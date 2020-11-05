РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
59419 посетителей онлайн
Новости Политика Украины
756 39
выборы (5585) США (8035) Кулеба Дмитрий (1618)

Украина будет развивать партнерство с США, кто бы ни победил на выборах президента, - Кулеба

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Украина будет развивать партнерство с США, кто бы ни победил на выборах президента, - Кулеба

Несмотря на результаты выборов президента США, Украина продолжит развивать партнерство с этой страной. В Киеве уверены, что поддержка Вашингтона сохранится при любом президенте.

Об этом на брифинге заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Какой бы выбор ни сделал американский народ, мы будем развивать стратегическое партнерство. Будут визиты, будут экономические контакты, будут амбициозные проекты. Ничто не изменит поддержку США территориальной целостности Украины и нашей борьбы с Российской Федерацией", - отметил Кулеба.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Выборы в США: сторонники Байдена и Трампа вышли на протесты. ФОТОрепортаж

Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
📢 Поддержать Цензор.НЕТ 📢
Топ комментарии
+5
И только бубочка нервно кусает ногти.

Украина будет развивать партнерство с США, кто бы ни победил на выборах президента, - Кулеба - Цензор.НЕТ 6687
показать весь комментарий
05.11.2020 11:30
+3
Украина будет развивать партнерство с США, кто бы ни победил на выборах президента, - Кулеба - Цензор.НЕТ 7265
показать весь комментарий
05.11.2020 11:42
+2
Представляю "визит" обосранной зешелупони до Байдена))))
показать весь комментарий
05.11.2020 11:44
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Украина будет развивать партнерство с США, кто бы не победил на выборах президента, - Кулеба - Цензор.НЕТ 6779
показать весь комментарий
05.11.2020 11:26 Ответить
Дуже патріотично. Украина будет развивать партнерство с США, кто бы ни победил на выборах президента, - Кулеба - Цензор.НЕТ 240
Не ВР, не ВЛАДА, не СН, а саме - УКРАЇНА?
показать весь комментарий
05.11.2020 11:29 Ответить
Україна при зеленському.
показать весь комментарий
05.11.2020 11:38 Ответить
Читай вище. Украина будет развивать партнерство с США, кто бы ни победил на выборах президента, - Кулеба - Цензор.НЕТ 8674
показать весь комментарий
05.11.2020 11:41 Ответить
Украина будет развивать партнерство с США, кто бы ни победил на выборах президента, - Кулеба - Цензор.НЕТ 7265
показать весь комментарий
05.11.2020 11:42 Ответить
А ти ще більшими літерами написати можеш? Чи вас так у Трускавці вчили писати?
показать весь комментарий
05.11.2020 11:44 Ответить
На свою картинку посмотри.
показать весь комментарий
05.11.2020 11:48 Ответить
На цю? Не підгорай ти так! Україна розвиватиме партнерство зі США, хто б не переміг на виборах президента, - Кулеба - Цензор.НЕТ 2398

Україна розвиватиме партнерство зі США, хто б не переміг на виборах президента, - Кулеба - Цензор.НЕТ 4031
показать весь комментарий
05.11.2020 11:56 Ответить
а хто клоунську владу вибрав, як не мудрий нарід?
показать весь комментарий
05.11.2020 11:40 Ответить
... но на всякий случай отсвечивать не будем.
показать весь комментарий
05.11.2020 11:29 Ответить
Он еще на должности? Ну-ну...
показать весь комментарий
05.11.2020 11:29 Ответить
Министр иностранных дел просто блещет интеллектом)
показать весь комментарий
05.11.2020 11:30 Ответить
И только бубочка нервно кусает ногти.

Украина будет развивать партнерство с США, кто бы ни победил на выборах президента, - Кулеба - Цензор.НЕТ 6687
показать весь комментарий
05.11.2020 11:30 Ответить
В итоге, любой из проигравших (и возможно, победивший), будет срывать зло на Украине, за то что украинское досье повлияло на их планы.
показать весь комментарий
05.11.2020 11:31 Ответить
Давай сначала...
Что было первым делишки или досье?
Не было бы делишек, не было бы и досье.
показать весь комментарий
05.11.2020 11:36 Ответить
Так причины и следствия никто разбирать уже не будет. Украина виновата в бедах обоих кандидатов, и не поможет нашей власти классическое переобувание в прыжке. Нагнут что Трамп, что Байден, и не раз.
показать весь комментарий
05.11.2020 11:42 Ответить
Начнём сначала.
Кто первый из них у нас наследил?
Кто первый использовал Украину в личных целях?
Папа должен был надрать жопу нерадивому сыночку, а не выгораживать его.
Тогда бы я ему поверил.
показать весь комментарий
05.11.2020 11:46 Ответить
Я все это прекрасно понимаю, не мне это говори. Американцам по-барабану будут эти частности, папка регионалов или папка Байдана, зато им будет неприятно что не победил именно их кандидат, и когда по второму кругу начнёт раскручиваться украина-гейт, учитывая новую внутриполитическую и экономическую реальность в США, последствия будут вообще непредсказуемые.
И что самое обидное - Путина сюда никак не натянешь
показать весь комментарий
05.11.2020 11:51 Ответить
Ты предлагаешь им улыбаться и обтирать пыль на их штиблетах?
Я не согласен.
показать весь комментарий
05.11.2020 11:54 Ответить
Придёт Байден, там введут что то для снижения градуса черного насилия, т.е. толерастия усилится в разы, и на колени будут вставать везде, на официальных мероприятиях, в зале суда, стадионах. И Кулеба будет вставать, и ты, куда денешься, если это будет официальный церемониал. И молитесь, что не введут целование штиблетов чёрным.
показать весь комментарий
05.11.2020 12:39 Ответить
Бенджамин Франклин друзяка Украина будет развивать партнерство с США, кто бы ни победил на выборах президента, - Кулеба - Цензор.НЕТ 511
показать весь комментарий
05.11.2020 11:32 Ответить
Украину в США поддерживают все, и республиканцы и демократы. Все, кроме Трампа.
показать весь комментарий
05.11.2020 11:35 Ответить
Серьёзно? Украина будет развивать партнерство с США, кто бы ни победил на выборах президента, - Кулеба - Цензор.НЕТ 1430
Так это же всё меняет!
Картина маслом! Украина будет развивать партнерство с США, кто бы ни победил на выборах президента, - Кулеба - Цензор.НЕТ 5647
показать весь комментарий
05.11.2020 11:39 Ответить
то что мы готовы РАЗВИВАТЬ - это понятно.
Буду ли ОНИ готовы с новым президентом?
На сколько я осведомлён,- у них и своих проблем хватает из за убиенных черномазых!
Собрали бы пару раз этих митингующих бездельников и в трюмы кораблей...
и в Африку что бы всех высадить там на берег к чертовой (негриной) матери...
показать весь комментарий
05.11.2020 11:40 Ответить
Не забывайте никогда, Украина нужна им обоим, исключительно, для решения собственных задач.
показать весь комментарий
05.11.2020 11:43 Ответить
Приват банк хочуть віджати, чи, що ? Украина будет развивать партнерство с США, кто бы ни победил на выборах президента, - Кулеба - Цензор.НЕТ 135
показать весь комментарий
05.11.2020 11:46 Ответить
Отыметь лично тебя.
показать весь комментарий
05.11.2020 11:47 Ответить
Украина будет развивать партнерство с США, кто бы ни победил на выборах президента, - Кулеба - Цензор.НЕТ 5862 ти головне візьми бронежилет і одінь його собі на дупу, і ти будеш захищений.
показать весь комментарий
05.11.2020 11:54 Ответить
Я одену.
А тебе - приятных ощущений. Україна розвиватиме партнерство зі США, хто б не переміг на виборах президента, - Кулеба - Цензор.НЕТ 7686
показать весь комментарий
05.11.2020 11:57 Ответить
Сфоткай і пришли. Україна розвиватиме партнерство зі США, хто б не переміг на виборах президента, - Кулеба - Цензор.НЕТ 4290
показать весь комментарий
05.11.2020 11:58 Ответить
Ты тоже. Україна розвиватиме партнерство зі США, хто б не переміг на виборах президента, - Кулеба - Цензор.НЕТ 2961
показать весь комментарий
05.11.2020 11:59 Ответить
Мова йшла про тебе, я не боюся США на відміну від тебе. Україна розвиватиме партнерство зі США, хто б не переміг на виборах президента, - Кулеба - Цензор.НЕТ 9859

Гуляй сцикопіхота...
показать весь комментарий
05.11.2020 12:02 Ответить
Речь шла именно про тебя.
Становись в позу.
показать весь комментарий
05.11.2020 12:10 Ответить
сядь на пляшку і не бекай. Україна розвиватиме партнерство зі США, хто б не переміг на виборах президента, - Кулеба - Цензор.НЕТ 8248
показать весь комментарий
05.11.2020 12:15 Ответить
Представляю "визит" обосранной зешелупони до Байдена))))
показать весь комментарий
05.11.2020 11:44 Ответить
Це вже зє-інфекції не стосується.
показать весь комментарий
05.11.2020 11:47 Ответить
Конечно будут развивать!
Трамп - друг *****.
Байден - друг украинских коррупционеров. Они, конечно сволочи, но свои.
показать весь комментарий
05.11.2020 12:11 Ответить
как подставляли очко Америке так и будете всё ясно,кричите дальше про незалежну и суверену державу Україна розвиватиме партнерство зі США, хто б не переміг на виборах президента, - Кулеба - Цензор.НЕТ 9851
показать весь комментарий
05.11.2020 12:31 Ответить
Кацапский перверт сразу о своем, о *********.
показать весь комментарий
05.11.2020 12:40 Ответить
 
 