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ВР (9226) госбюджет (601) Цабаль (8)

Рада не проголосовала за изменения в Бюджетный кодекс, необходимые для принятия Госбюджета-2021

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Рада не проголосовала за изменения в Бюджетный кодекс, необходимые для принятия Госбюджета-2021

Верховная Рада не проголосовала за внесение изменений в Бюджетный кодекс Украины, который необходим для принятия проекта бюджета на 2021 год в первом чтении.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

За соответствующее решение проголосовали 225 нардепов при необходимых 226.

"Только что в Верховной Раде состоялось голосование за Бюджетный кодекс и произошла неожиданность, которую никто не ожидал - голосования не прошло, всего 225 голосов, одного не хватило. Это означает, что процесс рассмотрения бюджета был остановлен. Потому что, согласно закону, нельзя принимать бюджет, если там есть те статьи расходов и доходов, не предусмотренные Бюджетным кодексом", - рассказал Цензор.НЕТ секретарь бюджетного комитета, нардеп "Голоса" Владимир Цабаль.

В связи с этим спикер парламента Дмитрий Разумков провел совещание с представителями фракций. В результате решили провести внеочередное заседание ВР сегодня в 12.00 и рассмотреть его там повторно.

"Я даю поручение сегодня собраться бюджетному комитету, мы направляем законопроект 4100 на повторное первое чтение. Они его сейчас прорабатывают, в 12.00 мы проводим внеочередное заседание Верховной Рады, где рассматриваем законопроект №4100 и возвращаемся к рассмотрению бюджета", - сообщил Разумков после совещания.

Кроме того, Разумков раскритиковал нардепов, из-за которых не хватило голосов для принятия решения.

"Обращаюсь к тем народным депутатам, которые до 11:00 не выпили кофе. Я очень вас прошу понимать ответственность, которая на вас лежит. И находиться в сессионном зале, а не потом приходить и говорить, что 10 человек опоздали, или 15. Я вижу, что 346 в зале", - сказал председатель ВР.

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Топ комментарии
+7
Рада не проголосовала за изменения в Бюджетный кодекс, необходимые для принятия Госбюджета-2021 - Цензор.НЕТ 4502
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05.11.2020 11:25
+3
Олексій Петров

1 год ·

Коротко про бюджет 2021 року. Фінансування Збройних Сил, тобто воюючої армії, скорочується. Фінансування ДБР та Офісу президента, збільшується.

Все!
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05.11.2020 11:28
+2
Ти бач! А щастя було так близько...
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05.11.2020 11:32
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Рада не проголосовала за изменения в Бюджетный кодекс, необходимые для принятия Госбюджета-2021 - Цензор.НЕТ 9824
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05.11.2020 11:22 Ответить
Рада не проголосовала за изменения в Бюджетный кодекс, необходимые для принятия Госбюджета-2021 - Цензор.НЕТ 4502
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05.11.2020 11:25 Ответить
Найбільша дуля - це дуля Коломойського. У Вави в сраці.
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05.11.2020 11:33 Ответить
Ти бач! А щастя було так близько...
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05.11.2020 11:32 Ответить
идиоты
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05.11.2020 11:25 Ответить
Олексій Петров

1 год ·

Коротко про бюджет 2021 року. Фінансування Збройних Сил, тобто воюючої армії, скорочується. Фінансування ДБР та Офісу президента, збільшується.

Все!
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05.11.2020 11:28 Ответить
Рада не проголосувала за зміни до Бюджетного кодексу, необхідні для ухвалення Держбюджету-2021 - Цензор.НЕТ 5077 Рада не проголосувала за зміни до Бюджетного кодексу, необхідні для ухвалення Держбюджету-2021 - Цензор.НЕТ 4868
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05.11.2020 11:55 Ответить
Ну и правильно сделали. Ибо официальный ставленник главного вора-олигрха Ахметова, Шмыгаль, не для того был поставлен премьер-министром, что бы что то хорошее делать для граждан. А лишь воровать и обогащать олигархов, загоняя народ в нищету.
Что хорошего сделал этот ублюдок на посту премьера за 8 месяцев со своим правительством?
Ничего. Только один негатив.
Гривну опустил на 25%, соответственно цены и тарифы поднялись для населения, раскрутил инфляцию, ВВП страны уменьшил, промпроизводство опустил.
Сократил рабочие места, увеличил безработицу.
Это и есть основные достижения ублюдка Шмыгаля на посту премьера.
Поэтому чем быстрее уберут шестёрку Ахметова с поста премьера, тем будет лучше всем гражданам.
А значит нужно не принимать его бюджет и гнать его правительство нах...
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05.11.2020 11:30 Ответить
Там все розписано.
Прибирають шестірку Ахметова, ставлять шестірку Коломойського. Потім поміняють на шестірку наступного в черзі олігарха. І так до наступних виборів в Раду
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05.11.2020 11:42 Ответить
Жебраки!!!!! 225 купили, а одного грошей не вистачило! Рада не проголосовала за изменения в Бюджетный кодекс, необходимые для принятия Госбюджета-2021 - Цензор.НЕТ 7337
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05.11.2020 11:39 Ответить
Це Юлька винувата. Вчора Власенко сказав що їхня фракція не підтримає. Рада не проголосовала за изменения в Бюджетный кодекс, необходимые для принятия Госбюджета-2021 - Цензор.НЕТ 6514
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05.11.2020 11:43 Ответить
Ну прррааильно! Здоровый коммерческий подход. Не стареют душей ветераны.
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05.11.2020 11:50 Ответить
"Мощный экономический рывок" Зеленского и "независимая от иностранного влияния" экономика Коломойского.

Рада не проголосувала за зміни до Бюджетного кодексу, необхідні для ухвалення Держбюджету-2021 - Цензор.НЕТ 5772

В шестой раз советую - увозите ваших детей отсюда, если есть возможность. Пусть получают образование и навыки в нормальных странах.
30 лет хождение по кругу, и еще возможно 30 лет.
Виталий Рождаев
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05.11.2020 11:52 Ответить
Рада не проголосувала за зміни до Бюджетного кодексу, необхідні для ухвалення Держбюджету-2021 - Цензор.НЕТ 1955
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05.11.2020 11:58 Ответить
 
 