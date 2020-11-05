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Новости Политика Украины
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ВР (9226) КС (966) электронное декларирование (439)

Рада рассмотрит закон о возобновлении е-декларирования на следующей неделе из-за внесения Дубинским альтернативного законопроекта

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Рада рассмотрит закон о возобновлении е-декларирования на следующей неделе из-за внесения Дубинским альтернативного законопроекта

Народные депутаты проголосовали за то, чтобы законопроект о возобновлении е-декларирования (№4304) рассмотреть на следующей пленарной неделе. Автор документа - спикер парламента Дмитрий Разумков.

Соответствующее решение приняли сегодня на заседании парламента, сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Разумков на заседании Рады сообщил, что был внесен альтернативный законопроект (№4304-1), по которому еще нет решения комитета. Поэтому голосование отложили. Отметим, что автором альтернативного законопроекта, внесение которого заблокировало рассмотрение вопроса о возобновлении е-декларирования, является "слуга народа" Александр Дубинский.

Отметим, следующая пленарная неделя должна состояться 17-20 ноября.

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"Я напоминаю, что в понедельник почти все депутатские фракции и группы достигли единой позиции по законопроекту №4304 ... Подписались 126 народных депутатов, если я не ошибаюсь. Но по непонятным для меня причинам вчера, после того как был рассмотрен этот документ и была достигнута позиция, что он будет рассматриваться в зале сегодня, после того как профильный комитет его рассмотрел и предложил ВР рассмотреть его за основу и в целом, один из наших коллег - Александр Дубинский - внес альтернативный законопроект №4304-1. Я не буду комментировать это действие, но вы знаете, что Верховная Рада не нарушает законы, мы сегодня не можем рассмотреть этот законопроект, потому что нет заключения комитета ... Мы сейчас сократим сроки и рассмотрим этот законопроект на следующей пленарной неделе", - сказал Разумков.

Тем временем, нардепы проголосовали за сокращение сроков подготовки ко второму чтению законопроектов №4304, 4304-1. "За" 292 нардепа.

Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".

На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.

29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.

В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.

30 октября президент Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного Суда.

В понедельник, 2 октября, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков зарегистрировал в парламенте законопроект о восстановлении электронного декларирования.

3 ноября антикоррупционный комитет Рады поддержал законопроект Разумкова. Законопроект Зеленского не рассматривали.

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Топ комментарии
+10
Статья не про это, а про то, что Дубинский внес свой вариант чтобы заблокировать принятие нового закона, а пом еще ОПЗЖ внесет свой вариант....Это старый трюк для блокировки законопроектов!
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05.11.2020 11:57
+6
шоб потім КС знову заборонив ...
так і будемо бігати по колу ?
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05.11.2020 11:41
+5
СЕРВЕРА с ДЕКЛАРАЦИЯМИ ВОТ-ВОТ УНИЧТОЖАТПоймите, что происходит. Коррупционеры вынуждены были (по закону) заполнять электронные декларации. Эти декларации хранятся на серверах ( на специальных компьютерах). Фирма "Алтаюр", которой принадлежат сервера, - частная фирма. Разумеется, у этой фирмы есть хозяин. А у хозяина есть жена, которая работает... где она работает, как вы думаете? Правильно, в Конституционном суде она работает!!!!! А кем она там работает? Разумеется, консультантом (чтобы вы знали: консультантом нанимают того, кому хотят платить ежемесячную взятку в форме зарплаты)...
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05.11.2020 11:56
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шоб потім КС знову заборонив ...
так і будемо бігати по колу ?
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05.11.2020 11:41 Ответить
Статья не про это, а про то, что Дубинский внес свой вариант чтобы заблокировать принятие нового закона, а пом еще ОПЗЖ внесет свой вариант....Это старый трюк для блокировки законопроектов!
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05.11.2020 11:57 Ответить
Зелегниды 🤢🤡🐲👿👹. Каломою , Ахметке ,Пинчуку и путлеру нужна дешевая рабсила ! «Слуги «
плюют на вас 73% лохторлат ! ПРО БЕЗВИЗ ЗАБУДЬ ТЕ ! 😜
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05.11.2020 13:53 Ответить
Дима продался с потрохами.
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05.11.2020 11:44 Ответить
разогнать и закопать самое то, что доктор прописал.
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05.11.2020 11:49 Ответить
СЕРВЕРА с ДЕКЛАРАЦИЯМИ ВОТ-ВОТ УНИЧТОЖАТПоймите, что происходит. Коррупционеры вынуждены были (по закону) заполнять электронные декларации. Эти декларации хранятся на серверах ( на специальных компьютерах). Фирма "Алтаюр", которой принадлежат сервера, - частная фирма. Разумеется, у этой фирмы есть хозяин. А у хозяина есть жена, которая работает... где она работает, как вы думаете? Правильно, в Конституционном суде она работает!!!!! А кем она там работает? Разумеется, консультантом (чтобы вы знали: консультантом нанимают того, кому хотят платить ежемесячную взятку в форме зарплаты)...
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05.11.2020 11:56 Ответить
Рада рассмотрит закон о возобновлении е-декларирования на следующей неделе из-за внесения Дубинским альтернативного законопроекта - Цензор.НЕТ 2290
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05.11.2020 12:11 Ответить
Рада розгляне закон про відновлення е-декларування наступного тижня через внесення Дубінським альтернативного законопроєкту - Цензор.НЕТ 6673
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05.11.2020 12:21 Ответить
Для этого есть СБУ , которое должно проверять всех имеющих доступ к таким объектам и гос. тайне, но черту Бакланову 100% шестерке 🤢🤡нужно внедрить своих рашистских кротов , договорняк в Омане уже оплачен
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05.11.2020 13:57 Ответить
а вообще КАКАЯ СВОЛОЧЬ ЕГО ОТМЕНИЛА ?
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05.11.2020 11:58 Ответить
Рада рассмотрит закон о возобновлении е-декларирования на следующей неделе из-за внесения Дубинским альтернативного законопроекта - Цензор.НЕТ 4248

Рада рассмотрит закон о возобновлении е-декларирования на следующей неделе из-за внесения Дубинским альтернативного законопроекта - Цензор.НЕТ 8106
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05.11.2020 12:10 Ответить
Чому тут не сказано про законопроект від ЄС, котрий пропонує розгляд за один день і негайне відновлення декларування?
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05.11.2020 12:29 Ответить
народ розуміє так, ще не всі уроди з товстими гаманцями владнали справи зі зникненням своїх "убогих" декларацій. а тим часом у парламенті одні вирішують особисті питання, другі традиційно жують соплі і нарешті треті, такі як жопа коломши у парламенті тяжко працюють і заробляють на нові автомобілі.
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05.11.2020 12:30 Ответить
Дайте им ещё 100 днейбл...
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05.11.2020 12:31 Ответить
Ну Вы же умный человек, кто же им даст ? Зелемразь проталкивает свой о роспуске КС, Чтобы поменять конституцию и впарить Украине бандитов- головорезов *****
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05.11.2020 14:00 Ответить
Потом ОПЗЖ внесет еще один законопроект. Потом 10000 поправок. После того как разоблачили Дубинского он пустился во всё тяжкое, крышу снесло уже нечего притворятся своим среди чужих.
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05.11.2020 16:06 Ответить
 
 