Эпизод с вмешательством Венгрии в избирательный процесс в Украине нужно оставить в прошлом. Эмоции утихнут и мы вернемся к диалогу, - Кулеба
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Эпизод с вмешательством Венгрии в избирательный процесс в Украине необходимо оставить в прошлом и вернуться к предметному разговору по всем вопросам повестки дня отношений двух стран
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, такое мнение выразил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время онлайн-брифинга в четверг.
"Я за конструктив, за позитив, но если кто-то из партнеров пересекает красную линию, он сразу будет получать от нас очень сильный пинок, который вытолкают его обратно за красную линию и заставит ее уважать. Я думаю, что мы должны оставить в прошлом этот эпизод с вмешательством в избирательный процесс в Украине", - сказал Кулеба.
По его словам, Украина действовала жестко, потому что речь идет о принципиальном вопросе.
"Венгрия сделала свой шаг, мы сделали шаг в ответ. Мы действовали жестко, потому что речь идет о принципиальном вопросе. Я надеюсь, что этот эпизод останется в прошлом, эмоции утихнут, и мы вернемся с венгерскими партнерами к предметному разговору по всем вопросам повестки дня, которых много между Украиной и Венгрией", - пояснил Кулеба.
Как сообщалось, Украина запретила въезд двум высокопоставленным лицам из Венгрии из-за агитации в Закарпатской области в ходе избирательного процесса на прошедших в стране местных выборах.
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p.s - кулеба - ідіот: тобі в харю плюнули, а ти пропонуєш втертися...
Где гарантии, что на следующих выборах ... и не только венгры.
Чи може то мені одному таке "наснилося"?