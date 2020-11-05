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Новости Коронавирус и карантин
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В Украине два рекорда COVID-19: выявлены 9 850 новых случаев, 8 378 человек выздоровели, 193 - умерли

В Украине два рекорда COVID-19: выявлены 9 850 новых случаев, 8 378 человек выздоровели, 193 - умерли

В Украине по состоянию на утро четверга, 5 ноября, зафиксированы 9 850 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 за сутки. Это самый высокий показатель суточной заболеваемости в Украине с начала пандемии. За сутки умерли 193 человека. Выздоровели за сутки 8 378 человек, что является самым высоким показателем выздоровевших за сутки для Украины с начала пандемии.

Об этом рассказал министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает Цензор.НЕТ.

"За минувшие сутки в Украине зафиксированы 9 850 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 369, медработников - 514).

Также за последние сутки В Украине два рекорда COVID-19: выявлены 9 850 новых случаев, 8 378 человек выздоровели, 193 - умерли 01

В Украине два рекорда COVID-19: выявлены 9 850 новых случаев, 8 378 человек выздоровели, 193 - умерли 02госпитализированы - 1 269 человек;

В Украине два рекорда COVID-19: выявлены 9 850 новых случаев, 8 378 человек выздоровели, 193 - умерли 02летальных случаев - 193;

В Украине два рекорда COVID-19: выявлены 9 850 новых случаев, 8 378 человек выздоровели, 193 - умерли 02выздоровели - 8 378 человек;

В Украине два рекорда COVID-19: выявлены 9 850 новых случаев, 8 378 человек выздоровели, 193 - умерли 02осуществлено тестирований за сутки - 75 598 (методом ПЦР - 46 856, методом ИФА - 28 742).

Читайте также на "Цензор.НЕТ": COVID-19: в мире зафиксировали рекордное число смертей и новых случаев за сутки - более 9 тыс. человек умерли, 571,3 тыс. - заболели

За все время пандемии в УкраинеВ Украине два рекорда COVID-19: выявлены 9 850 новых случаев, 8 378 человек выздоровели, 193 - умерли 01

В Украине два рекорда COVID-19: выявлены 9 850 новых случаев, 8 378 человек выздоровели, 193 - умерли 07заболели - 430 467 человек;

В Украине два рекорда COVID-19: выявлены 9 850 новых случаев, 8 378 человек выздоровели, 193 - умерли 07выздоровели - 184 782 человека;

В Украине два рекорда COVID-19: выявлены 9 850 новых случаев, 8 378 человек выздоровели, 193 - умерли 07летальных исходов - 7 924;

В Украине два рекорда COVID-19: выявлены 9 850 новых случаев, 8 378 человек выздоровели, 193 - умерли 07проведено ПЦР-тестов - 3 470 669.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (983), Харьковской (771), Хмельницкой (550), Запорожской (523) и Донецкой (506) областях", - рассказал Степанов.

В Украине два рекорда COVID-19: выявлены 9 850 новых случаев, 8 378 человек выздоровели, 193 - умерли 11
В Украине два рекорда COVID-19: выявлены 9 850 новых случаев, 8 378 человек выздоровели, 193 - умерли 12

Автор: 

карантин (16729) статистика (2310) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+10
В Украине два рекорда COVID-19: выявлены 9 850 новых случаев, 8 378 человек выздоровели, 193 - умерли - Цензор.НЕТ 8935
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05.11.2020 08:29
+9
без маски иди в инфекционку, ходи там 2 часа, потом через 2 недели пиши посты
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05.11.2020 08:27
+7
Ти дебіл? Я живу у червоній зоні і використовую маски. Що ти хотіло сказати своїм коментарем?
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05.11.2020 08:39
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Правила форума Совет форумчан
"8 378 человек выздоровели".
это чё, #мывсеумрём отменяется?!
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05.11.2020 08:18 Ответить
А хто говорив про "ми всі помремо"? У ковід смертність 2-4%. Знаю цей расєйський прийом ведення інформаційної війни.
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05.11.2020 08:38 Ответить
Вы два идиота). Вылечились те кто заболел недели 2-3 назад.а вот те кто сейчас заболели, в нынешней ситуации при нехватки врачей и кислорода- будем посмотреть.
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05.11.2020 12:39 Ответить
Ідіот тут один- це ти.
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05.11.2020 13:50 Ответить
9850 новых, 8378 вылечелись, получается что за сутки добавилось 1472 новых больных
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05.11.2020 08:43 Ответить
новых положительных нечётных лепестков ромашки.
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05.11.2020 08:48 Ответить
https://covid19.rnbo.gov.ua/
вкладка Украина - заболело 1279, выздоровело 8378, 193 умерло. Никак не получается что новых больных 9850.
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05.11.2020 10:38 Ответить
Як це не виходить? 9850 нових хворих. Вилікувалось 8378, померли 193. 1279 це зростання загальної кількості хворих, а захворіли 9850.
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05.11.2020 14:23 Ответить
может нужно всё таки начать оказывать людям реальную помощь, а не нагнетать истерию?
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05.11.2020 08:19 Ответить
купи собі кисневий концентратор (необхідно не менше, ніж на 10 літрів) і будеш мати реальну допомогу на випадок хвороби
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05.11.2020 08:22 Ответить
нашли панацею...))
а може правильней будет укреплять иммунную систему, что бы не заболеть, а не заразившись сжигать легкие кислородом, как мощнейшим окислителем?
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05.11.2020 08:30 Ответить
..да..да..укреплять.. ))) Раствор бетона с качественным цементом...арматуру... Можно асфальтировать, как у нас в Украине делается. Ковиду плевать на Вашу иммунную систему...)))
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05.11.2020 08:41 Ответить
ну, асфальтобетоном иммунку укрепляют наши "правители"..
и как всегда, большинство путает причинно-следственную связь- по Вашей логике, заразность ковида 100%?? тогда почему не все еще на Земле заразились и умерли?))
Да как раз потому, что нормально работает иммунная система и оказывает адекватный ответ на возбудителя.)
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05.11.2020 08:47 Ответить
.. да Вы что...!!))) У тех кто не заразился нормально работает иммунная система? Заразность ковидом 100 процентная. Если не соблюдать предосторожностей, а только укреплять иммунную систему заболеют ВСЕ!!! Кто бессимптомно и параллельно заразит массу окружающих. Кто ярко выраженно. Выживают и умирают разные возрастные категории. Маленькие дети, заразившиеся ковидом переносят болезнь значительно легче. У них по Вашей логике сильный иммуннитет...))) Категории стариков с разными заболеваниями выживают...и параллельно умирают вполне здоровые люди. Примеров масса. Ситуация с вопросом НЕ УКРЕПЛЕНИЯ иммунной системы, а со спасением жизни. Не стоит что то путать с пальцем.
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05.11.2020 09:03 Ответить
Стебанову прикольно рассказывать - да ты лысая балда поезжай и чет делай, а не рассказывай.
бе-бе-бе, я больше одной минуты не выдержал когда постарался послушать "брифинг"
Это как этот ублюдок - Тупицкий - настолько тупит, и на такой должности. г*споди, возьми этих тупарей взад, вместе с вирусом то.
Чет писало шо в Италии весной было 5000 зараженных в сутки и все обосрались. может ошибка какая-то. вон, у жабоглотов 50000 и ничего. Микрон обосрал Калдырова, Калдыров обосрал микрона, а австрияки обосрались)
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05.11.2020 08:20 Ответить
статус "здоров" теперь ставят мед.комиссии из военкоматов ? Что то цифры оч прыгнули ...
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05.11.2020 08:21 Ответить
Надо освобождать койки, чтобы не портить статистику. Поэтому Степанов интенсивно выписывает кого домой, кого в морг.
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05.11.2020 08:26 Ответить
Просто пошли выздоравливать те, кто заболевал в начале скачка.
Т.е. когда начался сезоне респираторки - в октябре - люди начали болеть чаще и статистика новых случаев пошла вверх. Но выздоравливали те кто заболевал в августе / конце июля - а их было меньше.
Сейчас начали выздоравливать те кто заболевал в конце сентября - октябре, а таких было уже больше...
Т.е. ничего удивительного. Больше болеет - больше выздоравливает. Просто цифра выздоровевших "нагоняет" заболевших не сразу а через средний срок лечения болезни.
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05.11.2020 10:02 Ответить
Ну что, коронабесы, помогли вам ваши карантины и масочки?
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05.11.2020 08:22 Ответить
без маски иди в инфекционку, ходи там 2 часа, потом через 2 недели пиши посты
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05.11.2020 08:27 Ответить
Не хочешь доказать эффективность хирургической маски, погуляв в ней по красной зоне?
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05.11.2020 08:31 Ответить
Ти дебіл? Я живу у червоній зоні і використовую маски. Що ти хотіло сказати своїм коментарем?
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05.11.2020 08:39 Ответить
У него мозговой ковид. Он у него мозги заразил но поскольку он голосовал за Зеленского то мозговой ковид сдох от голода!
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05.11.2020 08:42 Ответить
Шо, вот там прямо в инфекционке?
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05.11.2020 10:27 Ответить
Rijal Stranger
Не хочешь доказать эффективность хирургической маски, погуляв в ней по красной зоне?
Владислав Носковский
Ти дебіл? Я живу у червоній зоні і використовую маски. Що ти хотіло сказати своїм коментарем?

А тепер підскажи, де хоч в одному реченні є слово "інфєкционка"? Чи це аби ляпнути,щоб вважалось?
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05.11.2020 13:54 Ответить
Я каждый день гуляю ы масочке в красной зоне. И вот пока что не заболел!
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05.11.2020 08:40 Ответить
Тут нюанс. Если все вокруг в красной зоне тоже гуляют в масочках (а так оно и есть - подавляющее большинство все же их носит - сужу правда по оранжевой зоне, Киеву) а кривай идет вверх (а иначе сфига ли красная зона а не к примеру зеленая)... то вопрос в эффективности масочек остается открытым))
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05.11.2020 10:07 Ответить
Так он и так открытый. Ничем не подтверждённый развод лахоу для их самоуспокоения.
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05.11.2020 10:28 Ответить
Я как раз думаю, что оно скорее вредно. Приводил тут доводы.
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05.11.2020 10:43 Ответить
Какие карантины и какие масочки? Вы на улицу віходить пробовали?
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05.11.2020 13:56 Ответить
Вакцини йок, нови дєржітєсь.
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05.11.2020 08:25 Ответить
Тіпа юмар?
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05.11.2020 10:15 Ответить
В Украине два рекорда COVID-19: выявлены 9 850 новых случаев, 8 378 человек выздоровели, 193 - умерли - Цензор.НЕТ 1739
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05.11.2020 08:26 Ответить
Можно использовать Фейсбук, телеграмм...для выборов и опросов. Наверное легко приспособить он лайн банкинг или Дия. Где диджитализация, 10 дней тусуете результаты. Всех перезаражали.
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05.11.2020 08:26 Ответить
В Украине два рекорда COVID-19: выявлены 9 850 новых случаев, 8 378 человек выздоровели, 193 - умерли - Цензор.НЕТ 8935
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05.11.2020 08:29 Ответить
Всем кто голосовал за Зеленского будут выдавать гробы бесплатно.
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05.11.2020 08:36 Ответить
А тех, кто не за него голосовал, закапывать будут в полиэтиленовых мешках.
Есть больше шансов воскреснуть - всё будет при тебе.
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05.11.2020 08:44 Ответить
ЗЕфанатам гробы бесплатно, а катафалк будет везти ЗЕлёное тело по новой антиковидной дороге
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05.11.2020 08:59 Ответить
Не допусти Господи мучительно-долго здыхать от удушья среди бездушных "скафандров" больнички без присутствия близких...
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05.11.2020 08:36 Ответить
Раньше надо было молится! Недопусти господи власти Зебилов!
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05.11.2020 08:39 Ответить
Плохо ты молился.
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05.11.2020 08:45 Ответить
И это спасло бы от ковид?! Та вы без Зе- ...
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05.11.2020 10:17 Ответить
да кому нужен ваш коровавинус, лучше расскажите что там в США?
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05.11.2020 08:42 Ответить
про США и Украину иди на кремлевские каналы
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05.11.2020 08:45 Ответить
Теперь всё ясно....-> В Україні два рекорди COVID-19: виявлено 9850 нових випадків, 8378 осіб одужали, 193 - померли - Цензор.НЕТ 7485
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05.11.2020 08:58 Ответить
где ты берёшь смайлики которых тут не предлагается?
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05.11.2020 09:07 Ответить
А я думал, ТЫумный и ТЫЗНАЕШЬ... В Україні два рекорди COVID-19: виявлено 9850 нових випадків, 8378 осіб одужали, 193 - померли - Цензор.НЕТ 7304
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05.11.2020 09:31 Ответить
ум от природы это НЕ ЗНАЧИТ ОСВЕДОМЛЕННОСТЬ.
неужели не хватает ума это понимать?
Дай ссылку на смайлы и не компосируй мои мозги
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05.11.2020 09:59 Ответить
Напиши в поиске "смайлики gif".
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05.11.2020 10:10 Ответить
спасибо, дружище
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05.11.2020 10:19 Ответить
Та не за шо...
Как вставлять разберёшься?
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05.11.2020 10:20 Ответить
- попрошу прабабушку что бы научила...
- БАБУЛЯ ! ИДИ СЮДА ! СКОРЕЕ !
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05.11.2020 10:34 Ответить
"Подсчёт" голосов.
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05.11.2020 08:46 Ответить
пцр плюс..температура выше 38.5..задыхаешься..сатурация 92..тогда госпитализируют..остальные лечатся дома
и да из больниц выписывают при малейших улучшениях..чтоб освобождать койки для новых прибывших
сегодня открылось новое отделение для больных на 20 коек
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05.11.2020 08:45 Ответить
- начал задыхаться - только тогда звони в скорую которая приедет через 4 часа (на переферии через день) и даст справку что ты здох своею смертью. Так как в морг на скорой не повезут - плати за труповозку сам.
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05.11.2020 08:51 Ответить
Ну, и как?
Труповозка приехала....
А ты заплатил?
Давай, колись.
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05.11.2020 08:57 Ответить
- я сказал что заплачу когда приедем.
Они удрали и теперь я дома безвылазно...
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05.11.2020 09:10 Ответить
Настораживает цифра выздоровевших. Стали раньше выписывать?
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05.11.2020 09:02 Ответить
об этом уже и так говорилось, не нужен кислород иди лечись/долечивайся дома. освобождают места для тяжелых
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05.11.2020 09:13 Ответить
Выписывают автоматом без теста через 2 недели после полож. результата, если ничего страшного не произошло.
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05.11.2020 11:11 Ответить
да..и этот ****** пришел 2 года назад..когда безграмотное население орало какая разница...я была в шоке

Ми COVID просміялись, ми ролики записували. Ми зробили локдаун коли у нас були 300 хворих. Виграли час. Можливо, це правильно. Я проти жорсткого локдауну, але так вирішили.
Ок, цей час нам дали для того, щоб підготуватись, щоб закупити обладнання, закупити кисень, відкрити лікарні, зробити якісь реконструкції.
Ми просрали ковідний фонд. Кудись, на 1000 якихось проблем.
А ковідний фонд - це міжнародні гроші, міжнародні донори давали, щоб ми підтримували бізнес, підтримували населення.
Ті гроші не треба було витрачати, їх зараз треба витрачати - зараз закривати якісь там підприємства і платити людям, щоб вони не втрачали зарплати і могли далі жити.
Нам треба було приготувати ШВЛ, запустити своє виробництво, в нас проблема з киснем.это интрвью Богдана...найдете в ютуб..
а какая разница приедет к вам скорая или нет...какая разница получите вы лечение или нет
тут пишут смертность 4 проц..вы уверены? когда лично вы и ваши близкие попадут в эти 4 проц
а если вам повезет и вы выживете...умвас будут проблемы с поджелудочной..сосудами и тюд
меня счас сушит капитльно..надо купить глюкометр и измерять сахар..да и сосуды..хожу как пьяная..заносит..
да доктор сказал что при температуре если поднимется выше 38 тогда вызывать скорую и темп не сбивать

не сбивать..да если я б не сбила когда скорая ко мне не приехала и не начала судорожно искать лечение по интернету..

и когда я кричала что у меня ковид! крутили пальцем у виска
пошла к зав и меня отправили на ПЦРс
А потом пришел ПЦР...и все закрутилось..и те кто крутил пальцем у виска..присели
и да чтоб вы знали люди могут болет от 3 нед и до 6 нед..и умирать на разных этапах
я это пишу для тех кого может спасет мой негативный опыт ...
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05.11.2020 09:19 Ответить
tZE
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.html Хроника одного президента
05.11.2020 г.

Украина пересекла черту 10 000 заболевших в день. Все действия правительства и министерства здравоохранения оказались провально не эффективными. Вся "стратегия борьбы с COVID-19" - смесь дичайшего дилетантизма и откровенного грабежа бюджета.
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05.11.2020 09:21 Ответить
"смесь дичайшего дилетантизма и откровенного грабежа бюджета" - это про США, Испанию, Францию, ВБ, Польшу, Чехию и весь ЕС?
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05.11.2020 10:20 Ответить
в наш час по всіх країнах спостерігаємо розумове послаблення серед людей, які при владі
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05.11.2020 11:55 Ответить
Ничего не понимаю…
Год назад, ради прикола, заявился в маске в банк. Схватили. Намяли бока. Сдали в милицию. Сорвали маску. Оштрафовали.
Сегодня пришел в тот же банк без маски. Схватили. Намяли бока. Сдали в милицию. Надели маску. Оштрафовали.
Ничего не понимаю…
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05.11.2020 09:43 Ответить
Якщо не виявляти, то не буде епідемії. Люди просто собі по домівках перехворіють цим грипом і на тому все скінчиться. Грип з різних вірусів - звичайне явище для людства і супроводжує його від часу виникнення. А такий розумово-недоумкуватий уряд треба відправити в кутузку.
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05.11.2020 11:53 Ответить
Усі у світі дурні один ви у нас розумово-доумкуватий?
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05.11.2020 13:57 Ответить
маловато будет. даешь 20 тыс!!!
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05.11.2020 14:19 Ответить
с сегодняшей даты запрещен вьезд украинцев в китай.
видимо всё очень плохо. или у них или у нас
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05.11.2020 15:50 Ответить
 
 