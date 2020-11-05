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Новости Политика Украины
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КС (966) Кулеба Дмитрий (1618)

Мы были на грани системных проблем из-за решения КС. Эту лавину удалось остановить, - Кулеба

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Мы были на грани системных проблем из-за решения КС. Эту лавину удалось остановить, - Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что страна была на грани системных проблем из-за решения Конституционного Суда Украины. По его словам, "эту лавину" удалось остановить.

Об этом министр заявил на брифинге, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Кулеба говорит, что международные партнеры видели серьезность президента и правительства относительно сохранения антикоррупционной системы.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украине пока удалось предотвратить угрозу потери безвиза с ЕС из-за решений КС, - Кулеба

"Мы были на грани системных проблем, порожденных одним решением КС. Эту лавину удалось остановить - она не сошла", - сказал Кулеба.

Министр выразил надежду, что нардепы проголосуют за решение, которое позволит выйти из кризиса.

"Если парламент не примет эти решения - у нас будет очень фундаментальный кризис доверия с международными партнерами", - заявил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Послы стран "Большой семерки" призвали Разумкова к быстрым действиям для выхода из конституционного кризиса

Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".

На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.

29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.

В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.

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30 октября президент Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного Суда.

В понедельник, 2 октября, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков зарегистрировал в парламенте законопроект о восстановлении электронного декларирования.

3 ноября антикоррупционный комитет Рады поддержал законопроект Разумкова. Законопроект Зеленского не рассматривали.

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Топ комментарии
+7
Персонально для імбИцилів. Вже шість років, як фуйло напало на Україну. Вже шість років йде війна.
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05.11.2020 11:19
+5
Мы были на грани системных проблем из-за решения КС. Эту лавину удалось остановить, - Кулеба - Цензор.НЕТ 9447
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05.11.2020 11:11
+5
Оказывается, что Евросоюз уже трижды (!) предупреждал Зеленского письменно о проблемах с безвизовым режимом. Кроме того письма о имеющихся нарушениях направлялись в Кабмин, министерство финансов и министерство образования.
Закрытое заседание еврокомиссии 02.11.2020 г. было весьма бурным. В своем выступлении глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен указала на системные нарушения украинской стороной договоренностей и положений обеспечивших принятие безвизового режима для Украины. После бурного обсуждения, учитывая сложившуюся ситуацию и обращение "лидера проевропейских сил в Украине" ЕС решило дать украинской власти время на исправление и приведение норм законодательства в соответствие договору о безвизовом режиме. Принято так же решение о рассмотрении ситуации в Украине 20 декабря 2020 года на заседании Еврокомиссии.
Но наш гринпоц и его тупые и продажные "подчиненные" тут же повесили себе медаль, что они остановили "катастрофу", при этом кроме сплошное киздежа, они больше ничего не сделали. Кремлевские памперсы, твари. Гробят страну под дружный ржач 73%.
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05.11.2020 11:17
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Мы были на грани системных проблем из-за решения КС. Эту лавину удалось остановить, - Кулеба - Цензор.НЕТ 9447
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05.11.2020 11:11 Ответить
Персонально для імбИцилів. Вже шість років, як фуйло напало на Україну. Вже шість років йде війна.
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05.11.2020 11:19 Ответить



****** Попасная

@hu_popa

·3 ****.

Пожалуй, это главное о чем следует думать и говорить.
Горите вы в аду, непрофессиональные жадные клоуны...

Мы были на грани системных проблем из-за решения КС. Эту лавину удалось остановить, - Кулеба - Цензор.НЕТ 7237
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05.11.2020 11:15 Ответить
Оказывается, что Евросоюз уже трижды (!) предупреждал Зеленского письменно о проблемах с безвизовым режимом. Кроме того письма о имеющихся нарушениях направлялись в Кабмин, министерство финансов и министерство образования.
Закрытое заседание еврокомиссии 02.11.2020 г. было весьма бурным. В своем выступлении глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен указала на системные нарушения украинской стороной договоренностей и положений обеспечивших принятие безвизового режима для Украины. После бурного обсуждения, учитывая сложившуюся ситуацию и обращение "лидера проевропейских сил в Украине" ЕС решило дать украинской власти время на исправление и приведение норм законодательства в соответствие договору о безвизовом режиме. Принято так же решение о рассмотрении ситуации в Украине 20 декабря 2020 года на заседании Еврокомиссии.
Но наш гринпоц и его тупые и продажные "подчиненные" тут же повесили себе медаль, что они остановили "катастрофу", при этом кроме сплошное киздежа, они больше ничего не сделали. Кремлевские памперсы, твари. Гробят страну под дружный ржач 73%.
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05.11.2020 11:17 Ответить
КСУ в тюрьму и сразу эти проблемы ичсезнут.
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05.11.2020 11:17 Ответить
Цікаво виходить. Секта Недоумків наприймала законів в турборежимі з порушеннями, створивши цуцванг, а тепер міжнародні партнери ще і похвалили їх за це.
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05.11.2020 11:21 Ответить
как остановили и надолго ли остановили, на эти вопросы тоже нужно дать ответ, потому что, скорее всего, это временное замыливание глаз доверчивым и наивным как европейцам, так и уже проверенным лохам в Украине...
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05.11.2020 11:32 Ответить
Яким чином ?!
Рішення КС стасовано ... НІ
Можливість повторення стасована ... НІ
КС перефарматований ... НІ
Є хоч якісь запобіжники ... НІ
... висновок
Воно бреше ...
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05.11.2020 11:34 Ответить
+++ Ми були на межі системних проблем через рішення КС. Цю лавину вдалося зупинити, - Кулеба - Цензор.НЕТ 7559
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05.11.2020 12:14 Ответить
Саме головне, що КС завтра може знову винести якесь рішення, що знову переверне все на голову. Та і саму Конституцію скасувати, казали ж самі
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05.11.2020 13:03 Ответить
розберіться з антикорупційним законом----це допоможе-----
послухайте фахівця-----Суддя Конституційного Суду України
4 серпня 2006 - 21 липня 2015--каже інше======'Рішення Конституційного Суду - правове! Зеленський хоче вчергове узурпувати владу! - Віктор Шишкін''----Знайдіть в гуглі.В законах не може бути слів,які важко тлумачити.
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05.11.2020 13:11 Ответить
Сначала завели страну в Жэ, а теперь героически пытаются спасти ситуацию всем зеленым стадом. Еще и как достижение себе приписывают. Я ****) п.с. Походу они не знают что делать. Досрочные выборы в Раду уже очевидны.
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05.11.2020 15:03 Ответить
 
 