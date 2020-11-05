Украина будет развивать партнерство с США, кто бы ни победил на выборах президента, - Кулеба
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Несмотря на результаты выборов президента США, Украина продолжит развивать партнерство с этой страной. В Киеве уверены, что поддержка Вашингтона сохранится при любом президенте.
Об этом на брифинге заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Какой бы выбор ни сделал американский народ, мы будем развивать стратегическое партнерство. Будут визиты, будут экономические контакты, будут амбициозные проекты. Ничто не изменит поддержку США территориальной целостности Украины и нашей борьбы с Российской Федерацией", - отметил Кулеба.
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Не ВР, не ВЛАДА, не СН, а саме - УКРАЇНА?
Что было первым делишки или досье?
Не было бы делишек, не было бы и досье.
Кто первый из них у нас наследил?
Кто первый использовал Украину в личных целях?
Папа должен был надрать жопу нерадивому сыночку, а не выгораживать его.
Тогда бы я ему поверил.
И что самое обидное - Путина сюда никак не натянешь
Я не согласен.
Так это же всё меняет!
Картина маслом!
Буду ли ОНИ готовы с новым президентом?
На сколько я осведомлён,- у них и своих проблем хватает из за убиенных черномазых!
Собрали бы пару раз этих митингующих бездельников и в трюмы кораблей...
и в Африку что бы всех высадить там на берег к чертовой (негриной) матери...
А тебе - приятных ощущений.
Гуляй сцикопіхота...
Становись в позу.
Трамп - друг *****.
Байден - друг украинских коррупционеров. Они, конечно сволочи, но свои.