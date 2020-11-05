Создателя и экс-главреда телеграм-канала Nexta обвинили в организации массовых беспорядков в Беларуси
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Создатель белорусского оппозиционного телеграм-канал Nexta Степан Путило, а также бывший главный редактор этого канала Роман Протасевич обвиняются по делу о массовых беспорядках в Беларуси.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении на сайте Следственного комитета в четверг.
"В отношении граждан Республики Беларусь С.Путило и Р.Протасевича вынесены постановления о привлечении их в качестве обвиняемых в организации массовых беспорядков и групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок - ст. 293, ст. 342 Уголовного кодекса", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в настоящий момент обвиняемые С.Путило и Р.Протасевич находятся в межгосударственном розыске.
Путило проживает сейчас в Польше.
Ранее решением суда Центрального района Минска от 20 октября информационный канал интернет-мессенджера Telegram - Nexta-Live и логотип (цифровой водяной знак) Nexta признаны экстремистскими материалами.
Пожалуйста, подождите...
Вычислите стояки газа, теплоснабжения, подачи воды и электроэнергии. На дверях Ваши же графитчики должны написать там..Омон -вийди вон и на домофонном глазке тоже! Он уже не смываетcя, только замена. Не забывайте за вами следят камеры, объектив которых при попадании краски...тоже становится непригодным. Установите углы обзора камер. Вычислите их и т.д. Отключение элекроэнергии вместе с узлом учета с кабелями под уровень бетонного кабель канала. Ну вы поняли это только замена проводки.
И еще эти с позволенья люди еще и оказывается и едят, и едят они пищу выращенную вами. И пьют .... вашу очищенную воду.
Тут просто неимоверный простор для творчества.....они...фсье, должны сидеть в туалете, а не бегать с дубинками за вами. Только не надо сыпать как кремлевские маньяки новичка, есть средства очищающие микрофлору кишечника. Кстати, сто проц им подошел срок его почистить.