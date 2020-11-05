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Новости Политика Украины
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G7 (263) Елисеев (76) местные выборы (1067) Порошенко (9149) Европейская Солидарность (777)

Встреча послов G7 с Порошенко - это сигнал о признании успеха "ЕС" на выборах, - Елисеев

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Встреча послов G7 с Порошенко - это сигнал о признании успеха "ЕС" на выборах, - Елисеев

Встреча послов стран "Большой семерки" и Евросоюза с пятым президентом, лидером оппозиционной партии "Европейская Солидарность" Петром Порошенко была четким сигналом того, что международные партнеры признают и приветствуют успех партии на местных выборах.

Об этом сказал советник пятого Президента по международным вопросам, дипломат Константин Елисеев, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Прямий".

Он также обратил внимание на то, что Порошенко стал первым лидером украинской политической силы, с которым встретились послы.

Елисеев сообщил некоторые детали этой встречи.

"Вчера обсуждали вопрос выхода из конституционного кризиса, и для меня как дипломата это очень важный сигнал. Ведь это первая встреча послов семерки плюс ЕС с ведущим украинским политиком, лидером партии" Европейская Солидарность "после местных выборов. На мой взгляд, это был факт признания успеха "Европейской Солидарности" на местных выборах. А во-вторых, четкий сигнал украинской власти, что она должна опираться также и прислушиваться к демократической оппозиции, учитывать ее позиции ", – считает Елисеев.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Порошенко обсудил конституционный кризис в Украине с послами стран G7 и ЕС

"Послы интересуются позицией лидера" Европейской Солидарности "Порошенко по Донбассу. Им не безразлична позиция ведущей проевропейской оппозиционной партии. И это очень важно", – говорит Константин Елисеев.

"С момента выборов 2019 не было ни одной встречи Порошенко с послами "Семерки". Я думаю, это был дипломатический элемент, они воздерживались от встречи, чтобы не раздражать президента Зеленского. Сейчас они на это пошли, потому что они поняли, что надо опираться на государственные, патриотические и, я бы сказал, стабилизирующие политические силы, которой на сегодня по сути выступает "Европейская Солидарность", – говорит Константин Елисеев.

"На встрече вчера я видел, как они подробно слушали советы и некоторые рекомендации, которые высказывал Порошенко, основываясь на своем предыдущем опыте развития антикоррупционной инфраструктуры", – поделился он подробностями.

"И вчера, и все время наши партнеры – и ЕС, и" Семерка ", и США призывают к единству. Избавиться от политических амбиций и попробовать вместе, путем единения решать проблемы. У нас сейчас не только политика безопасности кризис, связанный с Донбассом и Крымом, и не только эпидемиологический и не только даже конституционный. У нас сейчас много вызовов – экономический кризис. Поэтому здесь единственный путь – это единение, и инклюзивным путем решать совместно проблемы государства ", – резюмирует дипломат.

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Топ комментарии
+27
Встреча послов G7 с Порошенко - это сигнал о признании успеха "Европейской Солидарности" на выборах, - Елисеев - Цензор.НЕТ 5192
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05.11.2020 09:26
+27
Зустріч послів G7 із Порошенком - це сигнал про визнання успіху "Європейської Солідарності" на виборах, - Єлісєєв - Цензор.НЕТ 1893
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05.11.2020 09:27
+26
Это ж очевидно! Порох виноват! Почему с ним встречаются послы а с бубочкой нет)))) Гад этот Порох!))) уже 1.5 года все не дает развернутся бубочке
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05.11.2020 09:26
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Ги -ги ...

Зустріч послів G7 із Порошенком - це сигнал про визнання успіху "Європейської Солідарності" на виборах, - Єлісєєв - Цензор.НЕТ 99
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05.11.2020 09:50 Ответить
а дырка в бюджете ?

Ведь кто-то эти 200 миллиардов за выполненные работы или поставленные государству товары не получит
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05.11.2020 10:12 Ответить
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Зустріч послів G7 із Порошенком - це сигнал про визнання успіху "Європейської Солідарності" на виборах, - Єлісєєв - Цензор.НЕТ 6974
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05.11.2020 10:19 Ответить
так ты на это надеялся,подхуйловник? Зустріч послів G7 із Порошенком - це сигнал про визнання успіху "Європейської Солідарності" на виборах, - Єлісєєв - Цензор.НЕТ 7892твои желания не совпадают с твоими возможностями...отсюда и перекос в психике
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05.11.2020 10:27 Ответить
навпаки...я ще й чоколадки в рошена купляю Зустріч послів G7 із Порошенком - це сигнал про визнання успіху "Європейської Солідарності" на виборах, - Єлісєєв - Цензор.НЕТ 3751.
а как ты своему ***** помогаешь?
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05.11.2020 10:54 Ответить
Зустріч послів G7 із Порошенком - це сигнал про визнання успіху "Європейської Солідарності" на виборах, - Єлісєєв - Цензор.НЕТ 3881
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05.11.2020 10:57 Ответить
тупий троль ...
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05.11.2020 09:50 Ответить
Холмс что єто за вой стоит на болотах? Неужєль апять кацапьі?
Ватсон, ну єта ж єлємєнтарна....посли ЄС і ДЖ7 прієхалі к Порошенко....🐴🐴🐴🐴🐴🐸🐸🐸🐸🐸🐸🐸
Ето вам не зайчікі на кришє
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05.11.2020 09:50 Ответить
Феерический идиот
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05.11.2020 10:38 Ответить
Порошенко: -ну что Владимир Александрович, хотите большой и чистой любви? Приходи-те на сеновал, один.
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05.11.2020 09:56 Ответить
Порошенко: -ну что Владимир Александрович, хотите большой и чистой любви? Приходи-те на сеновал, один.
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05.11.2020 10:02 Ответить
дай ссылку на Закон "Про руйнування фінансової системи" ))))
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05.11.2020 10:13 Ответить
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Зустріч послів G7 із Порошенком - це сигнал про визнання успіху "Європейської Солідарності" на виборах, - Єлісєєв - Цензор.НЕТ 2448 який сенс? У будь якому розкладі - "вивсеврететонеми"
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05.11.2020 10:16 Ответить
ну так попробуйте не врать
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05.11.2020 10:51 Ответить
Не дасть. В спам бота.
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05.11.2020 11:33 Ответить
А Юлька разом з ОПЗЖ та СН проголосувала проти податків на офшори.
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05.11.2020 13:02 Ответить
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29 июня 2010 года указом президента Виктора Януковича назначен постоянным представителем Украины при Европейском Союзе.
С 2013 года - советник президента Януковича, уполномоченный Украины по вопросам внешнеполитических и интеграционных процессов.
15 июля 2015 года президент Украины Петр Порошенко назначил указом №425/2015 Константина Елисеева заместителем главы Администрации президента Украины



Этапы большого пути великого дипломата. Зустріч послів G7 із Порошенком - це сигнал про визнання успіху "Європейської Солідарності" на виборах, - Єлісєєв - Цензор.НЕТ 2191
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05.11.2020 10:07 Ответить
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. з П.Порошенком - Блок ПП ( 2014-2019 ) Україна досягла .. НАЙбідніша НАЙкорумпованіша держава в Європі .. 140 млрд.дол ВИВЕДЕНО в офшори ( оцінка Світових фінансових організацій ) , до 10 млн українців ПОДАЛИСЯ на заробітки закордон , ...Савур Могила Іловайськ Дебальцеве .. ЗМІНИЛИ назву - на Європейську Солідарність - лідер П.Порошенко ... знову ЛОЗУНГИ дуже "оптимістичні " особливо 2) крок - Українському селу ... чого ТЕПЕР очікувати від цієї політичної сили .. можливо ПРОКОМЕНТУЄТЕ ..особливо ПАРАЛІЗОВАНА львівщина ...ГАНЬБА
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05.11.2020 10:08 Ответить
Что петушок, подгорает?
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05.11.2020 10:39 Ответить
Добавлю по сути статьи. Когда выбор стоит между "барыгой" и "невменяшечкой", выбор очевиден.
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05.11.2020 10:49 Ответить
Пока зеле и порохоботы увлеченно льют дерьмо на голову друг другу, ОПЗЖ-опники как эмеи выползают из своих нор занимая теплые места. Точно так же как на позапрошлых выборах пока порохоботы грызлись с рыго и юлеботами не заметив как наверх резво заползли зеленые. У нас всегда пока холопы дерутся мафия крепчает.и выигрывает подсовывая лохоторату своих.
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05.11.2020 10:10 Ответить
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Ви наївний. Це все одна і та шобла. Їх протистояння удаване, постановочне. А їхній ворог єдиний і справжній - Юля.
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05.11.2020 10:20 Ответить
Повторюю справжній ворог нашого народу Її Величність Мафія, що стала практично державним устроєм країни.
А всі Петі, Віті, Юлі, Льоні і т.п. або її члени, або її ж маріонетки. Поки ми не позбавимося цієї гнилої системи, яка просто так нізащо не здасться, толку не буде.
На жаль у нас при владі немає справжніх державних діячів (типу Ганді, Голди Меєр, Тетчер, чи Черчіль чи навіть Валенса), бо в нас там тільки одні політикани, мафіозі та ворюги які за треть століття дерибану багатющу країну перетворили в жебрака.
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05.11.2020 12:05 Ответить
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Європейці незнайомі з українською реальністю. Якщо європеєць баче напис - ЄС, то у нього це асоціюється з чимсь близьким. Звідки їм знати, що це все лише брехлива, політична кон'юктура?
Сумно, що сьогодні Україну в Європі представляють українські пройдисвіти і шахраї, які з українськими інтересами не мають нічого спільного.
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05.11.2020 10:15 Ответить
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Зустріч послів G7 із Порошенком - це сигнал про визнання успіху "Європейської Солідарності" на виборах, - Єлісєєв - Цензор.НЕТ 9175
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05.11.2020 10:22 Ответить
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Грабеж Порошенко как и успехи Зеленского - все говорят ,но ни кто не видит.
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05.11.2020 10:30 Ответить
Ещё и безграмотное чмо
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05.11.2020 10:40 Ответить
При «Пороху» всі знали про досягнення, і бачили їх, однак уперто шукали «зраду»… При «Блазні» всі знають про зраду і бачать її, однак все надіються відшукать хоч-якісь «досягнення»…
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05.11.2020 12:13 Ответить
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Вот это новость! Пабедище! Порося поделился какой-то пафосной хренью с послами.... И понеслось! Ликующий вой порохососов, облизывание алчного и лживого существа с ног до затылка, унижение, глумление и оскорбление Зели... Тягостное и омерзительное зрелище. Впрочем, как и положено ботам за относительно небольшую плату. Нынешняя власть конечно никакая, главный недостаток Зели - он не выполнил своего обещания наказать предыдущих воров, в первую очередь поросю. На чем собственно и выиграл выборы. Что лучше? Слабенький президент с отвратной командой недоумков, соросят или любителей рашки, важно надувающих щеки от собственной значимости или прежнее патологически воровское и лживое мурло с командой профессионалов типа кананенек-березенек-грановских-свинарчуков и прочих ***********? Уверен, что стране нужны новые управленцы, пусть даже полностью внешнее управление, чтобы поломать систему коррупции, пронизавшую все слои общества. Зелю можно убирать хотя бы за то, что порося не в клетке, на что рассчитывали 73% избирателей. Но он хотя бы не вор, не мародер и не бессовестный лгун. Добрый, порядочный, талантливый, беспомощный ... Но это не те качества, которые нужны сегодня президенту Украины, правда, порохососы?! Устроили тут заповедник, платные и беспринципные существа. Каждого несогласного в спам, да?... Зустріч послів G7 із Порошенком - це сигнал про визнання успіху "Європейської Солідарності" на виборах, - Єлісєєв - Цензор.НЕТ 6335
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05.11.2020 10:39 Ответить
Высрало, петушок с бутылки встань
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05.11.2020 10:41 Ответить
андрюша лунев---ты с какой глухой свинофермы ??? ты в курсе как все катится вниз ? экономика в дупе, слив вагнеровцев,надувание щек зеленого окурка в отношении КС ( в результате пукнул в воду--не подал закон об увольнении судей ),РАЗГУЛ кацапского мирка-мертвенчук,портнов и и вся остальная шваль, поездка в оман и встреча с патрушевым и т.п и т.д,ОНО уже себе насобирало на ПОЖИЗНЕННОЕ,вопрос во времени и оно не за горами. УЧИ,двоечник, матчасть !!!!
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05.11.2020 10:54 Ответить
"Добрый,порядочный,беспомощный"-совсем у свинособаки крышу от бубочки снесло))))
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05.11.2020 11:23 Ответить
Не лента,а песня -вой зесрани неповторим))))))
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05.11.2020 10:40 Ответить
Рвутся зеленые перд@ки))))
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05.11.2020 10:40 Ответить
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Українці Ви перемогли ..Себе ... голосуйте далі за представників БАНДИ сіоністів злодійського племені .. " слуг .." ЄС - вальцмана-порошенка , Голос , Платформу громад ..і таких ПРОЕКТІВ у них щоби ОБДУРИТИ і ОБІКРАСТИ більше 300 ... .. тих хто намагається Побудувати СОЦІАЛЬНУ правову Державу Ви під-ноги ..цькуєте .. що це з Вами .. Розум де ? ..до-поки Ви цих ЗЛОДІЇВ -УБЛЮДКІВ НЕ викините з влади .. Ви Ваші Діти і Онуки НЕмають НІЯКИХ шансів на Життя... СМЕРТНІСТЬ вдвічі перевищує народжуваність .. ...так і НАМОРДНИК Вам ..щоби НЕбухтіли ... ... МАТИ таку Землю , Ресурси ..і ВСЕ про....П"ЄМОНД .. жах .. ГАНЬБА

.. БАНДА сіоністів злодійського ПЛЕМЕНІ = СН+ЄС+Голос ( які голосували РАЗОМ за ПРОДАЖ України = СвЗемлі Ресурсів стр власності .. )
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05.11.2020 10:45 Ответить
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Встреча послов G7 с Порошенко - это сигнал о переходе Порохатого Барыги к тактике "Пристал, как банный лист к жопе"©.
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05.11.2020 10:45 Ответить
Порох 7 Президент України!
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05.11.2020 11:04 Ответить
(((( По Фрейду :

Зустріч послів G7 із Порошенком - це сигнал про визнання успіху "Європейської Солідарності" на виборах, - Єлісєєв - Цензор.НЕТ 4685
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05.11.2020 11:24 Ответить
Зустріч послів G7 із Порошенком - це сигнал про визнання успіху "Європейської Солідарності" на виборах, - Єлісєєв - Цензор.НЕТ 8675
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05.11.2020 11:33 Ответить
А потім через п'ять років навпаки. А потім черер п'ять років знову ці двоє на стадіоні...
___________
Обох в смітник. Дострокові.
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05.11.2020 11:58 Ответить
Правильно, "Ванько"... Дострокові... І Порошенка в президенти... Бо з ВАНОЇ ніякої користі - "мохом поросла "бабка Йожка"... Мріяла стать при "Блазню", прем"єром, та "Беня" не дав... Знає, що ВАНА "Бубочку" "зжере без солі і хліба..." І ти у неї, мабуть, вже не "любий", бо зрадив її півтора року тому...
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05.11.2020 12:21 Ответить
Друге місце на місцевих у Юлі. А у Пєці тільки четверте після Зєлі, Юлі і Жопи)
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05.11.2020 12:28 Ответить
А толку?...
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05.11.2020 12:31 Ответить
"Откуда такая беда?
То ли водка плохая стала?
То ли космос чем то влияет?"©
(А.Лаэртский)
Сговорились, что ли? Упоротых порохоботов вообще не слыхать. А те, шо есть, на удивление толерантны. Порохатый или пайку урезал, или, подумать страшно, с довольствия снял. От жлоб!
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05.11.2020 12:42 Ответить
Зустріч послів G7 із Порошенком - це сигнал про визнання успіху "Європейської Солідарності" на виборах, - Єлісєєв - Цензор.НЕТ 431
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05.11.2020 13:09 Ответить
Дурні думкою багатіють...
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05.11.2020 13:15 Ответить
Яка чудова новина! Ми не тільки порвали на виборах порохофобів, а і продовжуємо рвати їх на Цензорі. Зелені говна бурлять та смердять! Зустріч послів G7 із Порошенком - це сигнал про визнання успіху "Європейської Солідарності" на виборах, - Єлісєєв - Цензор.НЕТ 3874
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05.11.2020 13:17 Ответить
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Если вы за барыг миллиардеров, либо вы на зарплате, либо вы генетический мусор =)!
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05.11.2020 15:56 Ответить
Нульофка - у спам на пляшку!
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05.11.2020 16:23 Ответить
ддаааа, конечно
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05.11.2020 13:29 Ответить
...Українці ...ВЕСЬ ефір заповнений ЗОМБО-ТРОЛЯМИ....в ІГНОР цих прихвостнів олігархічної БАНДИ ..
..Конституційний Суд України НЕстав "слугами" сіоністська БАНДИ злодійського племені .. Правову ДЕРЖАВУ можно побудувати ТІЛЬКИ на Законності ..
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05.11.2020 14:25 Ответить
Зустріч послів G7 із Порошенком - це сигнал про визнання успіху "Європейської Солідарності" на виборах, - Єлісєєв - Цензор.НЕТ 6669
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05.11.2020 14:30 Ответить
А с зеленым наркоманом почему не встретились?
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05.11.2020 20:05 Ответить
Якщо в 2019 році Петро Порошенко передавав Зеленському державу, на рахунку якої було 57 мільярдів грн, то тепер маємо всього трохи більше 15 мільярдів. Нагадуємо, що ці 57 мільярдів починалась з 1,9 мільярдів, які залишили після себе злочинці режиму Януковича. Як так, сталось, що Петро Олексійович зумів в найгарячіші роки війни відновити статки нашої держави, а Володимир Олександрович десь "пропив" 3/4 відновленого - ми не знаємо. Проте, факт залишається фактом: державні гроші зникають просто на очах, а уряд і президент роблять вигляд, що фінансової катастрофи наче й не існує.
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05.11.2020 21:14 Ответить
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