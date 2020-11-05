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Бабиков об увольнении: При наличии конфликта интересов сначала должны предложить перевестись на другую должность. ДОКУМЕНТ

Бабиков об увольнении: При наличии конфликта интересов сначала должны предложить перевестись на другую должность. ДОКУМЕНТ

Заместитель руководителя Государственного бюро расследований Александр Бабиков прокомментировал заявление главы Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Александра Новикова о наличии у замглавы ГБР конфликта интересов.

Об этом Бабиков написал на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Безусловно закон нужно выполнять, какой бы он ни был. Но вот только господин Александр Новиков, так любящий делать громкие заявления, старательно избегает конкретики.

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Хотел бы уточнить. В чем именно состоит мой конфликт интересов? По какому конкретному делу? Когда об этом стало известно НАПК и почему оно не реагировало на это своим предписанием?

Почему на протяжении года его ведомство неоднократно меня уведомляло о том, что конфликт интересов у меня может возникнуть только когда начну исполнять обязанности директора?

Известно ли ему, что к исполнению таких обязанностей я не приступал? Знаком ли он со ст. 34 Закона Украины "О противодействии коррупции", где указано, что перед увольнением при наличии конфликта интересов сначала должны предложить перевестись на другую должность или указать способ избежать частного интереса?

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Бабиков ушел на больничный, его увольнение заблокировано. ДОКУМЕНТ (обновлено)

Говорили ли ему когда-то, что кроме вышеуказанного закона существуют также и другие, в том числе и КЗОТ?

Ну и почему вместо того, что б дать мне ответ на запрос в чем именно заключается у меня конфликт интересов, его сотрудники этот запрос просто похоронили в недрах своих томов макулатуры?" - заявил Бабиков.

Бабиков об увольнении: При наличии конфликта интересов сначала должны предложить перевестись на другую должность 01
Бабиков об увольнении: При наличии конфликта интересов сначала должны предложить перевестись на другую должность 02
Бабиков об увольнении: При наличии конфликта интересов сначала должны предложить перевестись на другую должность 03
Бабиков об увольнении: При наличии конфликта интересов сначала должны предложить перевестись на другую должность 04
Бабиков об увольнении: При наличии конфликта интересов сначала должны предложить перевестись на другую должность 05
Бабиков об увольнении: При наличии конфликта интересов сначала должны предложить перевестись на другую должность 06
Бабиков об увольнении: При наличии конфликта интересов сначала должны предложить перевестись на другую должность 07

Ранее председатель НАПК Александр Новиков был допрошен ГБР в качестве свидетеля по делу о злоупотреблении его предшественников. Сам Новиков считает, что этот повод - формальный, а на самом деле ГБР пытается давить на НАПК из-за конфликта интересов у руководителей Бюро - Александра Бабикова и Александра Соколова.

Напомним, по данным СМИ Заместитель главы ГБР Бабиков был уволен. Позже стало известно, что Бабиков ушел на больничный, его увольнение заблокировано. В НАПЕК заявили: увольняя Бабикова с должности замглавы ГБР, руководитель бюро "просто выполнил закон".

Автор: 

увольнение (2674) НАПК (1220) ГБР (2971) Новиков Александр (70) Бабиков Александр (76)


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Топ комментарии
+5
Ему еще и работу должны предлагать. Уже совсем ку-ку.
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05.11.2020 09:55
+4
бібіков хоче в Ростов, до пахана..
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05.11.2020 09:54
+4
Мітлу в руки і нехай мете вулиці.
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05.11.2020 09:57
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бібіков хоче в Ростов, до пахана..
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05.11.2020 09:54 Ответить
Ему еще и работу должны предлагать. Уже совсем ку-ку.
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05.11.2020 09:55 Ответить
Мітлу в руки і нехай мете вулиці.
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05.11.2020 09:57 Ответить
пусть поработает покойником..
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05.11.2020 10:36 Ответить
а к станку не хочешь...На токаря выучиться или слесарем в ЖЭК?
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05.11.2020 09:56 Ответить
Прям явка с повинной: "Почему на протяжении года его ведомство неоднократно меня уведомляло о том, что конфликт интересов у меня может возникнуть только когда начну исполнять обязанности директора?" а оно все равно лезло на эту должность и теперь конечно ему указали: "способ избежать частного интереса."Источник: https://censor.net/ru/n3229185Источник: https://censor.net/ru/n3229185
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05.11.2020 09:56 Ответить
У сізо на парашу.
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05.11.2020 09:57 Ответить
на Майдан на фонарь !
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05.11.2020 10:03 Ответить
Коррупционеров и откровенных врагов Украины надо увольнять с почестями - мыло,верёвка, ветка дерева или фонарный столб... По последнему желанию увольняемого можно организовать музыкальное сопровождение - духовой оркестр, джаз - бэнд, ансамбль балалаечников и ложечников (для кацапни)....
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05.11.2020 10:04 Ответить
Ну, з самого призначення Бабікова у ДБР говорили про конфлікт інтересів. А тепер фіг його викуриш з посади. Чіпляється руками, ногами, зубами, хоча ж до цього працював адвокатом. В адвокати уже не хоче.
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05.11.2020 10:10 Ответить
У адвоката гонорар., который зависит от результата. А в ГБР стабильная и немаленькая зарплата. Вот и цепляется
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05.11.2020 10:21 Ответить
Можливо. Я виходив із того, що він був із високооплачуваних адвокатів.
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05.11.2020 11:34 Ответить
Янукович трудоустроит. Дворником...
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05.11.2020 10:19 Ответить
Учитесь у донецких их наглости . Все им должны. Сколько образованных и грамотных управленцев увольняют при сменах власти , и практически никому потом работу не предлагают
А тут ФУТЫ НУТЫ - устройте всех донецких на тёплые места за счёт украинцев , а они потом переворот сделают 😁😁😁
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05.11.2020 10:24 Ответить
стоит учиться не наглости донецких, а готовности давать им в наглую морду, и не только фигурально.
Эта публика понимает только такой язык.
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05.11.2020 10:43 Ответить
Пока достаётся только коренным украинцам . Блин, совсем затоптали понаехавшие
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05.11.2020 10:45 Ответить
ну, думаю, вы сгущаете краски.
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05.11.2020 10:47 Ответить
Как они зубами цепляются за должности... Успешный адвокат, иди зарабатывай. Нет, жалуются на маленькую зарплату и выгнать нельзя.
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05.11.2020 10:33 Ответить
Ще один Чахлик Невмирущий.
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05.11.2020 10:59 Ответить
Коли бачу такі наглі ригівські хольоні іпальники на фото - ну дуже хочеться запитати у Пороха: - Чому ти всю цю сволоту не помножив на нуль, у свій час це було і виправдано, і можливо!??? Тепер сьорбаємо лайно і ми, і ти!!!
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05.11.2020 11:45 Ответить
Порох, як виявилось, все робив по закону-ось тому і на свободі зараз. Якби він «умнажал їх на нуль»-йому б це поставили б вину зараз.
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05.11.2020 12:11 Ответить
Якби він множив на нуль - "зараз" було б зовсім інше!
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05.11.2020 12:23 Ответить
 
 