила свою ближайшую соперницу демократку Кристину Хейл на 6 процентов. За Спартц проголосовали 187 000 избирателей, однако цифра точно будет меняться, ведь подсчитаны 89% протоколов.

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Такие плотные результаты показывают общую тенденцию жесткой борьбы "слонов" (республиканцев) и "ослов" (демократов). Похоже, что Палата представителей останется за "синими", а Сенат сохранит республиканское большинство.