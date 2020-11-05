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Новости Безвизовый режим с ЕС
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Украине пока удалось предотвратить угрозу потери безвиза с ЕС из-за решений КС, - Кулеба

Украине пока удалось предотвратить угрозу потери безвиза с ЕС из-за решений КС, - Кулеба

После решения Конституционного Суда Украины об отмене уголовной ответственности за ложь в декларациях госчиновников Евросоюз был готов начать процесс приостановки безвиза.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ТСН", об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"На прошлой неделе Конституционный Суд поставил нас на край пропасти. Мы были на грани начала процесса, в результате которого потеряли бы безвиз. КС разрушил конституционную инфраструктуру, которая является одним из условий безвиза. Безвиз сейчас не шатается, благодаря тому, что были приняты решения, которые остановили разрушение системы декларирования", - подчеркнул глава МИД.

Кулеба отметил, что ситуацию спасла быстрая реакция руководства государства. В частности, речь идет о решении правительства хотя бы возобновить доступ к электронным декларациям, внедрение которых в Украине также было одним из условий предоставления безвиза.

"Я знаю реакцию европейских коллег по состоянию на среду (28 октября. - Ред.), Когда они почитали решение Суда. Они не ожидали, что в принципе такое возможно. У них был шок. Когда в четверг вечером систему возобновили, то они выдохнули с облегчением" , - рассказал Кулеба и добавил, что теперь нужны системные решения в парламенте.

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Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".

На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.

29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.

В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.

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30 октября президент Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного Суда.

В понедельник, 2 октября, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков зарегистрировал в парламенте законопроект о восстановлении электронного декларирования.

3 ноября антикоррупционный комитет Рады поддержал законопроект Разумкова. Законопроект Зеленского не рассматривали.

Автор: 

КС (2248) безвизовый режим (1550) Кулеба Дмитрий (2880)


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Топ комментарии
+8
Украине пока удалось предотвратить угрозу потери безвиза с ЕС из-за решений КС, - Кулеба - Цензор.НЕТ 748
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05.11.2020 09:34
+6
А шо той безвіз? Його на хліб не намажеш, казали ЗЕлохи.
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05.11.2020 09:38
+6
Зебилы они ещё просто не начинали процедуру приостановки так как дали срок до 16 декабря всё утрясти,если нет это не делается за один день,совет Европы,потом парламент Европы,заседание,
Украина будет первой в истории который был приостановлен,ранее такого не было,вот будет позор,но тогда вам зелёные твари и до Ростова не успеть
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05.11.2020 09:50
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Украине пока удалось предотвратить угрозу потери безвиза с ЕС из-за решений КС, - Кулеба - Цензор.НЕТ 748
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05.11.2020 09:34 Ответить
Украине пока удалось предотвратить угрозу потери безвиза с ЕС из-за решений КС, - Кулеба - Цензор.НЕТ 738
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05.11.2020 09:38 Ответить
А шо той безвіз? Його на хліб не намажеш, казали ЗЕлохи.
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05.11.2020 09:38 Ответить
Еще как намажешь. На сезонные уборки клубники или стройку хрена лысого просто так поедешь в поляндию. А там те же 70% избирателей зебобы. Некоторые уже даже стали что-то подозревать. Некоторые из этих некоторых, которых я лично знаю, сидят сейчас в этой самой поляндии и ждут рабочую визу на три года, прекрасно понимая чем эта вся байда может закончиться.
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05.11.2020 10:33 Ответить
А ви не считаєте скільки безвіз приніс грошей в Україну, скільки заробітчани їх привезли, потратили на ті самі квартири а це величезні обєми металу, іншої продукції яку випускають по всій Україні, без віз це і величезний плюс для підтримки гривні, без нього давно б рухнула...
А вони не чекають візи, більшість знайомих вже думають про місцеві тимчасові документи і нах... і реально вже думають сюди не вертатись в цю ж...
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05.11.2020 12:19 Ответить
Врет казлина , врет ! Что по факту ? 0 !
Суды уже закрывают дела о декларации , то о чем они говорит ?
Ни декларации , и самое главное, что нет отвественности за декларацию
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05.11.2020 09:39 Ответить
Вот такие нынче ,, достижения ,, и ,,победы ,, .
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05.11.2020 09:41 Ответить
И этотаки выдающееся достижение молодой команды слуг! Шах и мат, порохоботы! 😁
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05.11.2020 09:42 Ответить
Зелесосы, ваши "слуги урода" выдают за охрененное достижение то, что безвизовый режим ПОКА еще не отменен. Разве во время президентства "клятого-соевого-Петьки-барыги-торгующем-на-крови" могла появиться такая новость?
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05.11.2020 09:47 Ответить
"Они не ожидали, что в принципе такое возможно. У них был шок. Когда в четверг вечером систему возобновили, то они выдохнули с облегчением". Пора, чтобы и у нас наконец то наступило облегчение.
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05.11.2020 09:49 Ответить
Зебилы они ещё просто не начинали процедуру приостановки так как дали срок до 16 декабря всё утрясти,если нет это не делается за один день,совет Европы,потом парламент Европы,заседание,
Украина будет первой в истории который был приостановлен,ранее такого не было,вот будет позор,но тогда вам зелёные твари и до Ростова не успеть
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05.11.2020 09:50 Ответить
Оказывается, что Евросоюз уже трижды (!) предупреждал Зеленского письменно о проблемах с безвизовым режимом. Кроме того письма о имеющихся нарушениях направлялись в Кабмин, министерство финансов и министерство образования.
Закрытое заседание еврокомиссии 02.11.2020 г. было весьма бурным. В своем выступлении глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен указала на системные нарушения украинской стороной договоренностей и положений обеспечивших принятие безвизового режима для Украины. После бурного обсуждения, учитывая сложившуюся ситуацию и обращение "лидера проевропейских сил в Украине" (угадайте кого) ЕС решило дать украинской власти время на исправление и приведение норм законодательства в соответствие договору о безвизовом режиме. Принято так же решение о рассмотрении ситуации в Украине 20 декабря 2020 года на заседании Еврокомиссии.
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05.11.2020 10:00 Ответить
Більшого "позора", як на президентських виборах вже не буде ніколи. "Україна проголосувала проти України" -- писали західні газети. То що тепер дивуватися...
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05.11.2020 11:22 Ответить
а тем временем , под вой сирен констутиционного скандала,которую на весь мир по указанию из мацковского центра врубили для Украины и ее народа деятели в мантиях, в Минске совково -коммунистический предатель предлагает в ордло провести выборы по законам Украины до 31 марта...Да и после 16 декабря ЕС скажет свое слово и по безвизу и по ассоциации и по финансовой поддержке Украины
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05.11.2020 09:51 Ответить
О загроза таки існує, так, поци зелені? Та вас, брехунів, за язики вішати будуть. І таки варто. Так просирати не просто здобутки попередників, а важливі саме для рядових громадян здобутки. Бо ванюша шобла таки буде їздити по дипломатичних паспорта. Салочі ви, Узеленські. Підла, цинічна брехлива сволота.
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05.11.2020 09:54 Ответить
Европа диктует и шантажирует. Из одного ярма в другой залезли.
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05.11.2020 09:54 Ответить
тебя что в #опу колет в твоей нимеччине, или только флаг чужой страны? сиди ровно и не шарься по чужим сайтам...
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05.11.2020 09:59 Ответить
Не им украинский безвиз нужен, в украинцам европейский хочется! Хотя, когда 73% голосуют за дерьмо, то их нельзя впускать в Европу
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05.11.2020 10:12 Ответить
Ти не з Германії пишеш, а Росії! Брехлива, тупа кацапка!
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05.11.2020 11:53 Ответить
докерувалися "полезные " ідіоти
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05.11.2020 10:00 Ответить
Безвиз мы всё-таки потеряем и не из-за КС, а из-за давления ОП на НБ Украины и прекращения борьбы с коррупцией в стране.
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05.11.2020 10:04 Ответить
Доступ то есть, но чиновники уже не обязаны туда что-нибудь вносить. Так ведь? Европейцы в курсе?
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05.11.2020 10:11 Ответить
Вы ж неделю назад пели что все *******. А теперь героически преодолеваете угрозу потери безвиза) Ну клоуны же, при том грустные. Барыга порох получил безвиз а эти герои пытаются чтоб его не забрали. Уровень политики конечно показателен. Думаю до конца каденции и зелень и зебоба таки его потеряют. Они ребята способные.
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05.11.2020 10:27 Ответить
К сожалению в нашей стране украинцев меньше чем тупых хохлов, поэтому на смену зеленой плесени придет зажопы замайбахи и впопублоки, которые создадут коалицию, вот тогда будет полный пи.дец. Так что сейчас это еще цветочки, ягодки будут потом.
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05.11.2020 10:39 Ответить
Вот оно достижение зелебоб)))))
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05.11.2020 10:37 Ответить
Зелебобикам пипкой водят по губам, но она же еще у них не во рту, так это же достижение!
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05.11.2020 10:42 Ответить
відміна безвізу вже практично ГАРАНТОВАНА!
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05.11.2020 11:02 Ответить
Добре, якщо лише втрата безвізу. Бо опзж і "за майбутнє" хочуть більшого -- дефолту і російської колонії.
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05.11.2020 11:35 Ответить
вони-то хочуть! Мало хто там що там може хотіти, але вони ще не знають, що ПОЧАВСЯ РОЗВАЛ паРАШІ!!! Вони - відсталі....
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05.11.2020 12:12 Ответить
а говорили никакой угрозы нет
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05.11.2020 11:33 Ответить
Це влада аматорів, ворогів і просто ідіотів.
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05.11.2020 11:55 Ответить
хорошо. а теперь - конст судей на мыло.
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05.11.2020 13:38 Ответить
Спасибо Порошенко, что уговорил международных партнёров не лишать Украину безвиза из за тупости зелёного ушлёпка
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05.11.2020 20:59 Ответить
 
 