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Минздрав предлагает ввести дополнительный показатель для "красной" зоны и новые карантинные ограничения

Новости Цензор.НЕТ Общество

Минздрав предлагает ввести дополнительный показатель для "красной" зоны и новые карантинные ограничения

Минздрав предлагает ввести новый показатель для "красной" зоны карантина.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил на брифинге главный санврач Украины Виктор Ляшко.

По его словам, Минздрав будет предлагать установить определенные ограничения в "красной" зоне карантина. В Украине ранее обсуждали усиление карантина, а перечень ограничений определяли центральная и местная власти.

"Сегодня мы предлагаем ввести дополнительный показатель: если, кроме 320 на 100 тысяч населения заболеваемость превышает и территория переходит в "красный" уровень эпидемической опасности, и на этой территории показатель тестирования положительных результатов превышает 20% от всех процентов протестированных, то мы предлагаем ограничить и не позволять выбирать из этого перечня противоэпидемические ограничения, а применять полностью весь перечень, поскольку увеличение количества позитивных тестов, выявленных случаев среди всех протестированных свидетельствует об активном эпидпроцессе, и там нужны решительные мероприятия для сдерживания дальнейшего распространения", - заявил он.

По его словам, сейчас в Украине этот показатель составляет 19%. При этом, есть регионы, где такой показатель составляет 42%.

В "красной" зоне предлагают разрешить работу магазинов с 7:00 до 20:00, при этом, чтобы количество посетителей было не больше одного на 20 м кв.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Обсуждается возможность введения "карантина выходного дня", - Ляшко

Запретить проведение всех массовых культурных мероприятий, ограничить деятельность спортивных залов, бассейнов.

Ввести время для обслуживания пожилых людей – с 10:00 до 12:00 (это рекомендация, по словам Ляшко, и она не запрещает людям пожилого возраста посещать учреждения и в другое время).

Разрешить работу детсадов и начальной школы (1-4 классы). С 5 класса отправлять на дистанционное обучение.

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Топ комментарии
+8
Минздрав предлагает ввести дополнительный показатель для "красной" зоны и новые карантинные ограничения...

А народ предлагает зашить поганый рот этому клоуну Ляшку и вору Степанову, что бы не рассказывали чушь населению.
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05.11.2020 11:46
+6
Что-то эти два полупокера Ляшка и Степашка раскукарекались сильно. Наверное ковидная мафия крепко яйца в тиски зажала.
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05.11.2020 11:54
+6
чтобы количество посетителей было не больше одного на 20 м кв. - а остальные пусть толпятся на крыльце.

Гениально!

Я такое в пенсионном фонде Херсона видел - никого не пускают, дождь, человек пятьдесят под крыльцо забилось вплотную, как в маршрутке - шик!
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05.11.2020 12:14
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Минздрав предлагает ввести дополнительный показатель для "красной" зоны и новые карантинные ограничения...

А народ предлагает зашить поганый рот этому клоуну Ляшку и вору Степанову, что бы не рассказывали чушь населению.
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05.11.2020 11:46 Ответить
БП близенько ? ....
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05.11.2020 11:48 Ответить
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Карантині обмеження потрібні.
На 73% зебілів можна не звертати уваги, ніякий майдан вони не підуть робити.
Ці хіба що можуть під себе ходити.
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05.11.2020 11:51 Ответить
Объявить локдаун и финансово поддержать нуждающихся. Это единственный выход. Да, и еще строго наказывать за нарушение режима. Я скептически относилась к этой болячке, пока не умерла подруга и еще несколько знакомых.
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05.11.2020 11:52 Ответить
аналогично, пока не потерял родного человека
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05.11.2020 12:45 Ответить
Что-то эти два полупокера Ляшка и Степашка раскукарекались сильно. Наверное ковидная мафия крепко яйца в тиски зажала.
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05.11.2020 11:54 Ответить
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арестовывать безмасочников на 10 суток общественных работ! .
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05.11.2020 12:12 Ответить
Размечтался. Не хворай!
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05.11.2020 12:15 Ответить
благодарю. постараюсь...
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05.11.2020 12:18 Ответить
чтобы количество посетителей было не больше одного на 20 м кв. - а остальные пусть толпятся на крыльце.

Гениально!

Я такое в пенсионном фонде Херсона видел - никого не пускают, дождь, человек пятьдесят под крыльцо забилось вплотную, как в маршрутке - шик!
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05.11.2020 12:14 Ответить
Після повернення учнів з канікул одразу почався спалах ковід. Діти не хворіють важко, але несуть вірус додому. Особливо небезпечним є для їх бабусів та дідусів, до яких діти повертаються зі школи. Серед педагогів ситуація катастрофічна. Вчителям видали аж одну! маску за півтора місяца. Діти не зобов.язані носити маски на уроках, а їх 30-35 учнів на 40 квадратних метрах. Зараз похолодало, вікна зачинені - уявіть, яка концентрація вірусу у повітрі! Тому педагоги, які часто входять до зони ризику (50-60 років), почали важко хворіти і, на жаль, помирати. Ось лише деякі приклади по школах.
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05.11.2020 12:25 Ответить
Сейчас болею ковидом в лёгкой форме с переходом в среднюю. Линяю на денежку: КТ, анализы, общий и д димер. Лекарства. Плюс не зарабатываю, а за больничный заплатят мизер Сделал выводы: Лучше сидеть здоровым на карантине, чем больным на самоизоляции...
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05.11.2020 12:26 Ответить
Перехворів ковідкою літом - іді накуй із карантином! І то хутко!
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05.11.2020 12:56 Ответить
все кто хочет здоровым сидеть на карантине - могут сидеть и не ****..ть других, сиди, кто тебе мешал?
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05.11.2020 13:05 Ответить
Так сама прості господи, ВОЗ признала що локдаун не треба вводить і тд ... Но сцикуни політикани і далі трусяться за свою шкурку і далі толдочать про чуму 21 сторіччя: то не у нас в "європах" є отлічний шанс присісти ... Даю підказку - наступне "покоління" політиків зробить собі карєру на трибунал за цю боротьбу із вірусом ...
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05.11.2020 13:22 Ответить
выздоравливайте!.. а деньги наживное...
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05.11.2020 13:21 Ответить
Если не хотите остаться без средств к существованию - посылайте нах всех кто предлагает вам сделать тест
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05.11.2020 13:04 Ответить
Ви падлюки, спочатку відмініть всі дебільні "рехформи" "доктор смерть"!
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05.11.2020 15:01 Ответить
 
 