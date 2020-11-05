РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
10263 посетителя онлайн
Новости Общество Коронавирус и карантин
6 620 37
карантин (16730) Ляшко Виктор (1317) COVID-19 (18599) коронавирус (17041)

Минздрав предлагает Кабмину усилить карантин: в ТРЦ будут работать исключительно магазины, запрет массовых мероприятий, ограничение работы спортзалов

Новости Цензор.НЕТ Общество

Минздрав предлагает Кабмину усилить карантин: в ТРЦ будут работать исключительно магазины, запрет массовых мероприятий, ограничение работы спортзалов

Министерство здравоохранения рекомендует Кабмину усилить карантин.

Об этом в ходе онлайн-брифинга заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ.

По словам главного санврача, сегодня Минздрав хочет предложить Кабмину установить дополнительные карантинные ограничения.

"Они будут касаться ограничения деятельности зон питания, детских комнат и развлекательных зон в ТРЦ. Хотим, чтобы в ТРЦ работали исключительно магазины для того, чтобы люди могли купить необходимые им вещи, чтобы это не влияло на экономику нашего государства. Также хотим попросить правительство запретить проведение всех массовых мероприятий. Ограничить деятельность спортивных залов, фитнес-центров, бассейнов", - отметил Ляшко.

Кроме того, могут рекомендовать субъектам хозяйствования установить отдельное время для обслуживания людей старше 60 лет.

Также читайте: Карантин выходного дня введут не на этих выходных, - Степанов

Автор: Богдан Гуньковський
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+4
А что вас удивляет? Или вы не в Украине живете?
показать весь комментарий
05.11.2020 10:36
+3
Пора всё закрывать на 2 недели продукты и лекарства можно доставлять до дверей специальными службами обеспеченными костюмами биологической защиты! В госрезерве они должны быть! Как продукты так и костюмы!
показать весь комментарий
05.11.2020 10:20
+3
Моя семья живёт "от зарплаты до зарплаты". Если закрыть, то через две недели мне будет нечего жрать, нечем оплатить коммуналку и лекарства.
показать весь комментарий
05.11.2020 10:28
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Після повернення учнів з канікул одразу почався спалах ковід. Діти не хворіють важко, але несуть вірус додому. Особливо небезпечним є для їх бабусів та дідусів, до яких діти повертаються зі школи. Серед педагогів ситуація катастрофічна. Вчителям видали аж одну! маску за півтора місяца. Діти не зобов.язані носити маски на уроках, а їх 30-35 учнів на 40 квадратних метрах. Зараз похолодало, вікна зачинені - уявіть, яка концентрація вірусу у повітрі! Тому педагоги, які часто входять до зони ризику (50-60 років), почали важко хворіти і, на жаль, помирати. Ось лише деякі приклади по школах.
показать весь комментарий
05.11.2020 10:10 Ответить
Скільки прикладів вам треба?

На Киевщине умер директор школы, в которой скрывали коронавирус у учителей Повний текст читайте тут:Минздрав предлагает Кабмину усилить карантин: в ТРЦ будут работать исключительно магазины, запрет массовых мероприятий, ограничение работы спортзалов - Цензор.НЕТ 9625 https://glavcom.ua/ru/health-ru/na-kievshchine-umer-direktor-shkoly-v-kotoroy-skryvali-koronavirus-u-uchiteley-709658.html Минздрав предлагает Кабмину усилить карантин: в ТРЦ будут работать исключительно магазины, запрет массовых мероприятий, ограничение работы спортзалов - Цензор.НЕТ 9625Минздрав предлагает Кабмину усилить карантин: в ТРЦ будут работать исключительно магазины, запрет массовых мероприятий, ограничение работы спортзалов - Цензор.НЕТ 3681
показать весь комментарий
05.11.2020 10:10 Ответить
Минздрав предлагает Кабмину усилить карантин: в ТРЦ будут работать исключительно магазины, запрет массовых мероприятий, ограничение работы спортзалов - Цензор.НЕТ 5695https://vinnytsianews.com/v-vinnice-ot-koronavirusa-umerla-uchitelnica-shkoly-10/
В Виннице от коронавируса умерла учительница школы №10. Как рассказывают ее коллеги, женщина три недели находилась в тяжелом состоянии в больнице
показать весь комментарий
05.11.2020 10:11 Ответить
Від коронавірусу помер вчитель географії з Іваничівського району
Минздрав предлагает Кабмину усилить карантин: в ТРЦ будут работать исключительно магазины, запрет массовых мероприятий, ограничение работы спортзалов - Цензор.НЕТ 389 Перестало битися серце вчителя географії Грядівського ліцею Іваничівського району Віталія Воробіка.
http://www.volynpost.com/news/172545-vid-koronavirusu-pomer-vchytel-geografii-z-ivanychivskogo-rajonuМинздрав предлагает Кабмину усилить карантин: в ТРЦ будут работать исключительно магазины, запрет массовых мероприятий, ограничение работы спортзалов - Цензор.НЕТ 1712
показать весь комментарий
05.11.2020 10:11 Ответить
У Тернополі прощаються з учителем української гімназії імені Івана Франка Галиною Рудольфівною Слюзар.

Минздрав предлагает Кабмину усилить карантин: в ТРЦ будут работать исключительно магазины, запрет массовых мероприятий, ограничение работы спортзалов - Цензор.НЕТ 9320 https://ternopol.znaj.ua/344328-na-ternopilshchini-koronavirus-obirvav-zhittya-vchitelki-serce-rozrivayetsya-vid-bolyuМинздрав предлагает Кабмину усилить карантин: в ТРЦ будут работать исключительно магазины, запрет массовых мероприятий, ограничение работы спортзалов - Цензор.НЕТ 9320Минздрав предлагает Кабмину усилить карантин: в ТРЦ будут работать исключительно магазины, запрет массовых мероприятий, ограничение работы спортзалов - Цензор.НЕТ 1614
показать весь комментарий
05.11.2020 10:12 Ответить
У Черкасах померла вчителька, яка хворіла на COVID-19
Вчителька, яка викладала в третьому класі школи №29 в Черкасах, померла в суботу, 26 вересня. Минздрав предлагает Кабмину усилить карантин: в ТРЦ будут работать исключительно магазины, запрет массовых мероприятий, ограничение работы спортзалов - Цензор.НЕТ 9459 http://kanos.com.ua/u-cherkasah-pomerla-vchytelka-hvora-na-covid-19/
показать весь комментарий
05.11.2020 10:12 Ответить
У Тернополі від коронавірусу помер відомий вчитель
Минздрав предлагает Кабмину усилить карантин: в ТРЦ будут работать исключительно магазины, запрет массовых мероприятий, ограничение работы спортзалов - Цензор.НЕТ 6742 https://realno.te.ua/novyny/%D1%83-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96-%D0%B2%D1%96%D0%B4-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%96%D1%80%D1%83%D1%81%D1%83-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80-%D0%B2%D1%96/Минздрав предлагает Кабмину усилить карантин: в ТРЦ будут работать исключительно магазины, запрет массовых мероприятий, ограничение работы спортзалов - Цензор.НЕТ 7013
показать весь комментарий
05.11.2020 10:13 Ответить
У учителей зарплата 4000 баксов уж на масочку в АТБ за 4 грн купить себе в состоянии! Тем более чему они могут научить детей если голосовали за членограя-наркомана? Пусть дохнут!
показать весь комментарий
05.11.2020 10:18 Ответить
Мне даже сложно парень тебе что-то ответить. Ты просто придурок.
показать весь комментарий
05.11.2020 11:28 Ответить
ощущение, что вас зачал и воспитывал сторож коровника с алкогольной зависимостью.
показать весь комментарий
05.11.2020 11:43 Ответить
Пора все закрывать кроме аптек и продуктовых магазинов.
И заробитчан не пускать в страну.
показать весь комментарий
05.11.2020 10:16 Ответить
Пора всё закрывать на 2 недели продукты и лекарства можно доставлять до дверей специальными службами обеспеченными костюмами биологической защиты! В госрезерве они должны быть! Как продукты так и костюмы!
показать весь комментарий
05.11.2020 10:20 Ответить
Моя семья живёт "от зарплаты до зарплаты". Если закрыть, то через две недели мне будет нечего жрать, нечем оплатить коммуналку и лекарства.
показать весь комментарий
05.11.2020 10:28 Ответить
Ну тогда тебе нечем и лечиться будет от ковид. Ты хоть так хоть так умрешь! МОЗ пропонує Кабміну посилити карантин: у ТРЦ працюватимуть виключно магазини, заборона масових заходів, обмеження роботи спортзалів - Цензор.НЕТ 4561
показать весь комментарий
05.11.2020 10:29 Ответить
Ну о чём и говориться-сдохнуть от голода или от ковид. Выбор в нашей стране невелик МОЗ пропонує Кабміну посилити карантин: у ТРЦ працюватимуть виключно магазини, заборона масових заходів, обмеження роботи спортзалів - Цензор.НЕТ 1006
показать весь комментарий
05.11.2020 10:32 Ответить
На интернет у тебя деньги есть это 200 грн в месяц. если есть лишние 200 грн это примерно минимум что-бы не умереть с голоду!
показать весь комментарий
05.11.2020 10:50 Ответить
Это из серии "пусть едят пирожные"?
показать весь комментарий
05.11.2020 11:43 Ответить
Нет когда я только начинал свой бизнес то сидел на яшке и кукурузе а макароны были только по праздникам! И знаю что такое. Вот до голода нашей стране далеко. Но если не введем строгого локдауна то скоро загнемся от ковида!
показать весь комментарий
05.11.2020 12:01 Ответить
"сидел на яшке" - и он тебя подкачивал снизу

всякий украинец знает, что яЧменная крупа - яЧка....
а ты откуда, подкаченный?
показать весь комментарий
05.11.2020 12:27 Ответить
У меня интернет за 155. разделить на 30 дней-это пол буханки хлеба в день. Но если не будет зарплаты, то и этих 155-ти, соответственно не будет. И пол буханки хлеба тоже. оплачиваю, пока работаю. Не работаю-денег нет.
показать весь комментарий
05.11.2020 11:53 Ответить
повезло вам с хлебом - буханка, чуть больше 10 грн...поди, махонькая?
показать весь комментарий
05.11.2020 12:29 Ответить
Ну да. чёрненький "кирпичик". Но вкусный
показать весь комментарий
05.11.2020 13:01 Ответить
Лечение от ковид гдето 30-40 тыс грн! Государство тебе ничего не оплатит! Всё будешь покупать сама!
показать весь комментарий
05.11.2020 10:31 Ответить
Потому шо закрывать надо школы, а не рабочие места. Но наше правительство интересуют только штрафы.
показать весь комментарий
05.11.2020 11:15 Ответить
господи..какая зарплата от зарплаты
вы что ненормальная?
показать весь комментарий
05.11.2020 10:31 Ответить
Это вы оторваны от жизни. Я работаю в госучреждении, муж в коммунальной сфере. там зарплату вообще вовремя не дают
показать весь комментарий
05.11.2020 10:34 Ответить
А что вы работу не поменяете? Вот у меня зарплата вовремя и требуется работник на пилу по резке металла зарплата 10 тыс в месяц. Но кандидата найти не могу!
показать весь комментарий
05.11.2020 10:52 Ответить
Пили сам за 10 тыс. С какого иглесиаса в Украине стоит всё дороже чем в Польше, а зарплата в 2 раза ниже?
показать весь комментарий
05.11.2020 11:46 Ответить
Ну вот значит за 2 недели если посидит то с голоду не помрет!
показать весь комментарий
05.11.2020 11:59 Ответить
Плюсую выражение "какого иглесиаса" раньше не читала, интеллектуально.
показать весь комментарий
05.11.2020 12:04 Ответить
А что вас удивляет? Или вы не в Украине живете?
показать весь комментарий
05.11.2020 10:36 Ответить
если вовремя начать лечение...а не крутить пальцем у виска..то можно вылечиться
а если будете ждатьпцр и когда у вас разовьется дыхательная недостаточность..то я даже не знаю
..
показать весь комментарий
05.11.2020 10:35 Ответить
хотя у нас население неадекватное..я вот посмотрела опрос кого надо поддержать во время пандемии?
и знаете только 40 проц написало.медиков..остальные дебилы пенсионеров военных многодетных..ЖКХ? полици...идиоты..кто вас лечить будет..с начала цивилизации медики это ЭЛИТА..а у нас она в жопе..в африке доктор это БОГ..а здесь ..люди работают на износ..вас спасая..а вы..
показать весь комментарий
05.11.2020 10:38 Ответить
Передохнут, тогда дойдет. Вместо того чтобы требовать законов по поддержке населения, наши граждане готовы гордо умереть рабами.
показать весь комментарий
05.11.2020 11:19 Ответить
требовать использования анти-ковидного фонда по назначению...
показать весь комментарий
05.11.2020 12:32 Ответить
Население очень адекватное, каждый хотя бы раз сталкивался с коррупцией в медицине, пока денег не занесут всем похрен...
показать весь комментарий
05.11.2020 11:20 Ответить
А Минздрав вообще опух от дури МОЗ пропонує Кабміну посилити карантин: у ТРЦ працюватимуть виключно магазини, заборона масових заходів, обмеження роботи спортзалів - Цензор.НЕТ 6274
показать весь комментарий
05.11.2020 13:50 Ответить
 
 