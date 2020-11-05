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Новости Политика Украины
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Венгрия (516) Кулеба Дмитрий (1618)

Эпизод с вмешательством Венгрии в избирательный процесс в Украине нужно оставить в прошлом. Эмоции утихнут и мы вернемся к диалогу, - Кулеба

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Эпизод с вмешательством Венгрии в избирательный процесс в Украине нужно оставить в прошлом. Эмоции утихнут и мы вернемся к диалогу, - Кулеба

Эпизод с вмешательством Венгрии в избирательный процесс в Украине необходимо оставить в прошлом и вернуться к предметному разговору по всем вопросам повестки дня отношений двух стран

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, такое мнение выразил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время онлайн-брифинга в четверг.

"Я за конструктив, за позитив, но если кто-то из партнеров пересекает красную линию, он сразу будет получать от нас очень сильный пинок, который вытолкают его обратно за красную линию и заставит ее уважать. Я думаю, что мы должны оставить в прошлом этот эпизод с вмешательством в избирательный процесс в Украине", - сказал Кулеба.

По его словам, Украина действовала жестко, потому что речь идет о принципиальном вопросе.

"Венгрия сделала свой шаг, мы сделали шаг в ответ. Мы действовали жестко, потому что речь идет о принципиальном вопросе. Я надеюсь, что этот эпизод останется в прошлом, эмоции утихнут, и мы вернемся с венгерскими партнерами к предметному разговору по всем вопросам повестки дня, которых много между Украиной и Венгрией", - пояснил Кулеба.

Как сообщалось, Украина запретила въезд двум высокопоставленным лицам из Венгрии из-за агитации в Закарпатской области в ходе избирательного процесса на прошедших в стране местных выборах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Иногда отношения между Украиной и Венгрией напоминают американские горки, - Кулеба

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Топ комментарии
+13
краще ми оставім в прошлом кулєбу
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05.11.2020 12:11
+10
Ну если мы это оставим в прошлом и закроем глаза, значит в следующий раз ждем в закарпатье ВНР.
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05.11.2020 12:18
+6
Цей Кулєба ні риба ні м'ясо.
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05.11.2020 12:13
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краще ми оставім в прошлом кулєбу
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05.11.2020 12:11 Ответить
Цей Кулєба ні риба ні м'ясо.
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05.11.2020 12:13 Ответить
Кулєба на фото-« а ну смикни за палець!»
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05.11.2020 12:15 Ответить
правильно!
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05.11.2020 12:16 Ответить
Невірно!
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05.11.2020 12:18 Ответить
чому?
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05.11.2020 12:23 Ответить
Що?
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05.11.2020 12:35 Ответить
чому не вірно?
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05.11.2020 12:45 Ответить
Ну если мы это оставим в прошлом и закроем глаза, значит в следующий раз ждем в закарпатье ВНР.
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05.11.2020 12:18 Ответить
блокировка прорашистскими венгерскими ******** и всериятами деятельности комисии Украина -НАТО это не пинок.а постоянное венгерское "по и,,льнику " украинской власти и кулебам
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05.11.2020 12:20 Ответить
Оце то "захистив". Хто ще бажає витерти ноги об Україну?
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05.11.2020 12:21 Ответить
Тоже считаю такие действия идиотскими, не реагирование приведет к новым и более масштабным шалостям не только Венгрии, у нас еще и Румыния лезит в юге Одесской области, Польша в Львовской, про кацапов только затяганый алгоголем и наркотой не знает. Нельзя такое оставлять без внимания, реакция должна быть мгновенной.
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05.11.2020 12:57 Ответить
что значит в прошлом?эти мадяры в конец обнаглели-их нужно поставить на место-пока они на голову окончательно не залезли-
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05.11.2020 12:32 Ответить
А может сценарий-"Венгрия получает по шее,волнуется,а потом эмоции улягутся" более применим к Государству,у которого есть хоть какие то руководящие органы?
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05.11.2020 12:33 Ответить
Хамелеон-терпіла.
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05.11.2020 12:35 Ответить
Представители Украины боятся лишний раз поднять голос, чтобы защитить себя, и у себя дома. Из года в год, от власти к власти.
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05.11.2020 12:41 Ответить
Не можна мстить! Повинні ми любити. Всіх підара$ів, злодіїв, убивць, Бо кожен з них нарід, всі богоносці. (c) Лесь Подерв'янський Гамлєт

p.s - кулеба - ідіот: тобі в харю плюнули, а ти пропонуєш втертися...
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05.11.2020 12:43 Ответить
В прошлом, т.е. безнаказанным.
Где гарантии, что на следующих выборах ... и не только венгры.
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05.11.2020 12:57 Ответить
панять и прастить...
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05.11.2020 13:02 Ответить
Кулеба , твое мнение никчемное ! Венграм это еще не раз припомнят ...
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05.11.2020 13:05 Ответить
Десь я таке вже чув... Наче якась бородата бабця торік (здається) казала, що загиблих не вернеш, пройдуть роки і пролита кров забудеться, а жити якось треба бо сусіди, а ще й грошей дадуть... Нє?
Чи може то мені одному таке "наснилося"?
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05.11.2020 13:29 Ответить
А чьи эмоции должны утихнуть?
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05.11.2020 14:21 Ответить
В общем в переводе с кулебовского на нормальный - сглотнули, кто там следующий?
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05.11.2020 15:06 Ответить
Бесхребетные гниды...
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05.11.2020 17:03 Ответить
 
 