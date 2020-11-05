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Новости Политика Украины
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Киевский форум по безопасности: Выборы 46-го президента США и будущие возможности для украинско-американских отношений. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

5 ноября 2020 Киевский Форум по безопасности проведет прямое включение между столицей Украины, Вашингтоном и Лос-Анджелесом, чтобы обсудить с политиками и дипломатами результаты выборов Президента Соединенных Штатов Америки.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Форума.

Как повлияют на мир Президентские выборы в Соединенных Штатах?
Будущие возможности для украинского-американских отношений.
Какие новые инициативы следует внести в диалог между Вашингтоном и Киевом?
Как оценивает американский политикум последние события в Украине?
Как США и Украина должны действовать вместе для безопасности нашего региона?

На эти главные вопросы будут отвечать известные участники:

Джон Хербст, Чрезвычайный и Полномочный Посол США в Украине в 2003-06 годах, директор центра Евразии Атлантического Совета;
Стивен Пайфер, Чрезвычайный и Полномочный Посол США в Украине в 1998-2000 годах, старший научный сотрудник Стэнфордского университета;
Уильям Тейлор, Чрезвычайный и Полномочный Посол США в Украине в 2006-09 годах и временно поверенный в делах США в Украине в 2019-20 годах, вице-президент Американского Института мира.
Мелинда Гаринг, заместитель директора центра Евразии Атлантического Совета и старший научный сотрудник Института по проблемам внешней политики (США).
Валерий Чалый, Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Соединенных Штатах в 2015-19 годах, заместитель Главы Администрации Президента Украины в 2014-15 годах, председатель правления Украинского кризисного медиа-центра.
Арсений Яценюк, Премьер-министр Украины в 2014-16 годах, председатель Киевского форума по безопасности.

Модератор дискуссии - Даниил Лубкивский, заместитель Министра иностранных дел Украины в 2014 году, дипломатический советник Премьер-министра в 2015-2016 годах, член Наблюдательного Совета фонда "Открой Украину".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Впервые в истории в парламент США избрали украинку - Викторию Спартц

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Топ комментарии
+4
Байден в администрации Обамы был сторонником именно жесткой линии с Рашей и решительных шагов по Украине. Ждем-с.
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05.11.2020 10:51
+3
Київський Безпековий Форум: Вибори 46-го президента США і майбутні можливості для українсько-американських відносин - Цензор.НЕТ 123
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05.11.2020 10:46
+2
Украине нечено ожидать чено то особенного от Байдена. Дай бог, чтобы к худшему не изменилось! Не вернулась обамовская болтовня и беспомощность!
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05.11.2020 10:44
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Особенно для бубочки. Сидит сейчас и ногти грызет, глядя на результаты выборов в США.
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05.11.2020 10:42 Ответить
Украине нечено ожидать чено то особенного от Байдена. Дай бог, чтобы к худшему не изменилось! Не вернулась обамовская болтовня и беспомощность!
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05.11.2020 10:44 Ответить
Байден в администрации Обамы был сторонником именно жесткой линии с Рашей и решительных шагов по Украине. Ждем-с.
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05.11.2020 10:51 Ответить
Вибори в США пряма трансляція
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05.11.2020 10:45 Ответить
Київський Безпековий Форум: Вибори 46-го президента США і майбутні можливості для українсько-американських відносин - Цензор.НЕТ 123
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05.11.2020 10:46 Ответить
Як би ЗЕчмо знов не вляпалось.
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05.11.2020 10:50 Ответить
Київський Безпековий Форум: Вибори 46-го президента США і майбутні можливості для українсько-американських відносин - Цензор.НЕТ 8213
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05.11.2020 11:16 Ответить
Київський Безпековий Форум: Вибори 46-го президента США і майбутні можливості для українсько-американських відносин - Цензор.НЕТ 1982
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05.11.2020 11:18 Ответить
Київський Безпековий Форум: Вибори 46-го президента США і майбутні можливості для українсько-американських відносин - Цензор.НЕТ 4695Київський Безпековий Форум: Вибори 46-го президента США і майбутні можливості для українсько-американських відносин - Цензор.НЕТ 4426
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05.11.2020 11:19 Ответить
Понавибирали українці слизьняків,навіть на місцевих виборах.А самі комусь дивляться в рот.
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05.11.2020 17:02 Ответить
Київський Безпековий Форум: Вибори 46-го президента США і майбутні можливості для українсько-американських відносин - Цензор.НЕТ 1531

...
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05.11.2020 17:17 Ответить
Останні вибори дають надію українцям. У нас ЄС всіх порвала, в США Байден клована рве, як Тузік грєлку.
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05.11.2020 17:23 Ответить
 
 