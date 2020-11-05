Пандемия COVID-19: по оптимистическому сценарию туристы смогут летать в Европу как прежде не ранее 2024 года
Новости Цензор.НЕТ Общество
Европейская организация по безопасности воздушной навигации опубликовала три прогноза восстановления авиаперевозок в Европе.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, данные прогнозы появились на сайте Евроконтроля.
Согласно оптимистическому сценарию, трафик восстановится к 2024 году, если вакцина от COVID-19 станет широкодоступной к лету 2021 года.
Наиболее вероятный сценарий - трафик уровня 2019 года вернется к 2026 году, если вакцина будет доступна к лету 2022 года.
Худший сценарий предполагает, что трафик не вернется к показателям 2019 года до 2029 года. Это произойдет при неэффективной вакцине. В этом случае в 2024 году он составит 75% от показателя 2019 года.
"Это катастрофическая картина для авиации и отрасли ясно показывает, почему для государств так важно принимать последовательные и согласованные меры для поддержки авиационной отрасли. Чтобы пассажиры снова чувствовали себя в безопасности", - заявил генеральный директор Евроконтроля Имонн Бреннан.
Убытки авиаотрасли из-за пандемии:
В IATA подсчитали колоссальные убытки авиаотрасли из-за закрытия границ и призвали правительства стран мира вновь открыть границы для путешественников, внедрив тестирование на COVID-19 в аэропортах вместо самоизоляции по прибытию, одновременна продолжив финансовую поддержку авиакомпаний, чтобы спасти воздушную отрасль от полного краха.
По прогнозам IATA, в 2020 году количество пассажиров сократится как минимум на 70% по сравнению с 2019 годом для поездок в/из/внутри Европы. Ожидается, что в 2020 году полетят всего 340 миллионов путешественников в регионе по сравнению с 1,2 миллиардами в 2019 году.
По оценкам Air Transport Action Group, из-за падения спроса на авиаперевозки около 4,8 миллиона рабочих мест, непосредственно связанных с воздушным транспортом, находятся под угрозой.
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ну не перегибай.те, а?
я просто за справедливость - нехер писать шо безвиз = работа.
едь, посмотри на заправках скоко таких "оформляется"
ты сам там был то? иди, найди работу, да шоб работодатель тя оформил. зеленый может ты, а я бывалый.
В чем я неправ то? В том шо кому надо - едет сразу на работу? оп-па...(Открывает Канаду)
че ты вызверяешься то? или мало безвизников поймали, скажем так, "на фермах"?
иди подальше, как ты там написал, "блевотный" то
И так в среднем по всему миру.
Очень страшная болезнь, прям чума... Такими темпами, короновирус перекосит всё население за 5 тысяч лет.
З.Ы.: Сам вирус есть. Но единственная разумная мера от него - соц. дистанцирование. Плюс лекарства. Фарапиравир (лечат в китае, разработка японии и тех же китайцев), плюс еще ВООЗ что-то там писала о дексаметазоне. Ну и плюс (!!!! у меня нет слов только маты) выполнять градостроительные нормы по койко-местам... при возведении новых микрорайонов.
Ну и иммунитет развивать надо.
Чем больше растёт число больных короновирусом, тем меньше смертность по стране. Это официальные данные.
Но в целом демографическая яма = спад смертности через период примерно являющийся продолжительностью жизни. Плюс-минус опять же.
Чем? Ты не в курсе? Печаль.
Физические упражнения, закаливание, правильное питание... там много чего вплоть до рода деятельности. Почитай на досуге. Гугл большой, он знает.
Ты называешь порог смертности в 2,5% процента (по миру в среднем) - "безуспешным" лечением? Серьезно? Излечение в 97,5% случаев - это "безуспешное" лечение? Хмм...
Ты это... почитай хотя бы отчеты ВООЗ о причинах смертей - там очень редко здоровые люди. Диабет... ожирение... возраст (+ куча всего и понемногу в плане болячек)...
Хошь сидеть дома... сиди. Только остальных не заставляй, ок?
З.Ы.: Ты невнимателен. Компексом мер, повышающим иммунитет. Ну а если... полжизни пивасик через день, сигаретки... и ты теперь жалуешься, что то, что от твоего иммунитета осталось - не может "вывезти" респираторку? Серьезно? Ну-Ну...
У них даже Арбидол есть, а Фави в категории "not listed". В общем 1) ты ****** обыкновенный 2) я говорил про страны, которые проводят РКИ, мумие и молитвы это не медицина.
https://www.thailandmedical.news/news/china-approves-favipiravir-avigan--as-an-experimental-drug-to-treat-coronavirus
https://www.onlinecjc.ca/article/S0828-282X(20)30395-0/pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7298161/#CR27
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7185795/
Вообще, когда банят в гугле... это печально.
Заметь. Лечили как экспериментальным лекарством в тяжелых случаях. Возможно именно поэтому он отсутствует в протоколе лечения легких / переходящих в средней тяжести случаев?
Я тебе могу таких ссылок накидать вагон, по Биовену Украинскому прямо фантастические результаты (на самом деле нет).
Парацетамол, дексаметазон и антикоагулянты в тяжелых случаях, больше на данный момент ничего в мире нет. Ни существующие МАБы, ни противовирусные, не имеют достаточно доказательств чтобы в здравом уме их использовать и тем более включать в протоколы.
По фапи исследования закончатся в 21 году, и это будет пшик. Чао.