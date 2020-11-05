За сутки в Киеве COVID-19 заболели 983 человека, из них 82 ребенка и 27 медиков. Зафиксировано 11 летальных случаев, - Кличко

Количество больных коронавирусом в столице продолжает тревожно увеличиваться.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.

За прошедшие сутки в Киеве обнаружили 983 больных COVID-19. Умерли 11 человек. Всего коронавирус унес жизни 827 киевлян.

По словам Кличко, на сегодняшний день в столице уже 41 373 подтвержденных случая заболевания COVID-19.

Так, заболели: 539 женщин в возрасте от 18 до 89 лет, 362 мужчины в возрасте от 18 до 91 года, 41 девочка от 1 месяца до 17 лет и 41 мальчик от 1 до 17 лет. Также заболели 27 медиков.

В больницы столицы прошедшие сутки госпитализировали 99 пациентов. Остальные находтся на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели в столице еще 348 человек. Всего коронавирус преодолели 13 769 жителей Киева.

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Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Соломенском районе - 154, в Деснянском - 144 и 127 случаев в Дарницком районе.

"Ситуация сложная. Не относитесь к коронавирусу как к призрачной угрозе! Следуйте основным правилам безопасности.

Сегодня от сознательности каждого из нас зависит, как мы преодолеем этот вызов", - написал Кличко.



