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Новости Политика Украины
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Рада во время повторного голосования поддержала изменения в Бюджетный кодекс, необходимые для принятия Госбюджета-2021

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Рада во время повторного голосования поддержала изменения в Бюджетный кодекс, необходимые для принятия Госбюджета-2021

Верховная Рада во время внеочередного заседания повторно рассмотрела законопроект №4100 о внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины, который необходим для принятия проекта Бюджета на 2021 год.

"За" законопроект проголосовали 253 народных депутата, передает кореспондент Цензор.НЕТ.

Внеочередное заседание длилось три минуты во время перерыва парламента.

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Якимсь дупатутам роздали конверти?
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05.11.2020 12:25 Ответить
Зря что ль перерыв устраивали.
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05.11.2020 12:30 Ответить
 
 