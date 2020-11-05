Взрывчатка не обнаружена: станцию метро "Площадь Льва Толстого" открыли после сообщения о минировании (обновлено)
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В Киеве станцию метро "Площадь Льва Толстого" и пересадку на станцию "Дворец спорта" закрывали на вход и выход из-за сообщения о минировании. В настоящее время станция работает в обычном режиме.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА, об этом сообщили в КП "Киевский метрополитен".
По данным ведомства, поступил анонимный звонок о минировании.
В настоящее время станцию метро "Площадь Льва Толстого" и пересадку на станцию "Дворец спорта" открыли для пассажиров.
"Информация о минировании оказалась ложной. Станция проверена, взрывоопасных предметов не обнаружено. Метрополитен работает в обычном режиме", - сообщили в КГГА.
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Нееет. Надо поймать и наказать жестоко и публично, как в Средневековье. С максимальным освещением в СМИ. Невзирая на возраст, пол, иные вещи.
Чтобы каждый такой прежде чем позвонить... думал о последствиях, обсирался (в прямом смысле) и отказывался от преступного намерения. Собственно, превентивная функция системы правосудия именно так и работает... в случае нашей страны - НЕ работает.
Но мало ли. Береженого...
Это как в сказочке про малыша все время звавшего волка...
Ну его нафиг.
Лучше уж перестраховаться... с выгодой в плане превентивной функции
А что такого?
Как нарушать закон - так он хирой, а как нести ответственность за совершенное - так сразу он жеребенок (пробел сам поставь сообразно его поступку, ок?).
Да. Вот так.
Извиняюсь.