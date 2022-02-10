Контроль за соблюдением карантина усилен на 4 станциях столичного метро. Нарушителей будет задерживать Муниципальная охрана, - Макогон
Новости Цензор.НЕТ Киевские новости
В Киеве с сегодняшнего дня усилят контроль за соблюдением карантина на станции "Вокзальной", "Черниговской", "Лесной", "Левобережной", а также на пересадочных узлах, где большой пассажиропоток.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сайту "Сегодня" сообщила заместитель начальника Киевского метрополитена Наталья Макогон.
По ее словам, важно, чтобы пассажиры правильно носили маски.
"Также нужно работать с пассажирами, которые принципиально не хотят носить маску в метро, даже после предупреждений от работников подземки", – уточняет Наталья Макогон.
Граждан, которые не соблюдают правила – будет задерживать Муниципальная охрана.
Отметим, что усилен контроль на всем общественном транспорте столицы, в том числе, и в метрополитене.
Пожалуйста, подождите...
А лучше на виду у прохожих пассажиров... .
вы ввели ЧС? Вы выдаете средства инд. защиты?
С хера ли за свои деньги вам еще и морду в наморднике предъявлять то?
Ваще офонарели уроды. Это огр. прав граждан, которое допустимо только в случае ЧС.(и средства тогда..... да-да-да, раздаются - Безкоштовно)
Б*же, это уже реально ....(бе-бе, идет к корыту, которое - empty)
Просто совок настолько угробил и унизил всех шо процитирую попа: На Западе все сделано для людей, а тут - шобы унизить(или против людей).
Никто не имеет права огр. ... да, прав граждан и "свободы"(ах оставьте) ихней - без ЧС и т.д.
то есть мусорва которая на территории на которой не введена ЧС - идет лесом, тупо по извлеченному из кармана "витягу из К-ции"(правда если кто-то кацап и на России - отправляется на бутылку, а листок тут же засовывает в глотку себе)
А на остальных станциях выходит можно нарушать, задерживать не будут
І лупитимуть їх макогоном.
.....
Якийсь закон регулює діяльність цих привладних тітушок?
Правопорядком має займатися поліція!