Рада не проголосовала за изменения в Бюджетный кодекс, необходимые для принятия Госбюджета-2021
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Верховная Рада не проголосовала за внесение изменений в Бюджетный кодекс Украины, который необходим для принятия проекта бюджета на 2021 год в первом чтении.
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
За соответствующее решение проголосовали 225 нардепов при необходимых 226.
"Только что в Верховной Раде состоялось голосование за Бюджетный кодекс и произошла неожиданность, которую никто не ожидал - голосования не прошло, всего 225 голосов, одного не хватило. Это означает, что процесс рассмотрения бюджета был остановлен. Потому что, согласно закону, нельзя принимать бюджет, если там есть те статьи расходов и доходов, не предусмотренные Бюджетным кодексом", - рассказал Цензор.НЕТ секретарь бюджетного комитета, нардеп "Голоса" Владимир Цабаль.
В связи с этим спикер парламента Дмитрий Разумков провел совещание с представителями фракций. В результате решили провести внеочередное заседание ВР сегодня в 12.00 и рассмотреть его там повторно.
"Я даю поручение сегодня собраться бюджетному комитету, мы направляем законопроект 4100 на повторное первое чтение. Они его сейчас прорабатывают, в 12.00 мы проводим внеочередное заседание Верховной Рады, где рассматриваем законопроект №4100 и возвращаемся к рассмотрению бюджета", - сообщил Разумков после совещания.
Кроме того, Разумков раскритиковал нардепов, из-за которых не хватило голосов для принятия решения.
"Обращаюсь к тем народным депутатам, которые до 11:00 не выпили кофе. Я очень вас прошу понимать ответственность, которая на вас лежит. И находиться в сессионном зале, а не потом приходить и говорить, что 10 человек опоздали, или 15. Я вижу, что 346 в зале", - сказал председатель ВР.
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1 год ·
Коротко про бюджет 2021 року. Фінансування Збройних Сил, тобто воюючої армії, скорочується. Фінансування ДБР та Офісу президента, збільшується.
Все!
Что хорошего сделал этот ублюдок на посту премьера за 8 месяцев со своим правительством?
Ничего. Только один негатив.
Гривну опустил на 25%, соответственно цены и тарифы поднялись для населения, раскрутил инфляцию, ВВП страны уменьшил, промпроизводство опустил.
Сократил рабочие места, увеличил безработицу.
Это и есть основные достижения ублюдка Шмыгаля на посту премьера.
Поэтому чем быстрее уберут шестёрку Ахметова с поста премьера, тем будет лучше всем гражданам.
А значит нужно не принимать его бюджет и гнать его правительство нах...
Прибирають шестірку Ахметова, ставлять шестірку Коломойського. Потім поміняють на шестірку наступного в черзі олігарха. І так до наступних виборів в Раду
В шестой раз советую - увозите ваших детей отсюда, если есть возможность. Пусть получают образование и навыки в нормальных странах.
30 лет хождение по кругу, и еще возможно 30 лет.
Виталий Рождаев