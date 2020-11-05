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Рада сегодня рассмотрит проект Госбюджета-2021 и антикоррупционную стратегию на 2020-2024 годы

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Экономика

Рада сегодня рассмотрит проект Госбюджета-2021 и антикоррупционную стратегию на 2020-2024 годы

Верховная Рада планирует 5 ноября принять в первом чтении законопроект №4000 "О Государственном бюджете Украины на 2021 год".

В сентябре Кабинет Министров утвердил проект закона о Госбюджете-2021 и направил его на рассмотрение Рады. Депутаты подали к нему несколько тысяч поправок и предложений, на основе которых профильный комитет сформировал таблицу с 2,5 тысяч позиций. В соответствии с нормами Бюджетного кодекса, парламент должен до 1 декабря принять этот документ в целом как закон. Проект Госбюджета-2021 депутаты собираются рассмотреть в четверг седьмым вопросом, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Начать же заседание 5 ноября парламентарии планируют с рассмотрения проекта постановления о внесении изменений в график проведения парламентских слушаний, которым предлагается перенести восемь из них на послекарантинный период.

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Далее Рада намерена начать первое чтение правительственного законопроекта №4135 по внедрению и реализации антикоррупционной стратегии на 2020-2024 годы. Как объясняют в Кабмине, в течение почти трех лет в Украине нет такого документа, что привело к разбалансированной и малоэффективной деятельности органов государственной власти и местного самоуправления в вопросах предотвращения и противодействия коррупции.

Также депутаты планируют рассмотреть в первом чтении законопроект №4131 об усовершенствовании парламентского контроля и расширении полномочий комитетов при рассмотрении отчетов профильных ведомств.

Кроме того, в пленарный четверг Рада планирует ратифицировать ряд международных соглашений.
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Все статьи наказания и способы борьбы с коррупцией по отменяли, а теперь стратегию придумаем. А когда бороться начнем, и так почти 7 лет в пустую.
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05.11.2020 10:02 Ответить
Сегодня мразь подкаломойная дубинский
, внёс альтернативный закон , чтобы оттянуть время и не рассматривать закон Разумкова это заговор олигархов и зеленского с КС
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05.11.2020 10:09 Ответить
и что ожидает гривну?
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05.11.2020 10:13 Ответить
А результаты нынешней стратегии уже не устраивают?
Рада сьогодні розгляне проєкт Держбюджету-2021 та антикорупційну стратегію на 2020-2024 роки - Цензор.НЕТ 55

Странно.
«Мощный экономический рывок» Зеленского и «независимая от иностранного влияния» экономика Коломойского такой высокий старт вначале взяли...
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05.11.2020 10:48 Ответить
 
 