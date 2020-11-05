Требовать от работников после выхода с больничного отрицательный тест на COVID-19 - противозаконно, - Ляшко
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Требования работодателей предоставлять отрицательный результат ПЦР-теста для выхода с больничного противоречат законодательству.
Об этом сообщил замминистра здравоохранения, главный государственный санврач Виктор Ляшко в ходе брифинга в Киеве в четверг, передает Цензор.НЕТ.
"Большое количество руководителей учреждений не допускает людей на работу после того, как врач закрыл им больничный, и требует отрицательный ПЦР-тест. Это противоречит действующему законодательству. Есть три причины, чтобы закрыть больничный человеку с COVID-19: проходит 10 дней с первого дня появления симптомов, при этом три дня симптомы отсутствуют; 10 дней от получения положительного результата ПЦР, при этом три дня симптомы отсутствуют; получение отрицательного теста ПЦР", - сказал он.
Пожалуйста, подождите...
У випадку, якщо ця технологія справді виявиться настільки ефективною, це зможе істотно покращити практику ізоляції та самоізоляції інфікованих. До того ж значно швидше і з більш повним охопленням, ніж зараз. - https://texty.org.ua/fragments/102233/shtuchnyj-intelekt-vyyavlyaye-asymptomatychnyh-hvoryh-na-covid-19-za-kashlem-zapysanym-z-telefona/?src=main
Ну и что, сами же этим и нарушаете законодательство и Конституцию?
Ты цивилизованный мир, где действуют ПРАВА и Законы - не путай с Украиной !
Где коп выполняет план, а не защиту прав и соблюденние законов !
- абы щось ляпнуть
Или у нас поощряется нарушение Законов Украины?
Так что - НУЖНО выходить БЕЗ теста, а в случае не допуска на работу - задокументировать этот факт вызвав полицию !