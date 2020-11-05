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Новости Коронавирус и карантин
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Киев побил новый рекорд по заболеваемости COVID-19 за сутки - 983 случая. Среди лидеров - Харьковщина и Хмельнитчина

Киев побил новый рекорд по заболеваемости COVID-19 за сутки - 983 случая. Среди лидеров - Харьковщина и Хмельнитчина

За минувшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Киеве, Харьковской и Хмельницкой областях.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны, передает Цензор.НЕТ.

По состоянию на утро 5 ноября в Киеве коронавирусом заболели 983 человека.

Общее количество инфицированных составляет 41 373 человека.

Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 827 человек, за прошедшие сутки - 11. С начала эпидемии выздоровели 13 769 пациента.

По состоянию на 5 ноября количество активных больных в Киеве составляет 26 777 человек.

Отметим, что наибольшее количество инфицированных коронавирусом за сутки в Киеве было зафиксировано 4 ноября 2020 года. Тогда суточный прирост заболевших составил 856 человек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине два рекорда COVID-19: выявлены 9 850 новых случаев, 8 378 человек выздоровели, 193 - умерли

В тройку лидеров по суточной заболеваемости коронавирусом также попали Харьковская и Хмельницкая области.

Так, в Харьковской области суточный прирост заболевших коронавирусом составил 771 человек. Общее количество инфицированных - 40 330. Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 551 человек, за минувшие сутки - 5. С начала эпидемии выздоровели 7 719 пациентов. Количество активных больных на Харьковщине - 32 060.

В Хмельницкой области коронавирусом заболели 550 человек. Общее количество инфицированных составляет 17 989 человек. Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 251 человек, за минувшие сутки - 10. С начала эпидемии выздоровели 8 204 пациента. Количество активных больных на Хмельнитчине составляет 9 534 человека.

карантин (16729) Киев (25475) статистика (2310) Хмельнитчина (896) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Замените штрафы безмасочников на 10 суток ареста !
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05.11.2020 09:28 Ответить
Мені цікаво, вони хочуть обмежити перебування людей 60+ поза межами проживання. Чи ви знаєте, що 30 відсотків вчителів зараз цього віку ? Особливо у Києві, де молодь після вишів до шкіл не загнати на 7-8 000 зарплати працювати з буйнопомішаними. Чи ви подумали про цих вчителів, які вже почали не тільки хворіти, а й помирати???
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05.11.2020 09:36 Ответить
- ну у вчитєлів є "класна каса" , яка й їм допомагає... Є батьківськи подарунки... є відпустка велика... а отім 30 відсоткам старперів, що не знають комп*ютерної грамоти зовсім, що вчать дітей за старими ппринципами, на коммуняцьких теоріях Макаренко, не треба працювати зовсім.
- про маски, - молоді, міцні здоров*ям шалопаї, що даже не знають, що заболіли КОВІДом й ходять без маски повинні боятися покарання и бути в масках.
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05.11.2020 09:54 Ответить
Зробить ДОБРОВІЛЬНЕ відвідування шкіл, хто бажає хай вчаться вдома, хто бажае хай ходить ризикує, навіщо у розпал 2 хвилі примусово змушувати відвідувати місця массових скупчень та наражати на небезпеку. Доки цього не має
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05.11.2020 09:32 Ответить
Як діти пішли в школу, так пішов спалах вірусу. Зробіть дистанційне для середньої та старшої школи, а для малих дітей зробіть добровільне відвідування школи. Розумію, що малечу дома не залишиш, якщо обидва батька працюють.
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05.11.2020 09:50 Ответить
тупые парахаботики, неужели вы не видете как мастера спорта по борьбе с короновирусом успешно побеждают пандемию в Киеве?! слава зе-команде, которая успешно освоила деньги из короновирусного фонда и построила на них... дороги!
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05.11.2020 09:52 Ответить
"...Київ побив новий рекорд..."
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У нас блаЗЄнський не просто так сам себе (зі Шмиґалем) оголосив майстром спорту: тепер щодня досягає нових рекордів
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05.11.2020 10:00 Ответить
https://covid19.rnbo.gov.ua/
вкладка Украина - Киев - заболело 624, выздоровело 348, 11 умерло. Никак не получается что новых больных 983.
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05.11.2020 10:35 Ответить
 
 