Взрывчатка не обнаружена: станцию метро "Площадь Льва Толстого" открыли после сообщения о минировании (обновлено)

В Киеве станцию метро "Площадь Льва Толстого" и пересадку на станцию "Дворец спорта" закрывали на вход и выход из-за сообщения о минировании. В настоящее время станция работает в обычном режиме.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА, об этом сообщили в КП "Киевский метрополитен".

По данным ведомства, поступил анонимный звонок о минировании.

В настоящее время станцию метро "Площадь Льва Толстого" и пересадку на станцию "Дворец спорта" открыли для пассажиров.

"Информация о минировании оказалась ложной. Станция проверена, взрывоопасных предметов не обнаружено. Метрополитен работает в обычном режиме", - сообщили в КГГА.

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