ВАКС закрыл дело против чиновника Бердянского филиала АМПУ: прокурор не подал обвинение

В среду, 4 ноября, вступило в законную силу постановление Высшего антикоррупционного суда о закрытии дела по обвинению заместителя начальника Бердянского филиала ГП "Администрация морских портов" в злоупотреблении служебным положением и служебном подлоге.

Об этом сообщает пресс-служба ВАКС, передает Цензор.НЕТ.

Причина закрытия - прокурор САП не обратился в суд с обвинительным актом в течение срока досудебного расследования. Поэтому, 24 сентября 2020 года, коллегия судей ВАКС удовлетворила ходатайство защитника обвиняемого и закрыла это уголовное производство.

Постановление о закрытии данного уголовного производства вступило в законную силу после его принятия судом Апелляционной палаты ВАКС.

Теперь постановление может быть обжаловано в Верховном суде в кассационном порядке в течение трех месяцев.

Чиновнику вменяется совершение преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 28 (Совершение уголовного преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией), ч. 2 ст. 364 (Злоупотребление властью или служебным положением), ч. 1 ст. 366 (Служебный подлог) УК Украины.

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