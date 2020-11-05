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Новости Крушение самолета МАУ в Иране
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Иран готов взять на себя полноту ответственности за сбивание самолета "МАУ", - Енин

Иран готов взять на себя полноту ответственности за сбивание самолета

Иран готов взять на себя полноту ответственности за сбивание самолета Boeing 737-800 авиакомпании "Международные авиалинии Украины"

Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Позитивные сдвиги во время переговоров в Тегеране подтверждают готовность Ирана взять на себя всю полноту ответственности за сбивание украинского самолета, а также о наличии политической воли иранского руководства к окончательному и справедливому урегулированию связанных с этим вопросов", - сообщил заместитель министра иностранных дел Евгений Енин на встрече с послом Ирана в Украине Манучехрой Моради.

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Замминистра также отметил важность беспристрастного и прозрачного расследования всех обстоятельств авиакатастрофы рейса PS752. Открытость иранской стороны поможет обеспечить необходимый уровень международного доверия к результатам технического и уголовного расследования, которые Иран намерен представить в ближайшее время.

Посол Ирана заверил в готовности к скорейшему и взаимоприемлемому решению вопросов в ходе следующего раунда переговоров, которые состоятся в конце ноября - начале декабря 2020 года.

Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, выполняющий рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, потерпел крушение 8 января 2020 года после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был по ошибке сбит иранскими военными.

СМИ сообщали, что Иран склоняет Украину к подписанию меморандума о взаимопонимании. В нем нашей стране предлагается признать случившееся "человеческой ошибкой" и отказаться от судебных исков в обмен на выплату компенсации и обнародование данных черных ящиков.

В июле Иран доставил черный ящик сбитого самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" во французское Бюро расследований и анализа безопасности гражданской авиации.

Расшифровка черных ящиков самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины", сбитого в Иране в январе, подтвердила, что лайнер упал в результате попадания в него ракеты, а также, что на тот момент он был исправен.

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Иран (1773) самолет (3588) МАУ (329) Енин Евгений (328)


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Иран готов взять на себя полноту ответственности за сбивание самолета "МАУ". СБИВАНИЕ - это что? может УНИЧТОЖЕНИЕ ?
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05.11.2020 09:16 Ответить
По мнению Ирана, сбить это еще не уничтожить. То есть сбитый самолет может еще летать?
Восток нам не понять. А, может, там просто полное отсутствие совести и разума.
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05.11.2020 09:25 Ответить
"...літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, ... розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року..." - а хто 08.01.2020 р. находився в Омані і вів сепаратні переговори (які скоріш за все ні до чого не призвели, тому і Боїнг) з Патрушевим? Маленька підказка - його ще Віслюком Оманським називають, Нелохом42года, Клоуном і т.д. "Совпадение? Конечно "совпадение". Дебіл зелений і до тепер не розуміє, що кров пасажирів і членів екіпажа Боїнга на його руках, як і воїна, який помирав 4 доби в сірій зоні. Чи він чудово все розуміє і тільки грає свою роль?
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05.11.2020 10:27 Ответить
шо? АПЯТЬ? це вже який раз іран "готовий" взяти відповідальність? а скільки ще таких разів буде... Будуть "готові" брати на себе відповідальність ще роками і закінчиться все тим, що НІЧИМ НЕ ЗАКІНЧИТЬСЯ...
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05.11.2020 11:06 Ответить
 
 