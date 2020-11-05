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Взрывчатка не обнаружена: станцию метро "Площадь Льва Толстого" открыли после сообщения о минировании (обновлено)

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Киевские новости

Взрывчатка не обнаружена: станцию метро

В Киеве станцию метро "Площадь Льва Толстого" и пересадку на станцию "Дворец спорта" закрывали на вход и выход из-за сообщения о минировании. В настоящее время станция работает в обычном режиме.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА, об этом сообщили в КП "Киевский метрополитен".

По данным ведомства, поступил анонимный звонок о минировании.

В настоящее время станцию метро "Площадь Льва Толстого" и пересадку на станцию "Дворец спорта" открыли для пассажиров. 

"Информация о минировании оказалась ложной. Станция проверена, взрывоопасных предметов не обнаружено. Метрополитен работает в обычном режиме", - сообщили в КГГА.

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Нет шоб обломать минера и ничего не закрывать, шобы он обиделся Станция метро "Площадь Льва Толстого" закрыта на вход и выход: поступило сообщение о минировании, - КГГА - Цензор.НЕТ 378 и наложил с горя на себя руки, что он никому не интересен Станция метро "Площадь Льва Толстого" закрыта на вход и выход: поступило сообщение о минировании, - КГГА - Цензор.НЕТ 9098
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05.11.2020 12:47 Ответить
А вдруг таки не врет...
Нееет. Надо поймать и наказать жестоко и публично, как в Средневековье. С максимальным освещением в СМИ. Невзирая на возраст, пол, иные вещи.
Чтобы каждый такой прежде чем позвонить... думал о последствиях, обсирался (в прямом смысле) и отказывался от преступного намерения. Собственно, превентивная функция системы правосудия именно так и работает... в случае нашей страны - НЕ работает.
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05.11.2020 13:05 Ответить
за 30 лет ниразу не заминировали по настоящему, с чего вдруг щас бы?
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05.11.2020 13:10 Ответить
Да? Не знал. Думал ну хоть 1...
Но мало ли. Береженого...
Это как в сказочке про малыша все время звавшего волка...
Ну его нафиг.
Лучше уж перестраховаться... с выгодой в плане превентивной функции
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05.11.2020 13:13 Ответить
за яйца его публично дай команду ,
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05.11.2020 14:29 Ответить
Да. И его тоже. Да.
А что такого?
Как нарушать закон - так он хирой, а как нести ответственность за совершенное - так сразу он жеребенок (пробел сам поставь сообразно его поступку, ок?).
Да. Вот так.
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05.11.2020 14:34 Ответить
Я б дал. Но я не минстр и не президент. И даже не император))
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05.11.2020 14:35 Ответить
Во вторник вечером в часы пик "минировали" станцию метро Крещатик. Хотелось бы посмотреть на "минера"
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05.11.2020 14:03 Ответить
ну надо же..срочно вернуть вышку, почистить это болото
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05.11.2020 14:14 Ответить
Вон Паровоз на Соломенке кричит шо низзя патамушта онжиребенак
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05.11.2020 14:35 Ответить
где это я такое кричал шо низзя?
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05.11.2020 20:18 Ответить
Видимо, некорректно понял Вам ответ.
Извиняюсь.
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06.11.2020 09:21 Ответить
 
 