В Украине два рекорда COVID-19: выявлены 9 850 новых случаев, 8 378 человек выздоровели, 193 - умерли
В Украине по состоянию на утро четверга, 5 ноября, зафиксированы 9 850 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 за сутки. Это самый высокий показатель суточной заболеваемости в Украине с начала пандемии. За сутки умерли 193 человека. Выздоровели за сутки 8 378 человек, что является самым высоким показателем выздоровевших за сутки для Украины с начала пандемии.
Об этом рассказал министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает Цензор.НЕТ.
"За минувшие сутки в Украине зафиксированы 9 850 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 369, медработников - 514).
Также за последние сутки
госпитализированы - 1 269 человек;
летальных случаев - 193;
выздоровели - 8 378 человек;
осуществлено тестирований за сутки - 75 598 (методом ПЦР - 46 856, методом ИФА - 28 742).
За все время пандемии в Украине
заболели - 430 467 человек;
выздоровели - 184 782 человека;
летальных исходов - 7 924;
проведено ПЦР-тестов - 3 470 669.
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (983), Харьковской (771), Хмельницкой (550), Запорожской (523) и Донецкой (506) областях", - рассказал Степанов.
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это чё, #мывсеумрём отменяется?!
положительныхнечётных лепестков ромашки.
вкладка Украина - заболело 1279, выздоровело 8378, 193 умерло. Никак не получается что новых больных 9850.
а може правильней будет укреплять иммунную систему, что бы не заболеть, а не заразившись сжигать легкие кислородом, как мощнейшим окислителем?
и как всегда, большинство путает причинно-следственную связь- по Вашей логике, заразность ковида 100%?? тогда почему не все еще на Земле заразились и умерли?))
Да как раз потому, что нормально работает иммунная система и оказывает адекватный ответ на возбудителя.)
бе-бе-бе, я больше одной минуты не выдержал когда постарался послушать "брифинг"
Это как этот ублюдок - Тупицкий - настолько тупит, и на такой должности. г*споди, возьми этих тупарей взад, вместе с вирусом то.
Чет писало шо в Италии весной было 5000 зараженных в сутки и все обосрались. может ошибка какая-то. вон, у жабоглотов 50000 и ничего. Микрон обосрал Калдырова, Калдыров обосрал микрона, а австрияки обосрались)
Т.е. когда начался сезоне респираторки - в октябре - люди начали болеть чаще и статистика новых случаев пошла вверх. Но выздоравливали те кто заболевал в августе / конце июля - а их было меньше.
Сейчас начали выздоравливать те кто заболевал в конце сентября - октябре, а таких было уже больше...
Т.е. ничего удивительного. Больше болеет - больше выздоравливает. Просто цифра выздоровевших "нагоняет" заболевших не сразу а через средний срок лечения болезни.
Не хочешь доказать эффективность хирургической маски, погуляв в ней по красной зоне?
Владислав Носковский
Ти дебіл? Я живу у червоній зоні і використовую маски. Що ти хотіло сказати своїм коментарем?
А тепер підскажи, де хоч в одному реченні є слово "інфєкционка"? Чи це аби ляпнути,щоб вважалось?
Есть больше шансов воскреснуть - всё будет при тебе.
неужели не хватает ума это понимать?
Дай ссылку на смайлы и не компосируй мои мозги
Как вставлять разберёшься?
- БАБУЛЯ ! ИДИ СЮДА ! СКОРЕЕ !
и да из больниц выписывают при малейших улучшениях..чтоб освобождать койки для новых прибывших
сегодня открылось новое отделение для больных на 20 коек
Труповозка приехала....
А ты заплатил?
Давай, колись.
Они удрали и теперь я дома безвылазно...
Ми COVID просміялись, ми ролики записували. Ми зробили локдаун коли у нас були 300 хворих. Виграли час. Можливо, це правильно. Я проти жорсткого локдауну, але так вирішили.
Ок, цей час нам дали для того, щоб підготуватись, щоб закупити обладнання, закупити кисень, відкрити лікарні, зробити якісь реконструкції.
Ми просрали ковідний фонд. Кудись, на 1000 якихось проблем.
А ковідний фонд - це міжнародні гроші, міжнародні донори давали, щоб ми підтримували бізнес, підтримували населення.
Ті гроші не треба було витрачати, їх зараз треба витрачати - зараз закривати якісь там підприємства і платити людям, щоб вони не втрачали зарплати і могли далі жити.
Нам треба було приготувати ШВЛ, запустити своє виробництво, в нас проблема з киснем.это интрвью Богдана...найдете в ютуб..
а какая разница приедет к вам скорая или нет...какая разница получите вы лечение или нет
тут пишут смертность 4 проц..вы уверены? когда лично вы и ваши близкие попадут в эти 4 проц
а если вам повезет и вы выживете...умвас будут проблемы с поджелудочной..сосудами и тюд
меня счас сушит капитльно..надо купить глюкометр и измерять сахар..да и сосуды..хожу как пьяная..заносит..
да доктор сказал что при температуре если поднимется выше 38 тогда вызывать скорую и темп не сбивать
не сбивать..да если я б не сбила когда скорая ко мне не приехала и не начала судорожно искать лечение по интернету..
и когда я кричала что у меня ковид! крутили пальцем у виска
пошла к зав и меня отправили на ПЦРс
А потом пришел ПЦР...и все закрутилось..и те кто крутил пальцем у виска..присели
и да чтоб вы знали люди могут болет от 3 нед и до 6 нед..и умирать на разных этапах
я это пишу для тех кого может спасет мой негативный опыт ...
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.html Хроника одного президента
05.11.2020 г.
Украина пересекла черту 10 000 заболевших в день. Все действия правительства и министерства здравоохранения оказались провально не эффективными. Вся "стратегия борьбы с COVID-19" - смесь дичайшего дилетантизма и откровенного грабежа бюджета.
Год назад, ради прикола, заявился в маске в банк. Схватили. Намяли бока. Сдали в милицию. Сорвали маску. Оштрафовали.
Сегодня пришел в тот же банк без маски. Схватили. Намяли бока. Сдали в милицию. Надели маску. Оштрафовали.
Ничего не понимаю…
видимо всё очень плохо. или у них или у нас