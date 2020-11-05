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Пандемия COVID-19: по оптимистическому сценарию туристы смогут летать в Европу как прежде не ранее 2024 года

Новости Цензор.НЕТ Общество

Пандемия COVID-19: по оптимистическому сценарию туристы смогут летать в Европу как прежде не ранее 2024 года

Европейская организация по безопасности воздушной навигации опубликовала три прогноза восстановления авиаперевозок в Европе.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, данные прогнозы появились на сайте Евроконтроля.

Согласно оптимистическому сценарию, трафик восстановится к 2024 году, если вакцина от COVID-19 станет широкодоступной к лету 2021 года.

Наиболее вероятный сценарий - трафик уровня 2019 года вернется к 2026 году, если вакцина будет доступна к лету 2022 года.

Худший сценарий предполагает, что трафик не вернется к показателям 2019 года до 2029 года. Это произойдет при неэффективной вакцине. В этом случае в 2024 году он составит 75% от показателя 2019 года.

"Это катастрофическая картина для авиации и отрасли ясно показывает, почему для государств так важно принимать последовательные и согласованные меры для поддержки авиационной отрасли. Чтобы пассажиры снова чувствовали себя в безопасности", - заявил генеральный директор Евроконтроля Имонн Бреннан.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Количество авиаперелетов за время карантина уменьшилось более чем в четыре раза, - Госавиаслужба

Убытки авиаотрасли из-за пандемии:

В IATA подсчитали колоссальные убытки авиаотрасли из-за закрытия границ и призвали правительства стран мира вновь открыть границы для путешественников, внедрив тестирование на COVID-19 в аэропортах вместо самоизоляции по прибытию, одновременна продолжив финансовую поддержку авиакомпаний, чтобы спасти воздушную отрасль от полного краха.

По прогнозам IATA, в 2020 году количество пассажиров сократится как минимум на 70% по сравнению с 2019 годом для поездок в/из/внутри Европы. Ожидается, что в 2020 году полетят всего 340 миллионов путешественников в регионе по сравнению с 1,2 миллиардами в 2019 году.

По оценкам Air Transport Action Group, из-за падения спроса на авиаперевозки около 4,8 миллиона рабочих мест, непосредственно связанных с воздушным транспортом, находятся под угрозой.

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Топ комментарии
+6
Самое интересное, что за время пандемии короновируса в Украине в этом году, смертность в Украине снизилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого 2019 года.
Чем больше растёт число больных короновирусом, тем меньше смертность по стране. Это официальные данные.
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05.11.2020 12:51
+5
От короновируса умерло в Украине за 8 месяцев пандемии аж 0,02% населения.
И так в среднем по всему миру.
Очень страшная болезнь, прям чума... Такими темпами, короновирус перекосит всё население за 5 тысяч лет.
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05.11.2020 12:41
+4
Зашкваренный бот под немецким флажком, да ты издеваешься. 20 евро тоже деньги, но это мелочи по сравнению со сбором и подачей документов в посольство, поездка в Киев для подачи и потом ожидание с возможным риском отказа. Хотя, что объяснять зебильному боту.
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05.11.2020 12:53
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Мечты зебиков и ватанов сбываются.
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05.11.2020 12:37 Ответить
А смысл им туда летать, если скоро зебил просерет безвиз Пандемия COVID-19: по оптимистическому сценарию туристы смогут летать в Европу как прежде не ранее 2024 года - Цензор.НЕТ 3969
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05.11.2020 12:38 Ответить
И оформляли их в каждом городе?
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05.11.2020 12:50 Ответить
Это у вас на расии, такие недорогие визы?
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05.11.2020 12:50 Ответить
А час витратити на похід в посольство і не один (подача, забирання, а то і співбесіда), а документи усі позбирати з випискою з бухгалтерії про зарплату? То ж тихенько на вихідні змотатися, щоб на роботі ніхто не знав, не вийде.
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05.11.2020 12:51 Ответить
Зашкваренный бот под немецким флажком, да ты издеваешься. 20 евро тоже деньги, но это мелочи по сравнению со сбором и подачей документов в посольство, поездка в Киев для подачи и потом ожидание с возможным риском отказа. Хотя, что объяснять зебильному боту.
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05.11.2020 12:53 Ответить
каким хреном безвиз если он не дает права на работу то?
ну не перегибай.те, а?
я просто за справедливость - нехер писать шо безвиз = работа.
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05.11.2020 12:41 Ответить
А що, в Європу тільки на роботу можна літати?
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05.11.2020 12:55 Ответить
Пандемия COVID-19: по оптимистическому сценарию туристы смогут летать в Европу как прежде не ранее 2024 года - Цензор.НЕТ 7828 , не(томно курит сигару в Лексусе), тока на отдых, но шоб скумбрия в отеле подавалась поваром, который "получает" 100 евро в час, иначе не поеду. Ах да, кофе только от 50 евро за кружку, мы шо, бомжи какие-то?
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05.11.2020 13:09 Ответить
Нет конечно, еще на вечерочек слетать в венскую оперу и выпить чашечку кофе
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05.11.2020 14:16 Ответить
Потому что многие едут по безвизу и там находят себе работу, а потом оформляют рабочую визу. Что, не в курсах или ты бот, отрабатываешь опорожнениями копейки зеленой блевотины??
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05.11.2020 12:55 Ответить
да?
едь, посмотри на заправках скоко таких "оформляется"
ты сам там был то? иди, найди работу, да шоб работодатель тя оформил. зеленый может ты, а я бывалый.
В чем я неправ то? В том шо кому надо - едет сразу на работу? оп-па...(Открывает Канаду)
че ты вызверяешься то? или мало безвизников поймали, скажем так, "на фермах"?
иди подальше, как ты там написал, "блевотный" то
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05.11.2020 13:06 Ответить
Опача(заказывает тур в Швейцарию с видом на океан) Пандемия COVID-19: по оптимистическому сценарию туристы смогут летать в Европу как прежде не ранее 2024 года - Цензор.НЕТ 6340
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05.11.2020 12:40 Ответить
От короновируса умерло в Украине за 8 месяцев пандемии аж 0,02% населения.
И так в среднем по всему миру.
Очень страшная болезнь, прям чума... Такими темпами, короновирус перекосит всё население за 5 тысяч лет.
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05.11.2020 12:41 Ответить
Ша харктерно - это если население вдруг повсеместно объявит целибат.

З.Ы.: Сам вирус есть. Но единственная разумная мера от него - соц. дистанцирование. Плюс лекарства. Фарапиравир (лечат в китае, разработка японии и тех же китайцев), плюс еще ВООЗ что-то там писала о дексаметазоне. Ну и плюс (!!!! у меня нет слов только маты) выполнять градостроительные нормы по койко-местам... при возведении новых микрорайонов.
Ну и иммунитет развивать надо.
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05.11.2020 12:45 Ответить
Самое интересное, что за время пандемии короновируса в Украине в этом году, смертность в Украине снизилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого 2019 года.
Чем больше растёт число больных короновирусом, тем меньше смертность по стране. Это официальные данные.
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05.11.2020 12:51 Ответить
А я не удивлен. Потому что сейчас вымирает население, которое родилось в военные - сразу послевоенне годы. Сам понимаешь, тогда из-за войны был демографический кризис, яма. А потому плюсуя среднюю продолжительность жизни... неудивительно.
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05.11.2020 12:57 Ответить
а год назад, не умирало население, которое родилось в военные - послевоенные годы?
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05.11.2020 13:00 Ответить
Тоже. Тут стоит смотреть динамику рождаемости конкретно в 1945-1955гг, чтоб уж совсем точно закопаться в цифры. Там же еще голод был после войны...
Но в целом демографическая яма = спад смертности через период примерно являющийся продолжительностью жизни. Плюс-минус опять же.
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05.11.2020 13:03 Ответить
Фавипиравир не работает, кроме роисси им нигде не лечат, в том числе в Японии. Развивать иммунитет? Чем? Ты еще чеснок и аскорбинку предложи, иммунолог бл@.
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05.11.2020 13:28 Ответить
Хм. В КНР лечат. Как там ситуация, ммм?
Чем? Ты не в курсе? Печаль.
Физические упражнения, закаливание, правильное питание... там много чего вплоть до рода деятельности. Почитай на досуге. Гугл большой, он знает.
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05.11.2020 13:29 Ответить
Странно - то ты говоришь, что там не лечили фарапиравиром (потому как тока в РФ), то говоришь что лечили всем... (то есть и им тоже)...
Ты называешь порог смертности в 2,5% процента (по миру в среднем) - "безуспешным" лечением? Серьезно? Излечение в 97,5% случаев - это "безуспешное" лечение? Хмм...
Ты это... почитай хотя бы отчеты ВООЗ о причинах смертей - там очень редко здоровые люди. Диабет... ожирение... возраст (+ куча всего и понемногу в плане болячек)...
Хошь сидеть дома... сиди. Только остальных не заставляй, ок?
З.Ы.: Ты невнимателен. Компексом мер, повышающим иммунитет. Ну а если... полжизни пивасик через день, сигаретки... и ты теперь жалуешься, что то, что от твоего иммунитета осталось - не может "вывезти" респираторку? Серьезно? Ну-Ну...
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05.11.2020 14:29 Ответить
помню проскакивала новость как умер человек который вернулся из турции, молодой такой весь подкачаный какой-то по фитнесу тренер или что-то вроде...
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05.11.2020 15:44 Ответить
Заметьте. Я не говорю что так не бывает. Но это - редкость, если сравнить цифры (таких и с кучей сопутствующих болячек)
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05.11.2020 16:00 Ответить
Специально зашел полистать китайские гайдлайны: http://www.chinacdc.cn/en/COVID19/202008/P020200803370815081324.pdf

У них даже Арбидол есть, а Фави в категории "not listed". В общем 1) ты ****** обыкновенный 2) я говорил про страны, которые проводят РКИ, мумие и молитвы это не медицина.
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05.11.2020 16:34 Ответить
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.03.17.20037432v4.full.pdf
https://www.thailandmedical.news/news/china-approves-favipiravir-avigan--as-an-experimental-drug-to-treat-coronavirus

https://www.onlinecjc.ca/article/S0828-282X(20)30395-0/pdf

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7298161/#CR27

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7185795/

Вообще, когда банят в гугле... это печально.
Заметь. Лечили как экспериментальным лекарством в тяжелых случаях. Возможно именно поэтому он отсутствует в протоколе лечения легких / переходящих в средней тяжести случаев?
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05.11.2020 17:13 Ответить
Это же трайлы и они же клинические исследования, долдон, они идут по всему миру. По первой же твоей ссылке никакой разницы в сокращении интервала выздоровления по сравнению с арбидолом.

Я тебе могу таких ссылок накидать вагон, по Биовену Украинскому прямо фантастические результаты (на самом деле нет).

Парацетамол, дексаметазон и антикоагулянты в тяжелых случаях, больше на данный момент ничего в мире нет. Ни существующие МАБы, ни противовирусные, не имеют достаточно доказательств чтобы в здравом уме их использовать и тем более включать в протоколы.

По фапи исследования закончатся в 21 году, и это будет пшик. Чао.
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05.11.2020 18:22 Ответить
Ну-ну. Чао.
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06.11.2020 09:18 Ответить
А да. Уточню: раз уже заболел, то лечить всем этим поздно. Заболел - это всего лишь расплата за то что ты этого не делал.
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05.11.2020 14:39 Ответить
Нормы ГТО туда не входят, случайно?
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05.11.2020 14:20 Ответить
Если уж совсем откровенно, то я в курсе что такое нормы ГТО, но не настолько детально чтоб судить, входят они туда или нет. Скорее нет - потому как это нормативы. Т.е. показатели, по которым оценивается результат, но не инструкции к процессу достижения этого результата.
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05.11.2020 14:30 Ответить
... к 2024 году не будет ни одного пенсионера...
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05.11.2020 12:53 Ответить
Если посмотреть на flightradar, то трафик восстановится (в Украине) к 2224 году Пандемія COVID-19: за оптимістичним сценарієм туристи зможуть літати в Європу як раніше мінімум з 2024 року - Цензор.НЕТ 3986
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05.11.2020 17:00 Ответить
 
 