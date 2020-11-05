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COVID-19: в мире зафиксировали рекордное число смертей и новых случаев за сутки - более 9 тыс. человек умерли, 571,3 тыс. - заболели
По состоянию на утро 5 ноября в мире зарегистрировали 571 314 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 9 067 человек.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.
Согласно данным центра, в мире зафиксировано 48 438 944 случаев инфицирования, из них 571 314 только за прошедшие сутки.
От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 1 231 026 человек, из них 9 067 за минувшие сутки.
Побороли болезнь и вылечились 34,6 млн человек.
В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Россия и Франция. Украина находится на 21-м месте мирового рейтинга и на 9-м в Европе.
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хотяяя.... я вот в т.н. "судьбу" верю, ибо проанализировал ну напр. Помпея Магна(что делал и как жил), а лучше - прочих деятелей. Ну как проанализировал? - просто почитал и пришел к выводу шо 1 - к триллиону - весьма крутой шанс то шо судьба есть. 1 к триллиону = то шо они выжили и т.д. ладно, неинтересно, давай помолимся Зевсу, или кто там щас рулит веропитеками - шоп взял взад вирус, а если нет, то есть еще миллион божков)))
отсчет 12 лет до конца света пошел с 2012 года.
Более того, ты - Поехавший(братишкаааа..... покушай )
И то - медикам в норм. странах доплачивают, так шо записать поч. недост. как "вирус" - два как пальца об шприц. Хотя, думаю шо от вируса подохло минимум 40000(всякие индии, бангладеши и всякие совки, которых никто не считает)