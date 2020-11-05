Мы были на грани системных проблем из-за решения КС. Эту лавину удалось остановить, - Кулеба
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что страна была на грани системных проблем из-за решения Конституционного Суда Украины. По его словам, "эту лавину" удалось остановить.
Об этом министр заявил на брифинге, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Кулеба говорит, что международные партнеры видели серьезность президента и правительства относительно сохранения антикоррупционной системы.
"Мы были на грани системных проблем, порожденных одним решением КС. Эту лавину удалось остановить - она не сошла", - сказал Кулеба.
Министр выразил надежду, что нардепы проголосуют за решение, которое позволит выйти из кризиса.
"Если парламент не примет эти решения - у нас будет очень фундаментальный кризис доверия с международными партнерами", - заявил он.
Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".
На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.
29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.
В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.
30 октября президент Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного Суда.
В понедельник, 2 октября, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков зарегистрировал в парламенте законопроект о восстановлении электронного декларирования.
3 ноября антикоррупционный комитет Рады поддержал законопроект Разумкова. Законопроект Зеленского не рассматривали.
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****** Попасная
@hu_popa
·3 ****.
Пожалуй, это главное о чем следует думать и говорить.
Горите вы в аду, непрофессиональные жадные клоуны...
Закрытое заседание еврокомиссии 02.11.2020 г. было весьма бурным. В своем выступлении глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен указала на системные нарушения украинской стороной договоренностей и положений обеспечивших принятие безвизового режима для Украины. После бурного обсуждения, учитывая сложившуюся ситуацию и обращение "лидера проевропейских сил в Украине" ЕС решило дать украинской власти время на исправление и приведение норм законодательства в соответствие договору о безвизовом режиме. Принято так же решение о рассмотрении ситуации в Украине 20 декабря 2020 года на заседании Еврокомиссии.
Но наш гринпоц и его тупые и продажные "подчиненные" тут же повесили себе медаль, что они остановили "катастрофу", при этом кроме сплошное киздежа, они больше ничего не сделали. Кремлевские памперсы, твари. Гробят страну под дружный ржач 73%.
Рішення КС стасовано ... НІ
Можливість повторення стасована ... НІ
КС перефарматований ... НІ
Є хоч якісь запобіжники ... НІ
... висновок
Воно бреше ...
послухайте фахівця-----Суддя Конституційного Суду України
4 серпня 2006 - 21 липня 2015--каже інше======'Рішення Конституційного Суду - правове! Зеленський хоче вчергове узурпувати владу! - Віктор Шишкін''----Знайдіть в гуглі.В законах не може бути слів,які важко тлумачити.