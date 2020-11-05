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ВАКС закрыл дело против чиновника Бердянского филиала АМПУ: прокурор не подал обвинение

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

ВАКС закрыл дело против чиновника Бердянского филиала АМПУ: прокурор не подал обвинение

В среду, 4 ноября, вступило в законную силу постановление Высшего антикоррупционного суда о закрытии дела по обвинению заместителя начальника Бердянского филиала ГП "Администрация морских портов" в злоупотреблении служебным положением и служебном подлоге.

Об этом сообщает пресс-служба ВАКС, передает Цензор.НЕТ.

Причина закрытия - прокурор САП не обратился в суд с обвинительным актом в течение срока досудебного расследования. Поэтому, 24 сентября 2020 года, коллегия судей ВАКС удовлетворила ходатайство защитника обвиняемого и закрыла это уголовное производство.

Постановление о закрытии данного уголовного производства вступило в законную силу после его принятия судом Апелляционной палаты ВАКС.

Теперь постановление может быть обжаловано в Верховном суде в кассационном порядке в течение трех месяцев.

Чиновнику вменяется совершение преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 28 (Совершение уголовного преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией), ч. 2 ст. 364 (Злоупотребление властью или служебным положением), ч. 1 ст. 366 (Служебный подлог) УК Украины.

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-- Вы почему не подали документы?
-- А я.... Это.... Забыл.... Премию когда можно получить?
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05.11.2020 11:28 Ответить
"Причина закрытия - прокурор САП не обратился в суд с обвинительным актом в течение срока досудебного расследования. Поэтому, 24 сентября 2020 года, коллегия судей ВАКС удовлетворила ходатайство защитника обвиняемого и закрыла это уголовное производство."
Ну вот, ТЕПЕРЬ ПРОКУРОР КУПИТ МАШИНУ И СВОЕМУ ВНУКУ за бабки. чиновника..Источник:https://censor.net/ru/n3229213
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05.11.2020 11:29 Ответить
Венедиктову давно поря увольнять, хотя ее и назначать нельзя было.
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05.11.2020 11:31 Ответить
Это ппц система. То есть преступник поделился с прокурором. Тот просто ниче не делает за большие деньги. Преступника отпускают. Причём это всегда и везде за редкими исключениями.
Эта система ни разу не "правоохранительная"
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05.11.2020 11:33 Ответить
Піду на хліб намажу.
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05.11.2020 11:33 Ответить
Зима на носу, а он весной обещал. Поэтому надо отпускать.
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05.11.2020 11:44 Ответить
То й що ? Заплатив чоловік прокурору.В суддів же закрити дорожче коштує,та й небезпечніше.
ВАКС закрив справу проти чиновника Бердянської філії АМПУ: прокурор не подав обвинувачення - Цензор.НЕТ 6274
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05.11.2020 12:11 Ответить
Это даже не Авгиевы конюшни! Это перенасыщенный серпентарий, готовый вырваться из-под контроля и сожрать любого, кто посягнет на их пространство! Дератизация тут бессильна...
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05.11.2020 12:52 Ответить
 
 