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Новости Политика Украины
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госбюджет (601) зарплата (759) прожиточный минимум (63) прокурор (393) Венедиктова (592) Офис генерального прокурора (943)

Венедиктова обратилась к Зеленскому из-за "дискриминационной нормы прожиточного минимума для прокуроров в Госбюджете-2021". ДОКУМЕНТ

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Венедиктова обратилась к Зеленскому из-за "дискриминационной нормы прожиточного минимума для прокуроров в Госбюджете-2021". ДОКУМЕНТ

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова обратилась к президенту, спикеру Рады и премьер-министру о необходимости пересмотра проекта ЗУ "О Государственном бюджете Украины на 2021" и исключения из него дискриминационной нормы, определяющей размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц, который применяется для определения должностного оклада прокурора окружной прокуратуры, в объеме 1000 грн.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

Венедиктова отметила, что принятие Закона в редакции фактически нивелирует анонсированные повышения уровня материального обеспечения прокуроров, которые подтвердили свою квалификацию и доброчестность, а также поставит под угрозу надлежащее функционирование прокуратуры как института в целом, взаимоотношения с международными партнерами, что приведет к срыву реформы прокуратуры.

"По непонятным причинам прожиточный минимум, который будет применяться для определения должностного оклада прокурора, предусмотрен в размере 1000 грн, что более чем в два раза ниже по сравнению не только с работниками других государственных органов (2102 грн), но и всеми работоспособными лицами", - говорится в сообщении.

Венедиктова отметила, что проект противоречит положениям Конституции Украины, в частности статей 22, 24, 64, о запрете при принятии новых законов или внесении изменений в действующие законы сужения содержания и объема существующих прав и свобод, ограничение конституционных прав и свобод человека и гражданина, установлении привилегий или ограничений по каким-либо признакам.

"Такая дискриминация в вопросе оплаты труда искусственно снижает статус прокуратуры как конституционного органа, прокурора по сравнению с другими участниками уголовного производства, что, очевидно, будет влиять на его мотивацию, сводя на нет суть реформы органов прокуратуры", - подытожили в Офисе Генпрокурора.

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Венедиктова обратилась к Зеленскому из-за дискриминационной нормы прожиточного минимума для прокуроров в Госбюджете-2021 01
Венедиктова обратилась к Зеленскому из-за дискриминационной нормы прожиточного минимума для прокуроров в Госбюджете-2021 02
Венедиктова обратилась к Зеленскому из-за дискриминационной нормы прожиточного минимума для прокуроров в Госбюджете-2021 03
Венедиктова обратилась к Зеленскому из-за дискриминационной нормы прожиточного минимума для прокуроров в Госбюджете-2021 04
Венедиктова обратилась к Зеленскому из-за дискриминационной нормы прожиточного минимума для прокуроров в Госбюджете-2021 05
Венедиктова обратилась к Зеленскому из-за дискриминационной нормы прожиточного минимума для прокуроров в Госбюджете-2021 06
Венедиктова обратилась к Зеленскому из-за дискриминационной нормы прожиточного минимума для прокуроров в Госбюджете-2021 07
Венедиктова обратилась к Зеленскому из-за дискриминационной нормы прожиточного минимума для прокуроров в Госбюджете-2021 08
Венедиктова обратилась к Зеленскому из-за дискриминационной нормы прожиточного минимума для прокуроров в Госбюджете-2021 09
Венедиктова обратилась к Зеленскому из-за дискриминационной нормы прожиточного минимума для прокуроров в Госбюджете-2021 10
Венедиктова обратилась к Зеленскому из-за дискриминационной нормы прожиточного минимума для прокуроров в Госбюджете-2021 11
Венедиктова обратилась к Зеленскому из-за дискриминационной нормы прожиточного минимума для прокуроров в Госбюджете-2021 12

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Топ комментарии
+47
все їм сиротам мало(
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05.11.2020 12:15
+31
Прокурором еще и зарплату платят?!?
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05.11.2020 12:16
+27
Ця жаба якась просто патологічна клєптоманка!
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05.11.2020 12:16
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Маємо приклад класичної хуцпи: ...наср*ати в натовпі та обурюватися з цього приводу більше за всіх...
Хто прочитав цей документ, там, бува, нема наприкінці чогось на кшталт: ...якщо не виконаєте нашу вимогу, то ми будемо змушені брати хабарі !!! Венедіктова звернулася до Зеленського через "дискримінаційну норму прожиткового мінімуму для прокурорів у Держбюджеті-2021" - Цензор.НЕТ 8147
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05.11.2020 13:13 Ответить
Потрох на воле,ахметка на воле,кола на воле,даже мелкая сошка взяточница лазарева на воле,а прокуроры требуют высокую зарплату потому что они прокуроры.
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05.11.2020 13:17 Ответить
Чому зелю не згадав, він сьогодні кришує все? А також Зе команду, що розікрала бюджет так що януковоч дивується! Типу - а так можно було?
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05.11.2020 13:25 Ответить
Вы под Потрохом кукловода Беню подразумеваете? Тогда добавляйте - пейсатый Венедіктова звернулася до Зеленського через "дискримінаційну норму прожиткового мінімуму для прокурорів у Держбюджеті-2021" - Цензор.НЕТ 3348
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05.11.2020 18:48 Ответить
Только не нужно придуряться,всё вы прекрасно поняли.
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05.11.2020 19:45 Ответить
Вас зелёных хер поймёшь Венедіктова звернулася до Зеленського через "дискримінаційну норму прожиткового мінімуму для прокурорів у Держбюджеті-2021" - Цензор.НЕТ 2080, у вас сикелёв головного мозга Венедіктова звернулася до Зеленського через "дискримінаційну норму прожиткового мінімуму для прокурорів у Держбюджеті-2021" - Цензор.НЕТ 2941
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05.11.2020 20:44 Ответить
Хатинка зубажілого, природоохоронного прокурора..
Венедіктова звернулася до Зеленського через "дискримінаційну норму прожиткового мінімуму для прокурорів у Держбюджеті-2021" - Цензор.НЕТ 7729
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05.11.2020 13:23 Ответить
Не возьму себе в толк почему все так рвутся в прокуроры - самый дискриминируемый государственный орган.
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05.11.2020 13:26 Ответить
А у прокурворов желудок не такого размера, как у слесаря? Или у них по два желудка и по четыре жёпы?
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05.11.2020 13:36 Ответить
"Такая дискриминация в вопросе оплаты труда искусственно снижает статус прокуратуры как конституционного органа, прокурора по сравнению с другими участниками уголовного производства, что, очевидно, будет влиять на его мотивацию, сводя на нет суть реформы органов прокуратуры", - подытожили в Офисе Генпрокурора.
Венедіктова звернулася до Зеленського через "дискримінаційну норму прожиткового мінімуму для прокурорів у Держбюджеті-2021" - Цензор.НЕТ 9173

Та ну! Если исходить из результатов их работы, то они и 1000 не работали.
Какая прокуратура?! Не знаю я никакой прокуратуры. (с)
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05.11.2020 13:47 Ответить
А не разорвет цю лярву
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05.11.2020 13:59 Ответить
Тю, вони ще й зарплату отримують.
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05.11.2020 14:01 Ответить
Я бы, на месте начальственного лица, ей бы ответил словами ее мужа, который когда-то сказал моему знакомому прокурору, когда он пожаловался на недостаток денег (речь шла о компенсации бензина для личной машины, задействованной на службе) - "Продай почку".
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05.11.2020 14:37 Ответить
По справедливости прокуроры должны платить государству, а не оно им.
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05.11.2020 15:17 Ответить
Наглость этой твари вообще границ не имеет. Поэтому и вписалась в нынешнюю власть так органично.
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05.11.2020 17:27 Ответить
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