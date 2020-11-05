Бабиков об увольнении: При наличии конфликта интересов сначала должны предложить перевестись на другую должность. ДОКУМЕНТ

Заместитель руководителя Государственного бюро расследований Александр Бабиков прокомментировал заявление главы Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Александра Новикова о наличии у замглавы ГБР конфликта интересов.

Об этом Бабиков написал на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Безусловно закон нужно выполнять, какой бы он ни был. Но вот только господин Александр Новиков, так любящий делать громкие заявления, старательно избегает конкретики.

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Хотел бы уточнить. В чем именно состоит мой конфликт интересов? По какому конкретному делу? Когда об этом стало известно НАПК и почему оно не реагировало на это своим предписанием?

Почему на протяжении года его ведомство неоднократно меня уведомляло о том, что конфликт интересов у меня может возникнуть только когда начну исполнять обязанности директора?

Известно ли ему, что к исполнению таких обязанностей я не приступал? Знаком ли он со ст. 34 Закона Украины "О противодействии коррупции", где указано, что перед увольнением при наличии конфликта интересов сначала должны предложить перевестись на другую должность или указать способ избежать частного интереса?

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Говорили ли ему когда-то, что кроме вышеуказанного закона существуют также и другие, в том числе и КЗОТ?

Ну и почему вместо того, что б дать мне ответ на запрос в чем именно заключается у меня конфликт интересов, его сотрудники этот запрос просто похоронили в недрах своих томов макулатуры?" - заявил Бабиков.















Ранее председатель НАПК Александр Новиков был допрошен ГБР в качестве свидетеля по делу о злоупотреблении его предшественников. Сам Новиков считает, что этот повод - формальный, а на самом деле ГБР пытается давить на НАПК из-за конфликта интересов у руководителей Бюро - Александра Бабикова и Александра Соколова.

Напомним, по данным СМИ Заместитель главы ГБР Бабиков был уволен. Позже стало известно, что Бабиков ушел на больничный, его увольнение заблокировано. В НАПЕК заявили: увольняя Бабикова с должности замглавы ГБР, руководитель бюро "просто выполнил закон".