Впервые в истории в парламент США избрали украинку - Викторию Спартц
Виктория Спартц - политик США украинского происхождения, сенатор Конгресса штата Индиана от города Ноблсвилл, округ Гамильтон. Родилась 1 октября 1978 в городе Носовка Черниговской области, Украинской ССР.
В 2017 она заменила на посту в Конгрессе штата Индиана 72-летнего сенатора Люка Кенли, который ушел на пенсию. Спартц победила шестерых других кандидатов, в том числе Дэна Шмидта, ранее работавшего с бывшим губернатором Майком Пенсом, а также Меган Уайлз, президента Совета города Ноблсвилл, чью кандидатуру поддерживал сам Кенли, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на uapost.us.
На нынешних выборах Спартц была избрана как конгресвумен Палаты представителей США от 5 округа штата Индиана. Спартц баллотировалась от Республиканской партии и опередила свою ближайшую соперницу демократку Кристину Хейл на 6 процентов. За Спартц проголосовали 187 000 избирателей, однако цифра точно будет меняться, ведь подсчитаны 89% протоколов.
Такие плотные результаты показывают общую тенденцию жесткой борьбы "слонов" (республиканцев) и "ослов" (демократов). Похоже, что Палата представителей останется за "синими", а Сенат сохранит республиканское большинство.
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от вас прет кацапней....
"Халло цензор (!) Вона не украінка(!!) вона амерканка украінського походження !"
не ваш коммент?
шо вы ее так смело и сразу из украинок вычеркнули?
так на ней и вигравирувайте Нигоян Сергий - украинець вирменьского походження.
Чи у США також гравіюють на кожній надмогильній плиті весь родовід, адже там усі, окрім індіанців, не є корінними? На може на могилі Дж. Вошинґтона також написано, що він англієць? А у Джими Гендрикса?
вы теж кацап?? ))
ґебнюфсб. Лєйтенант старшОй я (с).
не заметили как зачинщик всего его срача "Игор Лемке дд5е2437"
тихо сидит в углу?
замечайте, лейтенат и бдите....
то вы там с красными флагами носитесь,
то какого адика в задницу облизываете - поддатливые вы...
из 8ми амерских пушек - 2ве всегда поглядывают на Германию - 6 на кацапню.
Она еще и КНЕУ закончила... офигеть. Универ может гордиться своей выпускницей
Молодец дама, хороший шаг в политической карьере и знаковый для Украины.
Приблизна аналогія - депутат ВРУ від області
Конгресс США - законодательный орган, один из трёх высших федеральных органов государственной власти США. Полномочия определены Конституцией США. Конгресс является двухпалатным, состоящим из Сената и Палаты представителей. Заседает в Капитолии Вашингтона
Слон Трам та Осел Байден поводяться відповідно до звіриних натур їх аватар.
Разве нам не нужны умные и честные?