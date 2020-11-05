Рада во время повторного голосования поддержала изменения в Бюджетный кодекс, необходимые для принятия Госбюджета-2021

Верховная Рада во время внеочередного заседания повторно рассмотрела законопроект №4100 о внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины, который необходим для принятия проекта Бюджета на 2021 год.

"За" законопроект проголосовали 253 народных депутата, передает кореспондент Цензор.НЕТ.

Внеочередное заседание длилось три минуты во время перерыва парламента.

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