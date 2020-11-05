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Новости Коронавирус и карантин
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COVID-19: в мире зафиксировали рекордное число смертей и новых случаев за сутки - более 9 тыс. человек умерли, 571,3 тыс. - заболели

COVID-19: в мире зафиксировали рекордное число смертей и новых случаев за сутки - более 9 тыс. человек умерли, 571,3 тыс. - заболели

По состоянию на утро 5 ноября в мире зарегистрировали 571 314 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 9 067 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Согласно данным центра, в мире зафиксировано 48 438 944 случаев инфицирования, из них 571 314 только за прошедшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 1 231 026 человек, из них 9 067 за минувшие сутки.

COVID-19: в мире зафиксировали рекордное число смертей и новых случаев за сутки - более 9 тыс. человек умерли, 571,3 тыс. - заболели 01

Побороли болезнь и вылечились 34,6 млн человек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Смертность от COVID-19 среди беременных женщин в два раза выше, а количество случаев тяжелого течения болезни в три раза больше, - статистика США

В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Россия и Франция. Украина находится на 21-м месте мирового рейтинга и на 9-м в Европе.

COVID-19: в мире зафиксировали рекордное число смертей и новых случаев за сутки - более 9 тыс. человек умерли, 571,3 тыс. - заболели 02

карантин (16729) статистика (2310) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Все пройдут через "чистилище" КОВИДа. Слабые и старые умрут. Здоровые и выносливые выживут что бы переживать нарастающие природные катаклизмы... аж до своей смерти от них...
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05.11.2020 08:32 Ответить
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05.11.2020 08:49 Ответить
Почитай лучше "Война миров" и не пиши тут больше. И да, купи норм. комп и поиграй в "Метро", "Фоллаут" и прочее.(и не пиши тут больше)
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05.11.2020 09:00 Ответить
почему ТУТ не писать? у нас плюрализм мнений!
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05.11.2020 09:05 Ответить
та бо вы туфту пишешь из раздела поповских баек.
хотяяя.... я вот в т.н. "судьбу" верю, ибо проанализировал ну напр. Помпея Магна(что делал и как жил), а лучше - прочих деятелей. Ну как проанализировал? - просто почитал и пришел к выводу шо 1 - к триллиону - весьма крутой шанс то шо судьба есть. 1 к триллиону = то шо они выжили и т.д. ладно, неинтересно, давай помолимся Зевсу, или кто там щас рулит веропитеками - шоп взял взад вирус, а если нет, то есть еще миллион божков)))
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05.11.2020 09:18 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=B_zWy3TOfPg

отсчет 12 лет до конца света пошел с 2012 года.
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05.11.2020 09:39 Ответить
....... я и не сомневался шо ты "синезвездно" "умный"(посм. с минуту твое видео с перемотками)
Более того, ты - Поехавший(братишкаааа..... покушай )
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05.11.2020 10:01 Ответить
Побольше ада, а то население вообще страх потеряло: снесут Бубочку, и все инвестиции в него накроются медным тазом.
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05.11.2020 08:51 Ответить
9000 из 7млрд.... та в китайской зачуханной провинции больше выкидышей чем эта цифра.
И то - медикам в норм. странах доплачивают, так шо записать поч. недост. как "вирус" - два как пальца об шприц. Хотя, думаю шо от вируса подохло минимум 40000(всякие индии, бангладеши и всякие совки, которых никто не считает)
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05.11.2020 09:03 Ответить
 
 