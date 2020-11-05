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Создателя и экс-главреда телеграм-канала Nexta обвинили в организации массовых беспорядков в Беларуси

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Создателя и экс-главреда телеграм-канала Nexta обвинили в организации массовых беспорядков в Беларуси

Создатель белорусского оппозиционного телеграм-канал Nexta Степан Путило, а также бывший главный редактор этого канала Роман Протасевич обвиняются по делу о массовых беспорядках в Беларуси.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении на сайте Следственного комитета в четверг.

"В отношении граждан Республики Беларусь С.Путило и Р.Протасевича вынесены постановления о привлечении их в качестве обвиняемых в организации массовых беспорядков и групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок - ст. 293, ст. 342 Уголовного кодекса", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящий момент обвиняемые С.Путило и Р.Протасевич находятся в межгосударственном розыске.

Путило проживает сейчас в Польше.

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Ранее решением суда Центрального района Минска от 20 октября информационный канал интернет-мессенджера Telegram - Nexta-Live и логотип (цифровой водяной знак) Nexta признаны экстремистскими материалами.
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ога, коц одін нє справляєцца
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05.11.2020 10:12 Ответить
Ну и што? Охотица будут? Поздно!
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05.11.2020 10:13 Ответить
Мы видим современное Кгбешное стадо, отмороженных животных
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05.11.2020 10:13 Ответить
А шо ж сразу не первопечатника,кто там был Федоров из Львова?
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05.11.2020 10:32 Ответить
Хмм ....а почему до сих пор ОМОН,убивающий вас!,живет спокойно....среди вас??? Да это вопрос без ответа. Есть лица, есть фамилии, есть адреса. Что мешает вам создать атмосферу нетерпимости для убийц...и!....их семей!, которые прогуливаясь с калясочками спокойно вам улыбаются в ответ.
Вычислите стояки газа, теплоснабжения, подачи воды и электроэнергии. На дверях Ваши же графитчики должны написать там..Омон -вийди вон и на домофонном глазке тоже! Он уже не смываетcя, только замена. Не забывайте за вами следят камеры, объектив которых при попадании краски...тоже становится непригодным. Установите углы обзора камер. Вычислите их и т.д. Отключение элекроэнергии вместе с узлом учета с кабелями под уровень бетонного кабель канала. Ну вы поняли это только замена проводки.
И еще эти с позволенья люди еще и оказывается и едят, и едят они пищу выращенную вами. И пьют .... вашу очищенную воду.
Тут просто неимоверный простор для творчества.....они...фсье, должны сидеть в туалете, а не бегать с дубинками за вами. Только не надо сыпать как кремлевские маньяки новичка, есть средства очищающие микрофлору кишечника. Кстати, сто проц им подошел срок его почистить.
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05.11.2020 11:35 Ответить
Массовые беспорядки организовал некто лукашенка. Но судить его будут не за это - по методу поглощения более опасным преступлением менее опасного.
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05.11.2020 11:36 Ответить
 
 