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Требовать от работников после выхода с больничного отрицательный тест на COVID-19 - противозаконно, - Ляшко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Требовать от работников после выхода с больничного отрицательный тест на COVID-19 - противозаконно, - Ляшко

Требования работодателей предоставлять отрицательный результат ПЦР-теста для выхода с больничного противоречат законодательству.

Об этом сообщил замминистра здравоохранения, главный государственный санврач Виктор Ляшко в ходе брифинга в Киеве в четверг, передает Цензор.НЕТ.

"Большое количество руководителей учреждений не допускает людей на работу после того, как врач закрыл им больничный, и требует отрицательный ПЦР-тест. Это противоречит действующему законодательству. Есть три причины, чтобы закрыть больничный человеку с COVID-19: проходит 10 дней с первого дня появления симптомов, при этом три дня симптомы отсутствуют; 10 дней от получения положительного результата ПЦР, при этом три дня симптомы отсутствуют; получение отрицательного теста ПЦР", - сказал он.

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Топ комментарии
+5
Штрафовать на улице за что угодно, например за не ношение маски,без суда, без свидетелей, так же противоречит законодательству.
Ну и что, сами же этим и нарушаете законодательство и Конституцию?
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05.11.2020 11:43
+3
Утибозимой. Он вспомнил о законах.
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05.11.2020 11:44
+3
А де наш гарант? Заткнули йому пельку маской?
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05.11.2020 11:53
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а требовать бесплатного лечения в больничке...противоречит Конституции???
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05.11.2020 11:39 Ответить
Штучний інтелект виявляє асимптоматичних хворих на COVID-19 за кашлем, записаним із телефона
У випадку, якщо ця технологія справді виявиться настільки ефективною, це зможе істотно покращити практику ізоляції та самоізоляції інфікованих. До того ж значно швидше і з більш повним охопленням, ніж зараз. - https://texty.org.ua/fragments/102233/shtuchnyj-intelekt-vyyavlyaye-asymptomatychnyh-hvoryh-na-covid-19-za-kashlem-zapysanym-z-telefona/?src=main
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05.11.2020 11:42 Ответить
Штрафовать на улице за что угодно, например за не ношение маски,без суда, без свидетелей, так же противоречит законодательству.
Ну и что, сами же этим и нарушаете законодательство и Конституцию?
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05.11.2020 11:43 Ответить
Ну не знаю, во всем мире всех дючат и штрафы снимают, и все нормально
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05.11.2020 12:05 Ответить
В Швеции не штрафуют за не ношение маски.
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05.11.2020 12:09 Ответить
Ты дурак или просто болен !?
Ты цивилизованный мир, где действуют ПРАВА и Законы - не путай с Украиной !
Где коп выполняет план, а не защиту прав и соблюденние законов !
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05.11.2020 16:23 Ответить
Утибозимой. Он вспомнил о законах.
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05.11.2020 11:44 Ответить
Это инстинкт самосохранения, первичный инстинкт он в подкорке мозга...
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05.11.2020 11:52 Ответить
А де наш гарант? Заткнули йому пельку маской?
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05.11.2020 11:53 Ответить
шо то он мне напоминает его однофамильца с вилами...
- абы щось ляпнуть
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05.11.2020 11:53 Ответить
Всех, кто требовал посадят в тюрьму?
Или у нас поощряется нарушение Законов Украины?
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05.11.2020 12:06 Ответить
Я вот попросил у газовщиков 3 результата тестов (так как у них 30% вероятность), больше не приходят ))
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05.11.2020 12:07 Ответить
Тест при выходе с больничного на работу ещё как-то понять можно.Но с меня требуют плр тест при выходе с больничного в отпуск.То есть я добываю больничный и на второй день ухожу в отпуск,не контактируя ни коим образом с коллегами,но тест ОБЯЗАН предоставить.Более того,меня сразу же предупредили,что при выходе с отпуска я тоже буду ОБЯЗАН сдать плр тест.Три тысячи гривень придется пожертвовать частным лабораториям.Сюрр какой-то.
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05.11.2020 12:33 Ответить
Угу, когда тебя уволят будешь про закон голосить хахах, такое ощущение что чел с Луны свалился!!!
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05.11.2020 15:25 Ответить
Какая норма применится при увольнении ?!
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05.11.2020 16:24 Ответить
За то при не выходе на работу после окончания больничного - а он будет окончен и БЕЗ теста - УВОЛЬНЕНИЕ за прогул !
Так что - НУЖНО выходить БЕЗ теста, а в случае не допуска на работу - задокументировать этот факт вызвав полицию !
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05.11.2020 16:26 Ответить
 
 