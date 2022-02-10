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Контроль за соблюдением карантина усилен на 4 станциях столичного метро. Нарушителей будет задерживать Муниципальная охрана, - Макогон

Новости Цензор.НЕТ Киевские новости

Контроль за соблюдением карантина усилен на 4 станциях столичного метро. Нарушителей будет задерживать Муниципальная охрана, - Макогон

В Киеве с сегодняшнего дня усилят контроль за соблюдением карантина на станции "Вокзальной", "Черниговской", "Лесной", "Левобережной", а также на пересадочных узлах, где большой пассажиропоток.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сайту "Сегодня" сообщила заместитель начальника Киевского метрополитена Наталья Макогон.

По ее словам, важно, чтобы пассажиры правильно носили маски.

"Также нужно работать с пассажирами, которые принципиально не хотят носить маску в метро, даже после предупреждений от работников подземки", – уточняет Наталья Макогон.

Граждан, которые не соблюдают правила – будет задерживать Муниципальная охрана.

Отметим, что усилен контроль на всем общественном транспорте столицы, в том числе, и в метрополитене.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ляшко не исключает закрытие метро в случае попадания Киева в "красную" зону. Маршруты из столицы также могут запретить

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Топ комментарии
+7
НКВ-дизм!
вы ввели ЧС? Вы выдаете средства инд. защиты?
С хера ли за свои деньги вам еще и морду в наморднике предъявлять то?
Ваще офонарели уроды. Это огр. прав граждан, которое допустимо только в случае ЧС.(и средства тогда..... да-да-да, раздаются - Безкоштовно)
Б*же, это уже реально ....(бе-бе, идет к корыту, которое - Контроль за соблюдением карантина усилен на 4 станциях столичного метро. Нарушителей будет задерживать Муниципальная охрана, - Макогон - Цензор.НЕТ 4671 empty)
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05.11.2020 12:03
+4
А можно задержать тех кто полностью провалил подготовку к осенне-зимнему сезону обострения коронавируса? Тех кто вместо восстановления в больницах кислородных систем профукал деньги из фонда Covid на авто мусорам, увеличения зарплат чиновникам-казнокрадам и т.д.?
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05.11.2020 12:03
+3
Один вопрос, а почему только на 4 станциях метро будут задерживать нарушителей?
А на остальных станциях выходит можно нарушать, задерживать не будут Контроль за соблюдением карантина усилен на 4 станциях столичного метро. Нарушителей будет задерживать Муниципальная охрана, - Макогон - Цензор.НЕТ 1331
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05.11.2020 12:04
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Контроль за соблюдением карантина усилен на 4 станциях столичного метро. Нарушителей будет задерживать Муниципальная охрана... И обязательно расстреливать. Это сильно поможет в борьбе с вирусом Контроль за соблюдением карантина усилен на 4 станциях столичного метро. Нарушителей будет задерживать Муниципальная охрана, - Макогон - Цензор.НЕТ 983
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05.11.2020 12:03 Ответить
Ну так-то в Китае так и поступали с нарушителями , и никакой второй волны нет ....
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05.11.2020 12:09 Ответить
ЗАДЕРЖИВАТЬ И ЛУПИТЬ ДУБИНКОЙ по заднице в станционных каталажках.
А лучше на виду у прохожих пассажиров... Контроль за соблюдением карантина усилен на 4 станциях столичного метро. Нарушителей будет задерживать Муниципальная охрана, - Макогон - Цензор.НЕТ 427 .
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05.11.2020 12:03 Ответить
Муниципальная охрана - не имеет никакого права задерживать людей.
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05.11.2020 15:49 Ответить
НКВ-дизм!
вы ввели ЧС? Вы выдаете средства инд. защиты?
С хера ли за свои деньги вам еще и морду в наморднике предъявлять то?
Ваще офонарели уроды. Это огр. прав граждан, которое допустимо только в случае ЧС.(и средства тогда..... да-да-да, раздаются - Безкоштовно)
Б*же, это уже реально ....(бе-бе, идет к корыту, которое - Контроль за соблюдением карантина усилен на 4 станциях столичного метро. Нарушителей будет задерживать Муниципальная охрана, - Макогон - Цензор.НЕТ 4671 empty)
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05.11.2020 12:03 Ответить
Все правильно, нигде не прописано что семьи должны тратить свои деньги на маски! Одни трусы на 5 лет есть а масок нет. Так что эти патрули идут лесом при большом желании!
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05.11.2020 12:05 Ответить
Ну и вопрос - все ли будут потом с годик-два бегать по судам, тряся конституцией?
Просто совок настолько угробил и унизил всех шо процитирую попа: На Западе все сделано для людей, а тут - шобы унизить(или против людей).
Никто не имеет права огр. ... да, прав граждан и "свободы"(ах оставьте) ихней - без ЧС и т.д.
то есть мусорва которая на территории на которой не введена ЧС - идет лесом, тупо по извлеченному из кармана "витягу из К-ции"(правда если кто-то кацап и на России - отправляется на бутылку, а листок тут же засовывает в глотку себе)
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05.11.2020 12:12 Ответить
А можно задержать тех кто полностью провалил подготовку к осенне-зимнему сезону обострения коронавируса? Тех кто вместо восстановления в больницах кислородных систем профукал деньги из фонда Covid на авто мусорам, увеличения зарплат чиновникам-казнокрадам и т.д.?
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05.11.2020 12:03 Ответить
Один вопрос, а почему только на 4 станциях метро будут задерживать нарушителей?
А на остальных станциях выходит можно нарушать, задерживать не будут Контроль за соблюдением карантина усилен на 4 станциях столичного метро. Нарушителей будет задерживать Муниципальная охрана, - Макогон - Цензор.НЕТ 1331
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05.11.2020 12:04 Ответить
" Нарушителей будет задерживать Муниципальная охрана, - Макогон"
І лупитимуть їх макогоном.
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05.11.2020 12:04 Ответить
Контроль за соблюдением карантина усилен на 4 станциях столичного метро. Нарушителей будет задерживать Муниципальная охрана, - Макогон - Цензор.НЕТ 3557
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05.11.2020 12:07 Ответить
Контроль за соблюдением карантина усилен на 4 станциях столичного метро. Нарушителей будет задерживать Муниципальная охрана, - Макогон - Цензор.НЕТ 3176

.....
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05.11.2020 12:13 Ответить
Неужели дело только в ношении масок в стране, где больше миллиарда населения?
Контроль за дотриманням карантину посилено на 4 станціях столичного метро. Порушників затримуватиме Муніципальна охорона, - Макогон - Цензор.НЕТ 883
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05.11.2020 12:26 Ответить
Контроль за дотриманням карантину посилено на 4 станціях столичного метро. Порушників затримуватиме Муніципальна охорона, - Макогон - Цензор.НЕТ 3386
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05.11.2020 12:27 Ответить
Що таке мун.варта?!
Якийсь закон регулює діяльність цих привладних тітушок?
Правопорядком має займатися поліція!
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05.11.2020 12:34 Ответить
это очень хорошо - еще бы прошлись по оптовому рынку на троещине
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05.11.2020 12:40 Ответить
"еще бы прошлись по оптовому рынку" - не пойдут. Их там просто будут бить. Вы еще предложите маршрутки в час пик проверять - вот где смеху будет.
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05.11.2020 15:52 Ответить
ну народ у нас инфантильный))) ЗЕ уже чудит так, шо янык и не мечтал))) но стадо даже не мычит
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05.11.2020 13:00 Ответить
 
 