Лукашенко о закрытии границ Беларуси: "Никакой политики здесь нет, это временное решение"
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Захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко заявил, что закрытие границ РБ это не политическое решение.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на БЕЛТА.
"Мы не могли оставлять наши границы для въезда в страну открытыми. Тем более что пик у нас в Беларуси не преодолен. Никакой политики здесь нет. Решение серьезное, носит ограничительный характер. И это временное решение", - отметил Лукашенко.
По словам захватившего власть в Беларуси "президента", эпидемическая ситуация в мире на сегодняшний день развивается по одному из самых негативных сценариев.
"Я имею в виду не рекордные цифры заболеваемости в большинстве европейских государств. И даже не полный локдаун в некоторых странах. Очевидно, что ущерб экономикам будет нанесен непоправимый и, возможно, как уж многие специалисты говорят, невосполнимый. Но сейчас думать следует не о нем", - добавил Лукашенко.
Напомним, ранее сообщалось, что Беларусь закрывает границу из-за коронавируса.
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Пограничники не пропускают на территорию Беларуси в томи числе и граждан Украины, которые готовятся к уже оплаченной пересадке почки в Минске и Бресте. В Беларусь еще можно прилететь самолетом в аэропорт Минска, но выдержать такую дорогу может далеко не каждый пациент.
«30 октября в шесть часов утра мы с женой были на границе. Украинские пограничники пропустили нас, но предупредили, что с белорусской стороны могут возникнуть проблемы. Мы подъехали к белорусскому блокпосту, сдали документы на проверку, которые подтвердили, что мы едем в больницу на анализ крови и что моя жена находится на гемодиализе. Но белорусские пограничники, прояснив ситуацию с Минском, вернули нам документы и отказались пропускать», - рассказал «Радыё Свабода» Назар Ус из Львова.
Он пояснил, что его жена год ждала в Бресте очереди на пересадку почки. На этот раз ей предстояло пройти процедуру типирования - сдачу крови на базу, которая определяет совместимость донорского органа.
«Моя жена работала медсестрой, но сейчас не работает, поскольку является инвалидом первой группы: у нее нет двух почек и 10 лет находится на гемодиализе. Обследование проводилось ранее, а теперь каждые три месяца нужно ездить сдавать кровь, по образцу которой находят донора. Так как сейчас она не попала на очередную процедуру (нас не пустили в Беларусь), то и донора подобрать невозможно. Теперь нужно ждать, когда откроют границы, чтобы поехать на анализы и снова ждать в очереди. Поскольку пока нет крови, мы не в очереди».
Назар Ус сообщил, что Минздрав Украины уже оплатил пересадку почки его жене. Но анализы крови в Бресте семья оплачивает сами. Стоимость процедуры более 600 рублей (это около 250 долларов).
Да нет. Это страх от расплаты за злодеяния и шизо психопатия перепуганного идиота...