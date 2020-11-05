Украине пока удалось предотвратить угрозу потери безвиза с ЕС из-за решений КС, - Кулеба
После решения Конституционного Суда Украины об отмене уголовной ответственности за ложь в декларациях госчиновников Евросоюз был готов начать процесс приостановки безвиза.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ТСН", об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
"На прошлой неделе Конституционный Суд поставил нас на край пропасти. Мы были на грани начала процесса, в результате которого потеряли бы безвиз. КС разрушил конституционную инфраструктуру, которая является одним из условий безвиза. Безвиз сейчас не шатается, благодаря тому, что были приняты решения, которые остановили разрушение системы декларирования", - подчеркнул глава МИД.
Кулеба отметил, что ситуацию спасла быстрая реакция руководства государства. В частности, речь идет о решении правительства хотя бы возобновить доступ к электронным декларациям, внедрение которых в Украине также было одним из условий предоставления безвиза.
"Я знаю реакцию европейских коллег по состоянию на среду (28 октября. - Ред.), Когда они почитали решение Суда. Они не ожидали, что в принципе такое возможно. У них был шок. Когда в четверг вечером систему возобновили, то они выдохнули с облегчением" , - рассказал Кулеба и добавил, что теперь нужны системные решения в парламенте.
Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".
На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.
29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.
В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.
30 октября президент Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного Суда.
В понедельник, 2 октября, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков зарегистрировал в парламенте законопроект о восстановлении электронного декларирования.
3 ноября антикоррупционный комитет Рады поддержал законопроект Разумкова. Законопроект Зеленского не рассматривали.
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А вони не чекають візи, більшість знайомих вже думають про місцеві тимчасові документи і нах... і реально вже думають сюди не вертатись в цю ж...
Суды уже закрывают дела о декларации , то о чем они говорит ?
Ни декларации , и самое главное, что нет отвественности за декларацию
Украина будет первой в истории который был приостановлен,ранее такого не было,вот будет позор,но тогда вам зелёные твари и до Ростова не успеть
Закрытое заседание еврокомиссии 02.11.2020 г. было весьма бурным. В своем выступлении глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен указала на системные нарушения украинской стороной договоренностей и положений обеспечивших принятие безвизового режима для Украины. После бурного обсуждения, учитывая сложившуюся ситуацию и обращение "лидера проевропейских сил в Украине" (угадайте кого) ЕС решило дать украинской власти время на исправление и приведение норм законодательства в соответствие договору о безвизовом режиме. Принято так же решение о рассмотрении ситуации в Украине 20 декабря 2020 года на заседании Еврокомиссии.