Дефицит Госбюджета-2021 будет сокращаться в зависимости от результатов переговоров с МВФ, - "слуга народа" Трухин

В ходе доработки проекта Государственного бюджета на 2021 год могут изменить макропараметры. В частности, может быть пересмотрен дефицит госбюджета.

По словам заместителя главы бюджетного комитета парламента Александра Трухина ("Слуга народа"), окончательные переговоры с Международным валютным фондом и с другими источниками макрофинансовой помощи ведет правительство и Минфин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Мы оставили пас (насчет пересмотра дефицита и размера заимствований, - ред.) им на второе чтение. Я думаю, что сумма дефицита будет сокращаться", - предположил Трухин.

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Нардеп не смог уточнить насколько могут пересмотреть дефицит, добавив, что это будет понятно после переговоров с внешними кредиторами.