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Впервые в истории в парламент США избрали украинку - Викторию Спартц

Впервые в истории в парламент США избрали украинку - Викторию Спартц

Виктория Спартц - политик США украинского происхождения, сенатор Конгресса штата Индиана от города Ноблсвилл, округ Гамильтон. Родилась 1 октября 1978 в городе Носовка Черниговской области, Украинской ССР.

В 2017 она заменила на посту в Конгрессе штата Индиана 72-летнего сенатора Люка Кенли, который ушел на пенсию. Спартц победила шестерых других кандидатов, в том числе Дэна Шмидта, ранее работавшего с бывшим губернатором Майком Пенсом, а также Меган Уайлз, президента Совета города Ноблсвилл, чью кандидатуру поддерживал сам Кенли, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на uapost.us.

На нынешних выборах Спартц была избрана как конгресвумен Палаты представителей США от 5 округа штата Индиана. Спартц баллотировалась от Республиканской партии и опередила свою ближайшую соперницу демократку Кристину Хейл на 6 процентов. За Спартц проголосовали 187 000 избирателей, однако цифра точно будет меняться, ведь подсчитаны 89% протоколов.

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Такие плотные результаты показывают общую тенденцию жесткой борьбы "слонов" (республиканцев) и "ослов" (демократов). Похоже, что Палата представителей останется за "синими", а Сенат сохранит республиканское большинство.

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выборы (24722) Конгресс США (1228) США (26409) украинцы (3861)


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Топ комментарии
+27
Халло цензор (!) Вона не украінка(!!) вона амерканка украінського походження !Іноземців не вибірають то парламента США
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05.11.2020 08:14
+12
Чем больше политиков украинского происхождения в западных странах тем лучше
Она еще и КНЕУ закончила... офигеть. Универ может гордиться своей выпускницей
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05.11.2020 08:18
+6
Бо українці живуть в Україні. Можуть жити й за кордоном, але не виходячи з громадянства. Отже вона є американкою українського походження.
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05.11.2020 09:03
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Правила форума Совет форумчан
Отлично ,теперь ВПЕРЁД на моцкву ....
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05.11.2020 08:12 Ответить
Халло цензор (!) Вона не украінка(!!) вона амерканка украінського походження !Іноземців не вибірають то парламента США
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05.11.2020 08:14 Ответить
украино-американка.
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05.11.2020 08:17 Ответить
по вашему тока индейцев избирать, бо все остальные понаехавшие, в разное время правда, но понаехавшие?
от вас прет кацапней....
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05.11.2020 08:35 Ответить
До чого тут індіанці ! Є іноземці - німці , поляки , украінці і тд., а є амеріканці нім., польского, укр, ірландського і тд. походження . Americans of Ukrainian descent наприклад
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05.11.2020 08:45 Ответить
без истерик...
"Халло цензор (!) Вона не украінка(!!) вона амерканка украінського походження !"
не ваш коммент?
шо вы ее так смело и сразу из украинок вычеркнули?
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05.11.2020 08:54 Ответить
Та не дай но боже ! Я дуже пишаюся цім фактом , але тре коректно ставити меседж
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05.11.2020 08:56 Ответить
Бо українці живуть в Україні. Можуть жити й за кордоном, але не виходячи з громадянства. Отже вона є американкою українського походження.
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05.11.2020 09:03 Ответить
Нигоян був украинцем чи украинцем вирменского походження?
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05.11.2020 09:09 Ответить
Ніґоян був українцем вірменського походження (вірменином був до набуття українського громадянства його батьками). Всі, хто має українське громадянство, є українцями. Все.
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05.11.2020 09:15 Ответить
как соберетесь какой памятник, или там памянтную плиту ему,
так на ней и вигравирувайте Нигоян Сергий - украинець вирменьского походження.
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05.11.2020 09:16 Ответить
До чого тут це?
Чи у США також гравіюють на кожній надмогильній плиті весь родовід, адже там усі, окрім індіанців, не є корінними? На може на могилі Дж. Вошинґтона також написано, що він англієць? А у Джими Гендрикса?
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05.11.2020 09:25 Ответить
до свидания.
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05.11.2020 09:28 Ответить
а хто не мае українське громадянство алеж теж украинци?
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05.11.2020 09:25 Ответить
Він є тим, чиїм громадянином є: Польщі? -- поляк, кацапії? -- кацап! Не має громадянства? -- Апатрид. Українцем стане після набуття громадянства України.
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05.11.2020 09:28 Ответить
до чого вы перехватылы мою таку душевну бесиду з Игор Лемке дд5е2437?

вы теж кацап?? ))
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05.11.2020 09:31 Ответить
Так. Я -- кацап. Працюю на ґебню фсб. Лєйтенант старшОй я (с).
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05.11.2020 09:38 Ответить
старшой я .., лєйтєнант )
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05.11.2020 09:47 Ответить
так подчиняйтесь как младший по званию ..

не заметили как зачинщик всего его срача "Игор Лемке дд5е2437"
тихо сидит в углу?
замечайте, лейтенат и бдите....
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05.11.2020 09:49 Ответить
зачОт !
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05.11.2020 09:50 Ответить
и ето ты еще кефир не пил )))
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05.11.2020 09:52 Ответить
спокойно там у ниметчине, на вас надёжи нет.
то вы там с красными флагами носитесь,
то какого адика в задницу облизываете - поддатливые вы...
из 8ми амерских пушек - 2ве всегда поглядывают на Германию - 6 на кацапню.
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05.11.2020 10:06 Ответить
https://censor.net/ru/user/422069 Як можна стати українцем? Громадянином України, а, по національності- кимсь іншим.
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05.11.2020 13:23 Ответить
Так само, як і в будь-якій країні світу.
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05.11.2020 13:26 Ответить
https://censor.net/ru/user/422069 Т.е. Максакова, например, стала украинкой, получив гражданство? Или она осталась русской, гражданкой Украины?
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05.11.2020 13:48 Ответить
yes, sir. Вона -- українка. І нема на те ради. Як, скажімо, якийсь https://censor.net/ru/user/327143 автоматично стає китацев в разі обрання собі за батьківщину Китай і отримуючи китайське громадянство. З цього моменту в усьому світі https://censor.net/ru/user/327143 вважатимуть за китайця, дарма, що він може бути на вигляд як вікінґ
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05.11.2020 13:52 Ответить
https://censor.net/ua/user/422069 Максакова, як і інші, не може бути українкою, тільки громадянкою України, але залишатиметься росіянкою, по національності, бо батьки у неї теж росіяни. Так ,як і батьки Зеленського - євреї і він теж єврей. Громадянство і національність - різні речі.
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05.11.2020 14:05 Ответить
Нігоян не був українцем, а був вірменом з громадянством України. За вашою логікою я українець українського походження.
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05.11.2020 11:00 Ответить
Облиште говорити дурниці. Не цікаво слухати цю псевдо-софістичну маячню. Бувайте.
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05.11.2020 11:14 Ответить
Вони звичайно вийшла з громадянсьтва України.
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05.11.2020 12:11 Ответить
странно, если украинец-украинка национальность, то меная подданство ведь не меняеться национальность, это так у руцких, ну тех которых придумали от плодов гуляющих баб.
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05.11.2020 08:37 Ответить
Все прально ! Але в штатах немає такого поняття як національнсть , спитай будь якого амера - косоокого , чорного , жовтого - ти хто ? Вони всі скажуть - амеріканець
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05.11.2020 08:54 Ответить
ми знаходимося на українському форумі і в нас є таке поняття як національність і ми не путаємо це з поняттям громадянство
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05.11.2020 12:02 Ответить
человек, родившийся в Соединенных Штатах может баллотироваться на должность, читаем внимательно, должность, Президента Соединенных Штатов.
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05.11.2020 08:41 Ответить
Ок, ще раз і медленна , той хто народився у штатах він/ вона не німець , ірландець , украінець . Він АМЕРІКАНЕЦЬ нім, ірланд, укр. походження
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05.11.2020 08:51 Ответить
еще раз и медленнa - быть американцем, не значит не быть украинцем.
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05.11.2020 08:58 Ответить
100%! Бути булавоносцем - нє значить нє бути конхдітєром!
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05.11.2020 09:14 Ответить
Не бачу сєнсу більше діскутувати , прреливати з пустого до порожнього . На все добре
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05.11.2020 09:49 Ответить
пану воля...
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05.11.2020 09:55 Ответить
Прикольно-немец с американцем спорят,кто из них больший украинец.
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05.11.2020 10:22 Ответить
прикольно, кацапу понравилось...
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05.11.2020 13:04 Ответить
Якісь проблеми Ваньюша ? Як проходив мимо то й проходи , тільки мовчки !
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05.11.2020 14:37 Ответить
Ага, СпартцЧУК
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05.11.2020 08:50 Ответить
Вона - українка по національності та громадянка США по громадянству. Справа в тому, що наші слова, поняття "громадянство" та "національність" перекладаються англійською одним словом "nationality". Хоча, звісно, в них там є синоніми, такі, як і "citizenship" та "ethnicity". Але всі звикли до "nationality".
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05.11.2020 12:05 Ответить
Та тут все просто ! Коли вона запавнює будь якій формуляр то там де графа Nationality вона пише завжди american а не украінка , так як і я наприклад пишу в анкетах чи формулярах Nationalitaet - Deutsch , а не украінець , чи мій темношкірий сусід - теж не пише нігерієць а пише дойч
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05.11.2020 14:46 Ответить
Когда на Расии Президентом изберут жителя с Китая? Сейчас вот на Расии есть Министр обороны монгол,а вот чтобы Президент
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05.11.2020 08:17 Ответить
Він не монгол. Батько тувинець (можна сказати монгол), а мама єврейка.
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05.11.2020 08:41 Ответить
Де тих євреїв стільки береться, щоб стількох політиків наробити?
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05.11.2020 16:35 Ответить
а т.з. президент якесь угрофінське х...ло
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05.11.2020 08:55 Ответить
Чем больше политиков украинского происхождения в западных странах тем лучше
Она еще и КНЕУ закончила... офигеть. Универ может гордиться своей выпускницей
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05.11.2020 08:18 Ответить
Вот зачем раздувать из мухи слона и подрывать доверие к сайту? Где там "парламент США", если это Конгресс ШТАТА Индиана?
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05.11.2020 08:21 Ответить
Раззуй глаза и перечитай внимательнее-кто и что.
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05.11.2020 08:27 Ответить
Разул , точно, это она была конгрессменом штата, а теперь стала конгрессменом США. Это я еще не успел проснуться, сорри. Хороший сайт
Молодец дама, хороший шаг в политической карьере и знаковый для Украины.
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05.11.2020 09:45 Ответить
Дочитай текст до конца. И подумай.
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05.11.2020 08:28 Ответить
Взагалі то конгрес США від штату Індіана.

Приблизна аналогія - депутат ВРУ від області

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05.11.2020 08:29 Ответить
Иногда лучше молчать, нежели что-то ляпнуть невпопад.
Конгресс США - законодательный орган, один из трёх высших федеральных органов государственной власти США. Полномочия определены Конституцией США. Конгресс является двухпалатным, состоящим из Сената и Палаты представителей. Заседает в Капитолии Вашингтона
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05.11.2020 08:38 Ответить
Кацапня-готовь бутылки из-под шампанского)
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05.11.2020 08:24 Ответить
Слони й Осли - на сьогодні чи найяскравіше характеризують кандидатів у президенти США.
Слон Трам та Осел Байден поводяться відповідно до звіриних натур їх аватар.
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05.11.2020 08:33 Ответить
як кацапню паплюжать російськомовні.
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05.11.2020 08:47 Ответить
РАБссиянцы Зуллусс Ордынцы... Чукчи блин...
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05.11.2020 08:50 Ответить
Уперше в історії в парламент США обрали українку - Вікторію Спартц - Цензор.НЕТ 7995Шариков,ты вор,верни украденное у ДомКома бабло.Швондер не гони Пургу,где твои доказательства...
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05.11.2020 08:53 Ответить
У Байдена уже 264
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05.11.2020 08:53 Ответить
Лерчик, с тебя Шампусь...
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05.11.2020 08:56 Ответить
Ура! Да здравствует Украина- новый штат США! Америкосы - братья украинцев!
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05.11.2020 09:02 Ответить
ааа...От для чого ексбулавоносєц робив пластику...
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05.11.2020 09:02 Ответить
Вітаємо,пані Спартц!
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05.11.2020 09:13 Ответить
Схлестнулись на Цензоре Слоны и ослы...давно уже.
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05.11.2020 09:25 Ответить
Почему не в Украине.
Разве нам не нужны умные и честные?
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05.11.2020 09:46 Ответить
Вы уже их избрали, все умные под зеленым флагом. Маємо те, що маємо.
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05.11.2020 09:50 Ответить
Вы это кто? Я, лично, за них не голосовал.
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05.11.2020 10:14 Ответить
"мудрий нарід" теперь не признается.
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05.11.2020 12:16 Ответить
Українка Спартц - майже як українка Кац...
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05.11.2020 10:36 Ответить
не пори горячку - избрана как конгресвумен Палаты представителей США .
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05.11.2020 12:44 Ответить
Укроамериканка.
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05.11.2020 13:02 Ответить
хорошо, что республиканка. не стыдно.
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05.11.2020 13:28 Ответить
 
 