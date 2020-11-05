Минздрав предлагает Кабмину усилить карантин: в ТРЦ будут работать исключительно магазины, запрет массовых мероприятий, ограничение работы спортзалов
Новости Цензор.НЕТ Общество
Министерство здравоохранения рекомендует Кабмину усилить карантин.
Об этом в ходе онлайн-брифинга заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ.
По словам главного санврача, сегодня Минздрав хочет предложить Кабмину установить дополнительные карантинные ограничения.
"Они будут касаться ограничения деятельности зон питания, детских комнат и развлекательных зон в ТРЦ. Хотим, чтобы в ТРЦ работали исключительно магазины для того, чтобы люди могли купить необходимые им вещи, чтобы это не влияло на экономику нашего государства. Также хотим попросить правительство запретить проведение всех массовых мероприятий. Ограничить деятельность спортивных залов, фитнес-центров, бассейнов", - отметил Ляшко.
Кроме того, могут рекомендовать субъектам хозяйствования установить отдельное время для обслуживания людей старше 60 лет.
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И заробитчан не пускать в страну.
всякий украинец знает, что яЧменная крупа - яЧка....
а ты откуда, подкаченный?
вы что ненормальная?
а если будете ждатьпцр и когда у вас разовьется дыхательная недостаточность..то я даже не знаю
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и знаете только 40 проц написало.медиков..остальные дебилы пенсионеров военных многодетных..ЖКХ? полици...идиоты..кто вас лечить будет..с начала цивилизации медики это ЭЛИТА..а у нас она в жопе..в африке доктор это БОГ..а здесь ..люди работают на износ..вас спасая..а вы..