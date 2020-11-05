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За сутки в Киеве COVID-19 заболели 983 человека, из них 82 ребенка и 27 медиков. Зафиксировано 11 летальных случаев, - Кличко

Новости Цензор.НЕТ Киевские новости Общество

Количество больных коронавирусом в столице продолжает тревожно увеличиваться.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.

За прошедшие сутки в Киеве обнаружили 983 больных COVID-19. Умерли 11 человек. Всего коронавирус унес жизни 827 киевлян.

По словам Кличко, на сегодняшний день в столице уже 41 373 подтвержденных случая заболевания COVID-19.

Так, заболели: 539 женщин в возрасте от 18 до 89 лет, 362 мужчины в возрасте от 18 до 91 года, 41 девочка от 1 месяца до 17 лет и 41 мальчик от 1 до 17 лет. Также заболели 27 медиков.

В больницы столицы прошедшие сутки госпитализировали 99 пациентов. Остальные находтся на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели в столице еще 348 человек. Всего коронавирус преодолели 13 769 жителей Киева.

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Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Соломенском районе - 154, в Деснянском - 144 и 127 случаев в Дарницком районе.

"Ситуация сложная. Не относитесь к коронавирусу как к призрачной угрозе! Следуйте основным правилам безопасности.
Сегодня от сознательности каждого из нас зависит, как мы преодолеем этот вызов", - написал Кличко.

За сутки в Киеве COVID-19 заболели 983 человека, из них 82 ребенка и 27 медиков. Зафиксировано 11 летальных случаев, - Кличко 01
За сутки в Киеве COVID-19 заболели 983 человека, из них 82 ребенка и 27 медиков. Зафиксировано 11 летальных случаев, - Кличко 02
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Джeрeло заражeння - школи. Спалах співпав із виходом школярів на навчання. Трeба місяць карантину, щоб збити цю хвилю, інакшe будe злe всім
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05.11.2020 10:16 Ответить
коронофил, сказки не рассказывай
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05.11.2020 10:17 Ответить
Чувак, у тебя хоть высшее образование есть? Интересуюсь заранее, что б знать как с тобой говорить.
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05.11.2020 11:28 Ответить
От шо за жизнь? Стоит слегка загрипповать - и ты уже враг народа. Ковид, все такое.
Температура 37,5 держится несколько дней. И шо делать?
Почитаешь, блин, все эти новости - впору брать электролобзик, доски и сколачивать себе гроб..
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05.11.2020 10:19 Ответить
Температура фигня, вот инвалид после ковида на всю жизнь - это интереснее. Вы бы, батенька, прежде чем комментировать, научились бы хоть что-нибудь читать.
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05.11.2020 11:11 Ответить
Они не умеют читать и думать, только распространять фейки и глупости умеют
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05.11.2020 11:29 Ответить
https://covid19.rnbo.gov.ua/
вкладка Украина - Киев - заболело 624, выздоровело 348, 11 умерло. Никак не получается что новых больных 983.
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05.11.2020 10:32 Ответить
О, в отрядах тупых прибыло )) Ты если б имел мозг, то понимал бы, что это строчка прироста больных с учетом выздоровевших. Если бы выздоровевших было например 1000, то в той строчке было бы -17. Но зачем разбираться в статистических правилах если можно просто громко пукнуть.
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05.11.2020 11:32 Ответить
что делать..пцр сдавать
и быть готовым к худшему
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05.11.2020 10:47 Ответить
1000 грн. Хороший кому то бизнес.
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05.11.2020 11:01 Ответить
а еще лучше сделайте кт легкихи не дай бог там будет вывод двухсторонняя полисегментарная пневмония..это ковид..звоните в скорую...хотя счас..они забирают с пцрплюс темп 38.5 дыхательная недостаточность..сатурация 92....
остальные лечатся дома
это реалии.
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05.11.2020 10:51 Ответить
 
 