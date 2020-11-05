Минздрав предлагает ввести дополнительный показатель для "красной" зоны и новые карантинные ограничения...

Минздрав предлагает ввести новый показатель для "красной" зоны карантина.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил на брифинге главный санврач Украины Виктор Ляшко.

По его словам, Минздрав будет предлагать установить определенные ограничения в "красной" зоне карантина. В Украине ранее обсуждали усиление карантина, а перечень ограничений определяли центральная и местная власти.

"Сегодня мы предлагаем ввести дополнительный показатель: если, кроме 320 на 100 тысяч населения заболеваемость превышает и территория переходит в "красный" уровень эпидемической опасности, и на этой территории показатель тестирования положительных результатов превышает 20% от всех процентов протестированных, то мы предлагаем ограничить и не позволять выбирать из этого перечня противоэпидемические ограничения, а применять полностью весь перечень, поскольку увеличение количества позитивных тестов, выявленных случаев среди всех протестированных свидетельствует об активном эпидпроцессе, и там нужны решительные мероприятия для сдерживания дальнейшего распространения", - заявил он.

По его словам, сейчас в Украине этот показатель составляет 19%. При этом, есть регионы, где такой показатель составляет 42%.

В "красной" зоне предлагают разрешить работу магазинов с 7:00 до 20:00, при этом, чтобы количество посетителей было не больше одного на 20 м кв.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Обсуждается возможность введения "карантина выходного дня", - Ляшко

Запретить проведение всех массовых культурных мероприятий, ограничить деятельность спортивных залов, бассейнов.

Ввести время для обслуживания пожилых людей – с 10:00 до 12:00 (это рекомендация, по словам Ляшко, и она не запрещает людям пожилого возраста посещать учреждения и в другое время).

Разрешить работу детсадов и начальной школы (1-4 классы). С 5 класса отправлять на дистанционное обучение.