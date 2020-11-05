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Загрузка коек в больницах не превышает 50% лишь на Черкасщине и Николаевщине, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Общество

Загрузка коек в больницах не превышает 50% лишь на Черкасщине и Николаевщине, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на 5 ноября ни одна область Украины не соответствует всем необходимым критериям для ослабления противоэпидемических мер.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные Минздрава.

Загруженность коек в больницах пациентами с подтвержденными случаями COVID-19 и подозрениями на коронавирусную болезнь превышает 50% в Киеве, Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской, Луганской, Львовской, Одесской, Полтавской, Ривненской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Черниговской и Черновицкой областях.

Таким образом, заполненность коек не превышает 50% лишь в Черкасской и Николаевской областях.

Всего по Украине загрузка коек составляет 64,7%.

Заболеваемость на 100 тыс. населения превышает пороговый уровень в Киеве, Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской, Луганской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ривненской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой и Черниговской областях.

Требованиям для смягчения карантина не соответствует ни одна область Украины.

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Загрузка коек в больницах не превышает 50% лишь на Черкасщине и Николаевщине, - Минздрав 01

Автор: Богдан Гуньковський
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Смысл в больничной койке если нет кислорода?
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05.11.2020 10:31 Ответить
Что будет зимой, когда иммунитет понизится? Завантаженість ліжок у лікарнях не перевищує 50% лише на Черкащині та Миколаївщині, - МОЗ - Цензор.НЕТ 5455
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05.11.2020 10:47 Ответить
А якщо судити по таблиці, то ще й Кіровоградська.
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05.11.2020 11:14 Ответить
 
 