Встреча послов G7 с Порошенко - это сигнал о признании успеха "ЕС" на выборах, - Елисеев
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Встреча послов стран "Большой семерки" и Евросоюза с пятым президентом, лидером оппозиционной партии "Европейская Солидарность" Петром Порошенко была четким сигналом того, что международные партнеры признают и приветствуют успех партии на местных выборах.
Об этом сказал советник пятого Президента по международным вопросам, дипломат Константин Елисеев, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Прямий".
Он также обратил внимание на то, что Порошенко стал первым лидером украинской политической силы, с которым встретились послы.
Елисеев сообщил некоторые детали этой встречи.
"Вчера обсуждали вопрос выхода из конституционного кризиса, и для меня как дипломата это очень важный сигнал. Ведь это первая встреча послов семерки плюс ЕС с ведущим украинским политиком, лидером партии" Европейская Солидарность "после местных выборов. На мой взгляд, это был факт признания успеха "Европейской Солидарности" на местных выборах. А во-вторых, четкий сигнал украинской власти, что она должна опираться также и прислушиваться к демократической оппозиции, учитывать ее позиции ", – считает Елисеев.
"Послы интересуются позицией лидера" Европейской Солидарности "Порошенко по Донбассу. Им не безразлична позиция ведущей проевропейской оппозиционной партии. И это очень важно", – говорит Константин Елисеев.
"С момента выборов 2019 не было ни одной встречи Порошенко с послами "Семерки". Я думаю, это был дипломатический элемент, они воздерживались от встречи, чтобы не раздражать президента Зеленского. Сейчас они на это пошли, потому что они поняли, что надо опираться на государственные, патриотические и, я бы сказал, стабилизирующие политические силы, которой на сегодня по сути выступает "Европейская Солидарность", – говорит Константин Елисеев.
"На встрече вчера я видел, как они подробно слушали советы и некоторые рекомендации, которые высказывал Порошенко, основываясь на своем предыдущем опыте развития антикоррупционной инфраструктуры", – поделился он подробностями.
"И вчера, и все время наши партнеры – и ЕС, и" Семерка ", и США призывают к единству. Избавиться от политических амбиций и попробовать вместе, путем единения решать проблемы. У нас сейчас не только политика безопасности кризис, связанный с Донбассом и Крымом, и не только эпидемиологический и не только даже конституционный. У нас сейчас много вызовов – экономический кризис. Поэтому здесь единственный путь – это единение, и инклюзивным путем решать совместно проблемы государства ", – резюмирует дипломат.
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Ведь кто-то эти 200 миллиардов за выполненные работы или поставленные государству товары не получит
а как ты своему ***** помогаешь?
Ватсон, ну єта ж єлємєнтарна....посли ЄС і ДЖ7 прієхалі к Порошенко....🐴🐴🐴🐴🐴🐸🐸🐸🐸🐸🐸🐸
Ето вам не зайчікі на кришє
С 2013 года - советник президента Януковича, уполномоченный Украины по вопросам внешнеполитических и интеграционных процессов.
15 июля 2015 года президент Украины Петр Порошенко назначил указом №425/2015 Константина Елисеева заместителем главы Администрации президента Украины
Этапы большого пути великого дипломата.
А всі Петі, Віті, Юлі, Льоні і т.п. або її члени, або її ж маріонетки. Поки ми не позбавимося цієї гнилої системи, яка просто так нізащо не здасться, толку не буде.
На жаль у нас при владі немає справжніх державних діячів (типу Ганді, Голди Меєр, Тетчер, чи Черчіль чи навіть Валенса), бо в нас там тільки одні політикани, мафіозі та ворюги які за треть століття дерибану багатющу країну перетворили в жебрака.
Сумно, що сьогодні Україну в Європі представляють українські пройдисвіти і шахраї, які з українськими інтересами не мають нічого спільного.
.. БАНДА сіоністів злодійського ПЛЕМЕНІ = СН+ЄС+Голос ( які голосували РАЗОМ за ПРОДАЖ України = СвЗемлі Ресурсів стр власності .. )
___________
Обох в смітник. Дострокові.
То ли водка плохая стала?
То ли космос чем то влияет?"©
(А.Лаэртский)
Сговорились, что ли? Упоротых порохоботов вообще не слыхать. А те, шо есть, на удивление толерантны. Порохатый или пайку урезал, или, подумать страшно, с довольствия снял. От жлоб!
..Конституційний Суд України НЕстав "слугами" сіоністська БАНДИ злодійського племені .. Правову ДЕРЖАВУ можно побудувати ТІЛЬКИ на Законності ..