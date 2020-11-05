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Новости Бюджет-2021
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Дефицит Госбюджета-2021 будет сокращаться в зависимости от результатов переговоров с МВФ, - "слуга народа" Трухин

Дефицит Госбюджета-2021 будет сокращаться в зависимости от результатов переговоров с МВФ, -

В ходе доработки проекта Государственного бюджета на 2021 год могут изменить макропараметры. В частности, может быть пересмотрен дефицит госбюджета.

По словам заместителя главы бюджетного комитета парламента Александра Трухина ("Слуга народа"), окончательные переговоры с Международным валютным фондом и с другими источниками макрофинансовой помощи ведет правительство и Минфин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Мы оставили пас (насчет пересмотра дефицита и размера заимствований, - ред.) им на второе чтение. Я думаю, что сумма дефицита будет сокращаться", - предположил Трухин.

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Нардеп не смог уточнить насколько могут пересмотреть дефицит, добавив, что это будет понятно после переговоров с внешними кредиторами.

Автор: 

госбюджет (1186) дефицит (301) МВФ (3334) Трухин Александр (145)


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Топ комментарии
+3
МВФ упорно не хочет давать ключи от квартиры, где деньги лежат.
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05.11.2020 08:58
+2
Смешные вы Слуги ей Богу --конечно дефицит изменится когда вы еще долгов наберете
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05.11.2020 08:58
+2
Ви што, нє вкурсє? Іхніє орґани єщьо два года назат украдєни Порошенком! Там от органов одна жопа осталась, і та вмєсто голови! Такшто уви і ах, какговорітса.
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05.11.2020 09:21
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Да да да...,ещё можете взять на вооружение в кацапии фразы типа,-наблюдается устойчивый отрицательный рост...,зебилы конченные...
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05.11.2020 08:57 Ответить
МВФ упорно не хочет давать ключи от квартиры, где деньги лежат.
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05.11.2020 08:58 Ответить
Смешные вы Слуги ей Богу --конечно дефицит изменится когда вы еще долгов наберете
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05.11.2020 08:58 Ответить
На самом деле все еще смешнее: Кредиты МВФ, запрещено использовать на сокращение дефицита бюджета. Да даже если было бы разрешено - дефицит бюджета это превышение расходов над доходами и взятие кредита, это уж никак ни есть доход и тем более, не сокращение расходов.
Безгамотность и непрофессионализм от них прет на каждом шагу!!!
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05.11.2020 09:24 Ответить
А МВФ говорит, что он нам ничего не должен, а это мы ему должны
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05.11.2020 08:58 Ответить
Голий бародька посилає МВФ вжопу, а ЗЕ клянчить у нього бабла. Роздвоєння особистості.
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05.11.2020 09:01 Ответить
Канєшна буде скорочуватись. Позавчора вже бачив купюру в тищу гривень. Наштампують і всі діла..
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05.11.2020 08:58 Ответить
Сдачу дали?
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05.11.2020 09:02 Ответить
Отримував переказ в банку.
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05.11.2020 09:06 Ответить
МЛЯТЬ ! Нам скоро не будет хватать денег на обслуживание кредитов а не только на возвращение их.
После начала продажи земли начнем торговать органами населения.... .
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05.11.2020 09:14 Ответить
Ви што, нє вкурсє? Іхніє орґани єщьо два года назат украдєни Порошенком! Там от органов одна жопа осталась, і та вмєсто голови! Такшто уви і ах, какговорітса.
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05.11.2020 09:21 Ответить
Ну да, так и будет... По этому в СН и предлагают сделать базу ДНК, а то некоторые начнут сдавать соседские почки.
https://censor.net/ru/news/3228365/slugi_naroda_hotyat_sozdat_bazu_dannyh_dnk_ukraintsev_za_276_mln_grn
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05.11.2020 09:36 Ответить
В своем дебильном сериале Бубочка такой деловой был, МВФ нах@й посылал...а в жизни теперь перед ними лебезит как шакаленок.
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05.11.2020 09:23 Ответить
Дефицит Госбюджета и остается дефицитом! Деньги в Бюджете - это не товар.
Кредит, это заплатка. Дорогая заплатка.
В дальнейшем, нужно ликвидировать дефицит и оплатить заплатку. А для этого эти деньги нужно заработать!
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05.11.2020 09:31 Ответить
Нічого-інститут «інвестиційних нянь» допоможе наповнити бюджет!
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05.11.2020 12:07 Ответить
так МВФ вроде уже как в фильме Голобородько сказал :"Ідіть у сраку"
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05.11.2020 09:41 Ответить
Будують бюджет на кредитах, котрі їм відмовляються надавати-шах і мат МВФ!
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05.11.2020 12:06 Ответить
Економісти від "бога"
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05.11.2020 12:50 Ответить
 
 