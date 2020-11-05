ВАКС закрыл дело против чиновника Бердянского филиала АМПУ: прокурор не подал обвинение
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
В среду, 4 ноября, вступило в законную силу постановление Высшего антикоррупционного суда о закрытии дела по обвинению заместителя начальника Бердянского филиала ГП "Администрация морских портов" в злоупотреблении служебным положением и служебном подлоге.
Об этом сообщает пресс-служба ВАКС, передает Цензор.НЕТ.
Причина закрытия - прокурор САП не обратился в суд с обвинительным актом в течение срока досудебного расследования. Поэтому, 24 сентября 2020 года, коллегия судей ВАКС удовлетворила ходатайство защитника обвиняемого и закрыла это уголовное производство.
Постановление о закрытии данного уголовного производства вступило в законную силу после его принятия судом Апелляционной палаты ВАКС.
Теперь постановление может быть обжаловано в Верховном суде в кассационном порядке в течение трех месяцев.
Чиновнику вменяется совершение преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 28 (Совершение уголовного преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией), ч. 2 ст. 364 (Злоупотребление властью или служебным положением), ч. 1 ст. 366 (Служебный подлог) УК Украины.
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-- А я.... Это.... Забыл.... Премию когда можно получить?
Ну вот, ТЕПЕРЬ ПРОКУРОР КУПИТ МАШИНУ И СВОЕМУ ВНУКУ за бабки. чиновника..Источник:https://censor.net/ru/n3229213
Эта система ни разу не "правоохранительная"